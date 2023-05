Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Feria del Libro Navarra 2023. Plaza del Castillo, Pamplona. Organizada por la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro. Participan 17 librerías. Hasta el 4 de junio. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 10:30 h Taller de Ilustración. Para todas las edades (Centro Huarte). Impartido por Liébana Goñi. Necesaria inscripción: asociaciondiegodeharo@gmail.com 12 h Recorridos Guiados: ‘La Pamplona de Hemingway’. Con Miguel Izu. Necesaria inscripción. 12:30 h Presentación y firma. ‘Nosotros no ahorcamos a nadie’, Unai Elorriaga, Galaxia Gutenberg. 17 h Presentación y firma. ‘Penumbra’, Pello Lizarralde, Erein. 18 h Mesa Redonda: ‘Viajes de libro’. Con Ana Briongos, Pilar Rubio y Pablo Zulaica. 19:30 h Presentación y firma. ’Búscame’, Gregorio Casamayor, Acantilado.

CHARLAS

I Clinic presencial AENBA: ‘Spacing y Toma de decisiones ofensivas y defensivas’. Ciudad Deportiva de Tafalla. 17 h. Ponente a Joan Plaza. El reconocido entrenador catalán desgranará, las ideas fundamentales a aplicar en equipos de formación. Organizan: Club Baloncesto Tafalla, junto con AENBA (Asociación Entrenadores Navarros de Baloncesto). Entrada gratuita.

‘La abuela de Cervantes’. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa. 12 h. Charla sobre Leonor Fernández de Torreblanca y la ascendencia urroztarra de Miguel de Cervantes. Impartida por Begoña Pro Uriarte. Entrada libre.

MÚSICA

Día Europeo de la Ópera-Ópera desde los balcones del Ayuntamiento-AGAO. Balcones del Ayuntamiento de Pamplona, Plaza Consistorial.19 h (si el tiempo no lo impide). AGAO, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, retoma este proyecto que realizaba anualmente y que se paralizó con motivo de la pandemia. Un concierto popular de ópera y zarzuela ofrecido desde los balcones de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona, que pretende difundir el género lírico entre toda la población. El coro y solistas de AGAO, con acompañamiento de piano, cantarán una selección de las más conocidas piezas de la ópera y la zarzuela. Libre participación.

Coral de Cámara de Pamplona: ‘Milia on the road’. Baluarte.19:30 h. Estreno absoluto de esta obra de encargo de la compositora Yolanda Campos Bergua, para coros de mujeres y ensemble. Dirección: David Gálvez Pintado. Basado en los poemas de Itxaro Borda: Milia Lastur revisited (1985) y Milia Lastur on the road (2007). A su vez dichos poemas están inspirados en un texto anónimo del siglo XV escrito en euskera: Milia Lasturkoren eresia (Las endechas de Doña Milia De Lastur), un cantar de lamento que ya denunciaba el maltrato hacia la mujer… Esta elegía fue recogida junto a otras manifestaciones de la literatura oral y popular en los llamados eresiak; cantares fúnebres medievales que, en el País Vasco, eran compuestos e interpretados por mujeres a modo de improvisación. Entradas: 12 €.

Vísperas de Pentecostés, con canto gregoriano y órgano alternado. Parroquia de San Nicolás de Pamplona. 19 h. A cargo de la Schola Gregoriana Gaudeamus, con su director y organista Raúl del Toro. Se facilitará a los asistentes la traducción de los textos.

Orquesta Paulino Otamendi. Iglesia San Saturnino, Pamplona. 20 h. Concierto Clausura ‘XXXIV Jornadas Jacobeas 2023’, organizadas por la Asociacion de Amigos del Camino de Santiago.

Pía Unión de Auroros de Santa María de Pamplona. PP Carmelitas.18.30 h. Misa.

María Errea en concierto. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo, Pamplona. 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro de Oboes y Fagotes. Salón actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona.13 h.

Festival de música electrónica: ‘Dantz Point Ciudadela’. Ciudadela Pamplona. 17 a 01:00 h. Actúan: Rex The Dog, Scalameriya, Francois del Mundo, Iñigo Díaz y Nikka. Organizan: Müsex Industries (Navarra), Basque Solar Sound System (Aquitania) y Dantz (País Vasco). Colaboran: Áreas de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Enmarcado en un proyecto de cooperación interregional de eurorregión. Entradas: 23 euros + gastos.

‘Maitza Roc’23’. Peña Euskal Herria de Burlada. 22 h. Broken Parts, Ajariguan, R.A.V.I.A y Flitter.

Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. Sala Totem, Villava. 21 h Pedro Pastor es viaje, camino y mestizaje. Letras de rebeldía, amor, cambio y aprendizaje. Folklores de ida y vuelta, sonidos orgánicos, mucho baile y mucha reflexión sin perder la esencia de la canción de autor. Descubrirlo es infinitamente mejor que las palabras. Entradas: anticipada 17 € + gastos, taquilla 20 €.

Coral Camino de Santiago de Ayegui/AIegi. Iglesia Parroquial de Salinas de Oro/Jaitz. 19:30 h. Director: José Mª Chasco. ‘Ciclo Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

Coro de Cámara "Spem in alium....’. . Iglesia Parroquial de San Martín, Izko/Izco (Ibargoiti).18,30 h ‘Concierto de Primavera’ organizado por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa y Petrus Museum. Colaboran la Parroquia, el Concejo y la Sociedad de Izko/Izco. Polifonía sacra y profana de diversos autores, épocas y estilos. Director Musical: Jesús Arrastia Sáenz. Entrada libre hasta completar aforo.

In Tempore Abesbatza- Coro&Ensemble: ‘Mixturas 2023’. Iglesia de Santa Eufemia de Tiebas. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Coral San Martín de Unx. Iglesia de Santa María.18:30 h. ‘XXIV Día del Rosado de San Martín de Unx’. Ciclo ‘Música contra la despoblación San Martín de Unx y Centenario Hnos Brull Ayerra’.

Coral de Irurtzun-go Abesbatza. Kultur Etxean-Irurtzun. 17 y 19:30 h. La coral vuelve a cantar en casa, con un concierto preparado con muchísimo cariño y con la intención de que el público disfrute de una bonita velada musical. Interpretarán algunas de las mejores obras de su repertorio, con sorpresas que sin duda darán valor añadido al evento. Entradas: 3 €.

Kai Etxaniz. Casa de Cultura de Peralta. 20 h. Concierto. Programa ‘Girando Por Navarra’. Entradas: 5 €.

Lorreine + Yoniyo. Sala Informal de Tafalla. 21 h. ‘Girando Por Salas #GPS13’. Lorreine es música pop en estado puro interpretadas por Alberto (voz/guitarra) Andoni (guitarra) Jon (bajo) e Igor (batería). Entradas: anticipada 5 € con consumición mínima y taquilla 8 €.

Chuchin Ibañez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Sunbilla. 20 h. Día de la Salud a favor de las asociaciones ANADI y ADANO.

DANZA

‘La vida de viaje’. Auditorio Barañain. 17:30 y 19 h. Danza familiar con El Patio de la Danza. La vida es un viaje con un billete de ida, no hay retorno, no hay marcha atrás, el tiempo pasa y muchas veces es lo que más nos falta, tiempo. La vida es un viaje, una aventura o un gran puzzle con millones de piezas por encajar, alegres, divertidas, tristes, dolorosas, emocionantes, historias de amor, de miedo, de llanto, de risas. También puede ser un trayecto largo o corto, pero es un gran viaje, nuestro viaje, el cual nosotros construimos, soñamos y vivimos. Y a pesar de la cantidad de obstáculos o el rompecabezas que pueda parecer, la vida es un regalo que hay que disfrutar. En esta ocasión os invitamos a viajar con nosotras en un viaje maravilloso a través del ciclo de la vida. Entradas:10 y 14 €.

‘Imaginarios Posibles’. Centro Huarte. 11 a 13 h. Taller de ATALAK con Inés Aubert. Programa ‘DNA 2023’. El cuerpo es un espacio infinito abierto a la imaginación, donde el tiempo, el espacio y el movimiento nos llenarán de opciones para entender nuestros cuerpos como instrumentos de expresión. Inés Aubert propone en este taller la exploración del movimiento partiendo de experiencias de consciencia corporal, improvisación y técnicas de danza contemporánea. La idea es compartir el placer del movimiento y la belleza de lo que somos. Actividad gratuíta. Retirada previa de la invitación en taquilla desde las 17 h. del mismo día de la actividad.

CINE

‘Fuego fatuo’. Civivox Condestable. 19 h. ‘Ciclo de Cine Europeo’. Portugal, 2022. Dirección: Joäo Pedro Rodrigues. En colaboración con la Filmoteca de Navarra.En su lecho de muerte, su alteza real Alfredo, rey sin corona, regresa a lejanos recuerdos de juventud y a la época en la que soñaba con ser bombero. El encuentro con el instructor Afonso, del cuerpo de bomberos, abre un nuevo capítulo en la vida de los dos jóvenes inmersos en el amor y el deseo, y suscita su voluntad de cambiar el status quo… Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Midsommar’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Fime de Ari Aster. #Cinetag. Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Entrada libre, hasta completar el aforo.

TEATRO

‘A quién le TOCa?. Salón actos IES Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 h. Teatro solidario con el grupo Taller de teatro de madres que no se conocían de nada. Donativo: 5 €. El dinero recaudado será para la asociación ‘Mami’ de mujeres afectadas por la violencia vicaria. También se puede colaborar con ‘Fila Cero’-Bizum al 659 545 805.

CON NIÑOS

Mundo World School: ‘A Million Dream’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 h. Un espectáculo mágico de la mano de Mundo World School -centro escolar alternativo de enseñanza artística y en inglés- y su festival de fin de curso A Million Dreams. Basado en el aclamado musical The Greatest Showman, contará con la participación de un talentoso grupo de niños y niñas que cantarán, tocarán el violín y bailarán al ritmo de emocionantes coreografías tanto clásicas como modernas, además de impresionantes bailes acrobáticos. La historia sigue a un joven soñador que se propone crear el espectáculo más grande del mundo. Con la ayuda de una ecléctica banda de artistas, él desafía las normas establecidas para mostrar al mundo la belleza y el valor de la diversidad… Entradas: 12 € (6 € menores de 6 años).

‘Magomino Circus’. Civivox Jus la Rocha. 18.30 h. Espectáculo de magia, malabares y circo. Para público infantil mayor de 3 años. Magomino siempre fue un fanático del mundo del circo desde muy chiquito. Ahora que es grandullón, y después de haber recorrido medio mundo en busca de su sueño, Magomino está a punto de cumplirlo. Por fin va a inaugurar su circo particular; un circo que no es como los demás, en el que la magia y otras artes se mezclan en un espacio asombroso. Un espectáculo de magia con números circenses desde una perspectiva divertida, en el que la participación del público será esencial para pasarlo genial. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘Pirineos La Nuit’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18.30 h. A partir de 7 años Entradas: 6 €.

Laboratorio: ‘De huertos y jardines’. Plaza Civican. 18 a 19:30 h. ‘(Re)Pensar la ciudad que habito’. Imparte: Maushaus, espacio de arquitectura. A partir de 4 años. Cultivaremos y crearemos una huerta y jardín de flores, con la ayuda de las familias participantes.

‘Alicia en el País de las Maravillas’. Casa de Cultura de Aoiz. 18 h. Por alumnado del colegio Aoiz. Dirección: Ainara Blasco. Entradas: 5 € (para la asociación ADANO).

VARIOS

Visita guiada a la exposición temporal ‘Color y transparencia: Descubriendo el vidrio de Murano’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra. 12 h. Dirigida por el comisario y propietario de la colección Jesús Sesma Sesma, arqueólogo del Gobierno de Navarra.

FIESTAS

Día Casco Viejo/Alde Zaharra de Pamplona-Iruña. 1 CALLE ALDAPA 11 h ¡Salida de Joaldunak del barrio. 11:30 h Salida de trikitilaris de Auzoenea. 18 h Auzofesta dantzaz blai! Musika eta dantza!! Auzofesta dantzaz blai! ¡Menea el cuerpo! 2 PLAZA DE LOS BURGOS 10 h Refrescos y pintacaras. 3 CALLE DESCALZOS 19 h Actuación de Bal-Folk Lolita Delmonteil Ayral y Areta Lorea a cargo de Ortzadar. 4 GAZTELU PLAZA-PZA. DEL CASTILLO. Feria del Libro de Navarra. 11:30 h "Ameli eta xirrikituen jostunek" cuentacuentos musical en Laba (+3 años). 5 JARAUTA KARRIKA - CALLE JARAUTA 12 h Ponte FRITO para el vecindario y visitantes de la peña La Única. 18 h Campeonato de futbolín Giroa. Apuntarse ahí mismo. 6 CALLE MAYOR 11-14 h Exposición de "Mixtura" en Antartika. 11:30 h Salida de los Gigantes del Casco Viejo (Plazara!). Durante el recorrido Txikigynkana con Aldezar Elkartea. 12:30 h. Salida de Jarauta kantuz desde Plazara! 7 CALLE CARMEN 13 h Pintxo pote en el Bullicio. 14 h Vermú en local de la Comisión AntiSida. 19-21 h Concierto con "Los apandadores" en el Bullicio. 8 CALLE LABRIT 11:30 h Final del campeonato de pelota en el frontón. 9 CALLE MERCADERES 11 h! Mesas informativas de los colectivos del barrio. Ven a conocer los diferentes movimientos que tenemos en el barrio. 11-13:30 h Degustación de productos de Comercio Justo en la tienda de SETEM. 10 NAVARRERÍA 10-13 h Las ondas libres de Eguzki irratia, a pie de barrio por el Día de Alde Zaharra. 12 h Relleno para el vecindario a cargo de Arrano elkartea. 19 h DJa Zabaldin. DJ en Zabaldi. 11 PLAZA SAN JOSÉ 10:30-15 h Feria de artesanía. 12 CALLE SAN LORENZO 11 h Danzas de plaza en plaza a cargo de Iruña Taldea (San Francisco, San Nicolás, plaza del Castillo, Mercaderes y plaza de los Burgos). 13 CALLE SAN NICOLÁS 11 h. Inicio de la kalejira con Djembe Folk F. 14 PZA. STA. ANA 11:30 Actuación e inicio de la kalejira de Ortzadar Dantza Taldea. Durante la kalejira habrá actuaciones (a las 12:30 en San Francisco y a las en 13:45 Recoletas). 14:30 h Calderete popular. Habrá vino bueno y barato y lechugas de Piparrika. 15:30-18:30 Txikientzako puzgarriak. Hinchables para txikis. 17 h Kalejira con los trikitalaris. 15 PASEO SARASATE 18:30 h Kalejira con la txaranga de la peña San Fermín. 16 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 13:30 h FOTO DEL BARRIO 17:30 h Actuación del grupo Ortzadar 17 CALLE TEJERÍA 14 h Comida popular en el Nicolette. 17 h DJs y fiesta de aniversario; ya son 23 años.

Día de Berriozar. A partir de las 10 h. Plaza Euskal Herria. Encuentro de encajeras, Muestra de artesanía local, danzas, Comparsa de Gigantes, Banda de Música… A partir de las 11 h Plaza Eguzki. Puestos del Programa Hábitos Saludables, Feria de artesanía, talos, área infantil, programa de radio en directo, danzas… Paseo Basoa. 14 h. Calderetes. Plaza Eguzki. 17 h. Juegos infantiles. 18 h. Herri kirolak: pruebas participativas. 19 h. Baile flamenco con Aires del Sur y coro rociero. 20 h. Verbena con EQUUS. 21:45 h. Bailes populares con los gaiteros de Berriozar. 22:15 h. Toro de fuego. 22:30 h. Verbena con EQUUS