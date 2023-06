Las matemáticas ocultas en canciones de La Guardia, Maluma y Marc Anthony y Fangoria

Que la música es parte de nuestro día a día nadie lo duda. Las letras de las canciones nos representan, nos sentimos identificados con ellas y, en muchas ocasiones, nos hacen reflexionar. En mi caso, cuando escucho canciones analizo sus letras desde un punto de vista matemático.

Sorprendentemente, son muchas las matemáticas que descubro escondidas en canciones populares, aunque quizá sus intérpretes y compositores no sean conscientes. He aquí algunos ejemplos.

TEORÍA DE GRAFOS Y LA GUARDIA

Mil calles llevan hacia ti

y no sé cuál he de seguir,

no tengo tiempo que perder,

y ya se va el último tren.

Como su propio nombre indica, partimos de un punto A y queremos llegar a un punto B de la manera más rápida posible (aquí la rapidez puede medirse en tiempo o en distancia). Los puntos A y B deben estar conectados a través de (al menos) un camino y en su trayecto se pueden atravesar otros puntos intermedios.

Pensemos en la distribución de pescado fresco desde la lonja de un puerto hacia otra ciudad, por ejemplo. Suele ser frecuente que existan bifurcaciones y diferentes rutas para ir de A a B, pasando por distintos puntos intermedios C, D, E… Todo ese conglomerado de puntos y aristas entre dos puntos consecutivos recibe el nombre de grafo.

Para seleccionar la ruta más corta, necesitamos conocer qué distancia hay entre dos puntos consecutivos. De este modo, a las aristas del grafo se les asigna un peso, que en este ejemplo coincide con la distancia entre dos puntos consecutivos o el tiempo de viaje entre ellos.

Para el próximo remake, la letra de la canción podría ser la siguiente:

Mil calles llevan hacia ti

y ya sé cómo decidir:

preguntaré a mi amigo Dijkstra,

él me dirá por dónde ir.

Videoclip de ‘Mil calles llevan hacia ti’, La Guardia.

LA FÓRMULA QUE BUSCAN MALUMA Y MARC ANTHONY

No hay una fórmula para olvidar tus besos

ni una ecuación que el resultado lleve a eso.

Por más que sume y multiplique, me da menos;

ya que te fuiste, porfa, no te vayas lejos.

El amor es fuente de inspiración de millones de canciones; algo trascendente, más allá de los límites de cualquier conocimiento posible.

¿Existirá una ecuación cuyo resultado sea eso, tal y como intentan encontrar estos dos incansables buscadores?

La respuesta deben buscarla en las matemáticas y las matemáticas dicen claramente que no hay ecuación posible.

En matemáticas existen unos números llamados trascendentes . Son irracionales, es decir, no pueden expresarse como una fracción (no son cociente de dos números enteros) y además no son solución de ninguna ecuación con coeficientes enteros.