Martín Scorsese, Leo Di Caprio y Robert De Niro presentan una épica de traición y pérdida en Cannes

Martin Scorsese presentó en el Festival de Cannes su esperada película 'Killers of the flower moon', protagonizada por Lily Gladstone, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro y Jesse Plemmons. Cuando ya había pasado el estreno y el director respiraba tranquilo viendo cómo los críticos veneraban sus casi cuatro horas de metraje, el cineasta habló de cuán profundamente le impactaron sus reuniones con los líderes de la tribu Osage en su proceso creativo y cómo fue cambiando el guion para adaptarlo a la versión de ellos. "Descubrí sus valores sobre el amor, el respeto, el amor a la tierra, y no estoy hablando de convertir la historia en un tema político; estoy hablando de vivir en comunidad, de relacionarse unos con otros. Ellos me abrieron los ojos y después de dos años trabajando en el guion, decidí cambiar la historia".

Fue Leonardo Di Caprio quien preguntó a Scorsese por el corazón de su película. "Cuando Leo me lo preguntó, entendí que tenía que cambiar el rumbo y descubrí el personaje de Molly y su historia de amor con Ernest, que es de quien menos se habla en el libro, y me centré en ellos". Originalmente, DiCaprio iba a interpretar al agente federal en la película, Tom White, pero después de extensas reuniones con los osage, el protagonista y productor se decantó por el papel de Ernest. "Leo quiso representar este otro personaje porque nos guía a través de esta tragedia, que es de pérdida y traición a la comunidad indígena a manos de la gente blanca", explicó Scorsese durante la conferencia de prensa.

La acción de 'Killers of the flower moon' cabalga a lomos de un western, el primero del realizador, que tiene algo de 'Goodfellas', 'The irishman' o 'El lobo de Wall Street', otras de sus fábulas épicas sobre los cimientos de la historia de un país que sigue escogiendo las armas ante cualquier enfrentamiento. "Quise aprender todo sobre los osage. Fue abrumador porque cuanto más sabía de ellos, más quería incluir en el guion". Desde el momento en que empezó la adaptación, el jefe de los osage, Standing Bear, le animó a mostrar la traición entre Mollie y Ernest. "Mi pueblo sufrió mucho, esos efectos nos acompañan desde entonces y puedo decir que Martin Scorsese ha restaurado la confianza", dijo el gran jefe, entre aplausos.

La verdadera protagonista del filme es una mujer osage llamada Mollie Burkhart (interpretada por una maravillosa Lily Gladstone) y que es la esposa de Ernest (Leo DiCaprio). Ella sabe que se pone una venda en los ojos por un amor tan tóxico como todo lo que la rodea. Gladstone elogió a Scorsese y DiCaprio por sus "almas artísticas", al preocuparse por los problemas de la nación Osage, un gesto que trasciende lo que hacen muchos antropólogos. "Sacar a la luz ese área oscura de nuestras comunidades es muy difícil en Estados Unidos. Estamos hablando de Black Wall Street y la masacre de Tulsa en la década de 1920. Estamos hablando de historias que no se cuentan en los libros y que en nuestras comunidades siempre hemos sabido", dijo la actriz.

Entonces DiCaprio, que trabaja por sexta ocasión con el realizador, comentó: "La perseverancia de Marty y su ferocidad al querer decir la verdad, sin importar cuán feas, extrañas o incómodas sean las historias, es su maestría. Y continúa haciendo estas películas increíbles que cuentan verdades importantes. Sigo asombrándome de su capacidad para seguir diciendo la verdad".

Gran parte de la fealdad de la historia está encarnada en el personaje de De Niro, un barón llamado William Hale que ordena muchos de los asesinatos después de ganarse la confianza de los osage. "No entiendo a mi personaje", dijo De Niro. "No entiendo nada de él. Pero, ya sabes, la gente confía en aquellos que parecen encantadores. Él sabe ganarse a la gente y luego los traiciona. Se cree con derecho a ser dueño de lo que no le pertenece", apuntó De Niro que llegó a comparar a Hale con Donald Trump sin decir su nombre. "Es la banalidad del mal. Es lo que tenemos que cuidar. Lo vemos hoy, por supuesto. Todos sabemos de quién hablo", continuó De Niro muy crítico siempre con Trump. "Ese tipo es un estúpido", dijo sobre el expresidente. "Imagina si fuera inteligente. Incluso Hale era más inteligente en muchos sentidos".

El actor también recordó lo bien que se sentía en Cannes. "Han pasado 40 años desde que vinimos con 'Taxi Driver' y estoy muy contento del recibimiento de la película".