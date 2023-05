Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Feria del Libro Navarra 2023. Plaza del Castillo, Pamplona. Organizada por la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro. Participan 17 librerías. Hasta el 4 de junio. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 10:30 h Talleres Impartidos por Ventura Ruiz. Inscripciones. asociaciondiegodeharo@gmail.com 12:45 h Presentación y firma. ‘La mala costumbre’, Alana S. Portero, Seix Barral. 17 h Mesa Redonda: ‘10 años editando’. Editoriales Hoja de lata y Automática. 18:15 h Presentación y firma. ‘El diario de Mola’, Pello Guerra, Pamiela. 19 h Presentación y firma. ‘Alferrikakoaren balioa’, Nuccio Ordine, Pamiela. 19:30 h Mesa Redonda: ‘Todo es ciencia. El auge de la divulgación’. Con Marta Macho-Stadler, Oskar Gonzalez Mendia y Juan Ignacio Pérez Iglesias. Modera: Javier Armentia. También, ‘A Dos Voces. Encuentros literarios’. 19 h. Biblioteca de Artajona. Artaxoa Iñigo Pimoulier y Carmen Puerta. Biblioteca Berriozar: Daniel Fierro y Nuria Viedma.

Presentación del libro ‘Neolíticos’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Autor: Javier Uriz. Un apasionante descubrimiento de lo que somos, de cómo hemos llegado a serlo y del horizonte que tiene ante sí nuestra civilización’ (Mascarón de Proa). El autor, al igual que Platón, presenta su pensamiento en forma de diálogo y sus personajes introducen al lector en una aventura intelectual que genera emociones fuertes. En la presentación le acompañarán Amaya Erro, ex directora de la Cámara de Comercio y actualmente profesora de la UPNA, y Nuria Iturriagagoitia, que fue profesora en la Universidad de Navarra, después consejera de Industria en el Ejecutivo foral y actualmente fundadora y presidenta de PlusValue. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del cuento infantil ‘La mano de Irulegi/Irulegiko eskua’. Peña La Bota de Estella, c/ Valdeallín 13, bajo. 19.30 horas. Con la presencia de una de sus autoras, Bakarne Atxukarro, y la ilustradora, Asun Egurza. Acto organizado por Marcapáginas Agencia Literaria, la librería Ino, la Peña La Bota y la asociación Garean.

‘Rimas y Sones’, recital de poesía y guitarra. Patio Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. 20.30 horas. Javier Horno, declamación. Alberto Royo, guitarra clásica. Entrada libre hasta completar aforo

‘Hermanito (Miñán)’. Encuentro con Amets Arzallus. 20º Aniversario Club de Lectura. Biblioteca de Puente la Reina. 18 h euskera y a las 18.45 h castellano. 𝗔𝗺𝗲𝘁𝘀 𝗔𝗿𝘇𝗮𝗹𝗹𝘂𝘀 es autor junto a Ibrahima Balde, del citado libro.

CHARLAS

‘Del circo tradicional al circo contemporáneo’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 19 h. Un recorrido por la historia del circo a cargo de Maitane Azpiroz, directora artística de la compañía La Trapecionista. Taller complementario al espectáculo de circo ‘Archipiélago’. Entrada libre previa inscripción en la Casa de Cultura.

Federación de Coros de Navarra: ‘Módulos de Mediación-Conferencias Sectoriales’. Casa de Cultura de Valtierra. 19 horas. Ponente: Antonio Abreu Lechado. Cerrando la conferencia actuará la Coral Virgen de Nieva de Valtierra. Entrada libre.

MÚSICA

Música en la calle con la Escolanía del Orfeón Pamplonés. Inicio: 19.30 horas. Recorrido: Plaza de San José, Plaza Consistorial, Plaza del Castillo (junto al monumento de Carlos III). La Escolanía del Orfeón, compuesta por chicos y chicas entre los once y los dieciséis años, interpretará una ronda callejera que comenzará en la Plaza San José. Dirige Juan Gainza.

‘Lamentos en la Gran Manzana’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19.30 horas. Espectáculo inspirado en el libro de Federico García Lorca Poeta en Nueva York escrito por el poeta entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Universidad de Columbia, así como en su siguiente viaje a Cuba, y publicado por primera vez en 1940. El libro significó para Lorca un grito de horror, de denuncia contra la injusticia, la discriminación y la deshumanización social de la época en la gran ciudad. Fusiona el recitado de poemas con música de Jazz y canciones adaptadas de varios fragmentos del libro. El poeta Javier Asiáin hará una disertación poética inspirada en Nueva York para crear una atmósfera propicia recreando los versos de Lorca en una época convulsa en la que al crack bursátil de 1929, la crisis social y étnica, se le une la crisis personal de un Federico García Lorca que se sintió sobrepasado ante la Gran Manzana. Además, este concierto contará con una breve presentación inicial para recordar el paso de Lorca por el Teatro Gayarre en agosto de 1933. Aquella inolvidable visita a Navarra, con su compañía teatral La Barraca, estuvo organizada por el Ateneo Navarro. Joseba Eceolaza, autor del libro “Tras la pista de Federico García Lorca”, quien nos traerá ecos de hace 90 años en este mismo teatro. Poeta: Javier Asiáin. Cantante: Maia Catalán. Guitarra: Pedro Planillo. Contrabajo: Jorge Sánchez González. Saxofonista: Adrián Antonio Buenaga. Batería y percusiones: Dani Domínguez Olazarán. Entradas: 8 €.

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'Impulso y movimiento'. Baluarte. 19:30 horas. Denis Kozhukhin, piano. Director: Perry So. El ritmo que nace de nuestro interior y que nos impulsa a vivir se encuentra en la energía de la danza y en el movimiento de la Música. Deslumbra en los poderosos destellos del Concierto de Prokofiev al que dará vida el temperamental Denis Kozhukhin. Sorprende en la inspirada mirada que Roberto Gerhard dirigió a Don Quijote, sincero y valiente, idealista y universal, con sus disonancias y su inteligencia. Irrumpe en la exuberante orquesta de las Danzas Sinfónicas de Rachmaninoff. Entradas: 15, 26 y 32 €. Baluarte Joven: 12, 21 y 26 € durante todo el periodo; 5, 8 y 10 € desde 3 días antes de la función.

Olaia Inziarte. Plaza de la Virgen de la O, Pamplona. 20 horas. ‘Kantu eta Hitza’. Concierto. La artista navarra Olaia Inziarte presenta su primer disco ‘Lehengo Lepotikan Burua’ (2022), trabajo en el que converge la sonoridad más tradicional con la más vanguardista. Aunque en sus composiciones encontramos un pop oscuro, hay constantes referencias al cancionero popular navarro formando así una serie de melodías fáciles y alternativas, que parten desde sus propias raíces, siempre de forma íntima. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Audiciones Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 17 h. Audición de alumnado de Violín de la profesora Mónica Sánchez. 19 h. Audición de alumnado de Acordeón del profesor Jagoba Bilbao.

DANZA

Mediación: ‘Otempodiz’. Plaza Civican. 19 horas. De la mano de Ertza, compañía que invita al público a reflexionar en torno a temas de cotidiana actualidad, la actividad consta del visionado de un documental de 30 minutos que contextualiza la obra y explica el proyecto y, posteriormente, la representación. Coreografía: Asier Zabaleta. Bailarines: Fenias Nhumaio y Deissane Machava.

TEATRO

Teatro para ti: ‘Las historias que cuentan’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 19:30 horas. Con Producciones Maestras. ‘Festival LiterArte’. Las historias que cuentan son cuatro capítulos de una historia más grande, una historia en la que quedan muchas hojas por escribir. Estos cuatro capítulos, transformados en escenas, tienen su origen en cuatro libros: ‘Rewind’ de Juan Tallón ha servido a Laura Laiglesia como motor para su ‘Ocho minutos y treinta y tres segundos’. Un encuentro entre dos amigos que intentan mirar al futuro despegándose de la nostalgia del pasado. ‘La ridícula idea de no volver a verte’ de Rosa Montero ha sido el impulso para que Miguel Goikoetxandia nos abra un recuerdo tan íntimo como doloroso en su personal ‘Adiós papá’. ‘El infinito en un junco’ de Irene Vallejo ha inspirado a Virginia Moriones a crear ‘La jaula de las musas’, un diminuto y complejo espacio en el que lo que se omite, es tan importante como lo que se dice. ‘La tía Tula’ de Miguel de Unamuno es el origen de ‘Agonía dulce’, un delicado monólogo de Ana Maestrojuán sobre la necesidad de tomar las riendas de una vida propia. Encuentro con el público tras la función. Entrada gratuita hasta completar el aforo previa retirada de invitaciones.

CINE

Cortometrajes navarros. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘Filmoteca navarra’. ‘Yegua’ (España, 2022). Dirección y guión: Javier Celay. Un ganadero de yeguas, Jaime, acaba de adquirir un animal con el que quiere criar y hacer crecer la manada, pero al poco tiempo de entrar la yegua en su cuadra cae enferma con una infección en una de sus patas que parece no ser reciente ni reversible. Sara, la veterinaria del valle, no puede más que aconsejar a Jaime el sacrificio del animal; una situación desalentadora que complica su situación ya difícil en casa con su mujer dependiente desde hace años. Una situación que se hará agobiante e irrespirable para Jaime en un dilema moral constante. ‘Mamä’ (España, 2022). Dirección y guión: Maite Astiz e Ibon Landa. Pamplona, Septiembre de 2018. Max, un adolescente de dieciséis años, intenta conseguir pruebas para convencer a su madre que Amador, su nueva pareja, no es quien dice ser. Junto a sus dos mejores amigos, Salva y Zero, forman un grupo de amigos inseparables dispuestos a todo con tal de ayudar a su amigo. ‘10 watts bakarrik’ (Solo 10 W, España, 2022). Dirección y guión: Oier Fuentes. Un día me dijeron que hace años, hubo en el pueblo de al lado una emisora que servía para comunicarse con los jóvenes del pueblo que emigraban en busca de trabajo hacia montañas lejanas. Presentación y coloquio con los autores de los cortometrajes. Entradas: 1 €.

EN FAMILIA

Descubramos la Taconera en familia (en euskera). Parque de la Taconera, junto al quiosco en Navas de Tolosa, 17 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad. Pamplona es verde’. Con Gabi Berasategui, biólogo. La ciudad, sus calles, árboles y parques son el hogar de una biodiversidad cotidiana, pero a veces desconocida. En un paseo interpretativo adaptado al público infantil, nos acercaremos a la fauna y la flora de la Taconera, con sus especies, sus espacios y sus características. Inscripción previa en tfno. 010.

‘Energía para la vida’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18.30 horas. Entradas: 6 €

‘Sueños a presión’. Auditorio Barañain. 19 horas. A cargo del Grupo de Teatro Pinceladas del colegio público Eulza de Barañain. Obra de teatro que intenta dar una idea de las ilusiones y proyectos que, aun en las situaciones más inverosímiles, siguen albergando en su cabeza los seres humanos y más en concreto los niños. Toda la obra transcurre en el salón de una casa familiar de una ciudad que, al igual que el resto del país, está en guerra. No se puede salir a la calle más que unas horas al día pues hay toque de queda. De vez en cuando se oyen bombardeos. Todos los niños aportan lo necesario para conseguir que la situación sea lo más llevadera posible dentro de esa casa porque es el único lugar en el que se sienten seguros… Reparto: Nerea (Madre)-Trabajadora incansable: Edurne Subiza Iturri. Mario (Hijo) El más pequeño. La chispa: Aimar Ciriano García. María (sobrina). Poesía pura: Rachel Rose Argumedo. Luna (Hija) Actriz de nacimiento: Vera Mata Expinosa. Darío (Sobrino) El psicólogo: Ian Alex. Sierra Medina. Sara (Hija) Todo terreno: Silke Jiménez Iso. Javier (Hijo) Cariñoso y empático: Gonzalo Lana Egea: Miguel (Hijo). El deporte es su vida: Hugo Aróstegui Martínez. Lorea (Hija). Negativa. Corazón enorme: Marta Jiménez Barbería. Doctora: Alicia Martínez. Cello: Teresa González. Cantante: Raquel González. Director y guionista: Gabriel González Real. Además aportarán música en directo las secciones de piano y de cello de la Escuela de Música Luis Morondo, dirigidas por Isabel Valencia y Eva Niño, respectivamente. Entradas: 5 €.