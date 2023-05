Doce citas para no perderse este finde en Pamplona y Comarca

VIERNES A DOMINGO

III FERIA DEL LIBRO DE NAVARRA. Plaza del Castillo, Pamplona. Organiza la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro. Participan 17 librerías. Hasta el 4 de junio. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 21 h.

Actividades VIERNES: 10:30 h Presentación Feria. 11 h Entrega de libros a Paris 365. 12 h Homenaje de la Asociación Navarra de Escritores a la cineasta Helena Taberna 13 h Presentación y firma. Anna Kopek eta Erreginare Edabea, ‘Haritz Lagarreta’, Erein. 17 h Presentación y firma. ‘Juan Larreta Larrea, maestro republicano represaliado’, Asun Larreta, Pamiela. 18 h Palabras contra la Guerra.19:30 h Presentación y firma. ‘Suak erreko ez balu’, Eneko Barberena, Txalaparta. Amaiur bat urtero, Jon Alonso, Gaztelu elkartea. También: ‘A Dos Voces. Encuentros literarios’. 19 h Biblioteca Txantrea: Unai Elorriaga y M. Ángel García. Biblioteca de Sangüesa: Txaro Begué y J. I. Díaz Lucas.

ACTIVIDADES SÁBADO: 10:30 h Taller de Ilustración. Para todas las edades (Centro Huarte). Impartido por Liébana Goñi. Necesaria inscripción: asociaciondiegodeharo@gmail.com 12 h Recorridos Guiados: ‘La Pamplona de Hemingway’. Con Miguel Izu. Necesaria inscripción. 12:30 h Presentación y firma. ‘Nosotros no ahorcamos a nadie’, Unai Elorriaga, Galaxia Gutenberg. 17 h Presentación y firma. ‘Penumbra’, Pello Lizarralde, Erein. 18 h Mesa Redonda: ‘Viajes de libro’. Con Ana Briongos, Pilar Rubio y Pablo Zulaica. 19:30 h Presentación y firma. ’Búscame’, Gregorio Casamayor, Acantilado.

ACTIVIDADES DOMINGO: 10:30 h Taller Infantil. Crea tu personaje de Txano y Óscar. Con Julio Santos y Patricia Pérez. Inscripción: asociaciondiegodeharo@gmail.com 12 h Presentación y firma. ‘Rohkea y La Fuerza de la Comunidad’, Yolanda Montero Martínez, Eunate. 13 h Presentación y firma. ‘Sabes más euskera de lo que crees’, Nerea Arostegi, Debate. 17 h Presentación y firma ‘Cancionero Infantil’, David Mariezkurrena, Lamiñarra. 18 h Presentación y firma. ‘Seda Blanca, Fuego Malva’, Marta Álvarez, Minotauro. 19:15 h Presentación y firma. ‘Anoxia’, Miguel Ángel Hernández, Anagrama.

VIERNES MÚSICA

Coro Divertimento de Pamplona: ‘Uniendo Caminos’. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo, Pamplona. 19 h. Concierto a favor de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer). Director: Fernando Ramírez. ‘Ciclo Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre hasta completar aforo.

Rawan Diallo en concierto. Librería Katakrak, Pamplona. 19 h. Rawan Diallo es una de las voces más conocidas de la escena local de música africana. Concierto y conversación con el artista. Ciclo ‘Shabaka Elkargunea’, espacio cultural organizado conjuntamente por Lantxotegi, Itaka Escolapios y Katakrak. Taquilla inversa para sostener la programación

Master's Of Rock XL (Festival de Tributos). Zentral Pamplona. 20.30 h. Con las mejores bandas de la historia del rock, de la mano de sus mejores Bandas Tributo: Nice Boys, 666; Tributo a Iron Maiden, Thunderstruck; tributo a AC/DC, Black Horsemen. Entradas: anticipada: 14 € + gastos, Taquilla 17 €.

‘Cantando a Lorca. Recitando a Lorca’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Poesía, cante y baile fusionados en un mismo espectáculo flamenco inspirado en los libros de Federico García Lorca “Romancero Gitano” y “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”. La visión de Lorca de la milenaria esencia andaluza es netamente trágica, “somos un pueblo triste, un pueblo estático”. El amor y la muerte, el dolor y la pena, forman parte del fondo común temático de estas dos obras. Entradas: 6 €.

Su Ta Gar + Herdoil. Sala Totem, Villava. Herdoil: 20 h Su Ta Gar: 21:30 h. Por fin ha llegado el nuevo disco de Su Ta Gar titulado Alarma…. Compuesto por 11 canciones y con una duración aproximada de 60 min., podemos decir que Su Ta Gar ha vuelto a acertar en esta ocasión. En la nueva obra Alarma, por un lado, encontraremos canciones de alta velocidad; por otro, y como siempre, canciones más tranquilas. Pero también encontraremos muchos toques de diferentes estilos y colores. Es decir, el speed metal y thrash más rápido, así como el metal pesado y clásico (medios tiempos, riffs pegadizos…) y alguna canción que queda fuera de su estilo pero que en su totalidad es Su Ta Gar. Entradas: online 20 € + gastos, taquilla 25 €

SÁBADO MÚSICA

Día Europeo de la Ópera-Ópera desde los balcones del Ayuntamiento-AGAO. Balcones del Ayuntamiento de Pamplona, Plaza Consistorial.19 h (si el tiempo no lo impide). AGAO, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, retoma este proyecto que realizaba anualmente y que se paralizó con motivo de la pandemia. Un concierto popular de ópera y zarzuela ofrecido desde los balcones de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona, que pretende difundir el género lírico entre toda la población. El coro y solistas de AGAO, con acompañamiento de piano, cantarán una selección de las más conocidas piezas de la ópera y la zarzuela. Libre participación.

Coral de Cámara de Pamplona: ‘Milia on the road’. Baluarte.19:30 h. Estreno absoluto de esta obra de encargo de la compositora Yolanda Campos Bergua, para coros de mujeres y ensemble. Dirección: David Gálvez Pintado. Basado en los poemas de Itxaro Borda: Milia Lastur revisited (1985) y Milia Lastur on the road (2007). A su vez dichos poemas están inspirados en un texto anónimo del siglo XV escrito en euskera: Milia Lasturkoren eresia (Las endechas de Doña Milia De Lastur), un cantar de lamento que ya denunciaba el maltrato hacia la mujer… Esta elegía fue recogida junto a otras manifestaciones de la literatura oral y popular en los llamados eresiak; cantares fúnebres medievales que, en el País Vasco, eran compuestos e interpretados por mujeres a modo de improvisación. Entradas: 12 €.

Festival de música electrónica: ‘Dantz Point Ciudadela’. Ciudadela Pamplona. 17 a 01:00 h. Actúan: Rex The Dog, Scalameriya, Francois del Mundo, Iñigo Díaz y Nikka. Organizan: Müsex Industries (Navarra), Basque Solar Sound System (Aquitania) y Dantz (País Vasco). Colaboran:Áreas de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Enmarcado en un proyecto de cooperación interregional de eurorregión. Entradas: 23 euros + gastos.

SÁBADO DANZA

‘La vida de viaje’. Auditorio Barañain. 17:30 y 19 h. Danza familiar con El Patio de la Danza. La vida es un viaje con un billete de ida, no hay retorno, no hay marcha atrás, el tiempo pasa y muchas veces es lo que más nos falta, tiempo. La vida es un viaje, una aventura o un gran puzzle con millones de piezas por encajar, alegres, divertidas, tristes, dolorosas, emocionantes, historias de amor, de miedo, de llanto, de risas. También puede ser un trayecto largo o corto, pero es un gran viaje, nuestro viaje, el cual nosotros construimos, soñamos y vivimos. Y a pesar de la cantidad de obstáculos o el rompecabezas que pueda parecer, la vida es un regalo que hay que disfrutar. En esta ocasión os invitamos a viajar con nosotras en un viaje maravilloso a través del ciclo de la vida. Entradas:10 y 14 €.

SÁBADO TEATRO SOLIDARIO

‘A quién le TOCa?. Salón actos IES Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 h. Teatro solidario con el grupo Taller de teatro de madres que no se conocían de nada. Donativo: 5 €. El dinero recaudado será para la asociación ‘Mami’ de mujeres afectadas por la violencia vicaria. También se puede colaborar con ‘Fila Cero’-Bizum al 659 545 805.

SÁBADO CON NIÑOS

Mundo World School: ‘A Million Dream’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 h. Un espectáculo mágico de la mano de Mundo World School -centro escolar alternativo de enseñanza artística y en inglés- y su festival de fin de curso A Million Dreams. Basado en el aclamado musical The Greatest Showman, contará con la participación de un talentoso grupo de niños y niñas que cantarán, tocarán el violín y bailarán al ritmo de emocionantes coreografías tanto clásicas como modernas, además de impresionantes bailes acrobáticos. La historia sigue a un joven soñador que se propone crear el espectáculo más grande del mundo. Con la ayuda de una ecléctica banda de artistas, él desafía las normas establecidas para mostrar al mundo la belleza y el valor de la diversidad… Entradas: 12 € (6 € menores de 6 años).

‘Magomino Circus’. Civivox Jus la Rocha. 18.30 h. Espectáculo de magia, malabares y circo. Para público infantil mayor de 3 años. Magomino siempre fue un fanático del mundo del circo desde muy chiquito. Ahora que es grandullón, y después de haber recorrido medio mundo en busca de su sueño, Magomino está a punto de cumplirlo. Por fin va a inaugurar su circo particular; un circo que no es como los demás, en el que la magia y otras artes se mezclan en un espacio asombroso. Un espectáculo de magia con números circenses desde una perspectiva divertida, en el que la participación del público será esencial para pasarlo genial. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

SÁBADO DIA CASCO VIEJO

Día Casco Viejo/Alde Zaharra de Pamplona-Iruña. 1 CALLE ALDAPA 11 h ¡Salida de Joaldunak del barrio. 11:30 h Salida de trikitilaris de Auzoenea. 18 h Auzofesta dantzaz blai! Musika eta dantza!! Auzofesta dantzaz blai! ¡Menea el cuerpo! 2 PLAZA DE LOS BURGOS 10 h Refrescos y pintacaras. 3 CALLE DESCALZOS 19 h Actuación de Bal-Folk Lolita Delmonteil Ayral y Areta Lorea a cargo de Ortzadar. 4 GAZTELU PLAZA-PZA. DEL CASTILLO.. Feria del Libro de Navarra. 11:30 h "Ameli eta xirrikituen jostunek" cuentacuentos musical en Laba (+3 años). 5 JARAUTA KARRIKA - CALLE JARAUTA 12 h Bizilagun eta bisitari guztientzat PONTE FRITO goxoa La Única peñan. Rico Ponte FRITO para el vecindario y visitantes de la peña La Única. 18 h Campeonato de futbolín Giroa. Apuntarse ahí mismo. 6 CALLE MAYOR 11-14 h Exposición de "Mixtura" en Antartika. 11:30 h Salida de los Gigantes del Casco Viejo (Plazara!). Durante el recorrido Txikigynkana con Aldezar Elkartea. 12:30 h. Salida de Jarauta kantuz desde Plazara! 7 CALLE CARMEN 13 h Pintxo pote en el Bullicio. 14 h Vermú en local de la Comisión AntiSida. 19-21 h Concierto con "Los apandadores" en el Bullicio. 8 CALLE LABRIT 11:30 h Final del campeonato de pelota en el frontón. 9 CALLE MERCADERES 11 h! Mesas informativas de los colectivos del barrio. Ven a conocer los diferentes movimientos que tenemos en el barrio. 11-13:30 h Degustación de productos de Comercio Justo en la tienda de SETEM. 10 NAVARRERÍA 10-13 h Las ondas libres de Eguzki irratia, a pie de barrio por el Día de Alde Zaharra. 12 h Relleno para el vecindario a cargo de Arrano elkartea. 19:00 DJa Zabaldin. DJ en Zabaldi. 11 PLAZA SAN JOSÉ 10:30-15 h Feria de artesanía. 12 CALLE SAN LORENZO 11 h Danzas de plaza en plaza a cargo de Iruña Taldea (San Francisco, San Nicolás, plaza del Castillo, Mercaderes y plaza de los Burgos). 13 CALLE SAN NICOLÁS 11 h. Inicio de la kalejira con Djembe Folk F. 14 PZA. STA. ANA 11:30 Actuación e inicio de la kalejira de Ortzadar Dantza Taldea. Durante la kalejira habrá actuaciones (a las 12:30 en San Francisco y a las en 13:45 Recoletas). 14:30 h Calderete popular. Habrá vino bueno y barato y lechugas de Piparrika. 15:30-18:30 Txikientzako puzgarriak. Hinchables para txikis. 17 h Kalejira con los trikitalaris. 15 PASEO SARASATE 18:30 h Kalejira con la txaranga de la peña San Fermín. 16 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 13:30 h FOTO DEL BARRIO 17:30 h Actuación del grupo Ortzadar 17 CALLE TEJERÍA 14 h Comida popular en el Nicolette. 17 h DJs y fiesta de aniversario; ya son 23 años.

DOMINGO TEATRO

‘El inconveniente’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Una producción de Talycual, Txalo y La Alegría. Dirección: Juan Carlos Rubio. Intérpretes: Kiti Mánver, Cristóbal Suárez, Marta Velilla. Luis es un chico “bien” al que le han ofrecido un piso en una zona “bien” que reúne todas las características que desea. Tan solo presenta un pequeño “inconveniente”: la dueña del piso, Lola, vivirá en él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. A priori, todo indica que no aguantará mucho más. Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan siempre tal y como uno los había planeado. Mes a mes Lola sigue gozando de una envidiable salud y es la propia vida de Luis la que empieza a tambalearse. Tan distintos y tan parecidos en su soledad, surgirá una amistad plagada de risas, ternura, emoción y complicidad. Entradas: 18 y 14 €.

DOMINGO CON NIÑOS

‘La Bella y la Bestia’. Salón de Actos del Colegio Santísimo Sacramento, c/Abejeras 22, Pamplona. 17 horas. A cargo del grupo infantil de teatro "Soñadores de Infinito", promovido por el Colegio Santísimo Sacramento y la Parroquia San Juan Bosco de Pamplona, que presentan este año su cuarto proyecto. Se trata de una adaptación-actualización del famoso musical, apto para toda la familia y dirigido a pasar un buen rato y soñar...