Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘¿Qué está pasando con la transmisión de la fe?: diagnóstico, retos y pistas para abordarlos’. Salón del Instituto de la Plaza de la Cruz. 19:30 horas. Conferencia del Foro Gogoa, impartida por Roberto Casas Andrés, Doctor en Teología, Licenciado en Filosofía, Diácono permanente de la diócesis de Bilbao, casado y con dos hijos.

‘¿Podemos pintar a Dios? Debate interreligioso’. Museo de Navarra. 19.30 horas. En el marco de la exposición de Aquerreta. Mesa redonda en la que participan Fermín Labarga, Alfonso Nahum y Ion Raducu, representantes de las religiones católica, judía y ortodoxa. Modera: Pedro Luis Lozano Uriz. Entrada gratuita.

‘Mujeres en la historia’. Biblioteca San Francisco, 18.30 horas. Conferencia. Edmundo Fayanás, profesor de historia y escritor, hablará sobre tres mujeres que hicieron historia y que representan el papel de la mujer en nuestra sociedad: Margarita de Navarra, Clara Campoamor e Irena Sendler.Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, tfno. 948 210 524 o en biblisfr@navarra.es

Conservación de semillas en el Banco de Germoplasma CITA-Aragón. Sala Planta 1 de la Biblioteca de Navarra. 19 h. Ponente: Cristina Mallor. Ciclo: Bibliotecas y Semillas. La charla será retransmitida también en streaming.

‘Historias y anécdotas de los Oscar’. Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. El crítico de cine Mikel Navarro hará un repaso desde los inicios de Hollywood hasta nuestros días. Evolución de la ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, curiosidades, incidentes, polémicas, luces y sombras de los Academy Awards… Entrada libre hasta completar aforo.

XVI Jornadas de la Economía Solidaria de Navarra: ‘Soberanía alimentaria, transición ecosocial postcapitalista’. Organiza REAS Navarra. 19 horas. Katakrak. ‘Soberanía alimentaria y defensa del territorio: proyectos que amenazan nuestro futuro’. Gotzone Sestorain, Plataforma contra las macrogranjas. Mikel Sobrino, Erdiz Bizirik. Joxian Jauregi, en NEET. Belén Ausejo, UrBizi. Dinamizador Fundación Pablo Lorente Sustrai

‘Las semillas en el arte’. Biblioteca de Tafalla. 19 horas. Charla para ver los cuadros en los que aparecen semillas y verduras en el Arte. Con Fermín Alvira.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Ateneas navarras de hoy. Siete miradas sobre la profesión y la vida'. Club de Lectura de Diario de Navarra, c/Zapatería 49, Pamplona. 19 horas. Con la periodista y escritora navarra Marialuz Vicondoa, autora de la obra. Presentará la periodista Sonsoles Echavarren. Entrada libre previa inscripción en mundodn.es

Club de lectura en euskera: ‘Zoaz infernura, laztana’, de Anjel Lertxundi. Biblioteca Milagrosa. 18.30 horas. La obra examina las relaciones de pareja, muchas veces concebidas como relaciones de poder. Para ello, utiliza elementos de la novela negra, la intriga, con una narrativa de lenguaje rápido y con una transparencia fría e intensa. Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, el tfno. 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es

TEATRO

‘La ternura’, de Alfredo Sanzol. Civivox Iturrama. 19.30 horas. Grupo TECU-Universidad de La Rioja. Dirección: Héctor Duro. Cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible y que, obligadas por Felipe II, deben casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses. La Reina Esmeralda odia a los hombres, porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. En colaboración con la UPNA. Entrada: 1 euro, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

‘Las historias que cuentan’. Biblioteca de Alsasua. 18.30 horas. ‘Festival Literarte’. Literatura y teatro unidos: cuatro libros, cuatro dramaturgias, cuatro nuevas historias, una puesta en escena. Encuentro con el público tras la función. Es necesario recoger invitación.

CINE

Festival Ecozine: Documentales ‘Sew to say’ y ‘The invention of less’. Cines Golem Baiona, 19.30 horas. ‘Festival de Cine y Medioambiente’. ’. ‘The invention of less’. Suiza, 3,03 min. 2022. Inglés (VOSE). ‘Sew to say’. Reino Unido, 2022. Inglés (VOSE). Dirección y guión: Rakel Aguirre Producción: Rakel Aguirre y Sebastian Thomas. Edición: María Corral. Cuenta la historia de Thalia. Artista y creadora de pancartas, en los años 80 se convirtió en parte de un campamento para oponerse a las armas nucleares. La protesta feminista más larga de la historia británica. Al finalizar la sesión, encuentro con parte del equipo de creación de la película. Entrada libre, previa retirada en las taquillas de los cines.

‘Dans la maison (En la casa)’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. François Ozon, 2012. Proyección V.O. en francés. Un profesor de literatura francesa, desalentado y hastiado por las insulsas y torpes redacciones de sus nuevos alumnos, descubre entusiasmado que, por el contrario, el chico que se sienta al fondo de la clase, muestra en sus trabajos un agudo y sutil sentido de la observación. Este chico, que se siente extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, escribirá, animado por el profesor, una especie de novela sobre esa familia (y también sobre el profesor), en la que es difícil distinguir entre realidad y ficción. Presentación a cargo de Mila Huarte (EOIP). Tras la proyección se celebrará un coloquio. Ciclo ‘Escrito y Filmado’ organizado por la Biblioteca de Navarra, la Filmoteca y la Escuela de Idiomas-EOIP. Entradas: 3 €.

‘El jardín de la alegría’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Cine fórum mujer. Año: 2000 Nacionalidad: Reino Unido. Dirección: Nigel Cole. No recomendada para menores de 13 años. Cuando el marido de Grace muere, hereda todas las deudas que tenía y que ella desconocía. Resulta difícil para una mujer de su edad encontrar trabajo para hacer frente al desastre económico. Cuando descubre las plantas maltrechas de su jardinero decide ayudarle y dar un vuelco radical a su vida. Coordinado por María Castejón, doctora en Historia, escritora y bloggera. Especialista en representaciones de género en los medios audiovisuales. Entrada libre.

MÚSICA

Concierto del grupo Litle Old Band. Biblioteca de Tudela. 19 horas. Es necesario recoger invitación en la Biblioteca.

CON NIÑOS

‘Baba Yaga’. Sala infantil de la Biblioteca de Navarra. 18 h. Cuentacuentos con La compagnie Des vents et marées. A partir de 5 años. En inglés.

‘Colorín colorete’. Biblioteca de Valtierra. 18.30 horas. Cuentacuentos con Inés Bengoa. Para niños y niñas a partir de 5 años. Acceso libre hasta completar aforo.

‘Cuentinventos’. Biblioteca de Allo. 18.30 horas. Cuentacuentos que incluye taller de manualidades con dados mágicos. Necesario inscribirse.

VARIOS

Mercadillo Rastrillo Solidario Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San Ignacio de Pamplona (c/Avenida San Ignacio, 3). Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Hay productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30 horas. Domingos, cerrado.

XXIX Fiestas de la Verdura 2023-Tudela. 9-14 h. VI Congreso de las Verduras de Navarra. Lugar: Mancomunidad de Residuos Sólidos. Organiza: Reyno Gourmet, Ayuntamiento de Tudela. 9:30-12:30 h. Talleres infantiles VERDUART. Los alumnos de 1º Primaria de los diferentes colegios de Tudela realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Frutas y Verduras Castel Ruiz. Colabora: AECC y Ana Carcavilla. Organiza: Orden del Volatín. 17:30 y 19 h Cata de Cervezas Ámbar: ‘Descubre las Nuevas Cervezas AMBAR’. Aforo limitado. Gratuito. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Cervezas Ámbar. Organizan: Cervezas Ámbar y la Orden del Volatín.