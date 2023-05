Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Jornada ‘+2 Jóvenes y Mayores que aportan’. Civivox Iturrama. Desde las 9 h. Sobre el voluntariado. Organiza: Teléfono de la Esperanza. Programa: 9 h Apertura jornada. Begoña Arbeloa. Presidenta Teléfono de la Esperanza en Navarra. Carmen Maeztu. Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 9.30 h Alberto Lafarga, Maite Marturet, Luisa Josué. Foro del Mayor Iturrama/San Juan. Presenta Txema Arzoz. 10.30 Manuel Burguete. ‘Huertas amigas’. Presenta Oscar Martínez. 11.30 Descanso. 12.30 h Carlos Bardaji y Marta Erroz. Hope and progress. ‘Cirugía pediátrica en África: el gran reto’. Presenta Susana Burusco. 13.30 h Cierre mañana. 15.30 h Ana Guajardo Iguaz y Alba Mañeru Sagredo. Asociación ADANO. Presenta Blanca Ardáiz. 16.30 h Inacio Gomes. ‘Transpirenaica Social Solidaria’. Jhuvet Zelaya y Anastasia Sobchuk. Asociación SEI-Servicio Educativo Intercultural. Presenta Patxi Sanjuán. 17.10 h Leyre Zubiri e Iker Salas. Movimiento Scout. Presenta Paula Fuentes. 17.45 Descanso. 18 h Mesa redonda. ‘Jóvenes y mayores por un mundo mejor’. Carmen Sagone, Chema Casado, Maya Khanchouche, Elsa Goicoechandia. Presenta Mikel Azpíroz. 19.30 h Cierre de la jornada. Alfonso Echávarri. Director técnico Teléfono de la Esperanza. Enrique Maya. Alcalde de Pamplona.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Sin ángeles la luz no se enciende’. Biblioteca Txantrea. 19 h. Autor: José Javier Rascón. Entrada libre, hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘Cuando te rompen la vida’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 h. Autor: Teodoro L. Basterra. Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA

Coral de Cámara de Pamplona-Presentación del próximo estreno ‘Milia on the road’. Civican. 19 h. Encuentro con el público para acercar la obra. Con Yolanda Campos, compositora, Itxaro Borda escritora, y David Gálvez director artístico. Entrada libre.

Paco Montalvo: ‘Alma del violín flamenco’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Regresa a Pamplona uno de los mejores violinistas del mundo. El más joven en debutar en el Carnegie Hall de Nueva York y creador del violín flamenco como voz principal. Paco Montalvo, considerado por la crítica internacional como uno de los mejores violinistas del mundo y ganador de un Disco de Oro, ha revolucionado el panorama musical logrando ser uno de los artistas flamencos más seguidos en todo el mundo. Los mejores temas del artista ya conocidos e inéditos te harán sentir y disfrutar en una noche para el recuerdo. La fuerza y la pasión del flamenco unidos a la belleza y elegancia del clásico entre bulerías, tangos, rumbas, alegrías, guajiras flamencas y un largo etcétera forman ‘Alma del violín flamenco’ de Paco Montalvo. Entradas: 45 y 40 €.

Recital Homenaje a Eduardo Galeano. Casa de Cultura de Huarte. 19:30 h. Koiuntura + Arte -Resu Ansorena Larrion y Josu Castillo Tiscar- y el rapsoda Luis Fernandez Reyes, presentan este recital donde combinan los textos del escritor uruguayo junto a canciones de Koiuntura. Un homenaje a E. Galeano: “Sus libros y sus textos, son, han sido y serán una inspiración inagotable para todas las personas que estamos inmersos en esto del crear desde una perspectiva solidaria y transformadora.” Koiuntura cuenta en este recital con extraordinarias colaboraciones: el músico Unai Otegi y la percusionista Uxua Echeverría acompañarán al dueto en algunas de sus canciones. Además, se proyectarán imágenes del directo a cargo de Richard Osés. Entradas: 3 €.

Marlon. Zentral Pamplona. 21 h. Concierto.Marlon regresa con su gira más especial, Tour Amores de Esos 2023, que recorrerá las principales ciudades de la geografía natural para que la gente pueda disfrutar de los nuevos singles de Marlon pero también de sus éxitos de siempre que han hecho que lleguen donde están hoy. Entradas: anticipada 24 € + gastos.

GPS13: Vera Fauna. Sala 2 Zentral Pamplona. 21.30 h. Concierto. ‘Girando por las Salas’. La libertad es confundida muchas veces con la ausencia de normas a las que obedecer. Vera Fauna parece haber interpretado este concepto como el acto de generar unas reglas propias, siendo conscientes de que estas vienen de algún sitio. Defienden un sonido que va regateando uno a uno los géneros en los que se les pretende encuadrar (lo-fi, psicodelia, neo flamenco…) para ir mutando en aquella forma que les va mejor para la historia que quieren contar. Puedes encontrar reminiscencias actuales como Boogarins, Crumb o Divino Niño, aunque no se olvidan de los clásicos, mirando de cerca a Kiko Veneno o los Clash. Una flor delicada que puede pinchar, y que desde luego se abre en todo su esplendor cuando defienden el proyecto en directo. Entradas: anticipada 6,4 € + gastos, taquilla 8 €.

Distorsión + SAG. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21.30 h. Rock/Rock Alternativo. Entradas: anticipadas 12 €, taquilla 15 €.

Nico Miseria + Arepas. Cavas Disco, Pamplona. 21 h. Entradas: anticipada 15 € más gastos.

Sergio Eslava: ‘Se oye una canción’. Auditorio Berriozar. 19 h. Un recorrido musical por las canciones más emblemáticas de nuestra infancia, bandas sonoras de películas Disney que han marcado a varias generaciones y siguen emocionando tanto a jóvenes como a personas adultas… Con una puesta en escena íntima y delicada, un piano y voz sobre el escenario, este espectáculo ofrece un viaje desde la década de los años 60 hasta las melodías más recientes. Sergio Eslava presenta este concierto en el que se recordarán y rescatarán regalos musicales que nos han acompañado desde nuestra juventud. Entradas: 7 €.

Jimena y Marcos. Bar Nekane de Barañáin. 21 h. Concierto acústico. ‘Festival Barakustik 2023’.

Mind The Gap. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Concierto de rock y blues. Intérpretes: Peio Mendioroz (guitarra y voz); Alberto Moreno (voz); Nino Fraile (bajo); Miguel Zaratiegui (batería); Adolfo Lacunza (guitarra y voz). Mind the Gap se funda en 2018 con ex miembros de: Alpargatas Cuando Llueve, Black Pearls, Los Tótem, Old Brothers Blues Band y Atxajauna. Con semejante recorrido, hubiese sido extraño que no se dedicaran a versionar el Rock/Blues de los 70, ( Allman Bros, Van Morrison, Lynyrd Skynyrd, Eric Burdon, Jose Cocker, etc.). Entradas: 5 € taquilla, 4 € internet.

‘Estaciones Sonoras Primavera’. Escenario Kukuxumusu-Patio Antiguo Colegio. Cascante. 19.10 h. Alejo. 20.35 h. Quique González. 22.35 h. El Drogas. 00.55 h Zetak. Entradas: entre 20 y 36 €.

‘Concierto en el Parque’ de la Fanfarre, Brass-Band, Coros y Grupos de Lenguaje Musical Escuela de Música de Sangüesa. Trasera del Carmen. 19 h.

DANZA

‘Dantzabideak’. Centro Cultural de Noáin. 19 h. Muestra residencia artística del alumnado del Colegio San Miguel con la compañía Dantzaz dentro del proyecto ‘Oholtzara Salto a Escena’.

‘EveryOne’. Casa de Cultura de Lodosa. 21:30 h. Con Kon Moción. Programa DNA. El individuo y la totalidad. El “yo” y el “otro”. ¿Somos uno o somos cada uno? En su nuevo montaje Becky Siegel reúne a un grupo muy ecléctico de bailarines y bailarinas para celebrar la diversidad humana y explorar coreográficamente la cuestión de la inmigración: el intentar alcanzar otra tierra, el entrar en un terreno poco amigable, el encuentro con el “otro,” el macro-baile resultante del fluir de las personas y la fuerza vital que nos impulsa hacia adelante pase lo que pase. Partiendo de estilos como el Hip hop, la danza Africana y la danza contemporánea, se crea un lenguaje potente, expresivo y rico en matices. Este montaje forma parte de un proyecto más amplio que quiere mirar de frente al racismo y la xenofobia, y dar pasos para que la danza contemporánea navarra refleje la realidad de la sociedad actual. Entradas 6 €.

CINE

‘Los santos inocentes’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘10 Años sin Alfredo Landa’. España, 1984. Dirección: Mario Camus. Esta película es un crudo retrato de la lucha de clases y la opresión en la España rural de la época, y es considerada como una de las obras más importantes del cine español de los años 80. Ambientada en un cortijo extremeño en pleno franquismo, la historia sigue a Paco el Bajo y Régula, dos campesinos pobres que trabajan para la familia de los Azarías, los dueños de la finca. Basada en la novela de Miguel Delibes, ofrece una visión conmovedora de la vida de los pobres y marginados en una época difícil en España. Con una excelente actuación de los actores principales, Los santos inocentes es una película que cautiva al espectador con su retrato emotivo y realista de la lucha por la supervivencia y la justicia social. Presentación y coloquio con Ramón García Domínguez, escritor y amigo íntimo de Miguel Delibes. Entradas: 3 €.

‘Libertad’, de Clara Roquet. Biblioteca Milagrosa. 17 h. Club Cine Milagrosa-Arrosadía. La familia Vidal pasa en su casa de verano las últimas vacaciones de la abuela Ángela, que sufre Alzheimer avanzado. Por primera vez en su vida, Nora, de 14 años, siente que no encuentra su lugar. Los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de los adultos todavía le van grandes. Pero todo cambia con la llegada de Libertad, de 15 años e hija de Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela. Rebelde y magnética, Libertad se convierte en la puerta de entrada a un verano distinto para Nora, y las dos chicas rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Inscripciones en la biblioteca, el tfno. 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

TEATRO

‘Perséfone’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Iluna. Encuentro con el equipo artístico tras la representación: Ana Berrade, Marta Juániz, David Larrea y Miguel Goikoetxandia. Perséfone en griego antiguo significa la que lleva la muerte. Es la reina del inframundo y guardiana de los secretos muertos. Perséfone llevaba una vida tranquila hasta que fue raptada por Hades y conducida al inframundo. Nuestra Perséfone, es Silvia. Una mujer que ha sufrido los abusos permanentes de su padre y el silencio de su madre. Silvia vive una vida aparentemente acomodada y feliz, en un entorno familiar estable, con un marido y una hija. Hasta que un día ocurre algo que dinamitará su vida, llevándole de nuevo al inframundo. Acompañamos a Silvia en su bajada a los infiernos en este drama oscuro de violencia, abusos, justicia y venganza. Entradas: 6 €.

‘Sex o no sex’. Cine Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Organiza la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella. Entradas: 3 €.

‘Con fajas y a lo loco’. Sala del Ayuntamiento de Olóriz. 19:30 h. Con Tdiferencia.

CON NIÑOS

Taller Creando y modelando con arcilla polimérica en familia: ‘Animales marinos’. Civivox Ensanche. 17.30 h. Para menores de 3 a 6 años. Con Isabel Jaso, de Pompaeli. En este divertido taller nos adentraremos en el mar para modelar todo tipo animales: peces de llamativos colores, tiburones, estrellas de mar y ¡todo lo que se nos ocurra! Entradas: 4 €, con inscripción previa en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller creativo con nuestros mayores: ‘Tres en raya’. Civivox Iturrama. 17.30 h. Con Diana Arboniés, de La Crafetera. Para menores de 6 a 12 años. Taller para niñas y niños y sus abuelas y abuelos en el que intercambiaremos anécdotas y recuerdos divertidos con nuestros mayores a la vez que crearemos, de manera conjunta y con diferentes materiales, objetos decorativos que podremos llevarnos a casa. Entradas: 4 €, con inscripción previa en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘¿Non dago Eguzkilorea?’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 10 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

VARIOS

VIII Iruñarrivial (final)-Concurso de preguntas sobre Pamplona. Casa de la Juventud. 19 h. Entrada libre.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona.18.30 h. Entrada libre.

Yoga suave y sonoterapia. Baratza Makrobiotika, c/Travesía Bernardino Tirapu 5-7, Rotxapea, Iruña. 18:30 h. Con Marc Febrer. ‘Semana de Puertas Abiertas 10º Aniversario’.

Visitas al Petrus Museum en Lizarraga de Izagaondoa. De mayo a septiembre. Organizadas por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. Reservas con antelación en el 659 30 39 94.

FIESTAS

Aoiz-Fiestas de San Isidro 2023.16:30 h Pelota. Finales locales campeonato San Isidro. 18 h Final campeonato Cadete Villa de Aoiz. 19 h Concierto en la Plaza del Mercado.