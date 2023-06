Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

I Jornadas sobre Fiestas Populares Urbanas-’Reavivar las fiestas populares de Pamplona’. Civivox Condestable. 11:30 h Presentación a cargo de Iosu Santxez (Federación de Peñas), Joseba Asian Albisu (Director General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra) y Andoni Iso (profesor de sociología de la UPNA).11:45 Ponencia inaugural ‘Fiestas populares. Tipologías, aspectos, prácticas y agentes’. José Ignacio Homobono (socioantropólogo-UPV/EHU). 12:45 h Coloquio. 18 h Mesa de Experiencias: ‘Experiencias sobre fiestas populares urbanas; organización social y redes que lo sustentan’. Con: Blusas y Neskak (Gasteiz). Federación Bilboko Konpartsak. Auzoak (Iruña). Federación de Peñas de Pamplona. 19:30 h Espacio de diálogo en torno a las experiencias aportadas. 20:30 h Merienda y encuentro en la Peña el Charco. Jornada presencial con aforo limitado. Inscripción gratuita: https://www.survio.com/survey/d/JARDUNALDIAK

LITERATURA

Club de lectura Milagrosa en euskera: ‘Zorion handiegia (Demasiada felicidad)’, de Alice Munro. Biblioteca Milagrosa. 18.30 horas. Una compilación de cuentos, de anécdotas aparentemente banales que se transforman en pura emoción. Una joven madre recibe consuelo inesperado por la muerte de sus tres hijos, otra mujer reacciona de forma insólita ante la humillación a la que la somete un hombre; otros cuentos describen la crueldad de los niños y los huecos de soledad que se crean en el día a día de la vida de pareja. Como broche de oro, en el último cuento acompañamos a Sofía Kovalevski, una matemática rusa que realmente vivió a mediados del siglo XIX, en su largo peregrinaje a través de Europa en busca de una universidad que admitiera a mujeres como profesoras. Inscripción previa en biblioteca, en tfno. 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es

MÚSICA

II Encuentro de Big Bands. Zentral Pamplona. 19 horas. Concierto. Actuación de varias bandas formadas por jóvenes y no tan jóvenes, estudiantes de escuelas de música, que nos ofrecerán un amplio repertorio basado en los clásicos del swing, blues y bandas sonoras. Las bandas protagonistas serán las siguientes: Big Band de la Escuela de Música de Ansoáin, Big Band de la Escuela de Música de Olite, Big Band de la Escuela de Música de Pamplona, Big Band de la Escuela de Música de Sangüesa. Entrada gratuita

Concierto de Verano de la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya de Pamplona. Sala de Armas de la Ciudadela. A las 17 horas, actuarán los grupos 88 Teclas y En blanco y negro, y la orquesta de acordeones de la escuela, que interpretarán, entre otros, clásicos de The Beatles, Abba, Queen, Coldplay o la película ‘Amelie’. A las 18.30 horas, continuará la música con diferentes temas interpretados por el grupo de guitarras y por la Rondalla Armonía.

Concierto Fin de Curso Escuela Municipal de Música Blas de Laserna de Corella. Centro Cultural de Corella. 18 horas. Piano y canto. 19:30 horas. Resto de especialidades y agrupaciones. Entrega de diplomas y premios ‘Blas de Laserna’.

CINE

‘Hoy empieza todo’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘Cine y Filosofía II’. Francia, 1999. Dirección: Bertrand Tavernier. Daniel Lefebvre es el director de la escuela infantil de un barrio azotado por la huelga de la minería. Un día, la madre de una alumna llega borracha a la escuela y tras sufrir un colapso abandona allí a su bebé y a su hija de cinco años. El director intentará pedir ayuda, pero lo único que conseguirá es ser cuestionado como docente. Presenta: Juan Aunión (ANAFIE) Entradas: 3 €.

‘Cuerdas’. Cines Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2018. Dirección y guión: Marga Gutiérrez. Victoria va a dar a luz a tres mil metros de altura. Se agarra a unas cuerdas. En Churcampa, Perú, se ha reducido la mortalidad gracias a la atención sanitaria y a la recuperación del parto vertical. Entradas: 1 €.

‘Wapikoni Mobile, una experiencia indígena de creación cinematográfica’. Civivox Condestable. 19 a 21 horas. V Festival Filmmaking for Social ‘Tribus y Rituales’. Jornada comisariada por Beatriz Bermúdez, antropóloga y realizadora venezolana, y la Asociación de antropología ARAKADIA-Antropología Elkartea. La jornada se centra en Wapikoni, organización de mediación, formación y creación audiovisual para jóvenes aborígenes, que trabaja para contrarrestar las altas tasas de suicidio, abandono escolar y abuso de sustancias. Se proyectarán 8 cortometrajes seleccionados en distintos festivales, como Sundance, Sao Paulo o Raindance. ‘Discriminación’. (2015/Panamá). Realización colectiva. La realización recoge la opinión de los indígenas y campesinos de la región de Bayamo en Panamá, sobre la discriminación y como esta los afecta. ‘Bloqueo en la 138. La Resistencia Innu’ (2012/Canadá). Realización y narración: Réal Junior Leblanc. En marzo del 2012 un grupo de activistas del pueblo innu, bloqueó la ruta 138 como protesta. El film rodado entre los manifestantes por el realizador indígena Réal Junior Leblanc, ofrece una mirada privilegiada de los acontecimientos que entonces estremecieron a la opinión pública. ‘Transmisión, Aniskenamakewin’ (2020/Canadá). Realización: Marie-Christine Petiquay. El pueblo atikamekw forma parte de las Primeras Naciones o Naciones Originarias del Canadá. Su idioma forma parte de la familia lingüística álgica, muy extendida en Norteamérica y según algunos estudios convivieron con balleneros vascos entre los años 1545 y 1585, como prueba de ello existe un pidgin algonquino vasco. Habitan en Quebec, al norte de Montreal, donde han creado un proyecto pedagógico cultural llamado Mataka, para la trasmisión de sus conocimientos y cultura tradicional. El video fue grabado a lo largo de tres años en los que la realizadora, apoyada por el equipo de Wapikoni, acompañó los campamentos del proyecto que tienen lugar en la comunidad de Manawan. ‘Feyentuafiyiñ. Valoremos el conocimiento de la gente del mar’ (2021/Chile). Realización colectiva con la Escuela de Cine y Comunicación Mapuche. Escuchar la naturaleza es parte de los procesos de educación y comunicación del pueblo mapuche. Razón por la cual realizan el jejipun, instancia ritual en la que las personas que participan buscan restablecer la armonía y cultivar la reciprocidad, la paz y el bienestar general para poder resistir y proteger a la tierra de las transgresiones que sufre en la actualidad. ‘Los nombres de la nieve. Names for snow’ (2019/Canadá). Dirección: Rebecca Thomassi. Rebecca, una mujer de la nación inuit y madre de una niña, camina por la comunidad de Kangirsuk para aprender de un conocedor de su cultura, las palabras en idioma inuktitut con las que su pueblo reconoce a los distintos tipos de nieve. ¿Son tantas como se dice? ‘Un arcoíris en la Isla de la Tortuga. A rainbow to Turtle Island’ (2022/Canadá). Realización: Robbie Tait Jr. Robbie. Robbie Tait Jr. Robbie es hijo de un soldado originario de la nación indígena listuguj de ascendencia mi’kmaq, nación a la que pertenece su madre. Después de vivir en Montreal donde nació, decidió iniciar un proyecto artístico sobre su cultura. La historia de la fuga de su abuela del internado católico y el deseo de su madre de reunirse con su cultura perdida dieron forma a su visión del mundo, un punto focal de su arte. Entre sus proyectos nos muestra Rainbow Tears, inspirado en una historia sobre Leonard Peltier el preso político indígena que el gobierno de los Estados Unidos mantiene encarcelado desde 1976. ‘Los dialectos del inuktitut en el siglo XXI’ (2021 /Canadá). Realización de Ulivia Uviluk. Una inmersión introductoria en el continuo lingüístico de las lenguas inuit, más allá de Canadá; así como en las diversas luchas de identidad que surgen de la precaria situación en la que se encuentran estas lenguas hoy en día, continuamente aplastadas por las lenguas coloniales dominantes. Este corto aborda la realidad lingüística de las y los jóvenes inuit que han sido educadas en inglés o francés y que ahora se enfrentan al reto de intentar volver a aprender sus propios idiomas para reapropiarse de sus propias culturas. ‘Deforestación’ (2015/ Panamá). Esta realización colectiva nos muestra los impactos que la deforestación tienen en los territorios indígenas de los pueblos guna y emberá. ‘Canto de Garganta. Katatjatuuk Kangirsumi’ (2019/Canadá). Realización de Eva Kaukai y Manon Chamberland, quienes en su pequeño y retirado pueblo de Kangirsuk, al norte de Quebec, practican el arte inuit del canto de garganta. Sus hermosas voces transmiten el profundo sentir de la gente de Nunavut, su tierra ártica. Entrada libre hasta completar aforo.

‘La pecera’. Golem Baiona. 11 y 19.30 horas. Directora: Glorimar Marrero Sánchez (Puerto Rico, 2023). A medida que su cáncer se extiende, Noelia regresa a su Vieques natal y reclama su libertad para decidir su propio destino. Allí sus amigos y familiares siguen lidiando con la contaminación provocada por las prácticas militares estadounidenses. Glorimar Marrero Sánchez. Cineasta y artista multidisciplinaria cuyo trabajo está relacionado con el duelo, la identidad, el colonialismo y el género. La pecera es su primer largometraje. Invitada al coloquio: Vanina Vázquez, psicóloga, experta en género y en psicoanálisis. Trabaja como consultora especializada en igualdad de género en Equala Iniciativas desarrollando proyectos en entidades públicas y privadas.‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: mañanas 5 € y tardes 6 €.

‘Cortos en femenino’. Golem Baiona. 17,30 y 22.30 horas. ‘Alegre y Olé’ de Clara Santaolaya (España, 2022, 19’). Lena y Carmen están en un centro de salud mental. A pesar de su diferencia de edad, su relación es muy especial. Así, a través de la empatía, el cariño y la falta de juicios, ambas lograrán superar sus propias culpas y miedos. ‘Anatomía Dunha Serea’ de Adriana Páramo (España, 2022, 14’). Tras recibir un trato inapropiado durante el parto y sufrir las consecuencias de una episiotomía no consentida, la protagonista inicia un trámite judicial contra el Servicio de Salud Gallego y se refugia en el teatro para visibilizar la violencia obstétrica. ‘Harta’ de Julia de Paz (España, 2022, 23’). Carmela, una niña de 12 años, es obligada a verse con su padre el día de su cumpleaños en un centro de encuentro familiar, debido a la sentencia de violencia de género que este tiene sobre la madre. ‘Hondarrak’ de Paula Iglesias y Marta Gómez (España, 2022, 15’). Relato en paralelo sobre dos mujeres con trabajos no reconocidos que no dejan espacio a sus propias vidas. Gladys, en la casa donde trabaja como interna; Ima, frente al mar hasta que otro barco rompa sus redes. ‘La Loca y el Feminista’ de Sandra Gallégo (España, 2022, 13’). Una conversación sobre lo que significa el ejercicio del feminismo y el uso que le damos a una palabra que se ha puesto de moda, también entre los hombres. Una conversación de pareja sobre el reparto desigual de las tareas del hogar y la inconsciencia de él sobre lo que supone su actitud. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: mañanas 5 € y tardes 6 €.

‘La pecera’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19.30 horas. Directora: Glorimar Marrero Sánchez (Puerto Rico, 2023). Conexión on line con el coloquio de Pamplona.‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘Juntos y revueltos’. Biblioteca San Francisco. 18 horas. Cuentacuentos. Iniciativa desarrollada por la Fundación Secretariado Gitano para reflexionar sobre los prejuicios y estereotipos en torno a la población gitana a través de las ilustraciones y narración del cuento ‘Juntos y Revueltos’ de mano de la autora Mercedes Corretge. Para niñas y niños entre 6 y 10 años. Inscripción previa en la biblioteca, el teléfono 948 210 524 o biblisfr@navarra.es

VARIOS

Visita guiada en euskera: ‘Plaza de Toros, centenario de su construcción y centenario la primera visita de Hemingway a Pamplona’. Punto de encuentro: puerta principal de la Plaza de Toros. 17 horas. Con Xabier Mangado. Recorrido por el albero, los corrales, enfermería, capilla callejones en donde han ocurrido cientos de historias. Pero, además, más allá de lo puramente taurinos se ha convertido en auditorio de música culta y popular, en estadio de competiciones y exhibiciones deportivas (aizkolaris, baloncesto, motocross, boxeo, lucha libre, etc.), en plaza de mercado, pista de circo y hasta en meta de vuelta ciclista. Las implicaciones del desarrollo urbanístico de Pamplona también son reseñables. Inscripción previa en ateneo@ateneonavarro.es

Mercadillo Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Del 13 al 16 de junio. Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Así, se contribuye al cuidado del entorno, ya que se ahorra en materia prima y energía. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Horario: martes a jueves, de 10 a 13 h y de 18 a 20 h y viernes de 10 a 13 h. Entrada libre.