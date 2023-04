Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Jornadas sobre el edificio de la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona: Pasado, presente y futuro de un espacio de encuentro para la ciudadanía navarra’. Geltoki Pamplona. 19 horas. Hoy, ‘Soluciones para el futuro: propuestas desde la política municipal’ ¿Conservar y rehabilitar o derribar y olvidar?'. En el debate participarán Cristina Ibarrola (UPN), Joseba Asiron (EH Bildu), Elma Saiz (PSN), Koldo Martinez (Geroa Bai), Txema Mauleon (Contigo Navarra), Carmen Alba (PP) y Fernando Sesma (Ciudadanos).

Jornadas ‘Una ventana… a la Amazonía-Amazonía y justicia socioambiental’. Organizan Asociación SEI y Alboan. Charla ‘Ciudadanía ecosocial para una crisis multidimensional’. Civican. 18 horas. Con Luis González Reyes, de Cooperativa Garúa.

‘La épica latina: cómo leer a Virgilio en el siglo XXI’. Museo de Navarra. 19 horas. Ponente: Javier Velaza, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona. Poeta. Ciclo ‘El hilo invisible II: la épica, ayer y hoy’ en colaboración con la Sociedad Española de Estudios Clásicos, sección Navarra, y Ateneo Navarro. Además, a las 18:30 h se realizará una visita acompañada al mosaico con inscripción ibérica de de Andelos y al Togado de Pompelo. Punto de encuentro: vestíbulo del Museo de Navarra. Acceso libre y gratuito.

‘Cafeteando con…’ la Asociación Causam Dicere. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Sesión abierta al público para que la juventud de Pamplona conozca la labor de esta asociación. Entrada libre, hasta completar el aforo.

LIBROS

Presentación del libro ‘Soy gitana: Manfariel Gerinel’ y charla con su autor, Ángel de Miguel. Asociación gitana Ker Cali, barrio de La Merced de Estella-Lizarra.18 horas. ‘Abril mes de la cultura gitana’. Presentación del curso Guitarra flamenca y actuación de Ángel Amador.

MÚSICA

‘Música a nuestra manera... para ti’. Biblioteca Txantrea. 20 horas. El Coro Viva la Música, conformado por 25 excelentes voces (de 21 mujeres y 4 hombres), ha preparado un repertorio que deleitará a los vecinos y vecinas. Dirige el coro Enrique Jiménez. Participarán también Jesús Ugarte y Alfonso Úriz, guitarras; Pilar Huici, chelo, y Iosu Sarasate, percusión. Concierto basado en música popular y folclórica de distintas partes del mundo. Entrada libre.

Concierto de Cámara Nº 5: ‘Los sextetos de cuerda de Brahms. Música y sentimientos’. Civican.19:30 horas. En colaboración con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Obras de J. Brahms Sexteto n.1 en Si bemol mayor, op 18 y Sexteto n.2 en Sol mayor, op36. Intérpretes: Anna Siwek y Catalina García-Mina (violines), Carolina Úriz e Irantzu Sarriguren (violas), Tomasz Przylecki y Misael Lacasta (violonchelos). Entrada gratuita previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

CINE

‘Barranqueadores y cablistas del Irati’. Palacio del Condestable. 17.45 horas. Documental. En el marco del ‘Festival Arbola’. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Damas de hierro’. Civivox Iturrama. 19 horas. Directora: Pamela Tola. Ciclo de cine accesible ‘Ver, oír, aplaudir’. Inkeri tiene 75 años y está planeando enterrar a su marido, al que acaba de matar de un sartenazo en el jardín de su casa. Cuando se da cuenta de que va a pasar el resto de su vida en la cárcel, se lanza a un enloquecido último viaje con sus hermanas Sylvi y Raili. No recomendada para menores de 12 años. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Non ti muovere’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Sergio Castellitto, Italia, 2004. Proyección de la película en V.O. en italiano. Tras sufrir un accidente de moto, una adolescente se debate entre la vida y la muerte en el hospital donde Timoteo, su padre, ejerce de cirujano. Mientras se efectúa una complicada operación él, que rehúsa intervenir, rememora los hechos que han conducido a que esa hija exista. En realidad no estaba en el estrecho horizonte de Timoteo y Elsa tener hijos; eran un perfecto matrimonio burgués en que todo se reducía a rutina y buenas maneras. Un día, una avería en el automóvil del doctor cambió todo: obligado a permanecer en una barriada misérrima mientras reparan el coche, Timoteo conoció a Italia, una joven de origen albanés que habita en una casa cochambrosa No te muevas es una película emotiva y profunda, con una narrativa redonda y bien elaborada, que explora temas universales del ser humano. Presenta: Livia Di Pietro. Tras la proyección se celebrará un coloquio. Ciclo ‘Escrito y Filmado’. Organizan: Biblioteca de Navarra, La EOIP y Filmoteca de Navarra. Entradas: 3 €.

‘Maldita, a love song to Sarajevo’ + Minerita’. Cines Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. Con la presencia de miembros del equipo de dirección de ambas películas. ‘Maldita. A Love Song to Sarajevo’. España, 2022. Dirección: Raúl de la Fuente y Amaia Remírez. Ni el peso de las armas, ni los embates de la historia, ni la envidia de quienes quieren un mundo «monotemático» han logrado acabar con Sarajevo que, hoy en día, resurge con más fuerza que nunca. Božo Vrećo, el más revolucionario de los artistas de los Balcanes, encarna a la perfección el alma de la «ciudad inocente», y con su actitud desacomplejada, construye puentes entre pasado y presente, entre hombres y mujeres, entre orígenes y regiones. Maldita, a Love Song to Sarajevo es un canto a la vida ya la historia de amor entre dos ciudades, Sarajevo y Barcelona, que supieron encontrarse en momentos difíciles para no volver a decirse adiós nunca. ‘Minerita’. España, 2013. Dirección y guión: Raúl de la Fuente. El Cerro Rico de Potosí es un territorio boliviano sin ley. Aquí los mineros se juegan la vida en galerías destartaladas para extraer plata y cinc. Los que sobreviven se creen con derecho a todo. Entonces, comienza la cacería de mujeres. Esta es la historia de tres de ellas, Lucía, Ivone y Abigail, que trabajan y luchan por sobrevivir en un infierno no apto para la existencia. Sus únicas armas son el coraje… y la dinamita. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

Cuentacuentos con Kamishibai. Sala infantil Biblioteca de Navarra. 18 horas. Castellano. A partir de 4 años. Actividad realizada por alumnado del Colegio Público San Juan de la Cadena.

‘Relatando árboles’. Biblioteca infantil Civican.18 horas. La hora del cuento… con Sergio Salinas. A partir de 4 años.

‘Chop chop soup’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Cuentacuentos con Virginia Moriones en Inglés. Edad mínima: 4 años. Entrada gratuita, previa recogida de invitación 10 min. antes.

VARIOS

‘Rompiendo fronteras: la Txantrea con la cultura palestina’. Jornadas 25 y 26 abril. Organizan los IES Padre Moret Irubide e IES Eunate, en colaboración con UNRWA, la Jaibatzorde, Dantxaldi y Traza Espacio Creativo, dentro de la Semana Cultural del barrio de la Txantrea y del Programa Escuelas Solidarias en el que participan ambos centros educativos. Actos hoy: Parque Morea (justo al lado de la entrada del IES Eunate). 11:30 h Exhibición de la danza palestina Dabke. 12 h Recital de cartas contra el olvido en homenaje a las personas refugiadas de Palestina. 12.30 h Degustación de té palestino. 13 h Danza palestina Dabke. 18.30 h Inauguración de mural 75 años contra el olvido en homenaje a las personas refugiadas de Palestina, en la entrada de IES Eunate, realizado por alumnado de ambos centros. 19 h Exhibición de la danza palestina. 19.30 h Taller de txapas con motivos palestinos. Degustación de té palestino.

Tudela-Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Navarra. 11 h. Plaza de los Fueros. Acto central de la campaña.

Mercadillo Solidario Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San Ignacio de Pamplona (c/Avenida San Ignacio, 3). Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Hay productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30 h.

XXIX Fiestas de la Verdura 2023-Tudela. 9:30-12:30 h. Talleres infantiles VERDUART Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Frutas y Verduras Castel Ruiz. Colabora: AECC y Ana Carcavilla. Organiza: Orden del Volatín. 13 h. Presentación del Menú especial de verduras en el Hospital Reina Sofía de Tudela. El centro hospitalario se ha sumado a la celebración de las Fiestas de la Verdura sirviendo a sus pacientes un menú elaborado con diferentes verduras. 17:30 h. Taller de Cocina a cargo de l@s alumn@s de la Fundación Escuela Taller El Castillo. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Eroski.