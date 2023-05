Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos-’Museos de Navarra, Sostenibilidad y Bienestar’. Ver toda la programacion en: https://www.museosnavarra.es/ Actividades hoy:

Museo de Navarra, Pamplona. Entrada gratuita del jueves 18 al 21 de mayo, inclusive. Horario 9:30 a 14 h y 17 a 19 h. Además hoy: 11:30 h. ‘Obras maestras del Museo de Navarra’. Visita acompañada. Castellano y euskera. A cargo de alumnos en prácticas del Grado de Hª y Pª UPNA. 12:30 h. ‘Un paseo por el foro romano de Pompelo’. Paseo por las calles donde se ubicaría el foro de Pompelo (Navarrería, Calle Curia, Calle Compañía) y visita a las salas del museo donde se exponen los hallazgos localizados en esas mismas calles para terminar con la extraordinaria estatua del Togado de Pompelo. A cargo de la Técnico Superior del Museo Olaia Nagore. Punto de encuentro: Catedral (puerta de la reja). Actividad gratuita. Castellano. 17:30 h Visita acompañada a la exposición ‘Aquerreta … y semejanza. Heian Shodan’. A cargo de Ángel Macías. Castellano.

Exposición sobre el Cambio Climático: ‘Aquí y ahora, es tiempo de actuar’. Planetario de Pamplona. Desde hoy y hasta el 24 de junio. Muestra elaborada por Daniel Bradley, Naroa Expósito, Andrea García, Íñigo Larumbe, Eva López, Alicia Mateos, Andrea Muñoz, Félix Ramos, Nicolás Remacha, Nahia Rosano, y Alejandro Valentin alumnado de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente del IES Barañáin bajo la dirección de su profesora, María Gutiérrez Pérez. Además, el miércoles día 24 de mayo a las 19 h, se celebrará una sesión especial con la proyección de los documentales ‘Al paso del hielo’ y ‘Pirineos La Nuit’, seguida de un foro de debate con el público.

Programa especial de radio: ‘DIM 2023’ en Cadena SER. Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 00:00 h. Emisión en directo de un programa monográfico sobre el Día Internacional de los Museos, con numerosas personas invitadas.

Visita Guiada por el artista a la Exposición ‘BIC’. Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela. 18:30 h. Visita guiada por Juan Carlos León, autor de la exposición. Inscripción: 948 402 640.

Visitas al Museo del Castillo de Javier, por la Federación Gaz Kaló. El Museo ofrece 3 visitas guiadas por Gaz Kaló, Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra. 12 h. Visita guiada para adultos. Propuesta para un máximo de 25 personas. 16 h. Visita txiki para niños entre 6-10 años. Máximo 10 niños. Visita participativa en la que descubrirán la vida de San Francisco Javier y la historia del Castillo a partir de divertidas actividades adaptadas a su edad. 17 h. Visita juvenil para adolescentes entre 12-15 años. Máximo 20 personas. Visita participativa en la que descubrirán la vida de San Francisco Javier y la historia del Castillo a partir de actividades adaptadas a su edad.

Museo Decanal de Tudela. Además de la entrada gratuita durante todo el día, se realizarán dos visitas guiadas: A las 11 h, visita a la colección. A las 16 h, visita al Claustro románico. Pueden inscribirse en el teléfono 948 402 161, ó en info@museodetudela.com

Tudela-Espectáculo ‘Soundarquimage’. Plaza Vieja de Tudela. 21 h. Organizado por el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. El espectáculo combina danza, música, arquitectura y diseño.

Presentación e inauguración de ‘La obra invitada’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra.11:30 h. Presentación de la obra ‘Retrato masculino’, un óleo sobre lienzo que Gustavo de Maeztu realizó entre 1915 y 1919. Esta obra ha sido cedida al Museo en depósito y fue aceptada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en 2022. Es propiedad de D. Iñigo Pérez de Rada.

Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza. Jornada de puertas abiertas y acceso gratuito entre los días 18 y 21 de mayo.

Museo Universidad de Navarra-MUN. Entrada gratuita a todos los visitantes del 18 al 21 de mayo. Las visitas guiadas serán a las 18 h jueves y viernes, y a las 12 h el domingo. La actividad ‘Los colores de la biodiversidad’ sustituye a la visita guiada del 20 de mayo.

CHARLAS

‘La prevención cardiovascular reduce la probabilidad de neurodegeneración’. Colegio de Médicos de Navarra, Avda. Baja Navarra, 47, Pamplona 18 horas. Charla impartida por el neurólogo Jaume Gállego Culleré. Organiza el Colegio de Médicos de Navarra y la Asociación de jubilados Pico de Orhi. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Arte románico y peregrinaciones: tópicos y evidencias’. Civican. 19 horas. Conferencia de Javier Martínez de Aguirre, Catedrático del Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. ‘XXXIV Jornadas Jacobeas 2023’, organizadas por la Asociacion de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

Taller: ‘El agua’. Biblioteca Milagrosa. 17 horas. Ciclo ‘Palabras para leer el mundo’. Taller guiado por Esther Guibert. Se profundizará sobre el tema del agua, que baña los principales problemas de la Humanidad. Se proyectará la película ‘El abrazo de la serpiente’, de Ciro Guerra. Inscripción en la biblioteca, el teléfono 948 24 54 60 y biblimil@navarra.es

Taller de Mentoría social. Biblioteca Txantrea. 18.30 horas. Imparte el taller Zabalduz Gizarte Ekimeneko Kooperatiba Elkartea. Taller que nos aproxima a conocer la mentoría de Kideak con jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra. La mentoría social consiste en promover la relación entre personas que voluntariamente se ofrecen para proporcionar un apoyo individual a otra persona que se encuentra en una situación de desigualdad de oportunidades, en este caso, a personas jóvenes extranjeras sin acompañamiento familiar en Navarra. Inscripción en la biblioteca, en el teléfono 948 14 98 82 o en el correo electrónico biblitxa@navarra.es

Encuentro: ‘La acción individual para el bien común’. Espacio cocina de Civican.19 horas. En este encuentro departiremos sobre el compromiso personal como actitud vital y los retos que provoca su práctica, de la mano de dos mujeres que lo practican en primera persona. Con Irene Rodríguez, enóloga y Ana Belén López García, DOMMCOBB, ilustradora. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Estudio sobre la situación de la Población Migrante en Aoiz: Presentación de Resultados’. Casa de Cultura de Aoiz.19 horas Ponentes: Celia Kohn Beruete; Iker Burgos González; Irati Zunzarren Avelino (Polymathía Consultoría Social).

LIBROS

Presentación del libro ‘La reina del Arga’. Civivox Condestable, 19 horas. Con la presencia de Estefanía de Paz, directora artística del proyecto ‘La reina del Arga’ y el tándem de Reikiavik Ediciones, Iruña Iriarte y Javier Díaz. Mujer funambulista, valiente, auténtica, Remigia Echarren, artista circense de la Pamplona del siglo XIX, regresa a las calles de sus primeros equilibrios. Y su historia llega en forma de libro, ‘La reina del Arga’. Y es que La reina del Arga primero fue una obra de teatro gracias a la artista pamplonesa Tefi de Paz, quien rescató de la memoria local las hazañas de una mujer injustamente olvidada. El libro, publicado por Reikiavik Ediciones, se presenta en el Palacio del Condestable, curiosamente a escasos metros de donde vivió su protagonista, ‘La Remigia’, en la calle Pellejerías, hoy calle Jarauta. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Presentación del libro ‘Un león anda suelto. Historia(s) de Pamplona’. Civivox Condestable. 19.30 horas. Autor: Pedro del Guayo. Ilustrador: Pello Madoz. Organiza Doble12 Asociación Cultural Un viaje en el tiempo que recorre los orígenes de la ciudad y las historias de sus protagonistas. El león del escudo de Pamplona se escapa del presente para adentrarse en el pasado y mostrarlo de manera clara, cercana y muy visual.

Presentación del libro ‘Cuando envejecemos’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autora: Carmen Izal. «La vejez asusta: no es atractiva, nos intimida y, sin embargo, supone la culminación de una vida larga, con sus afanes, aciertos y errores. Una experiencia que tiene mucho en común con otras y, a pesar de ello, para cada persona es única e irrepetible». La psicóloga clínica Carmen Izal señala en este libro las diferentes situaciones, los cambios y miedos que encontramos con el paso de los años; y lo hace desde su experiencia profesional pero con la generosidad añadida de compartir su propio proceso de ir haciéndose mayor.

Presentación del libro ‘El guacamayo’. Elkar Comedias, Pamplona. 19 horas. La autora, Raquel Asenjo Dávila (Salamanca, 1960), con raíces navarras por rama paterna, presenta la que es su segunda novela, publicada por la editorial Círculo Rojo en 2022. La obra narra las experiencias de Amaya, Antonia y Verónica, mujeres que se conocieron alrededor de los años cincuenta cuando emigraron del País Vasco a la prometedora Venezuela. La amistad que se forja entre ellas les ayudará a sobrevivir a todas las adversidades, lo que sirve a la autora como argumento para dar visibilidad a la sororidad y la empatía, especialmente entre mujeres.

Presentación del cuento infantil ilustrado ‘La mano de Irulegi’. Sala Antartika, c/Mayor 53, Pamplona. 19 horas. Con Bakarne Atxukarro, autora, Asun Egurza, ilustradora, y Jesús García Gazólaz, arqueólogo del Gobierno de Navarra.

MÚSICA

Rafa Rueda: ‘Rueda’. Plaza Virgen de la O, Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Kantu eta Hitza 2023’. Han pasado 20 años desde que Rafa Rueda comenzó su carrera en solitario y en estas dos décadas ha enriquecido el cancionero vasco y nos ha dejado canciones de sobra conocidas. El artista de Mungia, además de repasar su trayectoria, también llevará al escenario canciones de su último trabajo ‘Rueda’, que combina guitarra, voz, electrónica y literatura, convirtiendo en canción poemas de Joseba Sarrionandia, Elena Olave, Iñigo Astiz, Mari Luz Esteban, Audre Lorde, Inge Müller y Josu Goikoetxea. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Audiciones Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. Salón actos, C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret. 17:30 h Audición de alumnado de oboe de la profesora Andrea Bellosta. 19:30 h Audición de alumnado de acordeón de la profesora Mª Jesús Erdozain.

DANZA

‘Creepy Crawly’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Con Led Silhouette. Actividad Día Internacional con la LGTbifobia. Coreografía y dirección artística: Jon López. Dirección: Jon López, Martxel Rodríguez. Bailarines: Marcos Martincano, Edoardo Ramírez, Martxel Rodriguez. El control en la expresión de las emociones es una de las primeras lecciones que el niño debe aprender. El hombre debe reprimir el llanto, no puede dar excesivas muestras de cariño en público, tiene que ser dominante y en ocasiones, incluso despectivo. En definitiva, ha de ser fuerte para no parecerse al otro, al que se supone frágil y que es objeto de burla y menosprecio. Cuando no somos observados y nos sentimos cómodos asoma nuestra vulnerabilidad, nos descubrimos ante la persona en la que confiamos y nos liberamos de nuestros pudores, tanto afectivos como corporales. Con público sentado en el escenario. Entradas: internet 4 €, taquilla 5 €.

CINE

‘El misterio Picasso’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. ‘Día Internacional de los Museos’. Francia, 1956. Dirección: Henri-Georges Clouzot. Documental francés de 1956 dirigido por Henri-Georges Clouzot que versa sobre el proceso creativo del famoso pintor español Pablo Picasso. La película muestra a Picasso creando sus obras maestras en tiempo real, utilizando técnicas como la pintura sobre vidrio para que el público pueda ver el proceso de creación de la obra. El documental es una fascinante mirada a la mente de un artista y su forma de concebir y plasmar la pintura. Presenta: Asunción Domeño. Entradas: 3 €. Precedido del spot audiovisual que Iñaki Alforja hizo para los ‘Museos de Navarra’.

‘Capítulos de la memoria’. Centro Cívico Salesianas (Txantrea). 19 horas. ‘Cine de Barrio’. Proyección a cargo de los directores de los documentales ‘El cementerio de las botellas’ con Iñaki Alforja, y ‘Morir de Sueños’ con Clemente Bernad. Organiza: Asociación Vecinal Arga Txantrea. Entrada libre.

‘La casa Emak Bakia’. Cines Los Llanos de Estella-LIzarra. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2012. Dirección, guión, cámara, edición y producción: Oskar Alegría. Una película vanguardista de Man Ray llamada Emak Bakia baita (La casa de Emak Bakia), desata la historia de una búsqueda. La casa donde se rodó en 1926 cerca de Biarritz tuvo ese peculiar nombre. El periodista vasco Oskar Alegria decide emprender un camino a pie hacia su localización. De aquella mansión Man Ray solo dio a conocer tres planos: la imagen de su puerta principal, dos columnas de una ventana y un trozo de costa cercana. La búsqueda a través de esas imágenes antiguas no será fácil. El nombre no figura en los archivos y nadie recuerda hoy la casa. Por eso se pedirá ayuda y colaboración a otros informantes como el azar y el viento. Entradas: 1 €.

TEATRO

‘Sexpir Mal’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Con Adriana Olmedo Producciones. Las tragedias se repiten una y otra vez. El amor, la ambición, la venganza, los celos salen a escena y todo acaba en muerte. Una y otra vez. ¿Será destino o desatino? ¿Será Shakespeare? ¿O seremos nosotros que no sabemos hacerlo de otra manera? Juguemos una partida donde el destino no participe. ¿Qué pasaría con Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta…? Pues, ya te lo digo yo, pasaría una auténtica locura…. En este espectáculo cinco actores juegan con 4 de las tragedias más importantes de Shakespeare. El juego y la improvisación se mezclan con las pulsiones más fuertes del ser humano. El resultado es un cocktail de locura, diversión y una gran reflexión sobre qué nos mueve a los seres humanos y por qué de alguna manera tendemos a hacer siempre las cosas igual. ¡Atrévete a sorprenderte! Encuentro con el público tras la función. Entradas: 8 €.

CON NIÑOS

Cuentacuentos con Kamishibai. Biblioteca Yamaguchi. 18 horas. Sesión de cuentacuentos con kamishibai a cargo de Loli Francés. A partir de 4 años. Recogida de invitaciones en la biblioteca, en bibliyam@cfnavarra.es o en la web https://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona-yamaguchi

VARIOS

Presentación Roster GSNS-Esports. Zentral Pamplona. 17:45 horas. De la mano de Los Guasones Team presentamos un evento único en Pamplona. Vive el espectáculo y la emoción de un partido profesional de eSports de Guasones Vs Bisons. Dos equipos que compiten en la máxima categoría de la Superliga LVP de League of Legends. El equipo pamplonica se enfrenta a los Bisontes de Bilbao en un partido de exhibición presencial para conquistar el Título de “El Rey en el Norte”. Todo un Espectáculo Audiovisual nunca antes visto en Navarra: Más de 50M2 de Pantallas, 50.000 watios de Luz y Sonido, Freestylers, los mejores Casters de la LVP, Influencers, Concursos, Sorteos… Una tarde inolvidable de la mano de los chicos de Rubén García, Jon Moncayola y Manute. Entrada gratuita con invitación.

III Biomaratón de Flora Española en Navarra. Organiza la Sociedad Española de Botánica. Actividades hoy: Paseo de observación de especies invasoras en ambientes degradados con gente joven (9 a 20 h aproximadamente en las Sierras de Alaiz y Carrascal). Grupo de estudiantes universitarios (luisgorrizhuarte@gmail.com y anaferles@gmail.com). Itinerario Botánico por Peña Abarzón (Tudela). Terrabiota y Muérdago (info@terrabiota.org para Terrabiota y 948 08 04 45 para Asociación Muérdago).

Repara Tu Bici-Bizitxoko. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 18 horas. Compartir conocimientos sobre el arreglo de bicis y disfrutar mientras ponemos a punto nuestra bici o ayudamos a otras personas. Con el experto Juanjo Iriarte. Entrada libre.

Visita Guiada Exposición ‘ArtCinco entre Tablillas’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Entrada libre hasta completar aforo.