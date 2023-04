Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

DÍA LIBRO

XXV Lectura Pública de El Quijote. Biblioteca de Navarra. De 10 a 14 h y de 16 a 18:30 h. Ciclo ‘Día del Libro’. Organizan: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia y Ateneo Navarro.

‘Un cuento musical de lo más informal’. Biblioteca de Navarra. 19 h. Espectáculo literario musical en castellano y euskera sobre la obra de Roald Dahl Los tres cerditos (Cuentos en verso para niños perversos) con la actuación del sexteto de viento y piano Ensemble Sarasate del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Lectura dramatizada a cargo de Carlos Remón.

‘Entre poemas y canciones’. Biblioteca Txantrea. 19 h. Coro Arturo Kanpion Abesbatza + Kruzi Barrena y Marian Salinas. El coro txantreano traerá a la biblioteca un nuevo repertorio de magníficas canciones, que alternarán con los poemas recitados por las poetas Kruzi Barrena y Marian Salinas. Director: Mikel Lumbreras. Aforo limitado. Retirada previa de invitaciones de manera presencial, en el tfno. 948 149882, o en biblitxa@navarra.es

‘Pum pum, CorAcción: Juego-cuento interactivo’. Biblioteca de Alsasua. 18 h. ‘Semana del Libro’. Taller infantil a cargo de Manolita Thunders. Inscripción en la Biblioteca.

‘Las historias que cuentan: cuatro libros, una puesta en escena’. Biblioteca de Tudela. 18,30 h. ‘Festival Literarte’: literatura y teatro. Recoge tu invitación en la biblioteca.

‘El libro mágico’. Biblioteca de Lodosa. 17.30 h. Cuentacuentos con Próspero Teatro. Día Libro.

CHARLAS

‘Uso de la magia como terapia’. Civivox Jus la Rocha. 18 h. Con Marcos Ortega y Luis María Berrueta. ‘Ciclo sobre salud mental y cultura’. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘El impacto del feminismo en la agenda política: ¿cuestión de prioridades?’. Civivox Iturrama. 19 h. Con Arantxa Elizondo Lopetegi, politóloga y ex secretaria de Emakunde. Organiza: Foro de Mujeres MIRaN. La ponente responderá a cuestiones cómo: ¿Han cambiado las mujeres la política? ¿Se ha incorporado la agenda feminista a las prioridades de las instituciones políticas? ¿Existe un nuevo estilo de liderazgo de las mujeres que acceden a la política…? A pocas semanas de las elecciones es un buen momento para plantear estas y otras cuestiones, analizando las aportaciones que han realizado los estudios feministas en Ciencia Política.

‘Teatro medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Civivox Condestable.19 h. Conferencia de Julio I. González Montañés, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago con las especialidades de Historia del Arte Antiguo y Medieval y Museología. Cierre del ciclo ‘Teatro medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Organiza Astrolabio Románico. Entrada libre previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

XVI Jornadas de la Economía Solidaria de Navarra: ‘Soberanía alimentaria, transición ecosocial postcapitalista’. Organiza REAS Navarra. 19 h. Geltoki. ‘Mercados transparentes’. Visita guiada de la mano de Aritz Gamboa, en euskera. Después, clausura de las jornadas y brindis con la Plataforma contra las Macrogranjas de Navarra.

MÚSICA

‘En tierra extraña’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Producción de SOM Produce y Teatro Español. Con Diana Navarro, Alejandro Vera, Avelino Piedad. Dirección: Juan Carlos Rubio. Musical con copla, jazz y mucho más. Un encuentro que habría sido inolvidable: Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León. Sinopsis: España, 1936. Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Pero cuando se encuentran frente a frente, se desvela la verdadera razón de ese encuentro: avisar a Federico de que la situación del país es irreversible y que su nombre figura en varias listas negras. “Gente como él” debería huir al extranjero cuanto antes por su propia seguridad. Pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino. No quiere abandonar su patria, en ningún lugar se sentiría como en ella… Entradas: 22, 18 y 8 €.

Antonio Baciero: ‘Ochos siglos de música navarra’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Piano. Recital en el que están representadas las múltiples vertientes didácticas de su amigo y maestro Fernando Remacha. Abren el programa unas Trovas del Rey Teobaldo de Navarra (1201-1253) resultado de los encuentros mantenidos entre Baciero y Remacha en la Semana de Estudios Medievales en Estella, cuya vertiente musical dirigía el tudelano desde sus comienzos. Siguen obras procedentes de la labor musicológica de Antonio Baciero con el también tudelano Joseph Ximénez (1600-1672), el corellés Joaquín Asiain (1758-1828) y el roncalés Sebastián de Albero (1722-1756); todas ellas procedentes de la Nueva Biblioteca Española de música de teclado iniciada por Baciero en 1979 en la Unión Musical Española (Madrid) con el impulso y criterio de Remacha. La publicación incluyó las tres Sonatas conservadas en un manuscrito de El Escorial de Julián Prieto (1765-1844), Maestro de Capilla de la Catedral de Pamplona durante más de 40 años y profesor de Eslava. El recital tiene como colofón una de las obras más emblemáticas del Maestro de su época tudelana: la Sonatina de 1948. Entradas: 16 y 18 €.

Sofía Esparza, soprano y Rinaldo Zhok, piano: ‘Homenaje a Arrieta y Gaztambide’. Capilla Museo de Navarra. 19:30 h. Ciclo ‘Museo Abril en la Capilla 2023’. Entrada gratuita hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones el mismo día de la actuación, desde las 18 h.

Concierto Benéfico de Gospel africano con Aba Taano. Parroquia de San Nicolás de Pamplona. 20:30 h. Quinteto de gospel de Kampala (Uganda). Concierto a favor de Música Para Salvar Vidas, proyecto humanitario creado en 2005 para salvar a niños en abandono total y sacarles adelante hasta que puedan sobrevivir por sí mismos. Actualmente más de 60 personas viven en la casa/hogar donde estudian primaria, secundaria y escuelas especializadas. Entrada gratuita. Se solicitará donativo a la salida.

‘Jóvenes voces de Navarra’. Centro Cultural Avenida de Cascante.19:30 h. Recital presentado por el Aula de Canto del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate en colaboración con el Centro Cultural Avenida. Se interpretarán Arias de ópera, Zarzuela y Canción Española.

Juárez + Acid Tongue. Zentral Pamplona. 21.30 h. Concierto. Juárez es uno de los principales referentes del underground pamplonés. Propios de utilizar un sonido que toma elementos de diferentes géneros como el rock fronterizo, la psicodelia, el kraut, el pop, el folk, el western o el indie y letras que se mueven entre lo onírico, lo lírico y lo personal. Acid Tongue. El último lanzamiento de la banda, ‘Arboretum’ es en parte obra de glam-rock, en parte mixtape y marca un importante paso adelante para una banda bien versada en cruzar la línea entre la psicodelia y el power-pop.Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 17 €.

Rage Rising (Rage Against The Machine Tribute). Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21.30 h. Gran noche de Hard Rock y Metal. Rage Rising rendirá tributo a un grupo que ha marcado historia a nivel internacional: Rage Against The Machine es una de las bandas más emblemáticas en la historia del rap/metal, formada en 1991 por Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford. Se caracteriza por sus personales riffs de rock/metal con potencia y groove junto a las infinitas letras forma de "rap", formando una sólida base como si de un "beat" se tratara. Además, su guitarrista añade sonidos de guitarra emulando efectos de "scratch" y "loops" muy comunes en la música urbana. Con temas como "Killing In The Name" o "Bulls On Parade" se hicieron sitio en las listas de éxitos y, sin duda, vas a disfrutar de estos y muchos más con el show de Rage Rising. Rage Rising nace de la mano de William Miller (voz), Javier Vila (guitarras), Álvaro Hernández (batería) y Aleix Gallifa (bajo). Entradas: anticipada 12 € más gastos, taquilla 15 €.

Kardo Party #2: Ladilla Rusa & DJ Zuribostnerisei & Pablitomix DJ. Sala Totem, Villava. 22-06.30 h. Presentado por Maruxak. Entradas: 20 €.

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Galantes y románticos’. Teatro Gaztambide, Tudela. 19:30 h. Director Christophe Rousset. Sabine Meyer, clarinete. Obras de Haydn, Weber y Schubert. Entradas: 14 y 24 €.

DANZA

‘Nik·Eu’. Casa de Cultura de Aoiz/Agoitz. 20:15 h. Con iXa. ‘Festival DNA’. Una obra con tintes autobiográficos donde se plasmarán emociones y realidades vividas desde un punto de vista divertido, emocionante e íntimo. Un lugar donde la masculinidad del individuo se deconstruye para invitarnos a reflexionar sobre cómo la estructura social heteropatriarcal afecta al crecimiento del ser humano desde su infancia a su madurez…Entradas: 6 €.

TEATRO

‘Gallinero de comedias’. Instituto Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. Taller de Teatro Navarro Villosalada. Texto escrito por Ana Artajo y Ion Martinkorena que convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Entradas gratuita, previa retirada de invitación en conserjería del Instituto.

Monólogo con Nerea Garmendia, Aroa Berrozpe y Carolina Noriega. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Entradas: anticipada: 12 €, taquilla 15 €.

‘¿Qué ocurrió en Undiano?’. Biblioteca de Berriozar. 19.30 h. Lectura dramatizada de la obra de Yolanda Almeida. Con Arantxa Murugarren, Carlos Ollo y Yanire Ibáñez.

‘Saco Roto. El Catch’. Teatro de Ansoáin. 20 h. Con De Improviso. Dos parejas de intérpretes se enfrentan en el escenario como si fuera una velada de boxeo… Para ganar deben crear historias a partir de los títulos y las sugerencias del público, que los manipula sin piedad. A lo largo de los seis asaltos que conforman cada velada, el maestro de ceremonias pone distintas reglas y dificultades que deben conseguir que cada vez sea más complicado hacer reír al público y construir esas piezas improvisadas. Al final de cada reto el público vota a la pareja que más le ha gustado hasta que resulta un único y digno ganador de la contienda. Entradas: 7 €.

‘La Saga’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Txalo. Con Joseba Apaolaza, Ainhoa Etxebarria y Koldo Olabarri. En casa de los Sagasti -familia de la alta burguesía vasca- las cosas andan revueltas… Ane, la hija, activista social feminista, ha decidido cambiar su primer apellido por el de su madre: No acabaremos con el patriarcado mientras no tomemos el apellido de la madre que nos ha traído al mundo. Para Antón Sagasti, patriarca de la familia, es incomprensible que quiera renunciar al apellido Sagasti, de gran tradición en la comarca. Antón recurrirá a infinidad de artimañas para que Ane desista en su propósito. Lo que importa es la continuidad de su apellido. Entradas: 10 €.

‘Passport’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Con Yllana. Historia de 4 cómicos de gira por un país llamado Komedistan… Los problemas en la aduana para entrar en el país, el conflicto con el idioma en un restaurante, hospedarse en un hotel desastroso y el antes y después de una función resumen la experiencia de trabajar en el extranjero. Un homenaje a la vida de los artistas que cruzan fronteras con el propósito final de compartir la risa por todo el planeta. Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos. Entradas: 10 €.

‘Llueven Vacas’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Con Boga Boga. Sobre el maltrato a la mujer… La obra nos introduce en un hogar donde Fernando manda y donde Margarita obedece, donde Fernando propone y Margarita acata, donde la violencia de género en forma de maltrato psicológico ha hecho ya su aparición. Este hogar no debería resultarnos desconocido, ni tan siquiera lejano, o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento que habita en ese hogar se le llame amor es una de las mayores atrocidades. Y eso es, precisamente, lo que nos encontramos: un hombre que le dice a su mujer el peor de los “te quiero”. Entradas: 8 €.

CINE

CORTEN-Programa de intercambio de cortometrajes del Norte: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. Golem Yamaguchi, Pamplona. 20 h. ‘Amanece la noche más larga’. Animación. 9’. Dirección: Carlos Fernández de Vigo, Lorena Ares. Producción: Gravity Laws, Arquetipo. Catálogo Navarra Shortzinema. ‘Só as árbores coñecen o son das bala’. Documental. 13’. Dirección: Rebeca Lar. Catálogo Shorts from Galicia. Entrada gratuita previa retirada de invitación en www.golem.es o en taquilla.

‘Vida de un estudiante’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘La abogacía en el cine VI’. EEUU, 1973. Dirección y guión: James Bridges. La trama sigue a un grupo de estudiantes universitarios que se enfrentan a una serie de desafíos mientras tratan de encontrar su lugar en el mundo. El personaje principal es Jesse, interpretado por Michael Parks, un joven blanco de clase media que se siente desconectado de su entorno y busca su identidad a través de la música y el arte. Mientras tanto, sus amigos negros luchan contra la discriminación racial y buscan cambiar el sistema desde dentro de la universidad. Entradas: 3 €.

‘Mendiak 1976’. Casa de Cultura de Burguete. 19 h. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España-Afganistán, 2021. Dirección: Luis Arrieta Etxeberría. ‘Mendiak-1976’ trata sobre la pasión y el amor por las montañas, la juventud, la exploración y la libertad. Pero también sobre la memoria, la amistad y sobre un mundo en constante cambio… La expedición Navarra al Shakhaur (HinduKush/Afganistán 7.116 m) en el año 1976 pasó a la historia como el «primer 7000 vasco». Esa cima convirtió a un grupo de soñadores anónimos en pioneros. Una historia desconocida, llena de retos, sueños, y aventuras, pero también de dolor. En el descenso del Shakhaur perdió la vida Leandro Arbeloa y Javier Pastor perecería un año después junto a Julián Lasterra en la escalada al Couloir Gervasutti del Mont-Blanc. Con presencia del director. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

Taller creativo con nuestros mayores: ‘Caja de tesoros’. Civivox Iturrama. 17.30 h. Con Diana Arboniés, de La Crafetera. Para menores de 6 a 12 años, en compañía de una persona adulta. Mediante la técnica del decoupage personalizaremos y decoraremos una bonita caja de madera que servirá para guardar nuestra colección de pequeños tesoros. Entradas: 4 euros, previa inscripción tfno, 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller infantil de semilleros. Biblioteca San Francisco, 17.30 h. Dinamizado por estudiantes de 4º del C.P San Francisco. Para menores de 5 a 7 años. Proyecto “Biblioteca de semillas” Consistirá en la creación de semilleros con materiales reciclados. Se explicará el ciclo de vida de una semilla y variedades de plantas y frutas que podemos sembrar en casa. Inscripciones en la biblioteca, en tfno. 948 210 524 o en biblisfr@navarra.es

Club de Lectura ‘El Viernes… Tbo’. Civican. 18 h. A partir de 9 años. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. Gratuito, con inscripción en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Contar y cantar, todo es empezar’. Casa de Cultura Valle de Aranguren, Mutilva. 17 h Euskera y 18:30 h Castellano. Con Musas y Fusas. Gratuito.

‘Filosofía para niñas y niños’. Biblioteca Noain. 18 h. De 9 a 12 años. Filosofans. En castellano y euskeraz. Gratuito.

‘Los cuervos no se peinan’. Casa Cultura Maria de Maeztu, Artica. 18 h. Lectura Teatralizada. A partir de 4 años. Castellano. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Zorionak Marimotots!’-Porrotx eta Marimotots. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 18 h. Entradas: anticipada 3 €, taquilla 5 €..

Kamishibai en euskera. Biblioteca de Castejón. 18 h. Cuentacuentos con Inés Bengoa.

VARIOS

Taller de magia-terapia. Civivox Jus la Rocha. 19 h. ‘Ciclo sobre salud mental y cultura’. Con Marcos Ortega y Luis María Berrueta. Dirigido a población mayor de 18 años. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘Cafeteando’-Taller de papiroflexia. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Azoka Gardena-Mercado Agrario Transparente de Bizilur. Geltoki Pamplona. 17 a 20:30 h. Producto local de las manos de sus productorxs.

Mercadillo Rastrillo Solidario Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San Ignacio de Pamplona (c/Avenida San Ignacio, 3). Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Hay productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30 h. Domingos, cerrado.

FIESTAS

Fiestas de San Jorge-Pamplona 2023. 10 h En el patinódromo, Auzolan para montar la zona festiva. 18:30 h Grupo de danza Revuelo. Civivox de San Jorge. Aforo limitado. 18:30 h Salida de la comitiva hacia el Txupinazo con las Comparsas de Gigantes del barrio, Dantzaris del Ikastetxe, y Los Mayordomos y Mayordomas. Acompañados por Sanduako Gaiteroak y Sanduzelaiko Gaiteroak. Desde el Paseo Sandua, por Gortari, Labayen y Parque de la O. 19:15 h Ya se acerca la hora, llegarán los gigantes, el parque se llenará de buena gente, entre actuaciones, pregones, al sonido de gaitas, txistus, atabales y tamboriles prenderemos la mecha y con el Txupinazo. 20 h Baile de gaita con Sanduzelaiko Gaiteroak. Calle Nicasio Landa. 21:15 h Como es tradición sonará un cohete, sonarán dos y al tercero comenzarán los encierros de fiestas. La "ganadería Adardunak" correrá saliendo de Karrikagune por el recorrido habitual. (Calles: Salva, Landa, Juaristi y San Martín). 22:17 h Poco más o menos. Cena Autogestionada en la carpa. 23.30 h en la Nueva Zona Verbenera, Paseo de Sandua, en la plaza donde está la bajera de los gigantes.Bailables de todos los tiempos, de antes de ayer, ayer y de hoy, con Lekiam. 00:00 h Verbena con Biziraun Erromeria en la carpa festiva. 00:30 h Noche de Rock & roll.Conciertos de Faneka Brava Y Primostones! Peña Sanduzelai. 01:30 h “Cantanumeros”. ¡Habrá sorprendentes premios!

Fiestas del Villar 2023 en Corella. 18 h. Trashumancia urbana. Calle Santa Bárbara. 19 h. Encierro de reses bravas de la Ganadería Juan José Laparte de Marcilla por el recorrido habitual. Seguidamente, capea para la afición en la Plaza de Toros. 20 h. Encierro infantil simulado, por el recorrido habitual. Organiza Apyma Virgen del Villar. 20:30-02:00 h. DJ en la carpa, Plaza de los Fueros. Organiza Asociación Juvenil San Miguel. 21:30 h. Torillo infantil embolado. Calle San José.

XXIX Fiestas de la Verdura 2023-Tudela. 9:30-12:30 h. Talleres infantiles VERDUART. Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Frutas y Verduras Castel Ruiz. Colabora: AECC y Ana Carcavilla. Organiza: Orden del Volatín. 17 h. Visita guiada en familia al Centro de interpretación de la huerta( Incluye taller para familias con niños/as entre 4 y 10 años) Inscripciones molinar@centroscivicostudela.com y 5 minutos antes del inicio de la actividad en centro cívico Molinar si quedan plazas disponibles. 18 h. Encuentros musicales. Cita con el musicólogo Mariano Navarro para entender el programa que la OSN ofrecerá a continuación en el teatro. Lugar: Centro Cívico Lestonnac. Entrada Libre hasta completar aforo. 18:30 h. Entrega de premios 21º Concurso de Microrrelatos. Lugar: Casa del Almirante. Entrada libre. Organiza: EPEL Tudela Cultura. 19:30 h. Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Galantes y románticos’. Sabine Meyer, Clarinete. Chritophe Russet, Director. Lugar: Teatro Gaztambide. Precio: 18 y 24 € Platea. 19:30 h. ‘Hoy Comemos con Conservas Medrano’. Degustación popular de Pochas con verdura acompañadas de Cerveza Ámbar, vinos Malón de Echaide y Coca Cola. Sorteo de regalos de nuestros patrocinadores entre los participantes de la degustación. Precio: 2 €. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Conservas Medrano. 20 h. Visita guiada nocturna a la Catedral de Tudela. Precio: 4 € Plazas limitadas. Inscripción en las oficinas del SAC del Ayto. de Tudela. 20:30 h. Cata ‘Made in Navarra’. Se catarán 3 vinos, blanco, rosado y tinto acompañados por pinchos de verdura por 18 €. Reserva tu plaza en 18 grados (lunes a viernes de 18-20 h. en Verjas, 16) o 18grados.es 21 h. Cena de verduras sociedades Tafureria y Topero. Organiza: Federación El Hortelano. 21 h. Concierto Merce. Plaza el Batallador. 22:30 h. Concierto de Hedonia. Plaza el Batallador.