Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Feria del Libro Navarra 2023. Plaza del Castillo, Pamplona. Organizada por la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro. Participan 17 librerías. Hasta el 4 de junio. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 10:30 h Taller Infantil ‘A ilustrar y enredar cuentos’. Con David Guirao. Inscripciones: asociaciondiegodeharo@gmail.com 12 h Presentación y firma. ‘Irati’, Juan Luis Landa y Joxean Muñoz. Erein. 13 h Presentación y firma. ‘Todos se conocían bien’, Miguel Izu, Gobierno de Navarra. 17 h Presentación y firma. ‘La vuelta al mundo en 80 días'. Ed. especial 150 Aniversario, Ana Alonso y David Guirao, Anaya. 18 h Presentación y firma. ‘Bilduma zero #3’, Maje Martínez Soto, Alicia Jauregui Sora, Aitor Kaltzakorta Belaustegi, Txiki Medina y Josepe Gil, Zerokotan. 19:30 h Mesa Redonda ANE/NIE: ‘Mujeres con voz de mujer’. Con Bakarne Atxukarro, Inma Blanco, Ana Isabel Oncín. Modera: María Luz Vicondoa.

MÚSICA

Rocío Jurado: El Musical. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Voz e Interpretación: Anabel Dueñas. Dirección Musical y piano: Alejandro Cruz Benavides. Guitarras: Víctor Manuel Lorenzo Gaitán. Bajo eléctrico: Juan Manuel Ruíz López. Batería: David López. Carmela es una mujer que admira a Rocío Jurado. Quiere ser libre, sensual, valiente y comprometida como ella. Quiere ser irreverente, certera y directa como las mujeres de sus canciones. Lo que no sabe, y descubrirá a lo largo de este proceso, es que Rocío Jurado existe en ella…En las más de dos horas que dura el espectáculo, con música en directo, Rocío Jurado se hace visible en ella. Desde los nervios de una aspirante a un casting, como lo era Rocío cuando llegó a Madrid, hasta la gran estrella en la que se convierte al conseguir la oportunidad de su vida. En un diálogo constante con el público, Carmela transmite sus ilusiones, sus miedos y canta para ser libre con la emoción que solo se consigue a través del arte, a través de las canciones que marcaron a una generación pero que siguen vivas en la lucha individual de tantas y tantas mujeres. Entradas: 37 a 40 €.

Henrik Freischlader. Zentral Pamplona. 20 h. Ciclo ‘Udaberri Blues’ organizado por la Asociación Burlada Blues Bar. Uno de los mejores guitarristas de blues en la actualidad. No en vano ha compartido escenario con artistas de la talla de B.B. King, Gary Moore, Peter Green, Johnny Winter o Joe Bonamassa.Un polifacético multiinstrumentista, cantante, compositor y productor que ha hecho de la guitarra su instrumento predilecto. Aunque el blues es la base de sus canciones, su estilo se alimenta del blues-rock, el jazz, el soul y el funk. Entradas: taquilla 15 €. Anticipada 12 € +gastos. Socios BBB: descuento 2 €.

Motxila 21. Fiestas de la Milagrosa/Arrosadiako Jaiak 2023. Recinto festivo. 19 h.

‘Impacto socio-emocional en los coros. ¿Vivir o sobrevivir? Retrato de la música coral en nuestros días’. Casa de Cultura de San Adrián. 19 h. Ponente: Antonio Abreu Lechado. Federación de Coros de Navarra: ‘Módulos de Mediación-Conferencias Sectoriales’. Cerrando la conferencia actuará el Orfeón Adrianés. Entrada libre.

Jeiki Abesbatza de Leitza & Coral Aizaga de Iruña & Solistas:‘Requiem de Gabriel Fauré’. Monasterio de Leyre. 13 h. Directores: Nekane Piñuela y Javier Echarri. Solistas: Miren Zabaleta, soprano. Barítonos: Julián Irulegui y Joxe Mari Azpiroz. Organista: José Luis Echechipia.

Maite Iriarte. Terraza-atrio de Legarda. 12:30 h. 3’. Poemas y música para el alma. Boleros, tango, rancheras, bossa-nova, jazz,etc. lo que demuestra que es una artista con poderío para interpretar un amplio estilo de música. Todo ello acompañado por poemas tanto de conocidas escritoras, como de creación propia. Composiciones propias, tan potentes con su voz como su forma de interpretarlas. ‘Festival Actúa 2023’.

VI Concierto Solidario Coral Tubala Uxoa Abesbatza & Amigos/eta Lagunak. Parque del Conde de Tafalla. 12 h. Junto con la Escuela de Música de Tafalla y artistas locales. En esta ocasión en beneficio de la Asociación Navarra de Diabéticos. Acudirá su presidente Juantxo Remón.

DANZA

Festival Danza Ravel: ‘El Ministerio del tiempo’. Auditorio Barañain. 19 h. Danza urbana, ballet, contemporáneo, flamenco, sevillanas, F&F, claqué, fusión y muchos más…. La historia, tal y como la conocemos hoy en día, corre un grave peligro, el Ministerio del Tiempo se encargará de que esto no ocurra, viajes a través de diferentes épocas y países por medio de nuestros alumnos de Ravel no te dejarán indiferente. ¿Lo conseguirán? ¿Impedirán que cambie la historia? Pronto lo sabremos…Entradas: 19 €.

TEATRO

ENT/NAE: ‘Verano en diciembre’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Autora/Egilea: Carolina África. Director/Zuzendaria: Ramón Vidal. Historia de una familia compuesta por cuatro generaciones de mujeres muy distintas, que comparten la búsqueda común e incesante de eso tan incierto que llamamos felicidad. Es como hacer un agujerito en la pared de una casa, para ver lo que son -lo que somos-, contemplando las grandezas y miserias de un hogar reconocible, plagado de ironía, buenas intenciones, reproches, silencios, dolor, risas… y por por supuesto mucho amor. Un reflejo de los conflictos generacionales que surgen en esa institución contradictoria y compleja que es la familia, en un viaje que invita a soñar con un prometedor verano, al otro lado del Atlántico, que derrita nuestro crudo e infinito diciembre. Entradas: General: 11 € Anticipadas (sólo en taquilla) y personas en paro: 9 €. Carnet joven: 6 €.

‘Injusta Justicia’. Casa de Cultura de Orkoien. 20 h. Grupo de Teatro de la UPNA. Diferentes cuadros que nacen de la petición hecha a once autores, de escribir con total libertad, una escena que proyecte la injusticia tal y como ellos la entienden. Entradas: 2 €.

‘El curioso incidente’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Con la Academia Navarra de Teatro Musical (ANTEM). Dirección general: Alejandro Aranda. Dirección musical: Raquel Fernández. Christopher es un joven introvertido de 15 años. La muerte del perro de la vecina lo cambiará todo. Entradas:10 €.

‘Venecia’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 h.Teatro amateur con Grupo de Teatro Doña Sancha de Aibar/Oibar. Dirección: Mercedes Castaño. ‘Venecia’, de Jorge Accame. es una obra donde se conjugan la comedia y el drama humano Cuenta la historia de la Gringa, una madama que quiere cumplir el sueño de viajar a Venecia para volver a ver a Don Giaccomo, un viejo amor a quien no correspondió en su momento. Ya ciega y bastante achacada, la mujer verá cumplido su deseo gracias a la imaginación y al deseo de las prostitutas que trabajan para ella y a la inestimable ayuda de uno de sus clientes: el Chato. “Venecia” en el orden del contenido, defiende los conceptos modernos de la utopía como motor del deseo, de la necesidad de la solidaridad y el humanismo, de la posibilidad de encontrar mecanismos para construir un lugar en el mundo que haga más digna la vida». Entradas: anticipada: 5 €, taquilla: 6 €.

‘Mua’. Ayuntamiento de Etxauri. 19 h. Con Kukumix Teatro. Obra dirigida por Iratxe G. Uriz y Leire Ruiz. Público juvenil y adulto. “Los besos que nunca dimos, que daremos, que nos dan. Comediantes que reparten canciones, risas, bailes y talento. Personajes que harán de cada escena una historia más allá de la ficción. Besos a repartir”.

Monólogo Oscar Terol: ‘Mundos para lelos’. Bosque de Orgi. 17 h. Entradas: 20 €.

CON NIÑOS

‘La Bella y la Bestia’. Salón de Actos del Colegio Santísimo Sacramento, c/Abejeras 22, Pamplona. 17 horas. A cargo del grupo infantil de teatro "Soñadores de Infinito", promovido por el Colegio Santísimo Sacramento y la Parroquia San Juan Bosco de Pamplona, que presentan este año su cuarto proyecto. Se trata de una adaptación-actualización del famoso musical, apto para toda la familia y dirigido a pasar un buen rato y soñar...

‘Artxipiélago’. Casa Cultura de Zizur Mayor. 19 h. Circo La Trapecionista. A partir de 6 años. La protagonista traza en “Artxipielago” un viaje solitario acompañada de la música de un cello, de momentos en suspensión, de danza aérea y de un paisaje que se transforma junto con ella. El punto de partida de este montaje es una relación sensible y sensorial con los objetos y los elementos escenográficos, que cobran vida a través de la relación que se entabla entre ellos y la intérprete. Son tratados como otro cuerpo más. Ella, a su vez, hace emerger sus emociones como consecuencia de esa interacción. La pesadez de la tierra, la ligereza de la arena en suspensión, nuestro caminar nervioso, el cambio de perspectiva desde las alturas… ¿Cómo hacer visible lo esencial? Encuentro con el equipo artístico tras la representación. Entradas: 6 €.

‘Casilda entre cartones’. CP. Francisco Arbeloa/IES Reyno de Navarra. Azagra. 18 h. Casilda tiene ocho años y un montón de sueños. Los lunes quiere ser jugadora de baloncesto, algunos martes bailarina, casi todos los miércoles astronauta y los demás días, actriz y cantante. Sus padres y su historial médico cerrarán las puertas a sus sueños, pero su impresionante abuela y una doctora de lo más singular le permitirán soñar: ¿Por qué no divertirse por el camino a una meta que nunca alcanzarás?, ¿Es más importante el proceso o el resultado?, ¿Los que te dicen que no puedes, tienen siempre razón? Casilda tiene actitud para lidiar con los adultos; no es alguien a quien puedan imponer sus ideas o sus miedos. Ella no dejará de crear, soñar, crecer y empoderarse. Una comedia musical optimista, divertida, tierna e inspiradora para las niñas y los niños y una oportunidad para los mayores, ¿O piensas que es demasiado tarde? Casilda te dirá que no Entradas: 4 €.

VISITAS

Visita acompañada expo ‘Aquerreta… y semejanza. Heian Shodan’. Museo de Navarra.12.30 h. En castellano. A cargo de Ángel Macías. Entrada gratuita hasta completar aforo. Retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 11 h. del mismo día.

Visitas acompañadas por Angela Moreno/Angela Morenok lagundutako bisitak. Museo del Carlismo/Karlismoaren Museoa de Estella–Lizarra. 12 h. Para ver la exposición de la artista, ‘Porque hoy puede ser ayer’. Reserva previa en: 948 55 21 11.

EVENTOS

Parque Natural Bertiz-Día Mundial del Medio Ambiente 2023-‘Sin contaminación por plásticos’. a) Sala exposiciones Río Bidasoa. Todo el día. Entrada gratuita a la exposición ‘Unidos contra la basuraleza’. b) ‘Plastikería’. Zona de picnic. 11 a 14 h. Instalación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para concienciar sobre la contaminación por plásticos, por ejemplo en los ríos, y sensibilizar sobre la necesidad de reducir su uso. Acceso libre. c) ‘Bidasoa ibaia: ingurumen-balioak eta kontserbazioaren garrantzia/Río Bidasoa: valores ambientales e importancia de su conservación’. Visita guiada por el Guarderío de Medio Ambiente de la demarcación de Bidasoa para conocer el estado actual del río Bidasoa a su paso por Bertiz. Principales valores ambientales, retos a los que se enfrenta, e importancia de su conservación. Plazas limitadas, necesario inscribirse antes: cinberti@navarra.es o llamando al 948 59 24 21.

San Martín de Unx-’XXIV Día del Rosado 2023’. 10-11:30 h. Puertas abiertas de las bodegas de la localidad. 10:30-13:30 h. Visitas guiadas a la Iglesia de San Martín de Tours y su Cripta románica. 11-14 h. Mercado de artesanía y productos agroalimentarios. En la plaza. 11 h. Danzantes de San Lorenzo en la plaza y casco histórico. 12:30 h. Brindis y a continuación degustación de vinos por el casco histórico y amadrinamiento de Valeria Gamper en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 15 h. Comida popular en el frontón. Apuntarse en https://viajesdivertis.com/. Teléfono 848 980 680. 17:30 h. Concierto de La Sonrisa Metálica. Y durante la jornada: Muestra de reposteros en los balcones de la localidad. Animación de calle. Punto de información en la plaza. Venta de tickets para la degustación en la plaza. Talleres participativos junto a los puestos de degustación.

I Festival Funes Mágico 2023. 12 h. Concurso de tiro de naipes en la pista. 13 h. Espectáculo de Magia con Tomas, finalista del programa Got Talent España.

Fiesta del Deporte Lodosa 2023. 10 h Senderismo Local (10 km aprox)-Club Senderismo Lodosa- Salida desde el Paseo. 11 h Clases abiertas de Remo. Campo de Regatas. 16:30 h 4x4 Fútbol en el Medianil. CD Lodosa.

VARIOS

Día del Orgullo Loco 2023. 11 h. Concentración ante el Parlamento. Paseo Sarasate. 11,15 h Performance. 11,30 h Manifestación por las calles de Pamplona con Batukada La Farruka y Asociación Malabaria. 13 h Plaza del Castillo. Lectura del Manifiesto. 14,30 h Comida Popular. Colaboran: Avanvida, Asociación Mejorana, Malabaria. Fundación Mejorando Cada Día.

FIESTAS

Irurtzun-Fiestas de la Trinidad. Romería a Trinidad de Erga, por la mañana. 13 h Txistu-Vermout Piku Plazan. 17 a 20 h Zuresku. Juegos tradicionales de madera. Plaza. 18 h Partidos de Pelota Pala Femenina. (Gure Pilota Pala Elkartea). Frontón Descubierto.