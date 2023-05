Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LIBROS

Presentación del libro ‘Los seres queridos’. Librería Katakrak, Pamplona. 12 h. Autor: Jorge Alacid. Presenta la novela el periodista Pablo Roncal.

MÚSICA

In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble: ‘Mixturas 2023’. Iglesia de San Saturnino, Pamplona. 19.30 h. En colaboración con ASPACE Cultural. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto-Oración Grupo Betel-25 aniversario. Parroquia San Juan Bosco de Pamplona. 20 h.

Concierto Oración. Parroquia Santa María de Ermitagaña. 20.15 h. Alfonso Olaz recitará partes de su libro ‘Desde el corazón del padre’ y M. Lourdes Moratinos, soprano, interpretará varios cantos.

Andrés Calamaro. Baluarte. 20 h. Presentará su álbum Dios Los Cría. Andrés Calamaro regresa a nuestro país con su ‘Tour 2023’ continuando con la exitosa gira que le está llevando por México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Este multipremiado artista argentino llegará a Baluarte con su potente banda y todos sus grandes éxitos. Calamaro presentará en concierto su álbum Dios Los Cría, en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina. En Dios Los Cría Calamaro ha creado un álbum único e irrepetible, una reunión cumbre de talentos que dejarán una marca profunda en la música popular latina. Entradas: 32 €-60 €.

Ibil Bedi Kontzertua: ‘Goldea’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Musikariak: Amets Aranguren, Eder Escalera, Javier Larrañeta, Ibai Osinaga, Areta Senosiain. Soinu teknikaria: Martxel Arkarazo. Argi teknikaria: Mikel Pérez. Prezioa: 12 €.

Chica Sobresalto. Sala Totem, Villava. 21 h. Un día le dije a mi psicóloga que me encantaría sentir que soy la hostia en algo, pero ella me dijo que lo bonito era sentirse “suficiente” en la vida. No quiero venderle la moto a nadie, hemos hecho un disco que a mí me parece precioso y creo que, siendo poquita cosa, somos más que suficiente para esto. Creo que serán unos conciertos preciosos. Como siempre, un viaje, un intento de honestidad que se muestra en el momento más álgido de mi vida: Ahí arriba. No voy a decir que es toda la verdad porque mi verdad se conforma de un millón de estados de ánimo por los que transito desde que sale, hasta que se esconde el sol. Pero es esa verdad instantánea, teñida de un montón de adrenalina y un pánico terrible a volver a casa y quedarme en silencio. Giro con mi familia. En esencia, somos más una banda que cualquier otra cosa. Me flipa estar con ellos porque río todo el tiempo, porque de repente peso menos, todo es más liviano y nada importa tanto. Entradas: anticipada 18 € + gastos.

Concierto de Beietz!. Teatro de Ansoáin. 20 h. ‘Girando por Navarra 2023’. Entradas: 5 euros.

‘Maiatza Rok'23’. Peña Peña Euskal Herria, Burlada. 22 h. Bourbon Kings, Electrikeel, Vértigo Rising. Concluirá la fiesta a cargo del DJ Paik.

Viva la Música de Pamplona/Iruña. Iglesia Parroquial de Elgorriaga. 19:30 h. Director: Enrique Jiménez. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’ de la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea: Entrada libre.

Conjunto Vocal The Brocks. Iglesia de Santa María, San Martín de Unx. h. 18.30 h. Ciclo ‘Música Contra la Despoblación’-Centenario Hnos. Brull Ayerra’.

Ganbara Abesbatza (Oñate). Parroquia de San Juan Bautista de Estella-Lizarra. 20.45 h. ‘XXIV Ciclo Coral de Primavera’ organizado por la Coral Ereintza en colaboración con el Ayuntamiento.

4º Día del Acordeón de Navarra/Akordeoiaren Eguna. Garaioa. Bienvenida 11:30 h Ongi Etorria. Inauguración alcalde y organización. Actuación de acordeonistas locales. Dantza de jota y arin arin. Tradicional ondeo de bandera. Pasacalles por el pueblo. 12:30 h Kalejira Herritik. Exposición de acordeones. 11:30 a 14:30 h. Akordeoi Erakusketa. Feria de Artesanía y Productor@S 11:30 a 14:30 h. Artisau Azoka. Comida Popular 14:30 h Bazkari Herrikoia. Catering Restaurante Santamaría de Santesteban (reservar plaza). Tarde de Acordeón. 17 h. Arratsalde Pasa Akordeoiekin. Akordefest 21 h. Akordefest. 21 h DJ Masai. 23 h La Mala Pekora. 01:00 h Kapitan General.

‘Una tarde en la Zarzuela’. Castillo de Marcilla. 19.30 h. Concierto dinámico con piezas populares de Zarzuela, a cargo de los cantantes profesionales Sandra Domínguez, soprano e Igor Peral, tenor, acompañados de la Banda Joven de Música de Marcilla bajo la dirección de Jose Javier Malo. En él se da un paseo por la zarzuela interpretando romanzas y dúos célebres de zarzuelas como La tabernera del Puerto, Luisa Fernanda o El Gato Montés intercalando alguna pieza interpretada sólo por banda como el Intermedio de La boda de Luis Alonso. Vibrantes en el canto y arrebatadores en escena Sandra e Igor acompañados por una banda entusiasta y con calidad alta en su trabajo musical, ofrecen una velada brillante. Aforo limitado. Entradas: 3 €.

Concierto de Irkaia + Lotura . Peña La Bota, Estella-Lizarra. 22 h. Irkaia nació en 2015, con varios componentes de diferentes bandas de Lizarra (Navarra), que tuvieron la inquietud de crear algo nuevo con influencias de: Enter Shikari, Buitraker, Ekon… Grabaron su primer CD en el local de ensayo en primavera de 2017 y dieron su primer concierto en el Gaztetxe Pinupe de Lizarra. Desde entonces han ofrecido su enérgico directo en diferentes localizaciones de Euskal Herria. En 2021 editan su 2º disco a través de un crowfunding, logrando los fondos necesarios a los pocos días de abrir las aportaciones. En 2023, tras 8 años, anuncian su parón como grupo. Este año será el último para poder disfrutar de sus directos. Para despedirse, presentarán 2 nuevos temas. Lotura es un grupo que deja a las claras sus intenciones. Metal y hardcore de las últimas décadas, bebiendo de la música de grupos como Faith no more, Deftones, Pi L.T., Nine Inch Nails, Bring me the Horizon, Lotura han dado a sus canciones un estilo tan sólido como personal. Bases rítmicas contundentes, cuidadas voces y melodías, que completan la música de Lotura abordando en sus letras temas que nos afectan a diario. Lotura trae en este EP titulado ‘Eranztunaren zain’, segundo trabajo de estudio, formado por cuatro cortes nuevos que vienen a asentar lo que ya enseñaran en su primer disco y a profundizarlo, con canciones más trabajadas y contundentes si cabe. Precio/Prezioa: 10/12 €.

Hoonine en concierto. Sala Informal de Tafalla. Apertura de puertas: 20:30 h. ‘Girando por Salas #GPS13’. Hoonine se mueve entre realidad y ficción, entre electrónica, downtempo, R&B y pop minimalista, para deshacerse de lo que pesa y dar importancia a las cosas que lo merecen: al amor, la familia, el barrio y los recuerdos. Ahí queda la esperanza, ahí encuentra su ‘Roca Roja’, elemento que cobija la última esperanza de la tierra de los muertos, símbolo que aparece en el poema que abre el libro de la ‘Tierra Baldía’ de T.S Eliot. Este texto nos retrotrae al mural de Goya, el ‘Perro semihundido’. ‘Roca Roja’ es el título de su álbum debut, con el que esta compositora, productora y cantante presenta la banda sonora de una etapa de transición a la edad adulta, frágil y desprovista de edulcorantes. Con un sonido que apunta referencias a James Blake, Massive Attack, Frank Ocean, Sen Senra, FKA Twigs, Brittany Howards, Disclosure, The XX… Hoonine, siempre interesada por las nuevas tecnologías y la innovación, sin ningún temor a la experimentación, presenta ‘Roca Roja’ (SonBuenos, 2022), una propuesta de directo en el que las canciones se entrelazan entre movimientos orgánicos y digitales, siendo los orgánicos símbolos de ternura e inocencia, mientras que los digitales entran en escena casi como un elemento alucinatorio como una vivencia y experiencia similar a un templo donde evadirse. Carmen Alarcón, a la que conocemos por AA Mama, es una mujer muy especial que empata en sensibilidad y fuerza, tal y como es su proyecto Hoonine, que huyendo de la banalidad y lo superficial, es carisma y bandera de una generación, siendo su propia jefa, productora, compositora y músico, en un proyecto casi “do it yourself", con la colaboración de Lalo GV, como ya hiciera con ‘Charco’, tema que fue portada de Tidal Rising Internacional y Nacional, y Amazón Latin. Un logro envidiable para ser su primer tema en solitario que logró conquistar crítica y público. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Concierto de Álvaro Luna. Teatro Gaztambide, Tudela.20:30 h. Álvaro de Luna es de esos músicos que parecen haber nacido con estrella. Comenzó en la música hace 9 años acompañado únicamente por su guitarra ofreciendo conciertos en garitos donde comenzaba a cantar sus propias canciones y versiones de artistas como Jarabe de Palo. Su carisma en el escenario, y su voz vibrante, que emociona desde el primer verso, le han llevado a conectar en muy poco tiempo con una legión de fans, que sienten todas sus letras como si fueran propias. Entre 2017 y 2020 formó parte del grupo Sinsinati y en 2020 el sevillano comenzó su carrera en solitario. Se ha convertido en tiempo récord en uno de los artistas nacionales más sólidos y exitosos. Hace tan solo un año el artista presentaba ‘Juramento eterno de sal’, su single debut, con el que ya ha obtenido cuatro discos de platino y ha alcanzado 12 veces el Nº 1 en radio. Tras alzarse en 2021 con el premio 40 Music Award en la categoría de «artista revelación», Álvaro demuestra que está en su mejor momento anunciando la edición de ‘Levantaremos al sol’, su primer álbum, junto con la gira de presentación de su trabajo. Entradas: 18 y 20 €.

‘Estaciones Sonoras Primavera 2023’. Escenario gratuito, Cascante. 14 h Mujeres Fuerte y Bella DJ. 14.30 h Paellada Popular Solidaria en beneficio del comedor social Villa Javier. 16 h Micromambo. 17.30 h Kokoshca. Escenario Kukuxumusu-Antiguo Colegio. 19 h Amable DJ. 21 h Second. 23.15 h Viva Suecia. 01.30 h We are not Djs. Entradas: entre 20 y 36 €.

Tributo a Mecano. Cine Calatrava de Fitero. Entradas: 18 €.

‘Nostalgia de nuestra música’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 h. Espectáculo lírico. Intérpretes: Álvaro Blasco (Barítono), Saioa Goñi, (Soprano), Mikel Artuch (Tenor), Nora Pérez (Soprano), David Artuch (Tenor) y Daniel Gutierrez (Piano). Presentamos este espectáculo lírico de nuestra tradición cercana a través de cinco jóvenes cantantes navarros, entre ellos dos sangüesinos de cuna, presente y futuro de nuestra lírica, que nos sumergirán en un mundo de emociones y recuerdos del pasado, rememorando escenas de zarzuela, canción española y canción sudamericana. Entradas: anticipada: 8 €, taquilla: 10 €. Carné joven: 5 €.

Chuchín Ibáñez. The Olympus Beer, c/ Monasterio de Irache (San Juan), Pamplona. A partir de las 22,30 h. Info y reservas cenas 948783739. Concierto entrada libre

Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Carpa en Morentin. 19.30 h. Concierto de rancheras. Fiestas de San Gregorio 2023. Entrada libre.

DANZA

‘Gizon Gizoff’-Hau ez da musikal misandriko bat. Auditorio Barañain. 19:30 h. Espectáculo de creación colectiva del alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas y Música del IES Alaitz de Barañáin. Alrededor de 50 jóvenes artistas pondrán en escena la culminación de un proceso creativo y de reflexión, que mediante la música, la danza y la interpretación no dejará a nadie indiferente. Siete historias de ficción, con mujeres como protagonistas, que ante situaciones cotidianas de sometimiento machista, que por desgracia aún persisten en nuestra sociedad, deciden llevar sus impulsos al límite. Se trata de una especie de terapia colectiva con el humor negro y el sarcasmo como herramientas de lucha… Entradas: 5 €.

Taller ‘Imaginarios Posibles’. Centro Huarte. 11 h. Red ATALAK con Inés Aubert. Programa ‘DNA 2023’. En este taller el cuerpo es un espacio infinito abierto a la imaginación, donde el tiempo, el espacio y el movimiento nos llenarán de opciones para entender nuestros cuerpos como instrumentos de expresión. Inés Aubert propone en este taller la exploración del movimiento partiendo de experiencias de consciencia corporal, improvisación y técnicas de danza contemporánea. La idea es compartir el placer del movimiento y la belleza de lo que somos… A partir de 13 años. Entradas: 5 €.

‘EveryOne’. Centro Cultural de Tafalla Kulturgunea. 19 h. Exhibición Kon Moción Compañía. Programa ‘DNA 2023’. EveryOne explora la relación entre el individuo y la totalidad, el "yo" y el "otro". ¿Somos uno o somos cada uno? En su nuevo montaje Becky Siegel reúne a un grupo muy ecléctico de bailarines y bailarinas para celebrar la diversidad humana y explorar coreográficamente la cuestión de la inmigración: el intentar alcanzar otra tierra, el entrar en un terreno poco amigable, el encuentro con el“otro,” el macro-baile resultante del fluir de las personas y la fuerza vital que nos impulsa hacia adelante pase lo que pase. Partiendo de estilos como el Hip hop, la danza Africana y la danza contemporánea, se crea un lenguaje potente, expresivo y rico en matices. Este montaje forma parte de un proyecto más amplio que quiere mirar de frente al racismo y la xenofobia, y dar pasos para que la danza contemporánea navarra refleje la realidad de la sociedad actual. Entradas: 6 €.

TEATRO

‘Las guerras de nuestros antepasados’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. De: Miguel Delibes. Dirección: Claudio Tolcachir. Adaptación: Eduardo Galán. Intérpretes: Carmelo Gómez, Miguel Hermoso. Carmelo Gómez, reciente ganador del Premio Talía al Mejor Actor Protagonista de Teatro por este papel, y Miguel Hermoso son los encargados de llevar a escena esta obra publicada por su autor, Miguel Delibes, en 1975 y que es un grito contra la violencia de las guerras. A lo largo de siete noches, y con una copita de anís por medio, el recluso Pacífico Pérez irá recordando su vida, guiado por las preguntas del doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado. Este joven pueblerino, ingenuo y de una casi enfermiza sensibilidad, relatará la realidad de un país que no puede, generación tras generación, vivir sin una guerra que librar… Entradas: 22, 18 y 8 €.

CINE

‘Petite maman’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. ‘#Cinetag. De Céline Sciamma. Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la que su madre creció, explora intrigada el bosque que la rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad, y la inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad. Juntas construyen una cabaña en el bosque y, entre juegos y confidencias, desvelarán un fascinante secreto. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

‘El triángulo de la tristeza’. Civivox Condestable. 19 h. ‘Muestra de Cine Europeo’. Suecia, 2022. Dirección y guión: Ruben Östlund. Presenta José Félix Collazosa. Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros…Entrada libre previa retirada de invitaciones.

CON NIÑOS

‘A mystery in the museum’. Civivox Milagrosa 12 h y Civivox Ensanche 18 h. Cuentacuentos en inglés. Con Íñigo García, de Top Academy. Hay un museo donde pasan cosas muy extrañas, y hay una persona muy interesada en resolver este misterio. Lo intentará todo para hallar la causa de dichos sucesos, y lo que encontrará al final te dejará sin respiración. Para público infantil mayor de 3 años, en compañía de una persona adulta. Entrada libre, previa inscripción tfno 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Magiklown’. Civivox Jus la Rocha. 12 h. Magia y payasos con Erre Produkzioak. Ciclo ‘Circo–clown’. Sebastian Dunkerke y Panaiotis Fassoulas tratarán de sacar adelante el show que han preparado para sorprender a niños y niñas. Pero el destino ha querido que nada salga como lo habían planteado. Con la ayuda de voluntarios irán realizando diferentes números de magia: con cartas, con cuerda, escapismo… Los niños y niñas no darán crédito a lo que estos simpáticos magos serán capaces de conseguir sin desearlo. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller infantil en euskera: ‘Kolore Mix II’. Civivox Condestable, 17.30 h. Con Kaligramak y Art Cinco. Espacio creativo infantil ‘Rosa Tokyo’. Para menores de 6 a 11 años. Rodillos enormes y pintura brillante para hacer degradados y mezclas de colores increíbles… Entradas: 2 €, previa inscripción en tno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El jardinero de la galaxia’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

¿Dónde está el Eguzkilore? + Astronomía. Planetario. 17 h.Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Fantasma del universo’ + Astronomía. Planetario. 18.30 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘A toda vela’. Casa de Cultura de Villava. 18 h. Con Zirika Zirkus. A partir de 4 años.¡A toda vela! Niko, nuestra protagonista, se ha quedado frita leyendo el libro de la pirata Augusta Robusta. Es su preferido, lo ha leído ya más de 10 veces. Al poco de dormirse, como casi cada noche, se ha encontrado con los personajes de sus sueños. ¡Aquí estoy! ¡Soy Augusta Robusta Junior! Vamos chiques, no perdamos más tiempo, izad las velas, que no paren esos remos. Un dos, un dos, tenemos una misión, un plan, una ilusión. ¡Al abordaje! Objetivos: encontrar los tesoros jamás encontrados y, no menos importante, construir una sociedad pirata más honesta, igualitaria, diversa y sin prejuicios. ¿Lo conseguirán? ¿Les ayudamos? Un espectáculo soñado con circo, teatro, amor y humor. Intérpretes: Ainhoa Juaniz, Iraia Salbide, Luis Lainez. Entradas: 3 €.

‘Tutti Magia’. Plaza del Rebote, Ayegui. 17:30 h. Magia, humor y participación con el mago Hodei.

VARIOS

Día Internacional de Comercio Justo-’Le sienta bien a todo al mundo’. Paseo Sarasate de Pamplona. 11:30 a 19 h. Durante toda la jornada: casetas informativas de los productos de Comercio Justo, espacio participativo, degustación de productos. Programa de actividades. 12-14 h Juegos reciclados + Piparrika. 11.30 h Ortsadar. Degustación de bizcochos con panela. 12 h Rueda Cubana. Degustación de café. 13 h Marionetas. 13 h Danza árabe. Lectura de manifiesto. 17.30-19.30 h Juegos reciclados + Piparrika. Fanfarre. 17.30 h Bolivianas. Degustación de cacao. 18 h Escuela jotas Manuel Turrillas. Degustación de tés. 18.30 h Capoeira. 19 h Jembe. Sorteo. Lectura de manifiesto y cierre. Organizan las ONG Setem Navarra-Nafarroa, Equimercado, Oxfam, Alboan, PPHH. Y, además, hasta el 20 de mayo, exposición ‘Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo, en el Palacio del Condestable.

‘Noche Europea de los Museos’. Museo de Navarra, Pamplona. Las exposiciones temporales ‘Aquerreta … y semejanza. Heian Shodan” y ‘Meditaciones’ de María Jiménez amplían su horario de visita, que se prolongará hasta las 23 h.

II Jornada Deportiva-Sportfest-CP Paderborn, Pamplona. Desde las 10:30 h. Se dará a conocer la nueva oferta del próximo curso del Club Deportivo Filial del Colegio Paderborn. También será un espacio de encuentro y convivencia de las familias, para fomentar los valores del proyecto Paderborn: integración, multiculturalidad e igualdad. Participarán casi 150 alumnos.

Brindis ‘Día Movimiento Vino con D.O.’. Plaza del Ayuntamiento de Cirauqui. 13:30 h. La acción estará amenizada con música y junto al vino D.O. Navarra se podrá degustar queso D.O. Roncal. Brindis colectivo que se celebra de manera simultánea en 33 denominaciones de origen de todo el país para brindar por el vino con denominación de origen y ensalzar sus bondades.

‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Coordinado por Guillermo Arana, programador. Para público juvenil, a partir de 13 años, interesado en el lenguaje de la programación.

Baratza Makrobiotika-‘Semana de Puertas Abiertas 10º Aniversario’. En c/Travesía Bernardino Tirapu 5-7, Rotxapea, Iruña. 18:30 h Meditación en movimiento línea Osho. 21 h Cena-Concierto Bandada en acústico 35 €.

‘De románico, danza, música y vino’. 10.30 h Visita guiada en Irujo al románico de San Roman- 11.30 h Visita guiada en Arguiñano al románico de San Martín y Casas blasonadas. Con la historiadora Ana Ulargui, que guiará por estas visitas. 12:30 h. Frontón de Arguiñano. Concierto de Música folk y actuación de danza, con el grupo Mielotxin folk y Lauarin dantza taldea. 13:30 h. Cata de vinos ecológicos Bodegas Lezaun y Productos Artesanos de Tierras de Iranzu. Reservas: 646185264; info@tierrasdeiranzu.com Precio visitas: 5 € con cata 7 €. Concierto gratuito.

XXIV Día del Rosado 2023 en San Martín de Unx. 18:30 h. Concierto del conjunto vocal The Brocks. En la Iglesia de Santa María.

Jornada ‘Arte y Naturaleza’. Senderismo desde Salinas de Ibargoiti hasta Elizaberria. Salida: 9 h. Punto de encuentro: Frontón. Unos 4 kms. ida y vuelta por la misma pista. Recorrido: Calle Mayor, Iglesia, Puente medieval, Ruinas de Elizaberria. Organiza Asociación Grupo Valle de Izagaondoa y Petrus Museum.Colabora Parroquia Salinas de Ibargoiti. Almuerzo autogestionado en Elizaberria. Se aceptan donaciones para el Petrus Museum.

FIESTAS

Aoiz-Fiestas de San Isidro 2023. 10 h Mercado de artesanía de Sarean. 13:30 h Pasacalles con Txaranga Iraunkorrak desde Angiluerreka. 14:30 h Comida popular + Txaranga. 19:30 h Bailables en Angiluerreka. 21:30 h Toricos de fuego fuego desde el ayuntamiento amenizados por Milaur. 00:00 h Bailables en Angiluerreka. 02:30 h Pasacalles con Txaranga Iraunkorrak desde Angiluerreka.