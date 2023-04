Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ÁNGEL ARALAR

El Ángel de Aralar en Pamplona-Recorrido hoy: 8,15 h. Parroquia de La Asunción. 9,30 h. Madres Reparadoras. 10 h. Parroquia de San Alberto Magno. 10,45 h. Comunidad de Oblatas. 11,15 h. Parroquia de Santa Vicenta María. 12,15 h. Parroquia de Nuestra Señora de La Paz. 16,30 h. Parroquia del Corpus Christi. 17,30 h. Hermandad de la Pasión del Señor. 18,30 h. Iglesia de la Inmaculada (PP. Jesuitas); 19,15 h. Parroquia de San Enrique. 20 h. Sociedad Oberena. 20:30 h. Capuchinos de San Antonio.

CHARLAS

Conferencia Hnos Brull Ayerra. Casa Muruzabal, San Martín de Unx. 18:30 h. Pablo Gorría. Ciclo ‘Música contra la Despoblación’

MÚSICA

Vermú Solidario con Muxutrock Rock & Bihotz (Asociación Zaporeak). Zentral Pamplona. 12.30 h. A favor de las personas refugiadas que permanecen atrapadas en la isla de Lesbos. Entrada gratuita. También hay FILA 0. Kutxabank: ES14 2095 5092 00 9115250322. Laboral Kutxa: ES71 3035 0103 88 1030035880. BIZUM–apartado donaciones Zaporeak. Código: 00435.

Mocedades & Los Panchos 2023. Baluarte. 20 h. El grupo Mocedades se encuentra celebrando sus más de 50 años de trayectoria artística y para la ocasión la banda bilbaína ha querido contar con la colaboración de otro grupo legendario, el Trío Los Panchos, representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. Ellos son un referente mundial del bolero y la balada romántica. En el concierto, cada grupo interpretará sus reconocidos repertorios e interactuarán en diversos momentos de la velada. Entradas: 32 a 50 €.

‘Cantamos Juntos-Ekarrekin Abesten Dugu’. Auditorio Barañain. 20 h. La Música Coral entra en las Aulas. Escolanía y Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés y Red Coral de Centros Educativos de Navarra. Concierto que muestra el trabajo realizado durante el curso por el alumnado de los institutos Sarriguren, Plaza de la Cruz y Alaitz de Barañáin y forma parte del proyecto Red Coral de Centros Educativos en Navarra, que celebra este año su II edición. A lo largo del curso, los alumnos/as han preparado varias obras y han recibido formación coral por parte del equipo del Orfeón Pamplonés, además de asistir como público a un concierto didáctico de la Escuela Coral del Orfeón… Entrada gratuita previa retirada de invitación.

Coral Etxarri Aranaz. Parroquia de San Juan Bautista de Estella-Lizarra. 20.45 h. ‘XXIV Ciclo Coral de Primavera’. Organzia Coral Ereintza en colaboración con el Ayuntamiento de Estella.

Concierto de Dj Moderno (Live Act) y Tú Peleas Como Una Vaca. Txintxarri bar, Pamplona. 21 h. Apertura de puertas 20:30 h. Afterparty 23 h Dj Moderno (Dj set). Entradas: 8 € anticipada (wegow) y 10 € en taquilla. Dj Moderno lleva más de 20 años publicando remixes de bandas indies nacionales e internacionales, produciendo música para cine y publicidad, actuando y publicando material con distintas bandas y agitando la noche indie/electrónica de numerosas salas y festivales de este país. El proyecto Dj Moderno Live va cogiendo forma a lo largo de 2021 mientras Dj Moderno va subiendo los singles a las distintas plataformas digitales. Los tres músicos van ensayando y preparando el directo. En abril 2022 se estrena el larga duración de Dj Moderno de nombre ‘La Nave Nodriza’ que incluye 11 singles y el trío se lanza a presentarlo en directo. Interpretan las canciones de DJ Moderno en directo con contundentes bases electrónicas y preciosas melodías pop utilizando en su set de directo instrumentos como vocoders, sintetizadores, guitarra y bajo con una muy cuidada puesta en escena. Integrantes: German Ormaechea ‘Dj Moderno’ -bajo, sintetizadores, cantante, compositor-; Dj Moderno Alberto "Berty" Garcia -.guitarra y sintetizadores- e Isabel Borbolla "Isa Atómica" -vocalista y arreglista vocal en el proyecto, profesora de canto..- Es la presentación oficial del proyecto en la capital navarra. Tú Peleas Como Una Vaca es un proyecto de Jorge y Julo dos nerds que recuerdan con añoranza los sonidos de los ochenta, las coreografías de los noventa y las producciones de los dos mil. Proponen un pop electrónico de letras frikis y estética nerd con una inspiración retro pero moderna. Un estilo propio, auténtico, elegante y bailable que ellos definen como electro-nerd. En 2022 presentaron su EP debut titulado ‘Ni Mu’.

J Martina 2.0 + Merina Gris. Sala Totem, Villava. 20 h. Los sonidos electrónicos de J Martina tomarán otra forma en esta gira con banda. Estos conciertos serán la oportunidad para descubrir los nuevos caminos que puedan coger sus canciones. El 2.0 está formado por un bajo, batería, guitarra, vientos y teclado, juntando sus ritmos y sonidos antiguos con nuevas versiones. Merina Gris es un proyecto nacido en 2020. Pop vibrante y violento en el que la vanguardia y lo nostálgico emergen en himnos generacionales. Destaca su presencia identitaria y visual compuesta por tres figuras enmascaradas y anónimas, una apuesta de base filosófica con el objetivo de poner el foco en el “qué” en lugar del “quién”. El arte por delante de la persona. Entradas: anticipada 12 € + gastos, taquilla 15 €.

DANZA

‘Zubi’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 h. Con Lauarin Dantza.Espectáculo que integra música, danza y proyecciones audiovisuales, buscando representar la conexión entre el árbol, ZUhaitza y la vida, BIZItza, definiendo un puente de conexión entre ambos, ZUBI.En este proyecto la luna lleva la voz cantante, ya que ella marca el ritmo de la naturaleza y pone a bailar nuestro espíritu. De este modo, la luna se convierte en el pilar del puente que conecta la naturaleza y el ser humano. Siendo la Euskal Dantza el eje principal del espectáculo, tanto la tradicional como la renovada, el resultado de este proceso de creación deja tras de sí un puente, un rastro para las siguientes generaciones, algo que no rompa el hilo de la Euskal Dantza. Entradas: anticipada: 6 €, taquilla 8 €.

‘Basotik Itsasora 2.0’. Casa de Cultura de Huarte. 19 h. SCNO2 y Dantzaz fusionan creación coreográfica y cine en un novedoso formato: la oportunidad de disfrutar, en una misma sesión, de una proyección audiovisual y la representación de un espectáculo de danza. Sobre sus butacas, el público puede visionar un extracto de 30 minutos de duración de 'Basotik Itsasora', una cinta documental que firma Beñat Gereka y que retrata, desde una perspectiva que traspasa las fronteras entre el pasado y el presente, las migraciones humanas y el drama que sufren las personas refugiadas. Entradas: 6 €.

‘NIK-Eu’. Centro Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Exhibición de la compañia iXa Dantza Programa DNA 2023. ´NIK·EU’ se plantea como un baúl de recuerdos y experiencias, como un museo de realidades vividas, un espacio ordenado en un desorden de ideas donde buscar y conectar lo más íntimo de nuestros yoes con las de cada espectadora. NIK, yo en la acción de posesión en euskera y EU, yo en gallego, se conjugan en el título de una obra con tintes autobiográficos donde se plasmarán emociones y realidades vividas desde un punto de vista divertido, emocionante e íntimo. Un lugar donde la masculinidad del individuo se deconstruye para invitarnos a reflexionar sobre cómo la estructura social heteropatriarcal afecta al crecimiento del ser humano desde su infancia a su madurez. Entradas: 6 €.

‘INA’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20.30 h. Danza contemporánea con la compañía de Paloma Hurtado. INA es una pieza de danza contemporánea creada e interpretada por Daniel Morales y Paloma Hurtado en la que se pone la mirada en el concepto de la luz. Esa luz que no vemos pero que brilla con intensidad dentro de nosotros. Miramos al cielo, más allá, al universo y nos sentimos parte de la creación, Pensar que la materia que compone las estrellas es la misma que forma parte de nuestros cuerpos, que todas fuimos alguna vez estrellas candentes del firmamento que hoy observamos. El deseo de poder hacer sentir al otro su conexión con la esencia, con lo más puro que llevamos dentro, con ese foco de luz que nos alimenta y nos hace iguales, entre humanos, y al resto de la naturaleza. INA es un viaje en el tiempo, en el espacio, en el continuo espacio-tiempo. Es el viaje que hacemos al observar los astros, a veces en busca de respuestas, otras con simple curiosidad, pero siempre con preguntas. Entradas: 15 €.

TEATRO

‘Injusta Justicia’. Civivox Iturrama. 19:30 h. Con el Grupo de Teatro de la UPNA. ‘XIV Muestra de Teatro Universitario’. Dirección: Óscar Orzaiz. Con esta pieza presentamos un conglomerado de escenas que nace de la petición hecha a once autores, de escribir con total libertad, una escena que proyecte la injusticia tal y como ellos la entienden. La disputa entre los valores propios y la conveniencia, la violencia de género, la normatividad social, la meritocracia, la complacencia, la Guerra Civil, etc. son algunos de los temas que los autores perciben como injustos. Desde el grupo de teatro pretendemos proyectar el ideario de los autores, además de animar al espectador a hacer una reflexión crítica acerca del significado de injusticia. ¿Es tan gruesa la línea que separa lo justo de aquello que no lo es? ¿Es acaso la justicia una utopía? Entradas: 1 €, en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El crimen fue en Granada’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con La Nave Prod. Teatrales. Porque es necesario acercar la poesía al público. Porque es necesario no olvidar para no repetir; y porque aunque pueda resultar…¿ incómodo?, merece la pena escuchar una parte de lo que fuimos; y es que hubo una época en la historia de España en la que, a los poetas, los versos les salían del dolor, de los poros, de la sangre en el ojo. Aquella época fue la Guerra Civil. Aquellos poetas fueron, entre otros muchos, Rafael Alberti, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, León Felipe, Manuel Altolaguirre, Miguel Hernández… Hoy, vivimos una situación que asemejan a una guerra, y aunque hay rasgos que diferencian los dos momentos de esta España, hay algo que en la distancia y en el tiempo extiende su fina tela de araña… el dolor, el dolor propio y el ajeno. Y de ahí nace. Entradas: 9 € General, 7 € Anticipadas. 4 € Carnet joven.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Una ocasión idónea para sumergirse en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall.

‘Mua’. Cine Parroquial de Lumbier. 20.30 h. Con Kukúmix Teatro. Obra dirigida por Iratxe G. Uriz y Leire Ruiz. "Los besos que nunca dimos, que daremos, que nos dan. Comediantes que reparten canciones, risas, bailes y talento. Personajes que harán de cada escena una historia más allá de la ficción. Besos a repartir…’Entradas: 5 €.

‘Passport’. Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19:30 h. Con Yllana. Homenaje a las compañías de teatro y sus divertidas aventuras por el mundo. Comedia para todos los públicos. Passport es la historia de 4 cómicos de gira por un país llamado Komedistan. Con sketches de otros espectáculos y nuevos, en PASSPORT, cuatro cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco continentes, además de retratar de forma disparatada, las mil y una anécdotas en sus odiseas en aeropuertos, estaciones de tren, furgonetas…Entradas: anticipada 12 €, taquilla 15 €.

‘Improfesionales’ con Álex Rabanal y Kike Biguri. Sala Informal de Tafalla. 19.30 h. Entradas: anticipada 6 €.

CINE

‘Miedo’. Civican. 19 h. La cantante pamplonesa Bandada, con la colaboración de diferentes asociaciones navarras, estrena este documental. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Alcarrás’. Civivox Condestable. 19 h. ‘Ciclo de cine europeo. Grandes películas Made in Europa’. España, 2022. Dirección: Carla Simón. Durante generaciones, la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha…Versión original en catalán con subtítulos en castellano.Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘CORTEN’: Programa de intercambio de cortometrajes del Norte: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. Golem Yamaguchi, Pamplona. 17.30 h. Proyecciones: ‘El último comienzo’. Ficción.17’. Dirección: Gloria Gutierrez Asla, Jorge Delgado. Producción: Pico Tres Cine. Catálogo Laboral Cinemateca cortos (Asturias).,‘Hezur berriak’. Ficción. 23’. Dirección: Aritz Lazkano. Producción: Skullmendi. Catálogo Navarra Shortzinema. ‘Not for sale’. Ficción. 17’. Dirección y producción: Alejandro Sánchez, MIRIAM. Catálogo Cantabria en corto. ‘Hemen bizi da maitasuna’. Ficción. 15’. Dirección y producción: Ainhoa Olaso, Enara García. Catálogo Kimuak (Euskadi). Entrada gratuita previa retirada de invitación en www.golem.es o en taquilla.

CON NIÑOS

‘El viaje de Isabela’. Civivox Mendillorri. 18 h. Espectáculo de títeres y actores con La Tartana Teatro. Niños/as de más de 4 años con acompañantes. Premio Barroco Infantil del Festival Internacional de Teatro de Almagro 2022, presentado por primera vez en Pamplona. Historia de amor y aventuras a partir de la novela ‘La española inglesa’ de Cervantes. La obra cuenta la historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero amor representado en Ricardo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos sentimientos no son tan nobles. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, envenenamientos y batallas a caballo son los ingredientes de esta trepidante y divertida obra… Con motivo del Día del Libro-Red Civivox. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Cuentos con premio’. Sala Museo Pablo Sarasate de Civivox Condestable. 12 h. Cuentacuentos con Sergio de Andrés. Dirigido a público infantil mayor de 4 años, en compañía de una persona adulta. No es por colgarme una medalla, pero si venís al museo de Pablo Sarasate os enseñaré un montón de premios que ganó con su violín y sus manos. Frota que te frota, rasca que te rasca... ¡Rasca y gana! Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller cuentacuentos en euskera. Civivox Jus la Rocha, 12 horas. Piztuta! Euskal Kultur Begirada ’23. Con Maitane Pérez, dirigido a público entre 5 y 10 años. A través del juego y la expresión corporal, en esta sesión conoceremos a los diferentes personajes de la mitología vasca -las sorginas, Basajaun, Mari o Tartalo- y sus leyendas. Nos transformaremos en ellos, imaginaremos cómo andarían o hablarían y, mediante juegos dramáticos, representaremos sus historias e inventaremos otras nuevas. También se narrarán distintas leyendas que rodean a estos personajes mitológicos, como la del eguzkilore o la de Mari y Herensuge, acompañadas con canciones tradicionales, dichos y pequeños trabalenguas que mantienen vivo el euskera. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

Laboratorio de Pensamiento: ‘¿Vivir juntos?’. Plaza Civican. 18 h. De 8 a 10 años. Castellano. Impartido por Jakinmin práctica filosófica. Entrada libre, previa inscripción: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Curso: ‘Emocionarte’. Sala 4 Civican. 10:30 a 12 h. Imparte: Arantza Martín del Río, psicóloga sanitaria. Para 4 a 9 años. En este taller de carácter dinámico, lúdico y artístico, los niños y niñas podrán dejarse sentir y reconocer las emociones del otro, como punto de partida a un crecimiento de su inteligencia emocional y refuerzo de su autoestima. Entrada libre, previa inscripción: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘El Cielo de Cloe’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.17 h. Todos los públicos. Precio: 6 €.

‘Deep Sky’ + Astronomía. Planetario.. 18:30 h. A partir de 7 años. Castellano. Precio: 6 €.

‘Alicia en el País de las Maravillas’. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Danza Neo-clásica. Apto para todos los públicos. Con CaraBdanza. La compañía CaraBdanza retoma otro clásico de la literatura infantil para convertirlo en espectáculo de danza. En esta ocasión es la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, con coreografía de Gonzalo Díaz y música de Johann Strauss II. Es una historia sobre el tiempo, los relojes y los sueños, con una niña como protagonista que tendrá que comprender el paso de niña a adulta. A lo largo del cuento se encontrará con divertidos personajes que le harán comprender que crecer y madurar no supone dejar de lado el niño que llevas dentro y que, a pesar de ese trayecto, la fantasía y los sueños seguirán estando junto a ella. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

II Festival de Magia de Urdax. Parque Trikuharri. Estarán los magos Enestway, Mago Doc, Mag Marcus, Jaime Perla, Teresa Dream y Mago Javi. Por las mañanas habrá talleres y por la tardes los espectáculos. Entrada diaria (taller + espectáculo) 14 €. Entrada para todo el fin de semana 20 €. Para más información y reservas contactar al teléfono: 601 351 319/603 731 527.

VARIOS

Feria de la ciencia ‘Elhuyar Zientzia Azoka Navarra/Tecnociencia’. Baluarte. 10 a 14 h. 160 jóvenes de 12 a 18 años mostrarán 42 proyectos científicos y tecnológicos realizados este curso. Feria organizada por (NICDO)-Planetario de Pamplona-Planeta STEM y la Fundación Elhuyar, con apoyo del Gobierno de Navarra y la Eurorregión. Entrada gratuita.

‘Corre por ellos’. Decathlon Berriozar. De 10 a 14 y de 17 a 21 h. Evento solidario con los perritos de la Asociación Adopta Navarra. Se trata de sumar km en la cinta de correr o la bici estática. Por cada km completado se donará a la asociación 1 kilo de pienso. Por la mañana, se podrá conocer a los animales y donar juguetes, comederos, transportines,etc.

Taller de danza contemporánea y salud mental. Civivox Iturrama, 18 horas. ‘Ciclo sobre salud mental y cultura ’23. Rompiendo estigmas sobre la salud mental’. Con Julia Ugarte Albizu. Para mayores de 16 años. Entrada libre, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.esz

Paseos en bici por el arte urbano de Pamplona: ‘Figura femenina’. Punto de encuentro: Rincón de la Aduana. 11 h. Recorrido por la representación de la figura femenina en las esculturas públicas de Pamplona. Visita a la estatua de los Fueros de Manuel Martínez de Ubago y Ramón Carmona en el paseo Sarasate; a ‘La Mujer Ciprés’ de Alfredo Sada en la Vuelta del Castillo; a la ‘Tramontana’ de Joan Abras en la plaza Europa.; y a ‘Ritmo vital’ de Henri Lenaerts en el Campus UPNA. Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta o bien alquilar una bici eléctrica del servicio del Ayuntamiento de Pamplona. Este alquiler no está incluido en la visita. Recorrido gratuito, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Visita guiada a la exposición fotográfica ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Civivox Condestable. 11.30 h. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Tarde de juegos de estrategia y modelismo’. Casa Juventud, Pamplona. 17 a 20.30 h. A cargo de la asociación Ordo Navarrorum. Para jóvenes de 12 a 30 años. Partidas y demostraciones de carácter competitivo de diversos juegos de estrategia y talleres de pintura de miniaturas, en su versión tradicional y con aerografías. También, un concurso de pintura rápida. Entrada libre.

‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Coordinado por Guillermo Arana, programador. Dirigido a público juvenil, a partir de 13 años. Entrada libre, previa inscripción: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Semana de la Casa de Castilla-León. Plaza de Santa Ana 10:30 h. Día de los juegos autóctonos de Castilla y León: Bolos Leoneses, Bolos Burgaleses, Rana, Tanguilla, Chapas, etc. Nuevo Casino 18:30 h. Pregón de fiestas a cargo de María Teresa Gracia. Cierre musical a cargo de LiberTrio (saxo, piano y percusión). Aperitivo en la Sede.

Mercadillo Rastrillo Solidario Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San Ignacio de Pamplona (c/Avenida San Ignacio, 3). Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Hay productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30 horas. Domingos, cerrado.

Feria de abril en Berriozar. 12 h Actuación de baile Aires del Sur. 13 h Actuación musical «Savia Nueva. 14:30 h Comida popular. Puntos de venta: Kirol taberna, Herria taberna y Bar XL. (Personas adultas: 12 €, Txikis: 6 €). 18 h Actuación musical Son de Ases.

Paseo Arte y Naturaleza: Desde Izko hasta Vesolla. 10 h Encuentro en la pasarela de la autovía del Alto de Loiti. Unos 6 km de recorrido. Organiza Grupo Valle de Izagaondoa y Petrus Museum.

DÍA LIBRO

Feria de Primavera de Urroz Villa del Libro. Plaza del Ferial de Urroz Villa. 22 y 23 de abril. Horario: 11 a 15 h. Día del Libro: libros, artesanía, coleccionismo, flores… Y con la ambientación poético-musical de Poetas a Domicilio. Además, el sábado 22, a las 12 h, Taller de Flores y Plantas de Primavera, a cargo de El Jardín de Sali’. Inscripción: 9 euros (609408204). El domingo, Recital de poemas de Mª Socorro Latasa Miranda a las 12:30 h en la librería Ojos de Búho.

EVENTOS

V Encuentro de Campaneros de Navarra-Nafarroako Ezkilazainak Topaketa. Santacara. Tras 3 años sin celebrarse por la pandemia. Este año, además, es el primero en que cuentan con el Reconocimiento de la UNESCO hacia el “Toque manual de campanas” como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.. Programa: 10 h Encuentro y almuerzo popular de bienvenida en "El Fosal" de la iglesia. 11:30 h Visita a la Iglesia y Campanario de Nuestra Señora de la Asunción, donde se realizará el homenaje a Juan José Lanas, Víctor Círez y Manuel Adín (póstumo), por su desinteresada dedicación a las campanas y sus toques tanto en la Parroquia de Nª Sra. de la Asunción como en la Ermita de Santa Eufemia. Entrega de placas conmemorativas y colocación de pañuelicos. Asamblea Asociación Campaneros de Navarra. Visita Guiada a la Ciudad Romana y Museo de ‘Cara’ y Visita Guiada a la Torre Medieval. Emblema de la localidad. Ronda por el pueblo para tomar unos vinos. 14:35 h Comida en la Sociedad La Torre.

FIESTAS

Fiestas de San Jorge-Pamplona 2023. 9:30 h DIANAS por las calles del barrio con Sanduzelaiko Gaiteroak. 11 h Desde el Parque Infantil. Gigantada Txiki. Con la visita de las Comparsas de Rotxa, Noain y Arrosadia. Recorrido por las calles: Salva, Labayen, plaza gortari, Paseo Sandua, Fleming, Juaristi, Sanduzelai, salva. Taller de Uriz. Acompañados por Sanduako Gaiteroak. 11 h Apertura de la carpa del Paseo de Sandua. Ambiente y vermut con fritos y música.12 h Fiesta de Calderetes.13 h La Fanfarre del barrio Miluzeko Haizeak en el nuevo espacio festivo del Paseo de Sandua. Buen ambiente y mejor música mientras se cocinan los calderetes. 18.30 a 20.30 h En la zona verbenera de la "plaza de los gigantes" (paseo Sandua) es la hora del baile. Música pa bailar en directo. 19 h Karrikadantza en la Peña Sanduzelai. 20 h Baile de gaita con Sanduzelaiko Gaiteroak. Lugar: Calle Nicasio Landa. De nuevo los cohetes nos anuncian el comienzo de los encierros. Desde karrikagune por el recorrido habitual (Landa, Juaristi, San Martín y salva). 23:30 h CONCIERTOS con JACK & KAYLF, ATRAKO KRIMINAL, LA BAHIA y STREETWISe. Lugar: zona festiva Parque de la O. Desde las 23 h Baile en el espacio verbenero de la "plaza de los gigantes". 00:30 h CONCIERTO SUPERSÓNICOS ¡Anímate a disfrutar de un buen Rock! en la PEÑA SANDUZELAI C/ Dr. Landa nº3,

XXIX Fiestas de la Verdura 2023-Tudela. 8:30 h. Torneo Express de Padel ‘Fiestas de la Verdura’ fase de Liguilla. Inscripciones: en recepción de SDR Arenas. Socios 5€ hasta el martes 18 de abril a las 20 h. Se obsequiará por la inscripción con un lote de productos de conserva. Información: www.sdrarenas.com. Patrocina: Mejoras.es inmobiliaria. Colabora: Orden del Volatín y Verduras Gvtarra. 10-14 h. ‘IV Feria de la Verdura y la Gastronomía’. Exposición y venta de producto local y de temporada, cocina en directo, demostración de pelado y cocinado de verduras, catas de aceite y vino, degustación y talleres infantiles. Lugar: Paseo del Queiles. Organiza: Consorcio EDER. 11 h. Visita temática del espárrago y aceite Artajo. Visita guiada a la plantación y al trujal, cata de aceite y charla degustación de espárrago. Precio de la visita desde 16 €/Persona. Más información y reservas en www.artajo.es o por teléfono: 948 386 225 o 608 840 369. Imprescindible reservar. 11 h. Picnic entre olivos. Precio de la actividad desde 4 €/persona. Más información y reservas en www.artajo.es o teléfono: 948 386 225 o 608 840 369. Imprescindible reservar. 11:30-13 h. Demostración de platos de otras culturas con verduras de Tudela. Lugar: cocina del Mercado de Abastos. Colabora: Asociación Mi Bello Ecuador. Organiza: Ayuntamiento de Tudela. Subvenciona: Gobierno de Navarra. 11:30-14:30 y 17-20 h Tren turístico por la ciudad. Salida de C/ Muro. Precio: 2,5 €. 12:30 h. Concierto Bandas de las escuelas municipales de Barcelona, Bilbao y la banda infantil de la Escuela Conservatorio Fernando Remacha’. Patio de la Escuela-Conservatorio. Directores. Jesús María Santos, Maurici Albás y Míkel Albistur. Entrada libre hasta completar aforo. 17:30 h. Taller en familia ‘Little Chef’. Taller de cocina en inglés para niños de entre 3 a 7 años. Lugar: Carpa Orden del Volatín situada en Paseo del Queiles. Promocionado por: ‘Kids&Us’. Colabora: Orden del Volatín. Aforo limitado. Necesaria inscripción en: Escuela de inglés Kids&Us, C/ María Azlor 2. 948 916 246 / 644 254 372. 19-23 h. Zona canalla: Conciertos de Los Flamingos, Meridian y Da igual. Lugar: Plaza Mercadal. 19:30-21 h. Pasacalles del Paloteao del Casco Viejo de Tudela/ Tuterako Alde Zaharreko Paloteaua. Por las calles de Tudela. 20:30 h. Danza Contemporánea: INA. Lugar: Teatro Gaztambide. 15 €. Organiza: EPEL Tudela Cultura. 23:00h. Carlos Jean. Lugar Plaza Fueros. Capítulo General de la Orden del Volatín: 10 h. Acogida de Cofradías y Desayuno. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 10:40 h. Marcha Cívica a la Catedral de Tudela. 11 h. Misa Navarra. Lugar: Catedral de Tudela. 11:45 h. Recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12 h. Capítulo General de La Orden del Volatín. Entrega de premios y nombramientos. 13 h. Marcha Cívica hacia la Plaza de los Fueros. 13:30 h. Fiesta Popular amenizada por los Gigantes, Dantzaris y Gaiteros de Tudela en la Plaza de los Fueros. 14:30 h. Ágape de Hermandad. Restaurante La Parrilla Vinos de Bodegas Chivite. Copas Royal Bliss. FUSTIÑANA: 13 h. Concurso de Menestras de Fustiñana. Fallo del jurado a las 13:30 h. Lugar: Polideportivo Municipal. La persona ganadora podrá representar a Fustiñana en el concurso de Menestras de Tudela. ARGUEDAS: 12 h. Taller infantil Me importa un pimiento. Lugar: Plaza del Tinglao. 21 h. Concierto Grupo Botxorno. Lugar: Plaza del Tinglao. Contaremos también con una amplia oferta de pinchos y menús de verduras en nuestros bares y restaurantes.

Fiestas del Villar 2023 en Corella. 10 h. Chocolatada infantil en la Plaza de España. Peña el Tonel. 10:30 h En el Santuario del Villar Consagración a la Virgen del Villar y ofrenda floral infantil. 11:30 h. Encierro de reses bravas. Ganadería Eulogio Mateo de Carcar. Seguidamente, capea para la afición en la Plaza de Toros. 13 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos con Txaranga Riau Riau 16:30 h. Café-Concierto en la carpa con la Orquesta Krypton. 17 h. Espectáculo infantil. Plaza de España. 18 h. Desafío de ganaderías con vacas enfundadas de las ganaderías Víctor Ustarroz y Casta Murchantina. Plaza de toros. 19 h. Encierro infantil simulado por el recorrido habitual. Organiza Apyma Virgen del Villar. 17 h. En el Santuario del Villar, Salve Solemne cantada por el Orfeón Virgen del Villar. 20-00:30 h. DJ en la Calle San José. Asociación Juvenil San Miguel. 20 h. Concierto Asociación Musical Banda de Corella y bailes populares con Danzas Tambarria y Gaiteros de Tudela. 21 h. Encendido de la tradicional hoguera y reparto de turradas de ajo y vino de la tierra. Peña Gracurris. 00:30 h. Verbena con la Orquesta Krypton en la carpa Plaza de los Fueros. 01:00 h. Txaranga Riau Riau por las calles del centro.