Doce citas para no perderse este finde en Pamplona y Comarca

VIERNES MÚSICA

Paco Montalvo: ‘Alma del violín flamenco’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Entradas: 45 y 40 €.

Regresa a Pamplona uno de los mejores violinistas del mundo. El más joven en debutar en el Carnegie Hall de Nueva York y creador del violín flamenco como voz principal. Paco Montalvo, considerado por la crítica internacional como uno de los mejores violinistas del mundo y ganador de un Disco de Oro, ha revolucionado el panorama musical logrando ser uno de los artistas flamencos más seguidos en todo el mundo. Los mejores temas del artista ya conocidos e inéditos te harán sentir y disfrutar en una noche para el recuerdo. La fuerza y la pasión del flamenco unidos a la belleza y elegancia del clásico entre bulerías, tangos, rumbas, alegrías, guajiras flamencas y un largo etcétera forman ‘Alma del violín flamenco’ de Paco Montalvo.

VIERNES RECITAL

Recital Homenaje a Eduardo Galeano. Casa de Cultura de Huarte. 19:30 h. Entradas: 3 €.

Koiuntura + Arte -Resu Ansorena Larrion y Josu Castillo Tiscar- y el rapsoda Luis Fernandez Reyes, presentan este recital donde combinan los textos del escritor uruguayo junto a canciones de Koiuntura. Un homenaje a E. Galeano: “Sus libros y sus textos, son, han sido y serán una inspiración inagotable para todas las personas que estamos inmersos en esto del crear desde una perspectiva solidaria y transformadora.” Koiuntura cuenta en este recital con extraordinarias colaboraciones: el músico Unai Otegi y la percusionista Uxua Echeverría acompañarán al dueto en algunas de sus canciones. Además, se proyectarán imágenes del directo a cargo de Richard Osés.

VIERNES MÚSICA

Marlon. Zentral Pamplona. 21 h. Entradas: anticipada 24 € + gastos.

Marlon regresa con su gira más especial, Tour Amores de Esos 2023, que recorrerá las principales ciudades de la geografía natural para que la gente pueda disfrutar de los nuevos singles de Marlon pero también de sus éxitos de siempre que han hecho que lleguen donde están hoy.

VIERNES MÚSICA

Sergio Eslava: ‘Se oye una canción’. Auditorio Berriozar. 19 h. Entradas: 7 €.

Un recorrido musical por las canciones más emblemáticas de nuestra infancia, bandas sonoras de películas Disney que han marcado a varias generaciones y siguen emocionando tanto a jóvenes como a personas adultas… Con una puesta en escena íntima y delicada, un piano y voz sobre el escenario, este espectáculo ofrece un viaje desde la década de los años 60 hasta las melodías más recientes. Sergio Eslava presenta este concierto en el que se recordarán y rescatarán regalos musicales que nos han acompañado desde nuestra juventud.

VIERNES EN FAMILIA

Taller Creando y modelando con arcilla polimérica en familia: ‘Animales marinos’. Civivox Ensanche. 17.30 h. Para menores de 3 a 6 años. Con Isabel Jaso, de Pompaeli. En este divertido taller nos adentraremos en el mar para modelar todo tipo animales: peces de llamativos colores, tiburones, estrellas de mar y ¡todo lo que se nos ocurra! Entradas: 4 €, con inscripción previa en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

SÁBADO MÚSICA

Andrés Calamaro. Baluarte. 20 h. Presentará su álbum Dios Los Cría. Entradas: 32 €-60 €.

Andrés Calamaro regresa a nuestro país con su ‘Tour 2023’ continuando con la exitosa gira que le está llevando por México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Este multipremiado artista argentino llegará a Baluarte con su potente banda y todos sus grandes éxitos. Calamaro presentará en concierto su álbum Dios Los Cría, en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina. En Dios Los Cría Calamaro ha creado un álbum único e irrepetible, una reunión cumbre de talentos que dejarán una marca profunda en la música popular latina.

SÁBADO MÚSICA

Chica Sobresalto. Sala Totem, Villava. 21 h. Entradas: anticipada 18 € + gastos.

Un día le dije a mi psicóloga que me encantaría sentir que soy la hostia en algo, pero ella me dijo que lo bonito era sentirse “suficiente” en la vida. No quiero venderle la moto a nadie, hemos hecho un disco que a mí me parece precioso y creo que, siendo poquita cosa, somos más que suficiente para esto. Creo que serán unos conciertos preciosos. Como siempre, un viaje, un intento de honestidad que se muestra en el momento más álgido de mi vida: Ahí arriba. No voy a decir que es toda la verdad porque mi verdad se conforma de un millón de estados de ánimo por los que transito desde que sale, hasta que se esconde el sol. Pero es esa verdad instantánea, teñida de un montón de adrenalina y un pánico terrible a volver a casa y quedarme en silencio. Giro con mi familia. En esencia, somos más una banda que cualquier otra cosa. Me flipa estar con ellos porque río todo el tiempo, porque de repente peso menos, todo es más liviano y nada importa tanto.

SÁBADO ARTES ESCÉNICAS

‘Gizon Gizoff’-Hau ez da musikal misandriko bat. Auditorio Barañain. 19:30 h. Entradas: 5 €.

Espectáculo de creación colectiva del alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas y Música del IES Alaitz de Barañáin. Alrededor de 50 jóvenes artistas pondrán en escena la culminación de un proceso creativo y de reflexión, que mediante la música, la danza y la interpretación no dejará a nadie indiferente. Siete historias de ficción, con mujeres como protagonistas, que ante situaciones cotidianas de sometimiento machista, que por desgracia aún persisten en nuestra sociedad, deciden llevar sus impulsos al límite. Se trata de una especie de terapia colectiva con el humor negro y el sarcasmo como herramientas de lucha

SÁBADO Y DOMINGO TEATRO

‘Las guerras de nuestros antepasados’. Teatro Gayarre, Pamplona. Sábado a las 20 h y domingo a las 19 h. Entradas: 22, 18 y 8 €.

De: Miguel Delibes. Dirección: Claudio Tolcachir. Adaptación: Eduardo Galán. Intérpretes: Carmelo Gómez, Miguel Hermoso. Carmelo Gómez, reciente ganador del Premio Talía al Mejor Actor Protagonista de Teatro por este papel, y Miguel Hermoso son los encargados de llevar a escena esta obra publicada por su autor, Miguel Delibes, en 1975 y que es un grito contra la violencia de las guerras. A lo largo de siete noches, y con una copita de anís por medio, el recluso Pacífico Pérez irá recordando su vida, guiado por las preguntas del doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado. Este joven pueblerino, ingenuo y de una casi enfermiza sensibilidad, relatará la realidad de un país que no puede, generación tras generación, vivir sin una guerra que librar…

SÁBADO EVENTOS

Día Internacional de Comercio Justo-’Le sienta bien a todo al mundo’. Paseo Sarasate de Pamplona. 11:30 a 19 h. Durante toda la jornada: casetas informativas de los productos de Comercio Justo, espacio participativo, degustación de productos. Programa de actividades. 12-14 h Juegos reciclados + Piparrika. 11.30 h Ortsadar. Degustación de bizcochos con panela. 12 h Rueda Cubana. Degustación de café. 13 h Marionetas. 13 h Danza árabe. Lectura de manifiesto. 17.30-19.30 h Juegos reciclados + Piparrika. Fanfarre. 17.30 h Bolivianas. Degustación de cacao. 18 h Escuela jotas Manuel Turrillas. Degustación de tés. 18.30 h Capoeira. 19 h Jembe. Sorteo. Lectura de manifiesto y cierre. Organizan las ONG Setem Navarra-Nafarroa, Equimercado, Oxfam, Alboan, PPHH. Y, además, hasta el 20 de mayo, exposición ‘Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo, en el Palacio del Condestable.

DOMINGO MÚSICA

Alejo. Civivox Condestable. 12 h. Ciclo ‘Músicas de domingo’. Concierto acústico. Entrada libre, hasta completar aforo.

Alejo presentará por primera vez en Pamplona las canciones de su primer disco en solitario ‘La Fiesta Era Para Otros’ y unas pinceladas de lo que será el segundo álbum del artista tudelano. Formato de banda acústica para acercar las canciones a un punto más íntimo, pero sin dejar de lado los arreglos de las mismas, buscando una esfera diferente al concierto eléctrico y de rock sin perder la energía. Una forma muy sincera de mostrar la obra de Alejo en un formato cercano.

DOMINGO TEATRO

‘Apotheòsis Buffo’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con Des Aires Teatro. Entradas: General 11 €. Carné Joven 6 €. Persona en paro 9 €.

"Dionysos, el dios griego del vino y el teatro nos invita a su bacanal; desde el lunático bosque, hasta la profunda oscuridad subterránea, al olvido de la tragedia humana, al éxtasis, al desenfreno de lo salvaje." Obra de teatro físico original de Xabi "Jabato" Lopez, representada en Bululú: "Comediante que representaba obras él solo, mudando la voz según la condición de los personajes que representaba". Constituye una reflexión latente y palpitante acerca de las leyes, el orden natural y el mundo moral. Dionysos, el dios griego del vino y el teatro nos invita a su bacanal; desde el lunático bosque, hasta la profunda oscuridad subterránea, al olvido de la tragedia humana, al éxtasis, al desenfreno de lo salvaje. Una comedia oscura, una sátira desternillante. Vino, narcóticos, carne, máscaras y Sátiros. Público a partir de 14 años.

‘El nadador de aguas abiertas’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Con K Producciones. Entradas: 6 € taquilla, 5 € internet.

Nilo es un actor mediocre al que ya no le dan trabajo. Su mujer lo ha dejado y él entra en una espiral de pensamientos autodestructivos. Gracias a Walrus, un nadador experto que oculta un trauma familiar, Nilo aprenderá a nadar a los cuarenta y ocho años, y en el camino también recibirá la lección más importante de su vida.