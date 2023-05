Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Aprendizajes en materia de memoria y relato. Dificultades y oportunidades’. Salón de actos del Instituto de la Plaza de la Cruz de Pamplona. 19:30 horas. Ciclo de Conferencias del Foro Gogoa. Charla impartida por Kristian Herbolzheimer, director del Institut Catalá Internacional per la Pau (ICIP), y Agus Hernan, excoordinador del Foro Social Permanente.

‘La meta del Camino Francés y su prolongación al "finis-terrae": mito e historia’. Civican.19 horas. Conferencia a cargo de Manuel F. Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Información. Escritor, investigador y peregrino. ‘XXXIV Jornadas Jacobeas 2023’, organizadas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

‘Hablemos del suicidio’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. 19.15 horas. Organiza ANASAPS. Imparte: Asociación Besarkada-Abrazo.

LITERATURA

Club de lectura fácil: ‘Confabuladas’. Civivox Iturrama. 11 horas. Ciclo en colaboración con Las Gafas de Escribir y ANFAS. Con Beatriz Cantero. El club de lectura fácil es un club integrador, de carácter mensual, en el que participan personas con diversas capacidades y se utiliza material adaptado a la lectura fácil. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Eva Baltasar: ‘Unica Zürn: escritura en el filo’. Civivox Condestable. 19 horas. Ciclo ‘Oh, diosas amadas. Autoras frente a sus iconos literarios’. A cargo de Eva Baltasar, poeta y novelista, autora de la fascinante trilogía que integran ‘Permafrost’, ‘Boulder’ y ‘Mamut’. Eva dedicará su intervención a Unica Zürn, autora de culto alemana, cuya vida y obra estuvo trágicamente marcada por sus ingresos en centros psiquiátricos, en títulos fascinantes como ‘El hombre jazmín’ o ‘Primavera sombría’. Entrada libre hasta completar el aforo.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'El poeta que entró en el Paraíso'. Baluarte. 19:30 horas. Director: Perry So. Participan Sally Matthews, soprano (Peri). James Ley, tenor. Ana Ibarra, mezzosoprano (Angel/Alto/Mezzo). Sofía Esparza, soprano (Jungfrau/Soprano 2). Thomas Laske, barítono (Gazna/Barítono). Orfeón Pamplonés (Igor Ijurra, director). El poeta que hablaba con la música llamó a las puertas de la inspiración y éstas se abrieron. Ahora, después de un largo e injusto tiempo de olvido, descubrimos una obra maestra sobre la superación del sufrimiento y la redención, un oratorio rejuvenecido, como lo describió Schumann. Un poema [Dichtung] de brillos orientales, Das Paradis und die Peri, una joya musical. Entradas: 15, 26 y 32 €. Baluarte Joven 12. 21 y 26 € durante todo el periodo; 5, 8 y 10 € desde 3 días antes de la función.

Guitarra clásica con Pedro José Gómez Baile. Biblioteca Txantrea. 19 horas. Concierto. Ofrecerá un interesante programa musical. Comenzará con música antigua, con obras de Narvaez, Weiss, Bach; seguirá con música española de Albéniz y Moreno Torroba; para finalizar con música pop y el cine. Pedro José Gómez Baile se inició en el estudio de la Guitarra Clásica en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona con Ángel Zudaire para finalizar en el Conservatorio Superior de San Sebastián (1989). Siempre dedicado a la docencia musical, tanto en escuelas de música, conservatorios o institutos. Retirada de invitaciones en biblioteca, en tfno. 948 14 98 82 o biblitxa@navarra.es

Audición del alumnado de Saxofón de la profesora Leire Unzué. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona (c/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por c/ Padre Moret). 19 horas.

Overdrivers. Sala 2 Zentral Pamplona. 20 horas. En 2015 comienza la historia de estos cuatro rockeros que surgen de la nada para saquear todos los escenarios de Francia con su muro sónico de decibelios. Explotando todo a su paso con grandes golpes de Marshall llevados al límite, nuestros cuatro compañeros deciden rápidamente ir a sembrar el caos fuera de sus tierras natales. Primero conquistaron el resto de los territorios de Francia y tambien Navarra, luego lanzaron varias expediciones al extranjero, siendo Alemania y Centroeuropa el blanco de sus principales detonaciones. Cuando la tormenta eléctrica de Overdrivers se desata, nada puede detenerla. Ante la furia destructiva de su todopoderoso Rock’n’Roll, nadie puede resistirse. Armado con dos bombas atómicas, Rockin’ Hell (2016) y She’s On Her Period (2018), el grupo continúa reuniendo nuevos seguidores y expandiendo su ejército rockero. Es en 2020 cuando Overdrivers deberá enfrentarse a un nuevo enemigo, un virus mortal que quiere silenciar el muro de decibelios de nuestros queridos mercenarios. No importa, nuestros 4 héroes deciden adoptar la estrategia de los golpes a la contra, enviándole una nueva arma secreta en la cara, un EP de 3 pistas titulado Rock Out! ¡Y es con esta nueva arma de destrucción masiva con la que Overdrivers se propone conquistar el mundo..! Entradas: anticipada 10 € + gastos, taquilla 13 €.

CINE

‘Los verdes años’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘El Ateneo presenta…’. Portugal, 1963. Dirección: Paulo Rocha. Un joven recién llegado a Lisboa comienza a trabajar de aprendiz de zapatero. Pronto conoce a una joven, Ilda, y ambos entablan una relación que les lleva a recorrer las calles y el extrarradio de Lisboa, una ciudad en completa transformación. En el primer largometraje de Paulo Rocha, la historia de amor de dos jóvenes nos lleva a recorrer una Lisboa en plena construcción; una Lisboa con múltiples almas y espacios, que van de la ciudad contemporánea, a las periferias o límites donde la ciudad en expansión se encuentra con el campo, en ese lugar donde los niños juegan, los inmigrantes viven, y los jóvenes sueñan y tratan de aprender otras vidas. Estas vidas, recorridos y espacios quedan retratadas magistralmente por la mirada de Rocha, cuya película supuso y sigue suponiendo un hito fundamental en la historia del cine portugués. Presenta: Patxi Burillo. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

Cuentacuentos. Biblioteca Milagrosa. 18 horas. Para menores entre 4 y 8 años. Durante una hora, Loli Francés contará nuevos y apasionantes cuentos. El tema de la sesión es el ‘Deseo, deseo…’ Inscripción en la biblioteca, el teléfono 948 24 54 60 y en biblimil@navarra.es

Cuentacuentos. Biblioteca San Francisco. 18 horas. Para menores a partir de 4 años. Cuentacuentos en torno a la temática del proyecto ‘Biblioteca de Semillas’, de la mano de la narradora Ventura Ruiz Gómez. Entrada libre, hasta completar el aforo

‘Pirineos La Nuit’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.18:30 horas. A partir de 7 años. Entradas: 6 €

VARIOS

Visita guiada a las bibliotecas de Desarrollo Rural y del Instituto Navarro de la Memoria. Biblioteca Txantrea. 11 horas.Inscríbete a la visita guiada para conocerlas, quererlas y usarlas. Inscripciones en biblioteca, tfno. 948 14 98 82 o biblitxa@navarra.es

Salida: ‘¿Qué vamos a hacer en el Ezkaba? Actuaciones forestales en el pinar y la superficie quemada’. Punto de encuentro pasarela entre el barrio de la Chantrea y las cocheras de villavesas, en el lado más cercano al Ezkaba. 18 horas. Con el Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Para explicar a la ciudadanía las actuaciones forestales previstas en tres masas forestales del monte pinar del Ezkaba, propiedad del Ayuntamiento. En una de las masas la intención es extraer los árboles quemados, como prevención de accidentes por su caída. Una vez finalizada la corta, se esperará un periodo vegetativo para ver la evolución del monte y adecuar la intervención a la misma. En cuanto a las otras dos masas de pinar restantes, en una se hará una clara que permita que los pies que no se corten mejoren su desarrollo y en la otra se hará una clara más intensa para favorecer el desarrollo de las frondosas (robles y encinas) que hay bajos los pinos. Inscripciones tfno. 010.

