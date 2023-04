Estaciones Sonoras ultima los detalles de su edición de primavera con El Drogas, Quique González o Viva Suecia

Estaciones Sonoras de Primavera, que volverán a llenar de música la ribera navarra en la segunda edición de uno de los festivales más activos del país. Tendrá lugar los próximos 12 y 13 de mayo en Queda apenas un mes, para la celebración de lasque volverán a llenar de música la ribera navarra en la segunda edición de uno de los festivales más activos del país. Tendrá lugar losen Cascante (Navarra) y ya se han agotado las entradas para la noche del sábado y están a punto de agotarse las del viernes.

Las Estaciones Sonoras de Primavera comenzarán el viernes 12 de mayo con las actuaciones de 'El Drogas', en su gira histórica Barricada 40 Aniversario y Quique González, repasando los temas de su último disco 'Sur en el Valle'. Compartirán escenario con músicos navarros como Alejo, presentando dos de sus últimos temas, 'Rambo' y 'Quería Escribirte', así como las canciones de su primer disco 'La Fiesta era para otros' (Start Anew M&E, 2022) o Zetak (Premio MIN 2021 a Mejor Album en euskera y nominados a Mejor Canción del Año en los Min 2023), que pondrán el broche electrónico a la noche.

Durante la mañana del sábado, los asistentes a las Estaciones Sonoras de Primavera podrán disfrutar además de conciertos gratuitos desde el escenario #YoComproenCascante en la Plaza de los Fueros, patrocinado por los comercios locales y a cuyo escenario se subirán grupos como Mujeres Fuertes y Bellas DJ, Micromambo o Kokoshca. Además, a mediodía se celebrará una “Paella Solidaria” junto a Villa Javier - Fundación Tudela Comparte, para recaudar fondos y colaborar con el comedor social de la localidad.

Al caer la tarde, subirán al Escenario del Antiguo Colegio, Amable DJ, Second, Viva Suecia y We are not Djs que cerrarán la edición primaveral. Las entradas para estos conciertos están agotadas.

“Estamos muy agradecidos por la respuesta del público” explica Anselmo Pinilla director del Festival. “Hemos agotado las entradas del sábado y quedan las últimas a la venta para la jornada del viernes lo que implica que van a público de toda España para disfrutar de los conciertos, pero también del entorno, de los monumentos, de la localidad y por supuesto de la gastronomía tan rica que tenemos en la Ribera Navarra y en particular en Cascante. Impulsar el turismo cultural hace que la hostelería y el comercio local se vean beneficiados y es nuestro deber impulsar una economía circular en los pequeños pueblos a través de la cultura y la música”, explica.

Con cuatro ediciones al año, uno de los más activos del país, el festival Estaciones Sonoras celebra este 2023 su 10º Aniversario, en el que contará con un potente cartel de actuaciones tanto en mayo como en agosto y septiembre, entre los que se incluyen grupos que han sido parte de la historia del festival como El Drogas, Xoel López, que actuará en las Estaciones Sonoras de Otoño, para revivir su proyecto Deluxe 14 años desde su disolución, Second, Andrea Santiago o Smile entre otros.

PRÓXIMAS NOVEDADES

El festival Estaciones Sonoras celebra este 2023 su X Aniversario, una cita muy especial en la que el festival ha crecido enormemente desde su primera edición cuando la Asociación Radio Cierzo de Cascante, organizó en 2013 el primer ciclo de conciertos bajo el lema “De Cascante para el mundo”. En aquel entonces nada haría presagiar el éxito de un festival que ha ido creciendo hasta alcanzar las 14.000 personas del 2022, llegadas de diversas partes del mundo.

Organizado con la colaboración de Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Cascante, forman parte del Programa Innova Local en 2023, impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, para contribuir a fortalecer el tejido rural navarro.

Conscientes de su labor como festival intergeneracional, su programación incluye además de los ciclos conciertos, gastronomía popular, talleres infantiles y juveniles y visitas guiadas al patrimonio de la zona, al encontrarse en una ubicación privilegiada en la localidad de Cascante, en la Ribera Navarra. A las faldas del Moncayo, la localidad alberga además un Centro Termolúdico, bodegas como Malón de Echaide, centro de la edición de invierno así como diversos monumentos entre los que destaca la arquería porticada de la Basílica del Romero, única en España, así como museos y un yacimiento arqueológico, lo que ha impulsado el turismo nacional e internacional hasta la zona.

En esta edición se ha habilitado además una zona glamping y autobuses lanzadera desde Tudela favoreciendo las comunicaciones e impulsando el turismo hotelero de la zona.

Dirigido por Anselmo Pinilla, la clave de su éxito está en la cercanía del pequeño formato, que acerca artistas y bandas, a un público entregado que va creciendo en cada estación sin perder su seña de identidad, el pequeño formato y la cercanía y ambiente que genera.

Además, entre las novedades para este 2023 se encuentra la celebración de la Gastroestación, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de septiembre en el que además de actuaciones musicales se celebrará una cita gastronónima sin precendentes con grandes figuras de la alta cocina como Pepe Solla y Leandro Gil, reconocidos con 1 estrella Michelin y 3 soles de Repsol, o el Chef de Cascante Nacho Gómara, que con un Sol Repsol, acercarán al público la alta cocina.

También tendrán lugar numerosas acciones solidarias como comidas populares cuyos beneficios irán destinados a obras sociales o la celebración del “Entorno Sonoro”, iniciativa sin ánimo de lucro para la recuperación del patrimonio natural de la región.