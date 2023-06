Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Feria del Libro Navarra 2023. Plaza del Castillo, Pamplona. Organizada por la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro. Participan 17 librerías. Hasta el 4 de junio. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 12 h Mesa Redonda ANE: ‘Literatura en la montaña navarra’. Con Jon Arretxe, Javier Garisoain e Ignacio Lloret. Modera: Nerea Zubikoa. 17 h Presentación y firma. ‘Egunero behar genuen’, Imanol Murua, Berria. 18 h Club de Lectura junto a las Bibliotecas Públicas de Navarra. ‘En la sangre’, con Susana Rodríguez Lezaun. 19:30 h Presentación y firma. ‘Henry III de Navarra. Una muerte honrosa’, Begoña Pro, Mintzoa. También, ‘A Dos Voces. Encuentros literarios’. 17:30 h. Biblioteca de Sesma: Jon Aramendia y Lucas Eza.

Presentación del libro ‘Fragmentos de Elizabeth Harding’. Biblioteca Ayegui.18:30 h. Encuentro con Ignacio Lloret y presentación del libro.

Presentación del libro ‘La rebelión de las hienas’ y coloquio ‘Intersexualidades y diversidad corporal’. Sociedad de Zurukuain, Valle de Yerri. 18 h. Autora: Mer Gómez. Entrada gratuita.

CHARLAS

‘Una mirada al asilo en realidad virtual’. Civivox Milagrosa. 17 h. Ciclo ‘Conociendo el refugio’, en colaboración con Cruz Roja Navarra. Visionado con gafas de realidad virtual y encuentro con personas refugiadas en Navarra. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Impacto socio-emocional en los coros. ¿Vivir o sobrevivir? Retrato de la música coral en nuestros días’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19:30 h. Ponente: Antonio Abreu Lechado. Federación de Coros de Navarra-‘Módulos de Mediación-Conferencias Sectoriales’. Entrada libre.

Juainas Paul Arzak, Amaia Nausia, Ander Berrojalbiz: Zer, sorginkeria?’. Librería Katakrak, Pamplona-Iruña. 19 h.

MÚSICA

Vanesa Martín: Gira 'Placeres y Pecados'. Baluarte. 20:30 h. Vanesa Martín regresa a Baluarte para presentar en concierto su gira Placeres y Pecados, su octavo disco. El nuevo álbum cuenta con las producciones de algunos de los productores de mayor reconocimiento nacional e internacional, al que han aportado diversidad y riqueza. En esta gira, que cuenta con una nueva escenografía, Vanesa interpretará parte de las canciones que forman este nuevo repertorio. Si Pudiera, Quién lo diría o Marzo son los primeros adelantos de este nuevo espectáculo donde no faltarán los éxitos de su carrera. Entradas: 42 €, 45 €, 55 €, 60 €.

La Banda del Desagüe. Zentral Pamplona. 20 h. Concierto. La Banda del Desagüe vuelve a subirse al escenario de Zentral para seguir repasando y revisando los grandes éxitos de la música española de los 80. Una gran oportunidad para volver a comprobar cómo suenan los temas de toda la vida llevados a ritmos como el reggae, el swing, el rock and roll o el soul combinados con su vestuario imposible y un gamberro directo. ¡No te lo pierdas! Entradas: anticipada 10 € + gastos.

Ángel Ocray: ‘Flamenkito Fusion’. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Nacido en Pamplona, es uno de los pioneros e impulsor del flamenco fusión en Navarra. Tiene dos discos en el mercado nacional, Cositas que nunca te dije (2008) o Sintiendo el alma (2015) y varios sencillos como Enredarme en tus sueños (2018) y Si no te tengo (2022). Actualmente está grabando nuevo disco bajo la producción de marko katier. En sus conciertos presenta sus mejores canciones y las versiones más conocidas del flamenco fusión. Entrada gratuita.

‘Paisaje Sonoro’: Moreira. Civican. 19 a 21 h. Andoni Moreira, representativo de la escena urbana local, plasma su heterodoxa visión de la electrónica en cada una de sus sesiones. Un programa de Fundación Caja Navarra, en colaboración con Müsex Industries.

Audiciones Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 16:30 h Audición de alumnado de Piano de la profesora Ángela Irisarri. 18 h Audición de alumnado de Trompa del profesor Patxi Tardío. 19.30 h Audición de alumnado de Percusión del profesor Salvador Tarazona.

Joselito El Mariachi. Residencia Amma Mutilva. 11.30 h.

Komando Funk. Parque de los Sentidos de Noáin. 20.30 h. Komando Funk es, en esencia, un grupo de versiones. Los grandes clásicos de las últimas décadas sirven de inspiración para realizar versiones llevadas al funk más groovero y actual. El resultado es sofisticado y seductor, pero alegre y bailongo al mismo tiempo. Una verdadera dosis de energía. Entrada libre.

A Deshoras. Bar Los Porches Karrape, Barañain. 21 h. Ciclo de conciertos acústicos ‘Baifest’.

Sold Out Party 2023. Sala Edén, Polígono industrial Barañain. Apertura: 22 h. Inicio: 22 h. Cierre: 06:00 h. Serán 3 horas de conciertos en directo (actuaciones en directo, con artistas de ámbito nacional) con artistas como Paula Medina, GIS y el local Kalidho acompañado de Anthonirb, así como Mark Dark & GWZ. Posteriormente la fiesta continuará hasta las seis de la mañana, con 5 horas de techno de la mano de los DJjs más prestigiosos de nuestra ciudad: Chey Vico, Iñaki Creator, Tailor Ney/May 2.0 y Adrián Salcedo. Entradas: anticipadas 13 €.

Frank Carducci & The Fantastic Squad. Parque Municipal de Burlada. 20 h. Ciclo ‘Udaberri Blues’ organizado por la Asociación Burlada Blues Bar. Presentarán su nuevo álbum en directo, ‘The Aswer’, dentro de su gira ‘The Stravaganza Tour’. Una propuesta musical y visual que combina a la perfección el rock progresivo, la psicodelia y una estética que resulta esencial sobre el escenario, todo ello bajo una atmósfera de fantasía, humor y sensualidad… Entrada gratuita,

Concierto lírico en Villafranca de AGAO. Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. 20 h. Organizan Ayuntamiento y Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO). Repertorio: Arias y Duos de óperas y zarzuelas. Itsaso Loinaz, soprano. Lorena Baines, soprano- Julen Jiménez, tenor. Andoni Sarobe, barítono. Eduardo Sola, pianista. Ciclo ‘Lyrics 360 en Villafranca’. Entrada libre.

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'Impulso y movimiento'. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19.30 h. Denis Kozhukhin, piano. Director: Perry So. Obras de Roberto Gerhard, Sergei Prokofiev y Sergey Rachmaninov. Entradas: 24 €.

Concierto de Herdoil + La Eskolta. Peña La Bota Lizarra. 22 h. Herdoil (Punk Oil) surgió en Iruñea en el año 2014, debutando ese mismo año con el LP "Iparra Galdu Barik". En 2018 publicaron el EP "Noiz Arte?" y en 2020, el LP "Inboluzioa". A lo largo de estos años y tras algunos cambios en la formación, Herdoil se está consolidando como una de las bandas más en forma de la escena punk rock de Euskal Herria, gracias a su potente y enérgico directo. Hoy presentarán su nuevo EP de estudio "Dena Bukatzear Da" (2023). La Eskolta es un grupo de música punk nacido en la Casa de las Ratas (una okupa de Estella-Lizarra) a finales de 2020, en plena cuarentena pandémica. La banda empezó como trío (Pata batera, Esputo bajo/voz y Bober guitarra/coros) pasando a cuarteto en 2022 con la incorporación de Sidrin (voz/partyboy). En febrero de 2023 han publicado su primera maqueta "Que comience la tempestad", un trabajo autoproducido con 6 temazos de punk sin concesiones que te ponen en tu sitio, grabado en Txutiestudios con Unai Lage a los mandos de la nave. Precio/Prezioa: 10/12 €.

CINE

‘En alas de la danza’. Filmoteca de Navarra.19:30 h. Ciclo ‘Parejas de cine’. Estados Unidos, 1936. Dirección: George Stevens. Música, coreografía, dirección artística y enredo amoroso a mayor gloria de la pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rogers, en la que, para muchos fue su mejor película. El bailarín Lucky Garnett llega tarde a su boda y descubre que los invitados ya se han ido. La familia de la novia le exige que para volver a pretenderla tiene que ganar una desorbitada cantidad de dinero. En ese momento, el protagonista parte a Nueva York con la idea de conseguir la suma acordada. Con lo que él no cuenta, es que en sus días de ahorro conocerá a otra mujer y terminarán locamente enamorados el uno del otro. Presenta: Eduardo Carrera B. Entradas: 3 €.

‘Gutik Zura’. Casa de Cultura de Burguete. 19 h. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2016. Dirección: Jon Maia Soria.La idiosincrasia de Euskal Herria está cimentada sobre el bosque y la madera. En este documental realizaremos el viaje desde la antigüedad al futuro, mostrando la relación entre la persona y la madera. Para ello, utilizaremos la experiencia vital de las personas elegidas y la opinión de especialistas de renombre mundial, para mostrar, mediante una combinación poliédrica de la historia y de historias, las claves principales del bosque y la madera en el pasado, en la actualidad y en el futuro. El objetivo principal de este proyecto es la socialización del valor que han tenido, tienen y tendrán las relaciones entre el bosque, la madera y la sociedad vasca. La promotora y directora, María José Barriola, presentará la película. Entradas: 1 €.

TEATRO

‘1789’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Una producción de Teatro en la Chácena.En 1975 El Lebrel Blanco llevó a escena este libreto del Thëâtre du Soleil que narra las voces del pueblo llano francés durante los primeros años de la Revolución como la Toma de la Bastilla o el Gran Terror. Los artesanos, reconvertidos en cómicos callejeros, cuentan cómo vivieron el desvanecimiento de las esperanzas, el estallido de la alegría y el colapso de los sueños de igualdad. Uno de los montajes más representativos de El Lebrel que generó, como ningún otro, un importante debate social, político y artístico en la Pamplona de los años 70 y 80 llega al Gayarre de la mano de la premiada compañía de teatro amateur La Chácena. Entradas: 6 €.

ENT/NAE: ‘Verano en diciembre’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Autora/Egilea: Carolina África. Director/Zuzendaria: Ramón Vidal. Historia de una familia compuesta por cuatro generaciones de mujeres muy distintas, que comparten la búsqueda común e incesante de eso tan incierto que llamamos felicidad. Es como hacer un agujerito en la pared de una casa, para ver lo que son -lo que somos-, contemplando las grandezas y miserias de un hogar reconocible, plagado de ironía, buenas intenciones, reproches, silencios, dolor, risas… y por por supuesto mucho amor. Un reflejo de los conflictos generacionales que surgen en esa institución contradictoria y compleja que es la familia, en un viaje que invita a soñar con un prometedor verano, al otro lado del Atlántico, que derrita nuestro crudo e infinito diciembre... Entradas: general 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Con carnet joven: 6 €.

‘Tengo dos y me sobran tres’. Plaza de los Fueros (El Rebote), Ayegui. 18 h. Estreno. Teatro con Tdiferencia. Dunia tiene 42 años, 2 hijos y un susto, ella nos contará su experiencia con la maternidad. ¿Qué nos contaron?, ¿Cuánto nos mintieron?, ¿Cuántas verdades nos dijeron que no quisimos creer? Cuando seas madre o padre, te cambiará la vida, pero ¿cómo? ¡Es una experiencia única! Yo tengo dos. Pasarás a un segundo lugar, ¡con suerte! Ya verás cuando sea adolescente. ¿Te gustó La historia interminable? Pues eso… Reviviremos la juventud, las creencias, los instintos, las corrientes, las ganas, las pruebas, el embarazo, el susto, el arrepentimiento, el amor, las risas, los llantos, los gozos… Las relaciones entre abuela, madre, hija, hermana. Las no relaciones de pareja. Nos vamos a reír mucho, vamos a cuestionarlo todo. Reír para sanar, ya nos conocéis.

CON NIÑOS

Txiki Gastro Show con Musas y Fusas: ‘Historias a tu gusto y brujas que no dan susto’. Geltoki Pamplona. 18 h. Cantacuentos y ecomerienda. Entradas: 5 €.

Club de lectura: ‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. A partir de 9 años.

‘El Jardinero de la Galaxia’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Entradas: 6 €.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots: ‘Urteak bete, abenturak bizi’. Casa de Cultura de Burlada. 17 y 19 h. El grupo de payasos en euskera cumple 35 años y este evento será su celebración. Muchas de las personas que han hecho en la vida de Sudurgorri vendrán a visitarnos para participar en la celebración. No faltará el canto, el baile y la participación de todas ellas, ni un espacio gigante… Si es importante cumplir años, ¡más, vivir aventuras! ¡Y esa será nuestra celebración, vivir otra aventura! ¡Una aventura más! Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

VARIOS

Presentación exposición de Juan José Ortega. Galería Fermín Echauri 2-Galería de la Fundación, c/San Antón 6, Pamplona. 20 h.

Inauguración exposición ‘Por la vereda’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 h. Muestra de la artista oscense Carlota Sarvisé. Una serie de acuarelas sobre papel que reflejan la pasión de la autora por el caballo. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Cafeteando’-Escape room: ‘El robo del siglo’. Casa de la Juventud de Pamplona. 18, 19 y 20 h. Para formar parte del equipo del célebre White Rabbit y entrar en el círculo más íntimo de los atracadores más grandes de la historia, solo os queda una última prueba a realizar: robar el Banco Central de Nueva York. El banco más seguro del mundo. Vuestro objetivo: recuperar el contenido del cofre 777 y salir del lugar antes que la alarma suene. Un cómplice ha logrado desactivar el sistema de alarma, pero solo durante una hora. ¡Una hora para ser rico y famoso! ¿Seréis capaces de realizar el robo más grande de la historia en el tiempo acordado? Entrada libre, previa inscripción en la Casa o tfno. 948 23 35 12.

XVIII Semana Romana de Cascante-’Roma Aeterna’. Bajos del Club de Jubilados/as. 19:30 h. Inauguración de la XVIII Semana Romana de Cascante. Con representación teatral de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela.

75 Aniversario Castillo Fútbol Club de Miranda de Arga. Sala Chuscar. 19 h Charla Coloquio: ‘Castillo y Osasuna’.Con la intervención de ex jugadores de ambos equipos como Ostivar, Martin, Iriguibel, Mina, Bayona, Zabaleta, Bueno o Alfaro. 22 h Gala Presentación Actos 75 Aniversario, en Campo de Fútbol La Galera. Con actuaciones: alumnos del Colegio San Benito,Javier Elizalde, Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz, Fuegos de Colores, etc.

FIESTAS

Cendea de Olza. XVI. Finales Campeonato Frontenis Cendea Olza (Oltzaleku). Lugar: Frontón de Asiain. 18 h. Representación del taller de teatro Cendea de Olza. Obra: “Terciopelo”. Lugar: Plaza Concejo de Asiain. 22 h

Irurtzun-Fiestas de la Trinidad. 21 h Concierto Raimundo El Canastero. Kultur Etxea. Programa ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.