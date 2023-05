Qué ver y hacer en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Pintura y ajedrez’. Casa de las Mujeres, calle Aoiz, 9, Pamplona. 18 horas. Charla coloquio con Nistal Mayorga (pintora y escritora).

LITERATURA

‘Carmen Martín Gaite: la búsqueda de nunca acabar’. Civivox Condestable, 19 horas. Ciclo ‘Oh, diosas amadas. Autoras frente a sus iconos literarios’. María Folguera, directora de escena, dramaturga y maravillosa novelista con su debut en 2021 con ‘Hermana. (Placer)’, escoge a Carmen Martín Gaite, mito absoluto de la literatura española, como su diosa literaria, en una sesión que promete ser pura belleza. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Match impro!’. Planta Baja de la Biblioteca de Navarra. 19 horas. Ciclo ‘Poesía eres tú, eta gu, eta haiek…’. Tres poetas y dos ilustradorxs aceptarán todos tus retos. Participantes: Natxo Barberena, Gabriela Barrio, Alejandro Arzayus, Miguel Barba, María Eugenia López. Organizan: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia y Zerokotan.

‘Numantia. La ira de los escipiones’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. El escritor Juan Torres hablará de cómo se gestó su último libro ‘Numantia. La ira de los escipiones’, premio Ciudad de Cartagena en la XXIV edición de la Semana de la Novela Histórica, publicado por La esfera de los libros. El autor, acompañado por Ana Belén Albero, explicará cómo se documentó y cómo creó a los personajes de esta nueva novela histórica que se centra en el comienzo del fin de la República romana de la mano de personajes como Publio Cornelio Escipión Emiliano o Tiberio Sempronio Graco. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘El lobo en Navarra’. Biblioteca Txantrea. 19 horas. El vecino de la Txantrea Ignacio Etxeberria ha recopilado en un trabajo más de 300 topónimos cuya raíz es ‘Otsoa’, además de historia y curiosidades sobre este animal. En un trabajo de cerca de ocho años datos, ha investigado y explorado los hábitat y costumbres de este animal, además de leyes que rigen sobre él y los lugares que llevan su nombre. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Presentación del libro ‘Memorias desde la Periferia-El peregrino de la Scala Dei’. Civican. 19 horas. Se trata del último libro de Ferran Iniesta, emérito historiador africanista en la Universidad de Dakar y Barcelona con muchas publicaciones científicas como El planeta negro (El universo africano); Kuma. Historia del África negra; El pensamiento tradicional africano; Etnia y nación en los mundos africanos…

Presentación del cuento ‘Aske izan koloreta’. Centro Harrotu (LGTBI-Lesbianas, Gays, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales). 18 horas. Imparte: Dom Campistron, artista y activista LGTBI.

MÚSICA

Alumnado de la Escuela de Música Kithara. Casa de la Juventud, Pamplona. 17.30 h Concierto del alumnado de clarinete, con estilos variados desde clásicos del cine hasta temas más rockeros. 19 h Audición del aula de saxofón, con edades comprendidas entre los 7 años y la edad adulta, ofrecerán una audición donde se podrán escuchar temas de diferentes estilos, desde el clásico hasta el jazz. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Audición de alumnado que se presenta a las pruebas de accesos al Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Salón actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 16 horas.

Lumi. Plaza de la Virgen de la O, Iruña. 20 horas. ‘Kantu eta Hitza’. Nahia Zubeldia y Manu Matthys forman el dúo electro-pop Lumi. Estos dos músicos de Ziburu y San Juan de Luz han unido sus caminos recorridos por las sendas de la música folk y de la música electrónica, vistiendo las canciones en euskera con un sonido electrónico, logrando así una atmósfera única y bella llena de melancolía y melodías irreales. En su último trabajo, “Bezperen dirdira” (2022), la pareja ha llevado hasta el extremo el proceso de búsqueda iniciado en 2014, consiguiendo una voz polimorfa que baila al ritmo de composiciones orgánicas.Entrada libre, hasta completar el aforo.

RVFV. Zentral Pamplona. 21 h. Rafael Ruiz (aka RVFV) es un joven artista urbano, nacido en el barrio humilde de Pescadería en Almería. Confirmado en muchos de los grandes festivales y salas del país, RVFV se ha convertido en un fenómeno musical. Tiene seguidores en toda España y sus vídeos cuentan con millones de reproducciones en Youtube. Entradas: anticipadas 19 € + gastos.

Afrikando. Sala 2 Zentral Pamplona. 21 h. Concierto Día internacional de África, para rendir homenaje a toda la nación, su música y cultura. Con las bandas Katanga Dub, Brick Pako, Afrikans y Rawan Diallo. Entradas: anticipadas: 12 € + gastos, taquilla 14 €.

Concierto acústico de Ruper Ordorika en solitario. Peña La Bota, Estella-Lizarra. 18:30 h. Ruper Ordorika es un referente indiscutible de la música vasca. Así lo acreditan sus canciones y también sus composiciones, de gran poder evocador, sobre textos de escritores como B. Atxaga y J. Sarrionandia. Con más de quince discos en su haber, y tres más con el seminal trío de música tradicional vasca, Hiru Truku, Ruper Ordorika es un autor con voz propia, cuidado exquisito por los textos y cultivada visión musical, capaz de enlazar con su tradición popular y trabajar con músicos de vanguardia. En esta ocasión Ruper Ordorika actuará en solitario: guitarra y voz. Un autor capaz de traspasar barreras ya sea con su grupo eléctrico o, como en este caso, en formato acústico. Precio/Prezioa: 10/12 €.

Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa. Auditorio del Carmen. 19.30 horas. Alumnado de la Escuela.

Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea (Quinteto). Plaza Santiago, Estella-Lizarra.17 h. Celebración del Día del Puy y de la Exaltación del Gorrin.

DANZA

Ballet Nacional de Cuba. Baluarte. 20 horas. El Ballet Nacional de Cuba, actualmente bajo la dirección artística y general de la primera bailarina Viengsay Valdés, y celebrando el 75 aniversario de su fundación, presentará en su tercera visita a Baluarte un programa combinado de cuatro piezas, creado por coreógrafos de reconocido prestigio internacional: Love fear loss, ballet inspirado en la cantante francesa Edith Piaf y con coreografía de Ricardo Amarantes, estrenado por el Royal Ballet de Flandes en 2012. Tres preludios, piezas para piano del compositor ruso Serguei Rachmaninov (Op. 32 No. 10, Op. 23 No. 1, y Op. 32No. 9) que inspiraron a Ben Stevenson una de sus obras más reconocidas, estrenada por el Harknees Youth Company en 1969. Concerto DSCH, ballet abstracto de fuerte influencia balanchiniana con coreografía de Alexei Ratmansky e inspirado en el Concierto nº 2 en Fa mayor, para piano y orquesta, Op. 102, de Shostakóvich, estrenado en New York State Theatre por el New York City Ballet en 2008. Y Septima sinfonía, coreografía de Uwe Scholz con música de Ludwig van Beethoven, Sinfonía No. 7 en La Mayor, Op. 92, estrenada en el Teatro Estatal de Stuttgart por el Ballet de Stuttgart, en 1991. Entradas: 37 y 43 euros.

Gala de Danza 2023 Dantzaldia. Teatro Gayarre, Pamplona. 25 y 26 de mayo. 19.30 h. La EDN (Escuela de Danza de Navarra/Nafarroako Dantza Eskola) presentará nuevas coreografías adaptadas a un hilo argumental relacionado con el mundo de la gastronomía en el que participarán todos los cursos de la Escuela desde los 6 a los 16 años y en sus dos especialidades, Danza Clásica y Danza Española. Entradas: 10 €.

CINE

‘El polvo ya no nubla nuestros ojos’ y ‘Notre village’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. ‘Foco punto de vista’. ‘El polvo ya no nubla nuestros ojos’. Dirección: Colectivo Silencio. 25 min. Un conjunto de recuerdos, una serie de lecturas. Tras doscientos años como nación, el Perú ha almacenado muchas pugnas en distintos territorios y épocas. Esta película en super 8mm convoca a luchadores y deudos para una recopilación de discursos provenientes del lado más íntimo de nuestra historia reciente. ‘Notre village’. Dirección: Comes Chahbazain. 67 min. A principios de los años 90, en Artsakh (Nagorno-Karabakh), voluntarios/as civiles de un pueblo deciden tomar las armas en resistencia, para liberar su tierra. Entre todos/as, tejen la trama de su historia común. En la vida de este pueblo, los gestos cotidianos siguen cargados de la presencia silenciosa de la guerra. Tres décadas más tarde, la Historia se repite. La guerra estalla de nuevo. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘El mago de Oz’. Centro Cultural de Noáin. 17.30 horas. A cargo del Taller de Teatro Infantil del Centro Cultural de Noáin-Grupo 1. Entrada libre con invitación.

‘La isla del tesoro’. Centro Cultural de Noáin. 19 horas. A cargo del Taller de Teatro Infantil del Centro Cultural de Noáin-Grupo 2. Entrada libre con invitación.

FIESTAS

Semana del Casco Viejo de Pamplona-Iruña. 12 h Visita a la Cámara de Comptos de Navarra. Plazas limitadas. Para apuntarse: 660 900 439 16:30 h Balonmano en la plaza Compañía. 17 h Cuartos de final del campeonato de pelota en el frontón de la Mañueta. 19 h Clase abierta de guitarra en corazonistas (llevar guitarra). 19 h Fiesta epicentro en Laba. Presentación de la exposición de Leire Urbeltz y DJ Scratch Rambo. 19:45-20:45 y 20:45-21:45 h Clase abierta de txalaparta en la plaza de Los Burgos.

Cascante-Día de Santa Vicenta. 7 h Aurora en honor a Santa Vicenta. 12 h Eucaristía en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, acudiendo el Ayuntamiento en Corporación. A continuación, procesión con entrada a la capilla de la Santa, ofrenda floral y vuelta a la Parroquia. 19:30 h Festival de Jotas. Escuela de Cascante, con el director Julio Sánchez y con la colaboración de Los Pamplonicas en la Plaza de los Fueros.

XIII Día de la Exaltación del Gorrín. Estella-Lizarra. 14:30 h. Comida. Precio: 39 €. Venta de tickets: oficinas de la Asociación de Comerciantes: Plaza de Santiago, 3. Teléfono: 948 546 070.