Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

I Jornadas sobre Fiestas Populares Urbanas-’Reavivar las fiestas populares de Pamplona’. Mañana. Civivox Condestable. 11:30 h Ponencia ‘Fiestas urbanas desde una dimensión feminista’. Margaret Bullen (antropóloga feminista UPV/EHU). 12:30 h Coloquio Tarde. Peña El Bullicio Pamplonés, c/Del Carmen 18 h Mesa de Experiencias: ‘Promoción de unas fiestas populares urbanas desde una mirada feminista’. Con: Plataforma de mujeres contra la violencia sexista. Talde Feminista (Federación de Peñas de Pamplona). Antzuolako Alardearen aldeko elkartea. 19:30 h Espacio de diálogo en torno a las experiencias aportadas. 20:30 h Cierre de las Jornadas a cargo de Iosu Sántxez (Federación de Peñas). Merienda y encuentro informal. Jornada presencial con aforo limitado. Inscripción gratuita: https://www.survio.com/survey/d/JARDUNALDIAK

Presentación de Arrotxa-E, la Comunidad Energética de la Rochapea. Civivox Jus la Rocha.19.30 horas. Es la segunda que se crea en la ciudad tras la constituida en Mendillorri. Impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona, con la participación del propio barrio, Sesión abierta a cualquier persona, entidad o asociación interesada.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Mapa de cicatrices’. Librería Elkar Comedias, Pamplona. 18.30 horas. Por su autora, Ana Liyu.

Presentación de la novela ‘Como todos los días’ (El Desvelo Ediciones). Librería Nerea, c/ Esquíroz 27, Pamplona.19:30 horas. Con el autor, el bilbaíno Álex Oviedo. Estará acompañado por Goizeder Lamariano Martín, de Marcapáginas Agencia Literaria.

Presentación del libro ‘Mientras fui suicida’. Librería Walden, Pamplona. 18.30 horas. Por su autora, la pamplonesa Mirentxu Aquerreta. La novela (Tres Hermanas Libros) es una historia de iniciación, intensa e íntima, de la que nos hablará junto a su editora, Cristina Pineda.

MÚSICA

Concierto de Nahiak Nahi. Plaza de la Virgen de la O, Pamplona.20 horas. ‘Kantu eta Hitza’. ‘Erori behar haina’ (2023) es el último trabajo de Nahiak Nahi. Un EP formado por 4 canciones trabajadas con mucho mimo, detalle y amor. “Erori behar haina”, “Eman sua”, “Gora!” y “Hego berriak” completan el trabajo que, ante todo, reivindica la intención de hacer frente a la adversidad. Actitud y camino, siempre hacia adelante. Una propuesta directa, cercana y llena de complicidades. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Space Elephants-Ramdom University. Zentral Pamplona. 21 horas. ‘Jueves Universitarios’. Disfruta de una sesión de fiesta Ramdom University con la actuación de Space Elephants. Su show formado por un DJ y tres animadores se caracterizan no solo por poner música, sino por hacer que la gente sea partícipe de la fiesta, con su espectáculo y todas sus animaciones. Entrada gratuita.

Concierto Combos de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren. Trasera de la escuela junto al parque, Sangüesa. 19:30 horas.

DANZA

Bailables de gaita y txistu. Plaza del Castillo de Pamplona. 19.30 a 21.30 horas. Pasacalles, pasodobles, polkas, zortzikos y porrusaldas, a cargo de Banda de Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak y Banda de Txistularis de Pamplona-Iruñeko Txistulari Taldea.

Grupo de baile ASONASE. Civivox San Jorge. 19 horas.

TEATRO

‘Hemingway’. Civivox Iturrama. 19.30 horas. Espectáculo teatral. Ciclo ‘San Fermín de cerca. 100 años de Hemingway en Pamplona. La obra ‘Hemingway’ nos adentra en el ser humano que hay cuando se deshace el mito, en sus debilidades, en su vulnerabilidad, cuando las heridas de guerras y viajes, el alcohol y los cócteles de medicamentos lo han convertido en una sombra de lo que fue. En los últimos meses de su vida, ingresado en una clínica psiquiátrica y sometido a electroshock para cortar sus impulsos suicidas, Hemingway entablará con su enfermero un diálogo en el que se mezclan los recuerdos reales con las distorsiones oníricas provocadas por su estado mental. Con texto de Maritza Núñez y dirección de Patxi Larrea, actuarán Julio Alonso, Íñigo Salinero, Virginia Cervera y Manolo Almagro. En colaboración con la Asociación Navarra de Escritores/as. Entradas: 3 euros, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CINE

‘El último refugio’. Filmoteca de Navarra .19:30 horas. Ciclo ‘El Ateneo presenta..’. EE UU, 1941. Dirección: Raoul Walsh. Roy Earle sale de prisión antes de cumplir condena gracias a su buena conducta y a la fianza depositada por Big Mac, jefe de la banda a la que perteneció, que prepara un nuevo golpe. Roy, pese a su intención de cambiar de vida, decide acudir a la cita en California, en un viaje a través del país en el que entabla amistad con una humilde familia de granjeros, cuya nieta, Vilma, conquista su corazón. Presenta: Javier Torrens. Entradas: 3 €.

‘Foudre’. Golem Baiona, Pamplona. 11 y 19.30 horas. Directora: Carmen Jaquier (Suiza, 2022), Verano de 1900, Suiza. La repentina muerte de su hermana mayor obliga a Elisabeth a regresar a casa. Asfixiada por las estrictas normas del pueblo, se ve forzada a rebelarse por su derecho a vivir su vida. Invitada al coloquio: Pili Miqueo. Dra. en Filosofía y Ciencias de la Educación, experta en género. Educadora Sexual del CASSYR Andraize. Formadora en talleres de sexualidad, igualdad, violencias, crecimiento personal y tantra. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: mañanas 5 €, tardes 6 €.

‘Foudre’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19.30 horas. Directora: Carmen Jaquier (Suiza, 2022). Invitada al coloquio: Pili Miqueo (conexión on line al coloquio de Pamplona). ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres’, organizada por IPES. Entradas: 3 €.

‘Foudré’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19.30 horas. Directora: Carmen Jaquier (Suiza, 2022). Invitada al coloquio: Pili Miqueo (conexión on line al coloquio de Pamplona). ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: 3 €.

V Festival Filmmaking for Social ‘Tribus y Rituales’-Selección Internacional. Civivox Condestable. 19 a 21:30 h. Selección internacional de cortometrajes que abordan la temática del festival desde puntos de vista muy diversos. Con la presencia de Isabel Ferreira, comisaria de arte contemporáneo y directora del proyecto Arbola; y Patrick Hazard, director del London International Documentary Festival y codirector de Filmmaking for Social Change. Se proyectarán ‘Materia Bosque’, ‘In light’, ‘The Stone guest’, ‘Rimkat y ‘Du côté de la côte’. ‘Materia Bosque’ (Dirección: Isabel Ferreira). Proyecto que reúne más de 40 videocreaciones que celebran la fuerza poética de los árboles y el bosque. Isabel Ferreira nos trae al festival una de las obras audiovisuales de este proyecto y habilita un espacio de reflexión en torno a los bosques y su relación ancestral con los seres humanos. ‘In light’ (2022/Italia, Bulgaria y Francia). Película que evoluciona entre el género documental y el relato visual. Alternando material de archivo con metraje nuevo, este trabajo ofrece una visión única de los pacíficos y sublimes caminos de la Hermandad Blanca Universal. ‘The stone guest’ (Dirección: Maria Fomenko/ 2018/Rusia.). La figura clave de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia fue Lenin. Después de su muerte en 1924, la imagen de Lenin fue inmortalizada en innumerables monumentos en la Unión Soviética y en los países del bloque soviético. El «nacimiento» de cada nueva escultura de Lenin va acompañado de un ritual especial con discursos y festividades ante una gran asamblea. Después del colapso de la Unión Soviética, el ciclo de vida del «huésped de piedra» está llegando a su fin. Esta película utiliza los materiales del Archivo de Fotografía y Cine Documental del Estado Ruso (RGAKFD). ‘Timkat’ (Dirección: Ico Costa/Portugal). Timkat es una celebración para conmemorar el bautismo de Cristo en el río Jordán para salvar a toda la humanidad. Los que no se bautizan cada año no podrán llegar al reino de los cielos. ‘Du Cote De La Cote’ (Dirección: Agnes Varda/1958/Francia). Un paseo veraniego por la costa azul. La hermosa fotografía, de brillantes colores, pinta una imagen idílica del mediterráneo francés, mientras la mordaz narración describe su historia, sus fiestas y sus habitantes. Entrada libre hasta completar aforo.

VARIOS

Repara tu bici-Bizitxoko. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. 18 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Este espacio nace con el objetivo de compartir conocimientos sobre el arreglo de bicis y disfrutar mientras ponemos a punto nuestra bici o ayudamos a otras personas. Juanjo Iriarte es experto en reparación y será el encargado de acompañar y asesorar a las personas que se acerquen. Entrada libre.

Mercadillo Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Del 13 al 16 de junio. Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Así, se contribuye al cuidado del entorno, ya que se ahorra en materia prima y energía. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Horario Museo: martes a jueves, de 10 a 13 h y de 18 a 20 h y viernes de 10 a 13 h. Entrada libre.