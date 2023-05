Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Pamplona antes del Privilegio de la Unión’. Civivox Condestable, 19.30 horas. Ciclo ‘Pamplona 1423-2023. 600 años Privilegio de la Unión’. Conferencia del doctor en Historia Juan José Martinena. Esta conferencia se centrará en el burgo de la Navarrería, heredera de la ciudad romana, que había quedado reducida a una pequeña población de labradores al servicio de la Catedral. El obispo tenía la propiedad de las casas y las tierras, y también la jurisdicción, según el modelo de ciudad episcopal. Arrasada en la guerra contra los burgos en 1276, su repoblación no se inició hasta después de 1319, una vez que el obispo cedió el dominio al rey. El privilegio correspondiente, que fija ya la actual trama urbana, lo otorgó desde París el rey Carlos el Calvo en 1324. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Presentación-concierto: ‘La jota, aragonesa y cosmopolita: de San Petersburgo a New York’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 19.30 horas. Con Marta Vela, autora del libro. Carmen Artiaga, presidenta de la Academia de las Artes y el Folclore de Aragón. Miguel Ángel Yusta, poeta y escritor. La charla se amenizará con fragmentos de las jotas aludidas en el libro, pertenecientes a Florencio Lahoz, Pauline Viardot-García, Sebastián Iradier, Franz Liszt o Manuel de Falla, con un cariñoso recuerdo a Pablo Sarasate y una deliciosa anécdota relacionada con la “Jota aragonese” de Camille Saint-Saëns. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación Podcast ‘Cohete a Benidorm’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Presentación de la segunda temporada del podcast ‘Cohete a Benidorm’ con Albina Stardust y Sussie Pussie. ‘Cohete a Benidorm’ fue un podcast grabado en 2022 en el que se abordaron temas como la cultura pop, la cirugía plástica, los referentes o la masculinidad y la feminidad. En esta segunda temporada, que contará con invitadas muy especiales, se tratarán temas de actualidad que no dejarán indiferente a nadie. Albina Stardust y Sussie Pussie explicarán todo el proceso creativo, hablarán de esta segunda entrega y responderán a todas las preguntas del público. Todo amenizado con show, humor y performance. Entrada libre.

‘Cómo evitar accidentes domésticos’. Club Coronario Pamplona, c/ Santa Marta 4, bajo, Pamplona. 18 horas. Ponente: Edurne Berrade, enfermera del Centro de Salud 2º Ensanche. Abierto y gratuito para todos los públicos. Se ruega inscripción previa (tfnos 660810842-646359741)

‘Aprender haciendo’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Conversación con Sergio Lesbegueris. que forma parte del Centro de Formación Profesional N°24, un proyecto comunitario de formación profesional recuperado por el vecindario y que se activó durante la recuperación de fábricas en Argentina en 2001. Hablaremos de la memoria del proyecto, del papel que juega la FP en sociedades cada vez más estratificadas, sobre cómo construir prácticas educativas comunitarias y cómo repensar la escuela ahora.

‘Atlas de aves nidificantes de la Comarca de Pamplona’. Kulturgune, Berriozar. 19 horas.

LITERATURA

Encuentro con la escritora Lara Moreno. Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres Silvia Fernández Viguera de Fundación IPES. 18 horas. Ciclo 'Encuentros con autoras en la biblioteca'. La autora estará presentando su última novela ‘La ciudad’ (ed. Lumen) y charlando sobre ella con Nerea Madariaga, de IPES. En el encuentro habrá una posterior firma de libros con la autora. Para asistir, hará falta reservar plaza en el teléfono de IPES 948 22 59 91.

MÚSICA

Audición guiada: ‘El poeta que entró en el paraíso’. Civican.19:30 horas. Programa de abono 11 de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN). Sobre la obra Das Paradies und die Peri, op.50 de Robert Schumann (1810-1856). Con María Setuain, profesora especializada en mediación musical. Entrada libre previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

DANZA

Muestra de Creación de Faktoria Choreographic Center. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. Con una duración de una hora, propondrá bocetos de entre 5 y 15 minutos que mostrarán ese momento frágil y mágico en el que emerge una idea. En concreto, se presentarán las siguientes obras: ‘The tree of us’ de Beatrice Biondi: “Este solo está inspirado en un regalo que recibí a mis 21 años de mi padre. Recopiló todas las poesías que me escribió desde que nací, y gracias a eso tuve la posibilidad de revivir parte de mi pasado, infancia y mi proceso de crecimiento a través de sus ojos. Desde que empecé esta investigación, me interesó cómo hacer mi danza legible – pero no explícita – como la poesía, y buscaba cómo abordar el movimiento de una manera emocional y empática…”. ‘Drawing in a blank space’ de Arlet Capella: «Es un solo en proceso de creación, es un diálogo entre la danza y la música viva. Es el estudio de una posible relación entre dos lenguajes que nacen de un mismo cuerpo. Como en un espacio y tiempo específicos, pueden entenderse y conversar, haciéndose crecer. Así llenar el espacio vacío con movimiento y sonido…”. ‘Brûle’ de Lucie Besançon: «Hablando de una lucha, tocando la ira, la dulzura, la violencia, la soledad, evocando la reapropiación y el redescubrimiento de uno mismo y del propio cuerpo a veces suave ya veces más brutal. Porque cuando nuestro género social es percibido como femenino, debemos luchar y estar alerta porque nuestros derechos humanos fundamentales siempre serán cuestionados. Entonces, para existir como ser humano e individuo en esta sociedad, sigamos ardiendo de ira…». ‘Je suis là’ de Kim Jihun, que parte de sus dos idiomas nativos: coreano y francés. Fruto de la inmigración, hace malabares entre estas dos culturas. Primero los diferencia, luego los opone y los mezcla. Esta creación es un retorno a las raíces, cuestionando y reconociendo una identidad plural. A través de la historia de sus padres llegados a Francia, cuestiona la mirada sobre el “extranjero” en un nuevo espacio, una nueva sociedad. Como “extranjero”, “(in)migrante”, “cuerpo ajeno”, uno se enfrenta a la necesidad pertinente de redefinir el hogar y restablecer el lugar propio dentro de un nuevo marco social. «No soy un extraño, mi hogar es donde estoy aquí y ahora. Estoy aquí». Entradas: 1 €.

CINE

‘Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. ‘XIII Ciclo Arquitectura de Cine’. Francia, 2019. Dirección: Stéphane Ghez. A contracorriente, en una época que negaba a las mujeres su protagonismo en el diseño contemporáneo, la arquitecta y diseñadora Charlotte Perriand fue toda una visionaria, cuyo trabajo se caracterizó por la suma de modernidad, tradición y funcionalidad, y un particular interés por el uso de formas orgánicas, fruto de su amor por la naturaleza. En su prolongada colaboración con Le Corbusier, una de las grandes figuras de la arquitectura del Movimiento Moderno, y a lo largo de toda su carrera profesional, creó algunos de los diseños más icónicos del siglo XX. Este documental crea un retrato muy cercano de una mujer pionera de la arquitectura social. Presentación y coloquio con María García Alonso, arquitecta. Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla.

CON NIÑOS

‘Todos los perros van al cielo’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Cine Infantil. Entrada libre hasta completar aforo.

’Nork pozoindu zuen Edurnezuriren sagarra?’. Sala infantil Biblioteca de Navarra. 18 horas. Cuentacuentos musical en euskera a cargo del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Navarra y con la coordinación de Idoia Somoza. Mayores de 4 años. Organizan: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia y Conservatorio Superior de Música de Navarra.

Experiencia: ‘Juegos en la oscuridad’. Sala 4 Civican. 18 a 19 horas. Dirigido a familias con bebés de entre 12 y 24 meses. Impartido por Isabel de la Vega, educadora infantil. La luz constituye un elemento de gran valor a través del cual podemos dotar de gran atractivo a las experiencias con los bebés. Luz, color y sombra serán los ingredientes principales de este taller.

‘Ipuin magikoak’. Biblioteca infantil Civican. 18 horas. ‘La hora del cuento’ con Sergio de Andrés. A partir de 4 años.

Expresión Creativa para txikis con chocolatada. Baratza Makrobiotika, c/Travesía Bernardino Tirapu 5-7, Rotxapea, Iruña. 18:30 horas. Con Mireia Adelantado. ‘Semana de Puertas Abiertas 10º Aniversario’.

‘El sueño de Lola/Lolaren Ametsa’. Auditorio Barañain. 18:30 horas. Festival de música de los alumnos de iniciación musical de la escuela Luis Morondo de Barañain. Nos sumergiremos en los sueños musicales de Lola… Entradas: 3 €.

VARIOS

Taller: ‘Pamplona es verde: creando en la naturaleza’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 18 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Con Ana Rosa Sánchez, artista, educadora y arteterapeuta especializada en desarrollo humano. Un taller para crear en el entorno, inspirado en la obra de la artista Ana Mendieta. Un tiempo para conectar con la experiencia del cuerpo y la huella que impacta en nuestro entorno a través del arte. Para ello recorreremos las inmediaciones del Museo y crearemos con las formas de nuestro cuerpo y las formas que construye el paisaje haciendo una pieza propia. Inscripción previa en el teléfono 010.