Doce citas para no perderse este finde en Pamplona y Comarca

VIERNES MÚSICA

Concierto Benéfico de Gospel africano. Parroquia de San Saturnino de Pamplona. 20 h. A cargo del grupo Aba Taano, quinteto de gospel creado en Kampala (Uganda). A favor de Música Para Salvar Vidas un proyecto humanitario que se creó en 2005 con el objetivo de salvar a unos niños que habían sufrido un abandono total, donde la intención es sacarles adelante hasta que puedan sobrevivir por ellos mismos

VIERNES POP ROCK

Whole Lotta Band-Led Zeppelin Live Experience. Zentral Pamplona. 20.30 h. Concierto. Después de 50 años, la música de Led Zeppelin sigue siendo elemento de culto. Sus canciones se han convertido en himnos de varias generaciones. Whole Lotta Band es el espectáculo definitivo sobre lo que fue la trayectoria de Led Zeppelin. Una recreación de un concierto de la banda inglesa, evaluado por el mismo Robert Plant, cantante original de la formación, que los calificó como una Gran Interpretación de sus temas. En sus actuaciones, tendrás la posibilidad de disfrutar de un sonido, una ambientación y un clima apropiado para vivir toda una experiencia… Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 20 €.

Over Kill + Exhorder + Heathen + Keops. Sala Totem, Villava. Apertura 18 h. Los pioneros del thrash overkill presentan nuevo trabajo en 2023. Si en 2019 nos acribillaron con su demoledor The Wings Of War, prepárate porque Blitz y los suyos vienen preparados para la masacre con un repertorio de clásicos del más afilado thrash metal como Elimination, Mean, Green, Killing Machine o Ironbound. Entradas: anticipada 35 € + gastos, taquilla 40 €.

VIERNES DIA DANZA

‘Don Quijote’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Una producción del Ballet de Catalunya. Con motivo del Día Internacional de la Danza, la España manchega, aragonesa y la Barcelona del Siglo de Oro vuelven a tomar forma impregnadas de una gran riqueza folclórica donde abundan las fiestas de las tabernas y sus grandes pasiones escondidas. Autenticidad, emoción, pasión y acción en un montaje con cerca de 40 intérpretes en escena que ha querido condensar la historia que escribió Miguel de Cervantes, con la danza como eje principal y motor de la trama y haciendo uso de narraciones que sitúan al espectador en todo momento. Entradas: 18,14 y 8 €.

Compañía Antonio Najarro: ‘Querencia’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. Espectáculo de gran formato de Antonio Najarro en el que se pone en valor la Danza Española en todos sus estilos. Un viaje a través de la belleza interpretativa y estética de la Escuela Bolera, la Danza Estilizada, la Danza Tradicional y el Flamenco. Najarro afronta su sexta producción con el deseo de revisitar sus orígenes, de recuperar y ensalzar el lenguaje de los grandes ballets coreográficos. La obra es una estilización de los estilos de la Danza Española a través de la personal visión coreográfica de Najarro. En Querencia, la indumentaria y todos los complementos que acompañan su interpretación, como el sombrero cordobés, el mantón de manila, la capa española, la bata de cola y el instrumento que más caracteriza a Najarro, las castañuelas, juegan de la mano de los versátiles bailarines de la compañía, ensalzando la belleza y la proyección interpretativa y estética de la danza.Entradas: 28, 30 y 32 €.

‘Nik·Eu’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Con iXa Danza. Festival DNA. ‘Nik·Eu’ se plantea como un baúl de recuerdos y experiencias, como un museo de realidades vividas, un espacio ordenado en un desorden de ideas donde buscar y conectar lo más íntimo de nuestros yoes con los de cada espectadora. NIK, yo en la acción de posesión en euskera y EU, yo en gallego, se conjugan en el título de una obra con tintes autobiográficos donde se plasmarán emociones y realidades vividas desde un punto de vista divertido, emocionante e íntimo. Un lugar donde la masculinidad del individuo se deconstruye para invitarnos a reflexionar sobre cómo la estructura social heteropatriarcal afecta al crecimiento del ser humano desde su infancia hasta su madurez. Entradas: 6 €.

VIERNES TEATRO

Monólogo Alex O’Dogherty: ‘Imbécil’. Casa de Cultura de Beriain. 21 h. ¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty en este divertido monólogo sobre el poder de las palabras. Imbécil viene de “sin báculo” y significaba: frágil, débil y vulnerable. ¡Y él odia ser así! Por eso, en este monólogo, se ha propuesto hablar sobre el poder de las palabras, o más concretamente, sobre el poder que tenemos los que las usamos. Entradas: 10 €.

SÁBADO MÚSICA

Víctor Manuel: ‘75 Aniversario Tour. La vida en canciones’. Baluarte. 20 h. Víctor Manuel se sube al escenario de Baluarte, esta vez en formato banda con sus grandes éxitos en el marco de su gira 75 Aniversario. Un concierto único, con un extenso repertorio de largos años de canciones y carretera. ‘La vida en canciones (El escenario lo cura todo)’ pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera. De Soy un corazón tendido al sol a La sirena, Planta 14, El abuelo Vítor, Paxarinos, El cobarde; del Sólo pienso en ti a La madre, Luna, Ay amor, Quiero abrazarte tanto, Canción pequeña; del Cuélebre a Nada sabe tan dulce como su boca, Cruzar los brazos, Allá arriba al Norte, Digo España; de Danza de San Juan a No seré nunca juguete roto, Quien puso más, Bailarina o Déjame en paz; de El hijo del ferroviario a Cómo voy a olvidarme, Adónde irán los besos, Nada nuevo bajo el sol o Tu boca una nube blanca. Entradas: 50, 55 y 58 €.

Víctor Manuel: ‘75 Aniversario Tour. La vida en canciones’o. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Manuel Ángel Vergara Tenorio conocido como “Manu Tenorio” es un cantante sevillano de música melódica, compositor e intérprete, que nació y creció en el popular barrio de Triana. Sus raíces andaluzas son las que impregnan su particular forma de cantar y componer, con una voz inconfundible. Es uno de los principales artistas surgidos de la primera edición original del programa Operación Triunfo que batió todos los récords en índices de audiencia y ventas de discos. Sus colaboraciones con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Lolita, Rosana, María Toledo, e incluso el gran Armando Manzanero, entre otros, no han pasado desapercibidas en la industria musical. Manu Tenorio llega a Burlada avalado por los 640 mil discos vendidos y otros cuatro millones como integrante de Operación Triunfo. Entradas: Anticipada: 20 €. Anticipada (VIP): 45 € (Entrada + Cd + Prueba de sonido + Foto con Manu Tenorio). Taquilla: 25€.

SÁBADO DIA DANZA

Día de la Danza en Barañáin. Plaza del Ayuntamiento de Barañáin (en caso de lluvia, se trasladará a la carpa del espacio cultural). 18:30 a 22:30 h ¡Exhibiciones y talleres! Baobab Afrourban y afromandinga, eulkaldantza zaharras, actuación del Club de Jubilados, Shuffle con Khale & Ainara, actuaciones y taller de baile latino con Arkadia y taller de animación. Colaboran: IES Alaitz, Santa Luisa de Marillac y C.P. Eulza.

‘Together To Get There’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Akira Yoshida. Encuentro entre dos, un abrazo, el sentir al otro, la comunicación sin palabra, la percepción del tiempo inmerso en un mundo creado entre dos. Un soporte mutuo. Un tiempo que se expande y se detiene como si nunca fuera a acabarse. Una transformación, un cambio. Partes empiezan a caer, otras a sujetar. Ese instante se olvida y salen a la luz las diferencias; los polos opuestos, la fragilidad y la fuerza; el dejarse caer y el deseo por el control. El equilibrio y la inestabilidad. La verdadera naturaleza humana. Encuentro con el equipo artístico tras la función. Entradas: 6 €.

DOMINGO TEATRO

‘Amistad’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Una comedia en torno a las verdades. De Juan Mayorga. Dirección: José Luis García-Pérez. Intérpretes: Ginés García Millán, José Luis García-Pérez, Daniel Albaladejo. Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, visita una vez más el Gayarre con una reflexión sobre la vida, los recuerdos, la masculinidad, la amistad y el paso del tiempo cargada de humor y pensamiento. Unos amigos que lo son desde niños y que han compartido todo tipo de juegos, juegan hoy uno -quizá el último- con el que burlarse de la vida y de la muerte a la vez que encarar la verdad sin vendas. Se trata de un juego peligroso, porque es la amistad misma lo que ponen en juego, una relación de tres niños en cuerpos de hombre. Entradas: 24, 19 y 8 €.