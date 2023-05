Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Feria del Libro Navarra 2023. Plaza del Castillo, Pamplona. Organizada por la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro. Participan 17 librerías. Hasta el 4 de junio. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 10:30 h Taller Infantil. Crea tu personaje de Txano y Óscar. Con Julio Santos y Patricia Pérez. Inscripción: asociaciondiegodeharo@gmail.com 12 h Presentación y firma. ‘Adayu. Rohkea y la fuerza de la unión’ (Eunate). Con Yolanda Montero Martínez, autora, Beatriz Menéndez, ilustradora, y María Oset, editora. 13 h Presentación y firma. ‘Sabes más euskera de lo que crees’, Nerea Arostegi, Debate. 17 h Presentación y firma ‘Cancionero Infantil’, con el autor David Mariezkurrena, edit. Lamiñarra. 18 h Presentación y firma. ‘Seda Blanca, Fuego Malva’, Marta Álvarez, Minotauro. 19:15 h Presentación y firma. ‘Anoxia’, Miguel Ángel Hernández, Anagrama.

MÚSICA

Concierto oración de Shemá de Pascua-Pentecostés. Iglesia San Ignacio de Pamplona. 20 h. Concierto oración. 21 h. Eucaristía y clausura exposición fotográfica por la Iglesia perseguida y de la semana de oración.

Musical ‘Entre Versos-Bertsoen Artean’. Auditorio Barañáin. 19 h. Estreno. Lobo hombre en París, Txoria txori, Alfonsina y el mar, La Mentira, Every breath you take, Voy a pasármelo bien… serán algunas de las canciones escenificadas por alumnado de 4º de ESO ‘Música’, y 1º y 2º de Bachillerato del ‘Proyecto de Música’ del IES Barañáin, cuyas voces sonarán en directo acompañadas por el coro y la orquesta del musical..Sinopsis: Dos amigos de Barañáin que estudian Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca tienen que realizar un trabajo sobre “Música y Literatura” dentro de una asignatura. Este es el punto inicial de musical. A partir de ese momento comenzarán a buscar diferentes canciones que, de una u otra forma, estén relacionadas con la literatura y/o con recursos literarios. A su vez, en esta búsqueda nos adentraremos en la vida cotidiana de dos universitarios y todo lo que viven en esa etapa de sus vidas. Entradas: 7,5 €.

Tex Perkins & The Fat Rubber Band + Jon Ulecia. Zentral Pamplona. 20.30 h. Concierto. La carrera musical de Tex Perkins es reconocida no solo en Australia si no también internacionalmente, y ha tenido un papel fundamental en bandas tan influyentes como The Beasts Of Bourbon y The Cruel Sea, entre muchas otras bandas notablemente reconocidas durante las últimas décadas. Es difícil describir un relato coherente de un hombre cuya carrera ha hecho prácticamente de todo, desde ser un rufián pionero con su música experimental punk en el ruidoso Sydney de los 80s hasta el rítmico country oscuro de Dark Horses. Entradas: anticipada 18 € + gastos, taquilla 21 €.

Coral Erreniega Abesbatza de la Cendea de Cizur. Iglesia parroquial de Paternáin. Misa y concierto. 12.45 h. Directora: Yaritza Farad.

TEATRO

‘El inconveniente’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Una producción de Talycual, Txalo y La Alegría. Dirección: Juan Carlos Rubio. Intérpretes: Kiti Mánver, Cristóbal Suárez, Marta Velilla. Luis es un chico “bien” al que le han ofrecido un piso en una zona “bien” que reúne todas las características que desea. Tan solo presenta un pequeño “inconveniente”: la dueña del piso, Lola, vivirá en él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. A priori, todo indica que no aguantará mucho más. Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan siempre tal y como uno los había planeado. Mes a mes Lola sigue gozando de una envidiable salud y es la propia vida de Luis la que empieza a tambalearse. Tan distintos y tan parecidos en su soledad, surgirá una amistad plagada de risas, ternura, emoción y complicidad. Entradas: 18 y 14 €.

‘La llamada’ . Centro Cívico Los Jubis de Arre. 18 h. Con el Grupo de Teatro del Valle de Ezcabarte. La comedia musical que te llevará al cielo. De Javier Ambrossi y Javier Calvo. Director: Alberto López Escuer. Sinopsis: María y Susana son dos chicas de 17 años que se encuentran en el campamento de verano cristiano "La brújula", al que acuden desde pequeñas. Ambas sienten una gran admiración por el electro-latino y la fiesta en general, algo que no sigue la línea del campamento de verano. Sin embargo, un día Dios se le aparece a María, y esto cambiará la vida de las dos jóvenes. Entrada libre hasta completar aforo.

CON NIÑOS

‘La Bella y la Bestia’. Salón de Actos del Colegio Santísimo Sacramento, c/Abejeras 22, Pamplona. 17 horas. A cargo del grupo infantil de teatro "Soñadores de Infinito", promovido por el Colegio Santísimo Sacramento y la Parroquia San Juan Bosco de Pamplona, que presentan este año su cuarto proyecto. Se trata de una adaptación-actualización del famoso musical, apto para toda la familia y dirigido a pasar un buen rato y soñar...