Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL ARBOLA

El festival que celebra la cultura de los árboles-Pamplona 25-30 abril: Hoy, inauguración y apertura Exposición ‘Mistura 4’. Palacio Condestable. Artista: Marina Guzzo & SKY Estudio. 25 al 39 de abril. Horario: 9 a 21 h. Exposición ‘365 Trees’. AJE Navarra, c/Mayor 59. Artista: Cecilia Malik. 25 al 30 de abril. Horario: 9 a 21 h. Exposición ‘Fossil Plastics-Alegiazko Enborrak’. Palacio del Condestable. Artista: Martin Etxauri Aka Tro!?. Horario: 9 a 21 h.

CHARLAS

‘Jornadas sobre el edificio de la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona: Pasado, presente y futuro de un espacio de encuentro para la ciudadanía navarra’. Geltoki Pamplona. 19 horas. Hoy, ‘Espacio de Memoria Colectiva’. ¿Quién no tiene un recuerdo en este emblemático espacio? Varias personas relatarán sus vivencias El martes 25 de abril varias personas relatarán sus vivencias, recuerdos e investigaciones sobre historias ocurridas en este , recuerdos e investigaciones sobre historias ocurridas en este espacio, historia viva de la ciudad y espacio de memoria colectiva. Así tendremos ocasión de escuchar una vecina que ha que ha vivido toda la vida en el edificio, a uno de los impulsores de una compañía de autobuses, hablaremos del valor histórico del edificio para el colectivo edificio para el colectivo local LGTBIQ+ o de las despedidas de los gigantes cada 14 de julio. Ponentes: Mikel Huarte (investigador Osasuna), Javier Ochoa y Claudio Lesaca (Gerente y Director General de la La Burundesa, Iñaki Apesteguia y Juan Pastor (miembro y ex La Burundesa, Iñaki Apesteguia y Juan Pastor (miembro y ex La Burundesa,, Iñaki Apesteguia y Juan Pastor (miembro y ex-miembro de la comparsa de gigantes), Xabier Sanchez miembro de la comparsa de gigantes), Xabier Sanchez Goronaeta (EHGAM Nafarroa), Purificación Gil Sanchez (vecina del edificio).

‘¿Qué esperamos de Europa? Oportunidades y desafíos de la Unión Europea en un mundo cambiante’. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Ponente: Alicia Chicharro. Ciclo ‘Europa, ¿qué futuro?’, coordinado y presentado por Manuel Bear. La charla será retransmitida también en streaming

‘Introducción a Homero’. Museo de Navarra. 19 horas. Ponente: Luis Alberto de Cuenca. Filólogo clásico. Poeta. Profesor de investigación del CSIC. Ciclo ‘El hilo invisible II: la épica, ayer y hoy’, en colaboración con la Sociedad Española de Estudios Clásicos, sección Navarra y Ateneo Navarro.

Mesa redonda: ‘Ocupación como motor de salud’. Civivox Iturrama. 18.30 horas. Ciclo sobre salud mental y cultura. Participan la psicóloga clínica y terapeuta ocupacional Raquel Morales Gracia y los terapeutas ocupacionales Arantxa Pérez, Estibaliz Zubieta y Luis Mari Berrueta.La salud es alcanzada y mantenida cuando las personas son capaces de comprometerse en ocupaciones y actividades que les permiten llevar a cabo una participación deseada o necesaria en los diferentes contextos de vida. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘La huerta de Fran’. Biblioteca Yamaguchi. 18.30 horas. Charla con Fran Yoldi, agricultor ecológico. Se sorteará una cesta con productos ecológicos de temporada entre las personas asistentes. En el marco del proyecto ‘Biblioteca de Semillas-Hazien Liburutegia’, del que formamos parte junto a otras bibliotecas de Navarra. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Aves urbanas de Pamplona. Su distribución y abundancia’. Museo de Educación Ambiental. Pamplona. 19 horas. Con Juan Arizaga Martínez, doctor en Biología por la Universidad de Navarra y director del Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. ¿Cuántas palomas, urracas o gorriones hay en Pamplona? ¿Hay muchas o pocas? El conocimiento de la distribución y la abundancia de las aves en núcleos urbanos es esencial para abordar eficazmente medidas de gestión y manejo tanto desde el punto de vista de la conservación como del control de plagas. 'Escuela de Sostenibilidad'. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del documento ‘Para que puedan seguir defendiendo. Análisis de la acogida temporal a defensoras de derechos humanos en el Estado español’. Zabaldi. 19 horas. También charla de Leidy Vanessa Gil Grisales, defensora colombiana: ‘La defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en la Región de Dos Ríos’. Organiza Mugarik Gabe Nafarroa.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Historia de las mujeres y del feminismo desde 1945’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autora: Teresa María Ortega, Catedrática en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. También participarán las ponentes Gemma Piérola Narvarte (Profesora de la UPNA y Presidenta del IGU-GUI) y Maite Goñi Indurain (Doctora en Literatura Comparada y Estudios Literarios).

Taller de escritura creativa. Civivox Iturrama. 17 horas. ‘Ciclo sobre salud mental y cultura’. Con Raquel Morales Gracia. Escribir de forma creativa ofrece una forma única de explorar sentimientos, pensamientos, ideas y creencias. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Presentación del libro ‘Egile berriendako literatur lehiaketa 2022’ sobre el concurso de literatura para autores noveles en euskera-Narración breve. Librería Karrikiri.19.30 horas. Participarán Joxe Aldasoro, Iker Tubia y Ainara Tirapu. Presenta Maddi Ane Txoperena. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Club de lectura/Liburuz liburu: ‘Nagusia kanpoan bizi da’, de Takiji Kobayashi. Biblioteca Civican. 18 horas. El camino del yo al nosotros. La literatura se ha asomado muchas veces al influjo que el mundo, los demás o incluso el abrigo de un nosotros mayor tiene en la construcción del yo. Traemos dos ejemplos, lejano uno, próximo el otro. Coordinado por Ángel Erro, poeta. Entrada gratuita previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Presentación del libro ‘La dama blanca de Champaña’, de Begoña Pro Uriarte. Casa de Cultura de Cascante. 19 horas. Organiza la Biblioteca.

TEATRO

‘Las historias que cuentan’. Biblioteca Estella-Lizarra.19 horas. ‘Festival Literarte’. Dramaturgia: Laura Laiglesia, Miguel Goikoetxandia, Virginia Moriones y Ana Maestrojuán. Dirección: Ana Maestrojuán. Elenco: Izaskun Lasarte y Ángel García Moneo. Obra de teatro en la que cuatro historias que, aparentemente, no tienen nada que ver, surgen de un sustrato común: la dulce sensación de un libro acabado. Podríamos decir que Las historias que cuentan son cuatro capítulos de una historia más grande, una historia en la que quedan muchas hojas por escribir. Estos cuatro capítulos, transformados en escenas, tienen su origen en cuatro libros: Rewind de Juana Tallón ha servido a Laura Laiglesia como motor para su Ocho minutos y treinta y tres segundos. Un encuentro entre dos amigos que intentan mirar al futuro despegándose de la nostalgia del pasado. La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero ha sido el impulso para que Miguel Goikoetxandia nos abra un recuerdo tan íntimo como doloroso en su personal Adiós papá. El infinito en un junco de Irene Vallejo ha inspirado a Virginia Moriones a crear La jaula de las musas, un diminuto y complejo espacio en el que lo que se omite, es tan importante como lo que se dice. La tía Tula de Miguel de Unamuno es el origen de Agonía dulce, un delicado monólogo de Ana Maestrojuán sobre la necesidad de tomar las riendas de una vida propia… Encuentro con el público tras la función del elenco, un autor o autora y la directora.

MÚSICA

Encuentro de acordeonistas de Navarra 2023. Baluarte. 19 horas. Participan las escuelas de música Joaquín Maya de Pamplona, Luis Morondo de Barañáin, Hilarión Eslava de Burlada y Villava, las escuelas municipales de Tafalla, Baztan, Huarte e Irurtzun, Aralar Udal Musika Eskola de Lekunberri – Odieta, las escuelas de música Joaquín Larregla de Lumbier, Julián Gayarre de Noáin y Valle de Elorz, José Miguel Huarte de Orkoien, la escuela municipal de música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa y la escuela de música de Sarriguren. Además, se contará con la presencia del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona y de la Escuela de Danza Clásica Marta Espuelas de Pamplona. Alumnado del conservatorio y de la escuela de danza, junto a diferentes acordeonistas, interpretarán las obras ‘Amore’ de G. Hermosa, ‘Comastor’ de F. Angelis, ‘S’il vous plait’ de A. Piazzola, ‘Akord 2’ de López Jaso y ‘Sorginak’ de A. Capón. Alumnado de Escuela Municipal de Música de Baztan realizará un homenaje a Miguel María Iparraguirre, acordeonista e impulsor de la escuela hace más de tres décadas, fallecido en 2021. Se reconocerá su labor con la obra “Variaciones sobre Andre Maddalen” de Pepe Andoáin. Se interpretarán también las obras “Gogoaren baitan” de A. Duhalde y la canción popular “Pottoka mendian”. La segunda parte del concierto la protagonizará la Orquesta Navarra de Acordeones, que interpretará diferentes obras que combinarán la música más actual de artistas como Lady Gaga o Billie Eilish con obras más clásicos del pop y del rock de grupos como Queen, ABBA o The Blues Brothers, y otras composiciones más tradicionales de Sorotan Bele o J. Hisaishi. Entrada libre hasta completar aforo.

Audición de antiguo alumnado: Aitor Ardanaz (fagot), Amaia Valero (clarinete). Pianista: Naiara Egaña. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya c/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 17:30 horas.

DANZA

Grupo de baile ASONASE. Residencia de ancianos Amavir Argaray, calle Valle de Egues 1, Pamplona. 17 horas.

ARTE

Masterclass con el artista Fernando Pagola. Museo Universidad de Navarra-MIUN. 19 horas. En esta masterclass, el propio artista nos acerca las claves de su trabajo y de la exposición Triple Concierto, un proyecto nacido de la residencia de creación artística Tender Puentes, realizada en el Museo, y de su propia trayectoria vital, artística y profesional. Al finalizar, inauguración de la exposición Entrada libre previa retirada de invitación hasta completar aforo

CINE

‘Rara’. Civivox San Jorge, 18 horas. Directora: Pepa San Martín. Ciclo ‘Heroínas de cine’. Sara va a clase, le gusta un chico, quiere ir de fiesta con sus amigas, le gusta estar con su hermana Cata. Su vida dará un giro radical cuando habla con su padre sobre la vida con su madre. La pataleta de adolescente tendrá muchas consecuencias. Inspirada en el caso de una jueza chilena a quien le quitaron la custodia de sus hijas por vivir con una mujer. Ciclo coordinado por María Castejón. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CON NIÑOS

‘Cuentos y música: Letrekin dantzan’. Biblioteca Zizur Mayor. 18 horas. De la mano de Haizea Loira Matxiñena. Se hilvanan cinco libros de literatura infantil en una hora de actividad. En ella se narra una historia, el hilo conductor, a lo largo de cinco cuentos acompañados de música y danza. Actividad en euskera dirigida a niños y niñas de 3 a 8 años.

‘La almohada de letras’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Cuentacuentos con Virginia Moriones. En castellano. Edad mínima: 4 años. Entrada gratuita, previa recogida de invitación 10 minutos antes..

VARIOS

‘Rompiendo fronteras: la Txantrea con la cultura palestina’. 25 y 26 abril. Organizan los IES Padre Moret Irubide e IES Eunate, en colaboración con UNRWA, la Jaibatzorde, Dantxaldi y Traza Espacio Creativo, dentro de la Semana Cultural del barrio de la Txantrea y del Programa Escuelas Solidarias en el que participan ambos centros educativos. Actos hoy: Parque Morea (justo al lado de la entrada del IES Eunate). 11:30 h Exhibición de la danza palestina Dabke. 12 h Recital de cartas contra el olvido en homenaje a las personas refugiadas de Palestina. 12.30 h Degutación de té palestino. 13 h Danza palestina Dabke. 17:30 a 18:30 h en castellano y de 19 a 20 h en euskara, Escape room ‘Misión Humanitaria en Gaza’ junto a UNRWA.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos ‘De pase en pase’ y ‘Tres en raya flip’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Entrada libre.

Mercadillo Solidario Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San Ignacio de Pamplona (c/Avenida San Ignacio, 3). Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30 horas. Domingos, cerrado.

Semana Casa de Castilla-León. Casa Regional. 17:30 h. Campeonato relámpago de Pinchazo.

XXIX Fiestas de la Verdura 2023-Tudela. ‘Los más pequeños de Tudela descubren a Brocolín’ +Brocoli y FHF visitan las guarderías de Tudela con Brocolín para que los más pequeños de la casa puedan conocer de cerca el brócoli. Lugar: En las diferentes guarderías de Tudela. Patrocina: FHF y +Brocoli. Colabora: Orden del Volatín. 9 h. Concurso de España de Pincho de Verdura Lugar: Teatro Gaztambide. 18 h. Entrega de premios del Concurso de España de Pincho de Verdura Acto abierto al público. Lugar:Teatro Gaztambide. 20 h. Cata de Vino de Bodega La Calandria, Pura Garnacha, dirigida por Luis Remacha. Aforo limitado. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Bodega La Calandria. Organiza: Orden del Volatín.