Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Después de la depresión hay una vida’. Zabaldi, Pamplona. 18.30 horas. Con la escritora Lucía Gorría Juárez. Charla-coloquio sobre la depresión y los trastornos alimentarios. Entrada libre.

‘Voces necesarias’. Espacio Cafetería Civican. 19 horas. ‘Noches INNOVA’ impulsadas por Fundación “la Caixa” y Fundación Caja Navarra. Encuentros entre: Kati Leatxe (proyecto Ritual 2023. Patrimonio y relato feminista del Prepirineo), que quiere retomar la memoria, el relato de las mujeres del Prepirineo y sus silencios con una recogida no extractivista. Carolina Daunizeau (proyecto Santas que yo te pinte). Una colaboración entre la diseñadora y gestora cultural Carolina Daunizeau y la ilustradora Andrea Ganuzapara. Un proceso de investigación y creación de un álbum ilustrado a través de una investigación sociológica. Se elegirán 10-15 referentes femeninos de las mujeres navarras y se relatarán y dibujarán sus vidas y obras. Y María Lorenzo (proyecto La voz que nadie escucha). Se plantea una pregunta: ¿Y si las mujeres privadas de libertad pudieran sustituir sus condenas por experiencias culturales? Un proyecto de mediación cultural y transformación jurídica centrado en un colectivo invisible. Un experimento piloto de dos años feminista, seguro, ambicioso y, quizás, utópico. Formas artísticas: Performance ‘M-A-E-T-E-R-N-I-D-A-D’ de Zarys Falcon, en el marco de otro proyecto apoyado por el Programa Innova: Uholdeak. Propuesta que se pregunta si se pueden concebir los afectos como materia temporal de la existencia. Así, realiza una pieza de celebración íntima de los afectos, inspirada en el ritual del rezo del rosario como mantra de protección de una madre hacia su hija. En ella el sonido de las oraciones, los cuentos y las nanas encarnan el amor y la espera de que el vínculo sea eterno.

Jornada Puertas Abiertas del programa de voluntariado municipal ‘Pamplonistas’. Sede de Pamplonistas, c/ Descalzos 72. Desde las 17 horas. El programa quiere darse a conocer a todas las personas interesadas, mayores de 16 años o menores de 12 años con autorización, que quieran aportar a la ciudad en los ámbitos de ocio y tiempo libre, cultural, deportivo, educativo o ambiental. Se presentará el programa, con opciones de voluntariado para este verano y para el curso que viene: desde COworkids, a colaborar en conciertos este verano en la Ciudadela, apoyar a personas mayores de Pamplona, o realizar un voluntariado ambiental con plantación de árboles, o cuidando animales abandonados. Las personas interesadas también podrán escuchar el testimonio de varias personas voluntarias y podrán compartir sus inquietudes mientras meriendan y celebran el encuentro. Para participar en la jornada, inscribirse en 948 420493 o pamplonistas@pamplona.es

‘Cafeteando’-Taller: El Club de los Primeros Pasos: patentes y marcas. Cómo proteger el nombre de mi proyecto. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Proteger el nombre y la imagen de tu proyecto es importante para evitar copias, imitaciones, etc. En esta ocasión veremos cómo tramitar el registro de una marca o de una patente para que esta cuestión no te quite el sueño. Entrada libre, hasta completar el aforo.

LIBROS

Presentación del libro ‘Vicente Madoz, el psiquiatra humanista. Lecciones de una vida’. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo 44 BIS, 1°, Pamplona. 19 horas. Este libro, editado por Pamiela, ofrece una amplia y profunda entrevista del periodista y escritor Fermin Erbiti a Vicente Madoz, el psiquiatra navarro de referencia en las últimas décadas. Madoz repasa su vida y sus vivencias, tanto en el ámbito de la salud mental como en su compromiso social. El libro incluye también el testimonio de diez personas que lo han conocido bien y cuyas pinceladas completan el retrato que ofrece la entrevista.

Presentación del libro ‘Ferdy el Viejo’. Librería Walden, Paulino Caballero, Pamplona. 20 horas. Autor: F.L. Chivite. Publicado por Papeles Mínimos. También estará Arturo Redín.

MÚSICA

Alumnado de la Escuela de Música Kithara. Casa de la Juventud, Pamplona. 17. 30 h Audición de 23 alumnos y alumnas de trompeta, desde 7 años hasta edad adulta. 19 h Audición de alumnado de flauta travesera, con edades entre los 7 y los 17 años. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Audiciones Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. Salón de actos. C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 17:45 h. Audición de alumnado (inciciación, 1º y 2º curso) de flauta del profesor Francisco de Miguel. 19 h. Audición de alumnado (de 3º a 8º curso) de flauta del profesor Francisco de Miguel.

Concierto Homenaje Hilario Olazaran-Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián/Donostiako Udalaren Txistulariak. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 horas. Con la participación de los Gaiteros de Estella y los txistularis del grupo Aita Hilario Olazaran. Entradas: 2 euros.

TEATRO

‘Las historias que cuentan’. Biblioteca de Barañáin. 19 horas. ‘Literarte’, festival que une literatura y teatro. Escenas basadas en los libros "El infinito en un junco" (Irene Vallejo), "La ridícula idea de no volver a verte" (Rosa Montero), "Rewind" (Juan Tallón) y "La tía Tula" (Miguel de Unamuno). Cada representación durará aprox. 15 minutos y al final se abrirá un coloquio con los asistentes.

CINE

Proyección documentales ‘Al paso del hielo’ y ‘Pirineos La Nuit’ y foro posterior. Planetario de Pamplona. 19 horas. En el marco de la exposición sobre el Cambio Climático ‘Aquí y ahora, es tiempo de actuar’, que se puede visitar hasta el 24 de junio, muestra elaborada por Daniel Bradley, Naroa Expósito, Andrea García, Íñigo Larumbe, Eva López, Alicia Mateos, Andrea Muñoz, Félix Ramos, Nicolás Remacha, Nahia Rosano, y Alejandro Valentin alumnado de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente del IES Barañáin bajo la dirección de su profesora, María Gutiérrez Pérez. ‘Al paso del hielo’ es el relato del estudio realizado del retroceso glaciar pirenaico en el monumento natural de los glaciares pirenaicos, concretamente en el glaciar del Aneto y de las Maladetas. El documental será presentado por Ana Moreno Caballud, geóloga. ’Pirineos La Nuit’ será presentado por Fernando Jáuregui, astrofísico y director del documental, que pretende identificar la contaminación lumínica como parte del problema global que está produciendo el cambio climático y concienciarnos para actuar y poder para mitigar en lo posible los efectos del cambio climático. Además, la profesora María Gutiérrez también participará en el coloquio sobre cambio climático.

‘Le Mépris (El desprecio)’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. ‘XIII Ciclo de Arquitectura de cine’. Francia, 1963. Dirección y guión: Jean-Luc Godard. V.O. en francés con subtítulos en castellano. En homenaje al cineasta recientemente fallecido Jean-Luc Godard, se programa uno de los títulos sin duda pendientes en este ciclo. Estamos ante todo un clásico de la Nouvelle vague que, bajo la excusa de una crisis matrimonial, nos sumerge en los entresijos del cine dentro del cine, y donde se ponen de manifiesto los paralelismos entre los procesos de creación de cine y arquitectura. Una cinta que retrata además, de manera magnífica, una de las grandes casas más representativas de la modernidad, la Casa Malaparte, del arquitecto Adalberto Libera, en la isla italiana de Capri. Presenta: Patxi Burillo (cineasta y arquitecto). Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones.

‘Ivie wie ivie (Precious Ivie)’. Civivox Condestable.19:30 horas. ‘XVI Ciclo de Cine Alemán’. Directora: Sarah Blasskiewitz. V.O. subtitulada al castellano. Organiza la Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España/Deutsch-Spanische Gesellschaft. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

‘Ainarak’. Cines Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2022. Dirección: Juan San Martín, Ritxi Lizartza. Recorremos con la cantante Anne Etchegoyen el camino emprendido cada invierno, entre 1870 y 1940, por cientos de mujeres navarras y aragonesas –conocidas como las “golondrinas” por su parecido migratorio con las aves–, a través de los Pirineos hasta el País Vasco francés para trabajar en la industria de la alpargata y emprender en primavera el regreso al hogar para ayudar a la economía local, formar su propia familia y empezar una nueva vida. Un viaje a través del tiempo, de la geografía y de las circunstancias históricas y personales, por medio de archivos, documentos, fotografías y entrevistas. Presentación y coloquio con Ritxi Lizartza, codirector de la película. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

Cuentacuentos con Kamishibai. Sala Infantil Biblioteca de Navarra. 18 horas. En castellano. A partir de 4 años. Con personas voluntarias del Colegio Público San Juan de la Cadena.

‘Cuentos cotillas’. Biblioteca infantil Civican. 18 horas. ‘La hora del cuento’ con Sergio de Andrés. A partir de 4 años. Entrada libre, hasta completar aforo.

Taller Familiar ‘Pro-tejiendo sus derechos’. Casa de Cultura "María de Maeztu. 16:30 horas. Juegos y actividades para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Además de visitar la exposición ‘Otras infancias’ de la Fundación Agua de Coco, expuesta en la biblioteca, trabajaremos los derechos de los niños, la Agenda 2030 y los ODS. Un taller familiar donde padres, madres, y quien desee pasar un rato de juegos y aprendizaje será bienvenido. Entrada gratuita aunque por temas de control de aforo habrá que reservar escribiendo a: eventos@aguadecoco.org

FIESTAS

Semana del Casco Viejo de Pamplona-Iruña. 17 h Octavos de final del campeonato de pelota en el frontón de la Mañueta. 17:30 h Aldezarteka en San Francisco a cargo de Aldezar. 17:30 Baratza lanak eta askaria Piparrikan. Trabajos de la huerta y meriendica en Piparrika. 18 h. Taller de reparación básica de bicicletas en Auzoenea. 18 h Paseo para conocer la biodiversidad del barrio desde Auzoenea. 18 h Clases de euskera a cargo de Haritu en la plaza San José. 18 h Entrenamiento abierto en la palestra de Matalaz. 19 h Yoga en Corazonistas, 19:30 h "Alkimia", a cargo de De improviso en Katakrak. 19:30 h Jarauta kantuz en Plazara! 19:30 h ‘Azpimarrak" liburuaren aurkezpena Nere Balda egilearekin Karrikiri Elkartean.