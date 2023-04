Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Conociendo el Alzhéimer’. Sala Ámbito Cultural de El Corte inglés. 19 horas. Con Alba Mozun, Psicóloga sanitaria de AFAN, experta en gerontología y atención a tercera edad, que explicará a los asistentes esta enfermedad, los síntomas, la evolución y pautas de manejo básicas para tratar con personas afectadas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cocina de aprovechamiento: Batch cooking. Civivox Milagrosa. 19.30 horas. ‘Ciclo sobre educación nutricional’. Conferencia con Silvia Uriarte y María Garcés, de GUT Nutrición. Improvisar delante de la nevera es la peor forma de empezar una comida. Anticiparnos facilita la gestión de la compra y nos ayuda a trabajar más ordenadamente en la cocina. En este taller te explicaremos qué es el famoso batch cooking y cuáles son sus beneficios; aprenderemos a ahorrar tiempo en la cocina; planificaremos un menú y su compra, y el paso a paso de su elaboración. Entrada libre, hasta completar el aforo

‘Pulsamos la sanidad navarra: ¿qué nos proponen nuestros políticos?’. Salón de Actos del Colegio de Médicos de Navarra (Avda. Baja Navarra, 47). 18 horas. Debate. Han confirmado su presencia (ordenados en función de los votos conseguidos en las elecciones al Parlamento de Navarra de 2019): Cristina Ibarrola Guillén (Navarra Suma), Patricia Fanlo Mateo (PSOE), Fernando Domínguez Cunchillos (Geroa Bai). Txomin González Martínez (Bildu). Esta actividad está dirigida exclusivamente a los médicos y médicas de Navarra.

‘Sin Título (Plaza de Toros de Pamplona)’, R. Masats, 1960. Museo Universidad de Navarra-MUN 19 horas. ‘La obra escogida por… Luis Gortari. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Gortari ha compaginado el ejercicio de la abogacía con su dedicación al mundo de la radio y la industria discográfica. También ha realizado incursiones en el mundo de la televisión. Entrada libre previa retirada de invitación.

XVI Jornadas de la Economía Solidaria de Navarra: ‘Soberanía alimentaria, transición ecosocial postcapitalista’. 19 h. Librería Katakrak. ‘Del campo al plato: los retos de la Soberanía Alimentaria en Navarra’. Jon Garai, Ekoalde. Fernando Ustárroz, Landare. Miriam Otxotorena Artzaia y productora. Dinamizador Ester Montero Arrea. Organiza REAS Navarra.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Aura Negra’. Club de Lectura de Diario de Navarra, c/Zapatería 49, Pamplona. 19 horas. Con la periodista y escritora navarra Marta Borruel Álvarez de Eulate, que presentará su novela, editada por Ediciones Eunate. Entrada libre previa inscripción en mundodn.es

Paulina Flores: ‘Louise Glück: asesina zen’. Civivox Condestable. 19 horas. Ciclo ‘Oh diosas amadas. Autoras frente a sus iconos literarios’. Paulina Flores, joven autora chilena que nos ha dado hasta el momento el estupendo libro de relatos ‘Qué vergüenza’ y la excelente novela ‘Isla Decepción’, escoge a la maravillosa poeta Louise Glück, premio Nobel de Literatura en 2020, a quien podremos leer y conocer en profundidad después de su conferencia. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Presentación del libro ‘Cómo cuidar la salud emocional. 100 herramientas para calmar las emociones difíciles’. Librería Troa, Avenida Sancho el Fuerte 24, Pamplona. 19 horas. Autora: Eva Bach, experta y pionera en la introducción de la educación emocional en los ámbitos educativo y familiar en España. Maestra, pedagoga, formadora de formadores, divulgadora y escritora de 12 libros. Acompañarán a la autora Itziar Irazabal, de la Sección de Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, y Rebeca Nuin, educadora social y cofundadora de Káeru, entidad dedicada al acompañamiento familiar y a la educación emocional.

Presentación del libro ‘Cancionero infantil de Pamplona’. Biblioteca Txantrea. 19 horas. Con su autor David Mariezkurrena, que nos presentará su libro recopilación de 450 canciones populares infantiles, muchas de las cuales ha recuperado en los encuentros mantenidos en la biblioteca con mujeres del barrio, orgullosas de poder recordar y cantar sus canciones de la infancia.Entrada libre, hasta completar el aforo.

Presentación Libro concurso de literatura para autores noveles en euskera-Poesía. Librería Karrikiri, 19.30 horas. Presentación del libro ‘Egile berriendako literatur lehiaketa 2023. Este martes se presenta los trabajos premiados en la modalidad de poesía. Con Ventura Ruiz, Rakel Pardo y Malen Alzuart. Presenta Castillo Suarez. Entrada libre, hasta completar el aforo

Club de lectura inclusiva. Civivox Milagrosa. 12 horas. Club de carácter quincenal, para público adulto en general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Dinamizado por profesionales de la Asociación Síndrome de Down de Navarra.Entrada libre, previa inscripción en el tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Club de lectura: ‘Línea difusa’, de Pat Barker. Biblioteca Milagrosa. 18.30 horas. Se comentará el citado libro. La delgada línea que separa la acción moral de la acción inmoral es una constante que ha ocupado el núcleo narrativo de las obras publicadas hasta la fecha por la escritora británica Pat Barker. Esta última obra de la prestigiosa autora inglesa explora el choque entre dos personajes de pronunciado perfil que, en un juego de alta tensión e incierto desenlace, cohabitan en las zonas más grises y difusas de nuestra sociedad, poniendo en evidencia el carácter ambiguo de la memoria. Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, en el tfno. 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es

MÚSICA

Andrea Motis: ‘Loopholes’. Baluarte. 19:30 horas. Programa ‘Baluarte Cámara 22-23’. Nuevas sonoridades de funk, el jazz eléctrico y neosoul de la mano de la trompetista, cantante y compositora catalana. Entradas: 20 €, 6 € con carné joven.

Curso Iniciación a la txalaparta. Civivox Jus la Rocha. 19 horas. ‘Piztuta! Euskal Kultur Begirada 23’. Para mayores de 16 años. Con Hutsun Txalaparta Taldea. Primer contacto con el instrumento. Reglas básicas de la Txalaparta, desde sus golpes más tradicionales hasta una pequeña inmersión en la Txalaparta moderna, la kirikoketa y la tobera. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

TEATRO

‘Liburu barneko haizeak’. Palacio de Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa.18:30 horas. Con TDiferencia. Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘La curandera de libros’. Casa de Cultura de Cascante. 18:30 horas. Con TDiferencia. Entrada gratuita.

CINE

Festival EcoZine: ‘Feeling the apocalypse’ y ‘Pisar suavemente na terra’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 19:30 horas. ‘Festival de Cine y Medioambiente’. Cortometraje ‘Feeling the apocalypse’. Canadá, 2022. 7 min. Inglés (VOSE). ‘Pisar suavemente na terra’. Brasil, 72 min. Dirección y producción: Marcos Colón Guión: Bruno Malheiro y Marcos Colón. Edición: Diego Orix La primera proyección es el corto canadiense ‘Feeling the Apocalypse’, que se ofrece en inglés. La protagonista del día es ‘Pisar suavemente na terra’, de Brasil, rodada en portugués y castellano. El filme describe cómo tres líderes indígenas de la Amazonía intentan mantener viva su forma de estar en el mundo. Los tres narran las amenazas a sus territorios por la minería, los monocultivos, la exploración petrolera, la tala y la construcción de centrales hidroeléctricas. Entrada libre hasta completar el aforo.

VARIOS

Mercadillo Rastrillo Solidario Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San Ignacio de Pamplona (c/Avenida San Ignacio, 3). Organizado por la delegación de Fundación Juan Bonal-Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Navarra. Habrá productos, ropa y complementos traídos de los distintos países de misión por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, así como por mercancía en buen estado donada por los benefactores de Fundación Juan Bonal. El objetivo es recaudar fondos para seguir ayudando a las personas damnificadas por los terremotos de Siria y Turquía, una vez pasado el foco mediático y cuando la ayuda sea necesaria. El 100% de los donativos se destinará a las familias damnificadas. Hasta el 29 de abril. Horario: lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 h. Domingos, cerrado.