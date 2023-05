Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Nutrición & Sexualidad’. Geltoki Pamplona. 19 h. Charla. ¿Qué tiene que ver la comida con la sexualidad?. Con Uxué Aristu Garde. Charla organizada por Asociación SARE, apoyo VIH/SIDA.

‘Patrimonio y señas de identidad del pueblo gitano desde una perspectiva históricoeducativa’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 19 h. Ponente: Bruno Jiménez. El objetivo de la ponencia es exponer la historia y cultura gitana para contribuir a erradicar prejuicios y estereotipos que sustentan actitudes de rechazo y exclusión, condicionan la mirada social ante el alumnado gitano y dificultan su promoción educativa y social.

III Congreso m/vat mujeres valientes y talentosas contra viento y riada: ‘Mujeres artistas migrantes, nuestros referentes femeninos’. Estella-Lizarra. 17:30 h: Presentación de la charla por Magdalena Hernandez. 17:45 h: Maia Chozas (Argentina) varios referentes. 18:15 h: Aleyda Gaspar (México) referente la malinche. 18:45 h: Gina Madariaga (Chile) referente Violeta Parra.

LIBROS

Presentación del libro ‘La conquista de la atención’. Biblioteca San Francisco. 18 h. Autor: Martín Pinos. La atención no es un regalo que pueda hacerte tu alumnado, o tu público, porque su disponibilidad es muy limitada. ¿Cómo mejorar la atención y la motivación de tu alumnado, y el poder de tu mensaje? Descúbrelo, y disfruta, en este taller de cuñas activas, de la mano de Martín Pinos y la editorial Creando. Inscripciones en biblioteca, tfno. 948 210 524 o en biblisfr@navarra.es

Presentación del libro ‘Liderazgo de una madre’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 h. Autor: Javier Baines. Todo está contado por Dolores, una pamplonesa que tuvo que ir a vivir a Ecuador, más concretamente a Quito. En aquel país pasó las mayores desgracias que una madre puede tener para y por su hijo Enrique, que empezó a fumar cocaína a los quince años y eso trajo consecuencias, se introdujo en los "ñetas" y si cabe este grupo aún le trajo muchos más problemas. Esta historia está basada íntegramente en un hecho real del sufrimiento de una madre por su hijo.

Presentación del libro ‘Hermanito (Miñan)’. Librería Katakrak, c/Mayor, Pamplona. 19 h. Autor: Amets Arzallus. Segundo evento del ciclo ‘Shabaka Elkargunea’, un espacio cultural organizado conjuntamente por Lantxotegi, Ikaskide y Katakrak para la difusión y discusión de contenidos relacionados con las migraciones, las fronteras y las luchas antirracistas.

MÚSICA

Piotr Beczala, tenor. Baluarte. 19.30 h. Broche de oro para cerrar la Temporada 22-23 con la presencia, por primera vez en el escenario de Baluarte, de una de las grandes estrellas de la ópera mundial: el tenor Piotr Beczala. Habitual en todas las grandes salas de ópera del mundo, tras el obligado cierre por la pandemia, ha regresado esta temporada al Metropolitan de Nueva York con dos de sus papeles más aclamados: el Duque de Mantua en Rigoletto de Verdi y Lensky en Eugene Onegin de Chaikovsky. El tenor polaco es aclamado por el público y la crítica no solo por la belleza de su voz, sino también por su ferviente compromiso con cada personaje que interpreta. Beczala, como dijo la revista especializada Opera News “tiene un tipo de voz, de la que te gustaría colgar medallas”. Entradas: 21, 32 y 45 €. Baluarte Joven 17, 26 y 36 € durante todo el periodo; 6, 10 y 14 € desde 3 días antes de la función.

‘Escalerica Sanferminera’-Natalia Lacunza. Entorno de la Plaza de Toros. 20.30 h. La cantante y compositora pamplonesa se hizo conocida a raíz de participar en la décima edición de Operación Triunfo en 2018, donde obtuvo el tercer puesto. Desde ese momento hasta ahora, se ha ido labrando una carrera musical en la que se deja empapar por influencias de todo tipo, con mayor éxito en un estilo de pop alternativo como con los temas ‘Nana triste’ o ‘Cuestión de suerte’. En esos primeros años lanzó dos EP, ‘Otras alas’ (2019) y ‘EP2’ (2020).

Alex Ubago + Onintze. Zentral Pamplona. 20:30 h. En esta esperada cita con Alex Ubago podremos disfrutar de muchas de las composiciones más representativas de su carrera, que también están incluidas en su nuevo álbum “Alex Ubago 20 Años”. “Qué pides tú”, “A gritos de esperanza”, “Dame tu aire”, “Ella vive en mí” … y tampoco faltarán himnos como “Estar contigo”, “Aunque no te pueda ver” y “Sin miedo a nada” entre otras grandes canciones.. El repertorio y el reencuentro con su público más fiel serán los verdaderos protagonistas de este 20 aniversario en los escenarios. Onintze es una cantante, compositora y guitarrista pop nacida en el barrio bilbaíno de Santutxu. Entradas: anticipada 27 € + gastos, taquilla 30 €.

Barracus & The Bedbreakers. Rockollection bar, Pamplona. 21 h. Entradas: anticipadas 8 €, taquilla 10 €.

Des-Kontrol + Azken Sustraiak + The Lio. Sala Totem, Villava. 19 h. Tanto los de Arrasate como los de Goierri presentarán disco, acompañados de los navarros The Lio. Entradas: anticipada 15 € + gastos.

Banda de Música de Zizur Mayor y Belén Otxotorena: ‘El secreto del viento azul’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Cuento musical. Entradas: 4 €.

50 Aniversario Escuela de Jotas de Tafalla. Centro cultural Kulturgunea de Tafalla. 19 h. Intervienen más de 80 voces de la jota navarra con el acompañamiento de la Rondalla Tafalla y colaboración especial de Txaranga Malatxo y Gaitamara Brass. Entradas: 5 €.

Mariaren Bihotza Abesbatza (Donostia). Parroquia de San Juan Bautista, Estella-Lizarra. 20.45 h. XXIV Ciclo Coral de Primavera. Organiza Coral Ereintza en colaboración con el Ayuntamiento.

Pasacalles de trikitixas. Artica (Nuevo Artica). 17 h. Pasacalles del grupo de trikitixas de la Escuela de Música Orreaga por las calles del barrio. Programa Fiesta del Euskera de Berrioplano.

Bailando con ‘Go!azen’. Plaza Central de Nuevo Artica. 18:30 h. Presentación de coreografías del alumnado del curso 'Goazenekin dantzan'. Programa de la Fiesta del Euskera de Berrioplano.

Superacid. Auditorio Álvaro Aldunate de Aibar. 21 h. Programa ‘Girando por Navarra 2023’.

Rock’n Band Banda Mariano García. Casa de Cultura de Aoiz. 22: h. Entradas: 6 €.

DANZA

‘Zubi’. Civivox San Jorge. 19.30 h. Con Lauarin Dantza. ‘Piztuta! Euskal Kultur Begirada’23’. Espectáculo de música, danza y audiovisual. ‘Zubi’ representa la conexión entre el árbol, ZUhaitza y la vida, BIzitza, definiendo un puente de conexión entre ambos, ZUBI. En este proyecto, la luna lleva la voz cantante, ya que marca el ritmo de la naturaleza y pone a bailar nuestro espíritu. De este modo, la luna se convierte en el pilar del puente que conecta la naturaleza y el ser humano. Siendo la Euskal Dantza el eje principal del espectáculo -tanto la tradicional como la renovada-, el resultado de este proceso de creación deja tras de sí un puente, un rastro para las siguientes generaciones, algo que no rompa el hilo de la Euskal Dantza.Entradas: 1 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Grupo de baile ASONASE. Residencia mayores Domus VI, c/ Julian Gayarre 1. Pamplona. 17:30 h.

‘EveryOne’. Casa de Cultura de Ribaforada. 20 h. Con Cía Kon Moción. Festival DNA. Partiendo de estilos como el hip-hop, la danza africana y la danza contemporánea, se crea un lenguaje potente, expresivo y rico en matices. Un proyecto de la veterana coreógrafa y directora artística Becky Siegel. Entradas: 6 €.

Viana-’V Ribera en Danza’. Plaza de los Fueros de Viana. 20 h. ‘Young Blood’ de la Compañía de Arnau Pérez y ‘Picnic on the moon’ de la compañía de Julia Godino y Alexa Moya. La compañía de Arnau presentará su obra Young Blood, una pieza de danza contemporánea interpretada por tres bailarines. En ella se hace una reivindicación a favor de las nuevas generaciones, utilizando como pilar la danza contemporánea y estructuras espaciales en relación a las danzas urbanas. Por otro lado, Las del Picnic presentarán su obra Picnic on the Moon, obra que explora el contraste entre una realidad aparentemente perfecta con un interior desierto, a través de la historia de dos individuos en el Sur de Francia que pasan una tarde en un parque disfrutando de un picnic bajo el sol.

TEATRO

‘070 y pico’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con la compañía Aullido Teatro. Vivimos en una sociedad llena de traumas en la que todos y todos necesitamos callar nuestra cabeza para hallar la felicidad, en la que todos y todos tenemos un millón de adicciones que nos hacen huir del dolor. Vivimos en la búsqueda, constante, de nuestra libertad. Pero, ¿cómo conseguir este propósito?. Desde Aullido queremos, a través del cuerpo y el movimiento, sumergirnos en la belleza, el placer, el nirvana que nos propone el viaje de un chute de heroína. Un pico que nos lleva cara a cara con Dios, al paraíso. Y tú, ¿eres un yonki?, ¿acaso tienes elección?, ¿crees que este sistema opresor y capitalista te da alguna otra opción?. Ni siquiera los opresores pueden quedar libres de su propia opresión… Entradas: general: 11 €. Anticipada y en desempleo: 9 €. Carné joven: 6 €.

‘Inserte título…’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19.30 horas ‘XVII Ciclo de Teatro Joven’. Grupo Improfesionales de la UPNA, compañía que basa su trabajo en la improvisación. Se trata de nuestro primer montaje, que recoge varias escenas basadas en juegos conocidos en el mundo de la improvisación. En este espectáculo contamos con la participación directa del espectador, así que... ¡Estad preparados y preparadas! Entrada libre previa retirada de invitación.

Bisita Gidatuak Euskaraz. Teatro Gayarre, Pamplona. 18.30 y 19.30 h. Grupos de 20 personas máximo.

Monólogo LGTBI+: ‘Bihotz, bi hots, bi txotx!’. Harrobi 19 h. En euskera. Con Garawi Cejota. Gratuito hasta completar aforo.

CINE

‘La vaquilla’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. ‘10 Años sin Alfredo Landa’. España, 1985. Dirección: Luis García Berlanga. Comedia española ambientada en la Guerra Civil Española (1936-1939). En el frente, un grupo de soldados se limita a escribir cartas o a dormitar. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz de la zona nacional anuncia que, con motivo de la festividad de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en un pueblo cercano una gran comida, seguida de un baile y una corrida. Cinco combatientes de la zona republicana deciden cruzar la línea del frente para robar la vaquilla. Su intención es conseguir la comida que necesitan para sus soldados, y arruinar la fiesta del enemigo. Presenta José Sacristán, protagonista de la película junto con su amigo Alfredo Landa. Entradas: 3 €.

I Muestra de Cinefórum Rural en la Sierra de Codés. Lazagurría. Documental: "Paraíso" (2021), dirigido por Marina Lameiro y Maddi Barber.

Dokumentalaren aurkezpena/Presentación documental ‘INASA. Irurtzungo langileon indarra eta arnasa’. Casa de Cultura de Irurtzun. Dos pases: 18 y 19.30 h. Entrada libre con invitación.

CON NIÑOS

Club de lectura: ‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. A partir de 9 años.

‘López, explorador de otros mundos’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

XXIX Festival de Títeres de Barañáin. Compañía Teatro Paraíso: ‘Lorategian’. 10 h. Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura. Compañía Bihar Taldea: ‘Amets pirata’. 11:45 h. Plaza del Ayuntamiento; si hace mal tiempo en la Plaza del Complejo Cultural.

Jaso Ikastola Musikala: ‘TE-4000 Hegaldian’. Auditorio Barañain. 19 h. Euskera. A partir de 4 años. Dos jóvenes con autismo se encuentran en sesiones de apoyo. Con el objetivo de mostrar su autonomía, su terapeuta les propone un viaje a Latinoamérica. Las familias, preocupadas, mandan tras ell@s a sus herman@s. Durante el viaje, además de conocer la cultura, aflorarán sus sentimientos internos, su lucha y su carácter. Entradas: 15 €.

Pirritx, Porrotx Eta Marimotots: ‘Urteak bete, abenturak bizi’. Polideportivo Municipal de Aranguren, Mutilva Baja 18 h. Euskera. A partir de 2 años (acompañados). Entradas: 3 €.

EVENTOS

‘Ame & Art’: Market de Diseño y Arte. Claustro de la Catedral de Pamplona. Días 5, 6 y 7 de mayo. Arte, diseño, música en directo, catas de vino, zona gastronómica con foodtrucks, cervecita, cocktails, exposición ‘Occidens’ del museo de la catedral, zona infantil… Horarios: Viernes 5: 17 a 21 h. Sábado 6: 11 a 21 h. Domingo 7: 11 a 20 h. Entrada: 2,50 € / Niños menores de 12 años gratis.

Noáin-Fiestas de la Primavera. 18 h Plaza de los Gigantes. Espectáculo familiar con Tdiferencia: ‘Tdiskofesta’. 18 h Frontón Bidezarra. Cesta punta. 19:30 h Carpa de la plaza de los Fueros. Concierto de las agrupaciones modernas de la Escuela de Música Julián Gayarre. 22 h Pisos de Mocholí. Encierro de toricos de rueda y toro de fuego. A cargo de la Comparsa de Gigantes. 01:00-6:30 h Carpa de la plaza de los Fueros. Baile con discomóvil.

XXIV Día del Rosado 2023 en San Martín de Unx. 21 h. Presentación del ‘Mes del Rosado’ en el Restaurante Maskarada de Lekumberri. 21:30 h ‘La Cena en Rosa’. Cena maridaje en el Restaurante Maskarada con vinos rosados de San Martín de Unx comentada por Josema Azpeitia, periodista gastronómico. Reservas en 948 50 42 36 (plazas limitadas)

VARIOS

Consumo Colaborativo ‘Intercambio de Ropa’. Rastro Berriozar Traperos de Emaús. 17 h. Castellano/Euskera. Entrada gratuita (no requiere inscripción).

Visitas al Petrus Museum en Lizarraga de Izagaondoa. De mayo a septiembre. Organizadas por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. El Petrus Museum es un museo privado que da a conocer el trabajo de la escuela del maestro Petrus, que firma su obra en la iglesia de San Martín de Guerguitiáin, allá por finales del siglo XII-XIII. Creado y gestionado por la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa se ubica en la Casa Zandueta de Lizarraga de Izagaondoa, sede de la asociación. Reservas con antelación en el 659 30 39 94.

FIESTAS

Fiestas del Casco Viejo de Alsasua. 19 h Bertso Pelota: Torneo Primavera Mano Femenino Ados Pilota. Frontón Burunda.