Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL DE CINE PUNTO DE VISTA

17º Festival Internacional de Cine Documental de Navarra-Punto de Vista. Baluarte. 12 h Sala de Cámara. Sesión infantil-’Criaturas de la naturaleza’, 42’. Entradas: 3 €. 16 h Sala Gola. Retrospectivas-Peter Nestler. Entradas: 3 €. Sesión 6 - Se acercan otros tiempos. Am Siel (P. Nestler, Kurt Ulrich, 13'). Ödenwaldstetten (P. Nestler, Kurt Ulrich, 36'). Die Judengasse (P. Nestler, 44'). 20 h Sala de Cámara. Sesión de Clausura. Entrega de premios y proyección de La montagne infidèle (Jean Epstein, 24'). Entradas: 3 €.

LIBROS

Presentación del libro ‘Izagaondoa. En torno a Izaga’. Sociedad de Salinas de Ibargoiti. 18.30 h. Presenta la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. El libro lo ha realizado Simeón Hidalgo Valencia, historiador e investigador del patrimonio de la Comarca de Izaga y en él recoge 41 artículos relacionados con los actuales valles de Izagaondoa, Unciti e Ibargoiti.

Presentación novela infantil ‘El misterio de Aralar’ y escape room. Casa de Cultura Mitxausenea de Lekunberri. 17 h. Autora: Sandra Iraizoz Cïa.

MÚSICA

Encuentro Coral en la Txantrea: Coro Eskinza Abesbatza de Cirauqui y Coro Gospel Alaikapela de Pamplona/Iruña. Parroquia de Santiago. 12 h. Director: Daniel Amatriáin. Será rico escuchar dos estilos diferentes: uno más tradicional y otro más peculiar, porque canta música góspel. Cantará cada uno parte de su repertorio, y al final ambos coros interpretarán juntos varias canciones.

Intercambio Musical entre la Escuela Municipal de Música Blas de Laserna de Corella y la Escuela de Música Lorenzo Luis de Fitero. Centro Cultural de Corella.12 h. Entrada libre.

Festival Iruña Rock 2023. Navarra Arena. Hoy: 16 h The Lizards. 17.15 h Huntza. 18.40 h Sons of Aguirre & Scila. 20.15 h Lágrimas de Sangre 21.40 h Ciudad Jara. 23.40 h Natos y Waor. 01.15 h Jarfaiter. 02.40 h Kaos Urbano. Escenario NMC: 19.40 h Cobardes. 21.15 h Lillo. 22.50 h Javi Robles. 00.50 h MDR Madurga. Entradas: 37 €.

Chuchín Ibáñez en Concierto. Los Paseos de Lodosa, 16.30 h. Celebrando el 30 Aniversario de la Txaranga Aburrecalles. Concierto clásico de Rancheras.

Misa con canto gregoriano, con los cantos litúrgicos propios del Domingo de Ramos. Iglesia de las Madres Agustinas Recoletas de Pamplona, Plaza Recoletas. 19 h. A cargo de la Schola Gregoriana Gaudeamus, con Raúl del Toro como director. Se facilitará a los asistentes la traducción de los textos. Organizado por el centro jacobeo Betania en Camino, de la Delegación Diocesana para el Camino de Santiago.

Concierto de música coral variada. Iglesia de Salinas de Pamplona. 19 h. Corales participantes: Coral Goizalde de Beriáin, dirigida por José Sánchez Fernández, y Coral Cendea de Galar, dirigida por Javier Iriarte Pedroarena.

Orfeón Reino de los Llanos (Ayerbe-Huesca). Auditorio Berriozar. 19 h. ‘Ciclo Coral Nerea Aldunate 2023’. Entradas: 3 €.

Concierto Sacro Coral Tubala Uxoa de Tafalla. Iglesia de San Pedro, Tafalla. 19 h. Ofrecerán un repertorio singular, acompañados por un nutrido grupo de músicos tafalleses, reunidos ex profeso para la ocasión, dirigidos todos ellos por nuestra directora Laura Calvo Zalacain.

‘Jesucristo Superstar’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. Coral Virgen de la Paz y Grupo de teatro Chapalangarra. Concierto teatral con música de Mozart y Andrew Lloyd Webber. Los arreglos son del director Juan Andrés Jiménez Train, compositor del afamado ‘Vida y Milagros de San Francisco de Javier’. Entradas: 5 €.

Coral Nª Señora de las Nieves de Falces. Iglesia de San Miguel de Aoiz. 20:30 h. Entrada libre.

Concierto Agrupación Coral Tafallesa & Coro de Barasoain: Gran Concierto ‘Oficio de Semana Santa’. Iglesia Santa María de Los Arcos. 21 h. Dirige: Alberto Magán Ciérvide. Órgano: Román Serra Menéndez.

DANZA

‘Pioneras’. Casa de Cultura de Valtierra. 20 h. Con IXa. Espectáculo de danza contemporánea creado para espacios escénicos. La obra ha sido producida dentro del marco de residencias del festival de danza de Navarra DNA’20 y producida por IXa junto con el Gobierno de Navarra, a través de Fundación Baluarte y el propio Festival.

TEATRO

‘¿Quién me TOCa?’-Teatro Solidario con Honduras. Salón del IES Plaza de la Cruz. 19 h. A cargo del ‘Taller de Teatro Espontáneo de Madres que no se conocían de nada’. Comedía muy entretenida para disfrutar a partir de los 7 años. Entradas: 5 € que estarán destinado íntegramente a proyectos de la ONG ACOES en Honduras. Puedes reservar tu entrada escribiendo a:navarra@acoes.org o acudir directamente al instituto el sábado a partir de las 18:30 h donde también habrá un mercadillo de artesanía solidaria y un puesto de información de la ONG. Si no puedes acudir, habrá Fila Cero, con donativos a la cuenta ES56 3008 0075 0831 9986 9318. Adaptación de la obra ‘Toc, toc’ de Laurent Baffie. Dirección: Kico Alba García de Dios. Sinopsis: Siete pacientes que padecen trastorno obsesivo-compulsivo (síndrome de Tourette, obsesión por el cálculo matemático, trastorno compulsivo de verificación, obsesión con las líneas, con las bacterias, etc) aguardan en la sala de espera de la consulta la llegada de la doctora Palomera, afamada especialista de prestigio mundial. Por causas desconocidas, Palomera va retrasando su llegada y los siete personajes comienzan a interactuar organizando una suerte de terapia de grupo.

‘Una habitación propia’, de Virginia Woolf. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 h. Con el grupo de teatro Valle de Ezcabarte. En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia.. Entrada gratuita, con adquisición anticipada en Conserjería o la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall.

‘Hoy puede ser mi gran noche’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 20 h. Con Teatro En Vilo. Una fiesta teatral, un monólogo cómico y musical, un ejercicio de autoficción que cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y sus hijas, cuya máxima aspiración es ser como su padre. En este espectáculo, la actriz, acompañada de una músico en escena, se despliega en múltiples voces para hacer un viaje al pasado con el fin de entender esa extraña amalgama que resulta de lo que un día quisimos ser y lo que somos. Esta es una obra divertida, valiente y profunda, una celebración de lo que ya no está, de lo que pudo ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que nunca dejan de esperar su momento. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €. Carné joven: 5 €.

‘Bi Ero Diskotekan’. Gimnasio de Legasa. 19 h. Con Tdiferencia. Comedia “de mujeres, de madres e hijas, de encuentros, desencuentros, igualdades, desigualdades…pero sobre todo con mucho humor”. Dirigida por Maite Redín y Adriana Olmedo.

‘La Dama vuelve’. Kultur Etxea Irurtzun. 19 h. A cargo del Taller de Teatro de Irurtzun. Dramaturgia y dirección: Ángel Sagüés. Intérpretes: Txus Abad, Peio Aldaz, Mª Eugenia Barroso, Julián Cuevas, Beatriz De Esteban, Paulina Dicheva, Miguel Eslava, Mariana Espuny, Txeli García, José Ramón Irure, Lucia Muñoz, Cristina Olza, Rosa Ramón, Andoni Ruiz, Ariane Sancho, Enara Urra.Somos más en el taller, ha aumentado la participación. Quiere decir que tenemos más posibilidades, más registros, más historias que contar. Ha vuelto gente que lo había dejado. Ha aparecido gente nueva. Es motivo de celebración. Este taller de teatro es un espacio de encuentro. Encuentro de gente diversa que disfruta creando una historia para compartirla con el pueblo. Este año vuelve a escena una dama que nos había dejado hace muchos años. En el pueblo la esperamos con curiosidad e ilusión. Porque esa dama, en tiempos de crisis como el actual, es parte de nuestra salvación. Hay que recibirla como se merece y para ello se preparan el alcalde, la maestra, el médico, la jueza, el cura, la señora Martina, el estudiante de bellas artes, jóvenes, paradas, su amor de juventud. ¡Que suenen todas las campanas del pueblo! ¡La dama vuelve!. Entradas: 5 €.

CON NIÑOS

Musical: ‘Tadeo Jones. La tabla esmeralda’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 h. Edad recomendada: +4 años. Tadeo Jones, el personaje de animación más importante de la historia del cine español se hace realidad en gira nacional tras haber realizado temporada en la Gran Vía de Madrid. De la mano de la Compañía Ombeat, disfruta de sus aventuras en carne y hueso en el único musical oficial de España. Una aventura con temas musicales originales que se unen a los de la película con impresionantes voces en directo y una puesta en escena totalmente innovadora a través de video mapping. ¡No te pierdas el musical familiar español más importante de todos los tiempos! Entradas: 20 y 18 €.

‘Nahia y Neo. Una visita inesperada/Nahia eta Neo. Ezusteko visita’. Civivox Mendillorri, 12.30 h castellano y 18.30 h euskera). Con Rosa Martínez Teatro de Títeres. Nahia es una niña con un carácter muy peculiar que busca encajar en el nuevo lugar al que su familia acaba de mudarse. La aparición de un extraño objeto en su jardín, con unos ocupantes todavía más singulares, la llevarán a ella y a su independiente perrita Luna, a encontrar el verdadero sentido de la amistad compartiendo aventuras, sueños y deseos con seres del espacio exterior. El público tendrá la oportunidad de disfrutar de una obra con una temática tratada de una manera desenfadada, una banda sonora con simpáticas canciones, unos títeres cautivadores gracias a la magia de la técnica de la luz negra y una cuidada puesta en escena. Dirigida a público infantil mayor de 3 años. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Visita guiada-teatralizada al Fortín de San Bartolomé, Pamplona. 12 h. Para menores de 7 a 14 años acompañados. Recorrido de unos 60 minutos, de la mano del soldado Urrutia, caracterizado de época. Recorrido por las cuatro casernas que albergan materiales didácticos.También se podrá visitar desde su patio de herradura hasta la subida a la pradera superior que domina el río y la Magdalena. En la actividad se compararán las unidades de medida del siglo XVIII con las actuales, se conocerá como funcionaba el sistema de carga y disparo de los cañones y se podrán ver muestras de su munición (bolaños). Además, se recorrerán las casernas/ bóvedas a prueba de bomba analizando las estrategias defensivas y la evolución del armamento en los sitios de las modernas ciudadelas; el carácter de como ‘Plaza fuerte’ de Pamplona y su influencia en la vida diaria de sus habitantes y cómo, los avances que las diferentes escuelas europeas de fortificación realizaron en Pamplona, ‘viajaron’ allende los mares, hasta el Cono Sur o Filipinas.

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona 12 h. A partir de 7 años. Precio 6 €.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Precio 6 €.

Pirineos La Nuit + Astronomía. Planetario de Pamplona 18.30 h. A partir de 7 años. Precio 6 €.

‘Pequeña’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Con Adriana Olmedo Producciones. Maya últimamente ha perdido la confianza en sí misma: sus amigos no le valoran, le paraliza el miedo a cambiar de colegio, su familia no le confía sus preocupaciones. Cree que no es tan fuerte como los demás y se siente pequeña. ¡Pero es que además Maya es una diminuta habitante de un mundo de diminutos escondido entre las paredes de una antigua casa! Vaya que si es pequeña…Por si fuera poco, descubre que su mundo está en peligro. Es hora de hacerse fuerte y actuar. Es hora de demostrar que Maya aunque pequeña, también es poderosa. Un mundo de diminutos en escena. Una aventura. Un gran musical. Una historia de pequeñas personas que consiguen grandes cosas. Entradas: 3 €

Sesión de Cuentos. C.D. Amaya. Pamplona. 18 h. Con Tdiferencia. Para Socios.

‘El árbol de los cuentos’. Piscinas de Obanos. 12 h. Con Irati Muñoz. Organiza Tdiferencia.

VARIOS

EKOmercado. Geltoki Pamplona. Participan 14 productores. Horario: 10 a 14 h. Además, se dedicará la jornada al espárrago con un nuevo espacio, ‘Ven y pruébalo/Zatoz eta dastatu’, donde se podrán degustar espárragos ecológicos de Navarra, de 12 a 14 h de forma gratuita.

Visita guiada a la exposición fotográfica del Ciclo ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Civivox Condestable. 11.30 h. Entrada libre, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Visitas guiadas a la exposición permanente/bisitaldi gidatuak erakusketa iraunkorrera del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 16:30 y 17:30 h, ambas en castellano. Aforo máximo 25 personas por visita. Reserva previa en: 948 55 21 11.

MAS SEMANA SANTA

Semana Santa 2023 en Tudela-Sábado de Dolores. 11 h. Ruta Histórica a Tudela. Salida desde la Torre Monreal, con visita a Torre Monreal y su Cámara Oscura, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. El precio es de 3 euros. 16:30 h. XV Concentración de bandas y tambores. Se recorre el Paseo de Invierno (reunión de bandas), Avda. Zaragoza (comienzo desfile), Calle Gaztambide y Plaza Nueva. 17 h. Toque de Exaltación. Retorno a Plaza Nueva, Yanguas y Miranda, Herrerías, Gayarre, Colegio Elvira España. Participan: Cofradía de la Santa Veracruz de Almazán (Soria), Real Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Daroca (Zaragoza), Cofradía de la Oración del Huerto de Escatrón (Zaragoza), Cofradía San Juan Evangelista de Borja (Zaragoza), Cofradía del Prendimiento de Huesca Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Jesús atado a la columna de Garrapinillos (Zaragoza), Cofradía de La Oración en el Huerto de Tudela (Navarra), Cofradía del Santo Encuentro de Tudela (Navarra), Cofradía de La Entrega de Jesús de Tudela (Navarra) y Cofradía de Penitencia del Descendimiento de Tudela. 18 h. Ruta Histórica a Tudela. Salida desde la Torre Monreal, con visita a Torre Monreal y su Cámara Oscura, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. El precio es de 3 euros.

FIESTAS

Fiestas de la Juventud en Castejón. 12 h. Encierro de reses bravas. Ganadería Santos Zapatería, de Valtierra. El encierro estará amenizado por la charanga EZK. 18 h. Encierro de reses bravas. Ganadería Santos Zapatería, de Valtierra. El encierro estará amenizado por la charanga EZK. Al finalizar, Encierro Chiqui con reses mansas. Ganadería Kyra Zapatería. 20 h. en calle Merindades, Bingo organizado por la APYMA IESO. Al finalizar, Gran Fiesta de DJs con Adonys, Iván Ortiz, Mario V y Alex Pardos.