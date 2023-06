Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Más secretos de Pamplona’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Conferencia del escritor Juan Echenique, autor de ‘Más secretos de Pamplona’ (Ediciones Eunate). En esta charla recordará y repasará junto a su editora, María Oset, nuevas pequeñas historias de nuestra ciudad: el primer reloj, el edificio civil más antiguo, el Prado de la era, la Galera, el “Pintamonas”, la Alhóndiga Municipal, el primer jugador extranjero de Osasuna o el origen de la jota ‘A San Fermín pedimos’, etc. Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA

Festival Musical en San Jorge. Civivox San Jorge. 18:30 horas. Jotas, canciones navarras, habaneras, rancheras… Con la Escuela de Jotas Manuel Turrillas, Rondalla y Coro Jus la Rocha Roberto Urrutia-Javier Marañon y Josu Hernández. Organizan: Escuela de Jotas Manuel Turrillas y Josu Hernández. Colaboran: Ayuntamiento de Pamplona. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Audiciones Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. Salón de actos,c/ General Chinchilla 6 bajo, entrada por c/ Padre Moret. 16:30 h Audición de alumnado de violín del profesor Álvaro de Santiago. 18 h Audición de alumnado de piano de la profesora Mariola Biurrun. 20 h Audición de ex-alumnado del profesor Juan Carlos Aoiz.

DANZA

Bailables de gaita y txistu. Plaza del Castillo de Pamplona. 19.30 a 21.30 horas. Pasacalles, pasodobles, polkas, zortzikos y porrusaldas, a cargo de Banda de Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak y Banda de Txistularis de Pamplona-Iruñeko Txistulari Taldea.

CINE

V Festival Filmmaking for Social ‘Tribus y Rituales’. Civivox Condestable. 19 a 21 h. El festival inaugura su programación con un proyecto de cine documental trabajado en la Escuela de Cine situada en el Aula Maker de Civivox Milagrosa y creada en colaboración de la Red Civivox con Filmmaking For Social Change. Posteriormente. se proyectará una selección de trabajos del proyecto internacional ‘Cairo, Motion in films’. Programa: Apertura del festival a cargo de Mikel Belascoain, director artístico de Filmmaking for Social Change. Proyecto ‘Yaponi. El nido de la lengua’. (Dirección: Beatriz Bermúdez/ Año 2022). La visión subjetiva de una antropóloga acerca del pueblo indígena wanai / mapoyo, de la Amazonía venezolana, quienes por milenios han ocupado esas tierras; tierras rojas, muy rojas por la presencia de óxidos de hierro y bauxita. Tierras donde también duermen moles de granito ennegrecido de las cuales surgieron los ancestros del pueblo mapoyo y a donde regresan a entregarse en su último sueño. ‘Cairo In Motion’. Selección de cortometrajes de este proyecto realizado en Londres y Egipto en colaboración con el London International Documentary Festival y la Brittish University en Egipto. Las películas están enmarcadas en la temática ‘Everyday Rituals’, rituales del día a día. Inauguración Exposición Proyectos Artísticos. Cada año la Fábrica de Arte Nuevo propone a distintos artistas reflexionar acerca de la temática del festival desde distintas perspectivas. Nos acompañarán en la sala las artistas Ana S. Holmes, Monika Aranda y Iosu Zapata para acercarnos sus propuestas e instalaciones creadas para esta edición del festival. Las obras estarán en Condestable, hasta el 25 de junio. Entrada libre hasta completar aforo.

‘My way out’. Golem Baiona. 11 horas. Directora: Izaskun Arandia (España, 2022). El documental recupera la memoria y celebra el presente de The Way Out, un club musical de Londres pionero, un espacio de liberación y de forja de la comunidad trans. A través de entrevistas, reconstruye un capítulo imprescindible de la historia queer a la vez que ofrece una panorámica sobre la diversidad generacional, cultural e individual de las experiencias trans. Invitada al coloquio: Izaskun Arandia, directora del documental. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: 5 €.

‘De eso no hablábamos’. Golem Baiona. 18 horas. Directora: Ángela Palacios (España, 2019), Desde 1999 Ángela guarda en silencio una pregunta: por qué su madre no se despidió de ella. Nadie en su familia habla de ello. Hasta que en 2012 decide emprender el camino para entender el enorme silencio que siempre ha rodeado a la muerte de su madre. Invitada al coloquio: Ángela Palacios, directora de la película. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: 6 €.

‘Alteritats’. Golem Baiona. 20 horas. Directoras: Alba Cros, Nora Haddad (España, 2023). Documental que recoge la voz de lesbianas de diferentes procedencias y condiciones que nos cuentan sus experiencias sobre qué significa vivir esa disidencia en un mundo donde impera la norma heterosexual. Invitadas al coloquio: Alba Cros y Nora Haddad, directoras de la película y Sara Torres, pensadora, poeta y novelista española; Lo que hay, su debut en la novela, está gozando de un extraordinario éxito de crítica y público. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres/Zinemaren eta Emakumeen 37 Erakusketa Internazionala’, organizada por IPES. Entradas: 6 €.

‘Alteritats’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Directoras: Alba Cros, Nora Haddad (España, 2023). Conexión on line al coloquio de Pamplona. ‘37 Muestra Internacional de Cine y Mujeres’, organizada por IPES. Entradas: 3 €.

VARIOS

Mercadillo Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Del 13 al 16 de junio. Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Así, se contribuye al cuidado del entorno, ya que se ahorra en materia prima y energía. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Horario Museo: martes a jueves, de 10 a 13 h y de 18 a 20 h y viernes de 10 a 13 h. Entrada libre.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘¡Solo baila!’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Entrada libre.

Visitas al Petrus Museum en Lizarraga de Izagaondoa. Hasta septiembre. Organizadas por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. El Petrus Museum es un museo privado que da a conocer el trabajo de la escuela del maestro Petrus, que firma su obra en la iglesia de San Martín de Guerguitiáin, allá por finales del siglo XII-XIII. Creado y gestionado por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa se ubica en la Casa Zandueta de Lizarraga de Izagaondoa, sede de la asociación. Reservas con antelación en el 659 30 39 94.

FIESTAS

Etxauriko Jaiak. 7 h Auroras. 12 h Misa en honor al patrón de Etxauri. 13 h Vermut con música. 15 h Comida popular. Sobremesa con Los Webotes. 17:30 h Chocolatada. 19 h Vuelta al pueblo con los gigantes y gaiteros, baile de la era y despedida de los gigantes. 20 h Baile de la era y música. 21 h Traca final de fiestas.