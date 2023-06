Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Laboratorio de Ciencia Ciudadana y Calidad del Aire: ¿Qué aire respiramos? Interpretando el resultado que nos dan las plantas’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 19 horas. Con Iker Aranjuelo, investigador del Instituto de Agrobiotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IdAB-CSIC). En esta jornada, el personal del Instituto de Agrobiotecnología (IdAB-CSIC) proporcionará los resultados del contenido de presencia de metales pesados (y otros elementos minerales) detectados en las plantas que, durante los meses de febrero-abril, crecieron en los diferentes puntos de la ciudad. Junto con la exposición de resultados, se buscará que la ciudadanía participe en la interpretación de los resultados obtenidos. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Entrada libre hasta completar el aforo.

LITERATURA

Taller ‘Palabras para leer el mundo’: Sobre la ceguera. Biblioteca Milagrosa. 17 horas. Taller guiado por Esther Guibert. Se charlará sobre la ceguera que acucia a la sociedad actual y la que nos viene. Ceguera social, moral y tecnológica, que puede venir con la llegada de las IA. Se proyectará la película ‘A ciegas’, de Susanna Bier. Inscripción previa en la biblioteca, el teléfono 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es

Tertulia literaria: ‘Cocinando historias’. Espacio cocina Civican. 18 horas. Para participar se leerá 'Mil grullas', de Yasunari Kawabata, del que se podrá recoger un ejemplar en la biblioteca. Conducido por Olga Balbona, bibliotecaria. Entrada libre hasta completar aforo, previa Inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Música + Poesía. Biblioteca de Zizur Mayor. 18:30 horas. Recital poético acompañado de música con Ione, Ventura y Mikel.

MÚSICA

Miranda and The Beat. Zentral Pamplona. 21 horas. Banda de ROCK AND ROLL, en mayúsculas.. con referentes como The Dirt Bombs, The B-52’s, MC5 y Ronnie Spector. Les sobra clase, actitud y estilo. Debutaron en Nueva York en 2018, y en pocos años han ido ganándose a pulso ser la nueva sensación de la gran manzana. La banda la forman la vocalista y guitarrista Miranda Zipse y el batería Kim “The Beat”, posteriormente ficharon a Kate Gutwald al bajo y a Dylan Fernández a los teclados. Su gran reputación en directo les abrió la puerta para colaborar con The Mystery Lights y Nick Zinner, the The Yeah Yeah Yeahs. Editaron su séptimo single Such A Fool, con el sello Third Man Records de Jack White, y aprovecharon para hacer una gira por Norteamérica teloneando a The King Khan & BBQ Show. Tras la pandemia, pasaron por estudio y ahora están listas para cruzar el charco conquistar los escenarios del viejo mundo. Entradas: anticipada 15 € + gastos taquilla 18 €.

Sara Azurza. Plaza de la Virgen de la O, Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Kantu eta Hitza’. Concierto. ‘Hemen Berriro’ (2023) es el primer trabajo completo de la cantante y compositora Sara Azurza. Presenta nueve canciones que tratan sobre el ciclo emocional de la vida y reflejan distintas emociones y sentimientos que viajan sobre unas melodías que combinan estilos tan diferentes como el pop, el soul, el funky y la electrónica. Una propuesta diferente y especial la que ofrecerá la cantante donostiarra y su grupo el 8 de junio en Pamplona. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Rap: ‘Legado urbano: Micro abierto + Concierto Bajo093. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 horas. Miicro abierto de 1 hora, en el que cualquier asistente que quiera rapear podrá subir al escenario, que precederá al concierto del artista Bajo093. La idea es impulsar la música con mensaje y contenido respetuoso, poesía rítmica. Issait Samuel La Riva, peruano conocido en el mundo musical como Bajo093 o Tributo a Canserbero empezó a hacer música a raíz del fallecimiento de su abuelo y pronto desarrolló habilidades de improvisación. En el 2019 vino a Pamplona donde ha grabado varias canciones y videoclips colaborando con otros artistas. Actualmente tiene más de 150.000 seguidores en TikTok. Entrada libre hasta completar el aforo.

Conciertos Verano Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona. 17.15 h Banda 4x4/Txistu Taldea (Kalejira). 18.30 h Maya Vocal Ensemble + Grupo de Flautas + Banda J. Maya. Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO

Mediación: ‘Las historias que cuentan’. Atrio Civican. 19 horas. Cuatro historias que, aparentemente, no tienen nada que ver, surgen de un sustrato común: la dulce sensación de un libro acabado. A modo de clausura del Festival Literarte, proyecto apoyado por el Programa Innova’22, la actividad ofrecerá la posibilidad de conocer el proceso y compartir la experiencia de lo que significa la creación de una propuesta teatral inspirada en diferentes obras literarias. Con Ana Maestrojuán, Laura Laiglesia, Miguel Goikoetxeandía y Virginia Moriones, profesionales del arte escénico.

‘Bi ditut eta hiru soberan (Tengo dos y me sobran tres)’. Casa de Cultura de Sangüesa. 19:30 h. Estreno. Dirección y Dramaturgia: Maite Redín. Actriz: Ainhoa Ruiz. Con este monólogo Tdiferencia vuelve a poner sobre la escena la temática de la maternidad con el único fin de comunicarnos, desahogarnos, ver que hay tantas maneras de vivir la crianza como mujeres en el mundo, de los falsos mitos que nos oprimen… Entrada gratuita hasta completar el aforo previa retirada de invitaciones.

CINE

‘Historia de un volante’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Filmoteca Navarra’. España, 2021. Dirección: Iñaki Alforja, Iban Toledo. Una desaparición forzada no acaba solamente con la vida de la persona desaparecida, sino que genera una enorme cicatriz emocional en las familias y en la sociedad. A principios de los 80, José Miguel Etxeberria Álvarez, miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, desaparece. Entre comunicados cruzados, reivindicaciones varias e indiferencia judicial su familia intentó dar una respuesta a la desaparición. Presentación y coloquio con los autores del documental. Entradas: 1 €.

‘Noche de invierno en Gagra’. Civivox Condestable. 18.30 horas. Película imprescindible del cine soviético, dirigida por el gran cineasta Karén Shajnazárov, un creador imprescindible, que, además de haber firmado algunos de los filmes más importantes de Rusia, es también director de los estudios Mosfilm. ‘VII Ciclo de Cine Ruso de Pamplona’. Versión original subtitulada al castellano. La obra, que será presentada al comienzo por el director de la muestra, Miguel Suárez del Cerro, relata la historia de un ídolo musical de la década de los cincuenta que ha sido olvidado años después. Su regreso como profesor y ayudante en un espectacular montaje musical, le hará revivir aquel espíritu creador que tuvo en su juventud. La película une de forma magistral diversos géneros, como habitualmente logra el maestro Karén Shajnazárov, para trasladarnos a una nueva época, a un mundo donde el arte cobra vida más allá de la propia obra y que ofrecerá un momento inolvidable a los espectadores de Pamplona. Entrada gratuita.

CON NIÑOS

Cuentacuentos con Kamishibai. Civivox Iturrama. 18 horas. Ciclo ‘Iturrama: raíz intergeneracional’. Actividad intergeneracional e inclusiva en la que personas con discapacidad intelectual del Programa de Envejecimiento Activo de ANFAS narrarán una serie de cuentos con la técnica de Kamishibai. Para público infantil mayor de 5 años. Entrada libre, hasta completar el aforo.

VARIOS

75º aniversario Semana Internacional de los Archivos-Archivo Contemporáneo de Navarra (ACN). Abre sus puertas a la ciudadanía hoy y mañana con dos visitas guiadas por el equipo del archivo que comenzarán a las 12 horas y tendrán 60 m de duración. El objetivo es visibilizar y dar a conocer los fondos que conserva, así como sus objetivos y métodos de trabajo. Entrada gratuita. Para poder asistir es necesario inscribirse en archivo.contemporaneo@navarra.es o llamando por teléfono al 848 429 721. Archivo Real y General de Navarra. 12 h. Jornada de puertas abiertas con visitas guiadas en castellano y en euskera. De la mano de los técnicos del archivo. A lo largo del recorrido los participantes podrán conocer el edificio diseñado por Rafael Moneo, su origen como Palacio Real de Pamplona, sus funciones actuales, así como las tareas archivísticas y de restauración de la documentación que se realizan a diario. Para poder asistir, es necesario inscribirse en el teléfono 848 42 46 67 llamando de lunes a viernes en horario de mañana. Además, el mismo día se abrirán las puertas del Salón de Actos para la exhibición de la última adquisición documental: un dibujo titulado “Vista de Pamplona” realizado el 6 de julio de 1818 por la artista Henrietta Anne Fortescue (1765-1841).

Taller creativo intergeneracional ‘¡San Fermín para todos y todas!’. Civivox Iturrama. 10 a 12 horas. Imparte personal de Tasubinsa. Taller para crear elementos que decoren el hogar y así preparar las fiestas. Ciclo ‘Iturrama: raíz intergeneracional’. Inscripción previa: 4 € por pareja, en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

FIESTAS

Almandoz. 8 h Aurora con la Coral de la parroquia y Biixente. 12 h Misa mayor y procesión. 13 h Lunch en el frontón. 17 h Desafío. 20 h Concurso de tortilla patata. 21 h Cena. 00:00 h DJ Itzoto.

Etxauriko Jaiak. 18 h Chupinazo lanzado por Carmen Aizcorbe Asiain. 18:30 h Vuelta al pueblo con gigantes y gaiteros. 19:30 h Chistorrada y Zurrakapote. 19:30 h Música con el grupo Eztitan. 22 h Cena popular en el Bar Denak Bat. 00:00 h Música con el grupo Eztitan y DJ Oier.

Sarriguren. 18 h Salida comparsa txiki desde el Pueblo viejo. 19:30 h Pincho pote por los bares de Sarriguren amenizado por el grupo de batucada La Farruka.