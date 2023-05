Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

DÍA MUSEOS

Museo de Navarra, Pamplona. Entrada gratuita del 18 al 21 de mayo.

Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza. Jornada de puertas abiertas y acceso gratuito del 18 al 21 de mayo.

Museo Universidad de Navarra-MUN. Entrada gratuita del 18 al 21 de mayo. Las visitas guiadas serán a las 18 h jueves y viernes, y a las 12 h el domingo. La actividad familiar ‘Los colores de la biodiversidad’ sustituye a la visita guiada del 20 de mayo.

LITERATURA

Presentación del poemario ‘Afortunada’. Biblioteca de Navarra. 18:30 h. Autora: Anabel Iriarte. Con acompañamiento musical de Iñaki Begiristain.

Diálogos de Medianoche: Encuentro con … Pilar Adón. Civican. 19 h. La escritora madrileña charlará con el periodista de Diario de Navarra Fernando Hernández sobre su trayectoria y su último título, De bestias y aves (Galaxia Gutenberg, 2022), que ha recibido los premios de la Crítica, Francisco Umbral al Libro del Año y el Premio Cálamo Otra Mirada. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

MÚSICA

Concierto de Primavera-Grupo Iniciación y Coro Infantil del Orfeón Pamplonés. Parroquia de la Paz, Pamplona. 19.30 h. Dirige Teresa Apesteguía, piano Jonathan Milla. Entrada libre.

Pasión Vega: ‘Lorca Sonoro’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Pasión Vega recorre el mapa sonoro de Federico García Lorca por los caminos de la música y la palabra. Canciones y poemas que nos recordarán que aunque mataran a Federico y callaran su voz, hay un “Lorca sonoro” que resonará siempre en los ecos de la memoria. Porque García Lorca vive más allá de las voces de la muerte y del amor oscuro; resucita en los sonidos negros que llevan de Manuel Torreo a Camarón, o en la aurora de Nueva York, cuando Leonard Cohen y Enrique Morente bailan un vals en Viena y lo tomamos al sur, como un bebedizo a compás, que atraviesa continentes e idiomas. Entradas: 24, 19 y 8 €.

+dMANÁ. Zentral Pamplona. 20:30 h. La veterana banda tributo reconocida por Maná en Europa, regresa a los escenarios para presentar su nueva producción, ¿Dónde jugarán los niños?. El nuevo show, que coge el nombre del mítico disco de Maná, propone un viaje en el tiempo para revivir los grandes himnos de los reyes de rock latino navegando entre el amor, el desamor, la preocupación por el medioambiente y la energía positiva característica de Fher Olvera y su banda. Entradas: anticipada 20 € + gastos, taquilla 25 €.

Paula Mattheus. Rockollection bar, Pamplona. 21.30 h. Entradas agotadas.

Henrik Freischlader. Parque Municipal de Burlada. 20 h. Ciclo ‘Udaberri Blues’ promovido por la Asociación Burlada Blues Bar. Henrik Freischlader (Wuppertal, Alemania) es un polifacético multiinstrumentista, cantante, compositor y productor a la par que un sobresaliente guitarrista de blues rock que ha hecho de la guitarra su instrumento predilecto. Es, por méritos propios, uno de los mejores guitarristas de blues de la actualidad. Así lo atestigua el hecho de que a sus cuarenta años haya compartido escenario con artistas de la talla de B.B. King, Gary Moore, Peter Green, Johnny Winter o Joe Bonamassa. Aunque el blues es la base de sus canciones, su estilo se alimenta del blues-rock, el jazz, el soul y el funk. En su estilo de tocar las seis cuerdas se nota la influencia de grandes leyendas del blues como B.B. King, Peter Green, Albert Collins, Albert King, Stevie Ray Vaughan y de su admirado Gary Moore… Entada libre.

Mártires del Compás + El Mono Azul. Sala Totem, Villava. Apertura: 19:30 h. La banda andaluza llega con su gira de despedida Adios pá siempre. 30 años desde sus primeros temas que despedirán a lo grande para agradecer a los compañeros y el público que siempre los han apoyado. Y no vendrán solos; los acompañará El Mono Azul, desde Korneya. Entradas: anticipada 18 € + gastos, taquilla 22 €.

Shady Bluejais. Bar Alykris, Bañarain. 21 h. ‘Baifest’.

DANZA

Residencia: ‘Ellas +60’. Sala 4 Civican. 18:30 a 19:30 h. Coordinado por Marta Coronado, coreógrafa. Actividad dirigida a mujeres +60 años, con el objetivo de que se reúnan, compartan y experimenten la danza desde la visión de la persona que baila. Residencia para promover la participación activa de colectivos que normalmente no se acercan a la danza desde la posición del intérprete. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Creepy Crawly’. Casa de Cultura de Lesaka. 19 h. Con Led Silhouette. El control en la expresión de las emociones es una de las primeras lecciones que el niño debe aprender. El hombre debe reprimir el llanto, no puede dar excesivas muestras de cariño en público, tiene que ser dominante y en ocasiones, incluso despectivo. En definitiva, ha de ser fuerte para no parecerse al otro, al que se supone frágil y que es objeto de burla y menosprecio. Cuando no somos observados y nos sentimos cómodos asoma nuestra vulnerabilidad, nos descubrimos ante la persona en la que confiamos y nos liberamos de nuestros pudores, tanto afectivos como corporales. Entradas: 6 €.

TEATRO

‘La Malpagá’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Cabaré con Producciones Maestras. Nos encontramos en L´Arcadia, un club de cabaré barcelonés, en los primeros días de la década de los 90. La alegría preolímpica y pre-expo de Sevilla se palpa en el ambiente. Nos aguarda una década que se atisba como prodigiosa y llena de esperanza económica. Hoy, 8 de enero de 1990, estamos esperando a la vedette Clara in the Dark para el estreno de su nuevo show, La Malpagá. A través de su voz y de sus canciones vamos a ser partícipes de su vida y de sus anhelos, de sus recuerdos y de la devoción incondicional por su amigo Jaime, Jaime Gil de Biedma. Siempre acompañada de su fiel pianista y amiga, Marie Brizard, mujer de voz curtida y vida llena de renuncias y silencios. Espectáculo de variedades al más puro estilo de revista en el que el pasado menos colorido de España se mezcla con la esperanza de un futuro mejor. Un espectáculo creado como homenaje a todas las personas que por su condición o género fueron silenciadas… Entradas: 8 €.

CINE

‘Belle’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 h. Cine Anime. ‘Universo Friki’. Suzu es una estudiante de secundaria que vive en un pequeño pueblo de Japón con su padre. Nadie sabe que lleva una doble vida en ‘U’, un mundo virtual donde su avatar, Belle, es mundialmente famosa por sus canciones. Sin embargo, cuando una misteriosa criatura aparece en el mundo de ‘U’, las dos identidades de Suzu entrarán en conflicto, cambiando su vida para siempre. Entrada libre hasta completar aforo.

‘El Crack’. Filmoteca de Navarra. 19:30 h. Ciclo ‘10 Años sin Alfredo Landa’. España, 1981. Dirección: José Luis Garci. Thriller español que sigue a Germán Areta, un detective privado retirado que recibe el encargo de investigar la desaparición de la hija de un importante empresario. A pesar de su resistencia inicial, Areta comienza a investigar y pronto se encuentra enredado en una compleja trama de corrupción, violencia y engaño que pone en peligro su vida y la de aquellos que lo rodean. Con un guión inteligente y una actuación destacada de Alfredo Landa, El crack se ha convertido en un clásico del cine negro español. Entradas: 3 €.

‘Les mots de la fin/ Las últimas palabras’. Civivox Iturrama.19.30 horas. Cineforum. Documental belga deentrevistas de personas que han solicitado la eutanasia con el médico que las va a realizar, pero no en todos los casos. Organiza Derecho a Morir Dignamente-DMD Navarra. Presentan: Manu Eciolaza (presidente de DMD Navarra) y Consuelo Miqueo (vicepresidenta de DMD Aragón).

Proyecciones de Montaña "Mendi Tour’. Casa Cultura Maria de Maeztu. Artica. 19 h. Gratuito.

CON NIÑOS

Parque del Tren de Trinitarios. Avenida guipuzcoa s/n, Pamplona. Para montarse en familia en un tren de 5 pulgadas con un recorrido de 800 metros de vías, pasando por puentes, túneles, trincheras, etc. Abierto hasta el 31 de octubre. Horario: viernes de 18 a 20 h, sábados 11.30 a 13.30 h y 18 a 20 h y domingos, de 11.30 a 13.30 h. Entradas: adulto (mayor de 14 años) 2,50 €, niño (menor de 14 años) 1,50 € y especial (personas con discapacidad) 1 €. Más info: https://www.parquedeltren.com/

‘Munduko ipuinak (Cuentos del mundo)’. Biblioteca Milagrosa. 18 h.Cuentacuentos en euskera con Maitane Pérez. Inscripciones en la biblioteca, en tfno 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

Club de lectura: ‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h.Coordina Sara Machuca, bibliotecaria. A partir de 9 años.

‘Un vampiro muy espaecial’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Entradas: 6 €.

VARIOS

Taller de creatividad y co-creación: ‘Amazonía y justicia socioambiental’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Organizan SEI y Alboan. Para juventud interesada en la crisis socioambiental y la transformación social. Si además te gusta expresarte a través de alguna disciplina artística (música, baile, teatro, pintura…), seguro que tienes mucho que aportar al grupo. La idea es crear un grupo heterogéneo y diverso que genere una representación artística, que sensibilice sobre la importancia del cuidado de la Tierra. El resultado se mostrará el 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente.Inscripciones: alboanna@alboan.org

‘Cafeteando’-Quedadas creativas con Hama Beads. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Quedada creativa con Hama Beads, unas pequeñas fichas de plástico con forma cilíndrica, con las que puedes crear figuras o imágenes. Estas pequeñas fichas se colocan sobre una placa llamada ‘’Pegboard’’ y al ser planchadas, se unen entre sí quedando completamente fijas, obteniendo así la figura o imagen que has elegido. Entrada libre, hasta completar el aforo.

III Biomaratón de Flora Española en Navarra. Organiza la Sociedad Española de Botánica. Actividades hoy: Paseo de observación floral por el norte de Navarra. 9 a 20 h aproximadamente, en el entorno de los ríos Baztán y Bidasoa. Grupo de estudiantes universitarios (luisgorrizhuarte@gmail.com y anaferles@gmail.com). Jornada Botánica-Museo Ciencias Universidad de Navarra. 16-18 h. Sarriguren. Ruta botánica guiada y presentación del libro ‘Orquídeas silvestres de Navarra’. Guías: Ana de Miguel, Rita Cavero, Richard Marco y Ricardo Ibáñez. Profesores de la Facultad de Ciencias UNAV. Contacto: museociencias@unav.es

II Día del vino de Ledea (Liédena). 19 h Sala de Barricas de la Bodega de Liédena Conferencia/MasterClass a cargo de Frank Smulders MW. ‘Garnachas del mundo’. Entrada gratuita. 22 h Plaza Padre Mendive. Comienzo del asado de la ternera ecológica de Finca Sarbil.

FIESTAS

Semana del emigrante extremeño. Hogar Extremeño de Navarra (C/Monasterio Viejo de San Pedro 11) 12 h. Exposición de fotografía Vintage. 18.30 h Pasapalabra ¿Conoces Navarra?

Cascante-Fiestas de Primavera. 20:30 h Bocadillos de Chistorra (tickets 1 €) en la Plaza de los Fueros.

Estella-Lizarra-Fiestas del Puy-Juventud. 21 h Txoznak (lizarrako txoznak). Eire, Lubaki, Acero Punk.