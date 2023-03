Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PUNTO DE VISTA

17º Festival Internacional de Cine Documental de Navarra-Festival Punto de Vista. Baluarte. 10 h Sala de Cámara. Sección Oficial - Programa 7. Entradas: 3 €. Nagyapám kertje (Varga Gábor, 24'). Apocalipsis 20 21 22 (Julis Richard, 65'). 11 h Sala Corona. Contactos-Lecciones de cosas: Rossellini, Godard-Miéville. Entradas: 3 €. Atti degli apostoli [episodio 2], Roberto Rossellini, 57’. France tour détour deux enfants [episodios 1a y 1b], Jean-Luc Godard 25’+25’. 12 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 8. Entradas: 3 €. Tembiapo Pyharegua (Christian Bagnat y Elvira Sánchez Poxon, 120'). 16 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 8. Entradas: 3 €. Tembiapo Pyharegua (Christian Bagnat y Elvira Sánchez Poxon, 120'). 16 h Sala Gola. Retrospectivas-Peter Nestler. Entradas: 3 €. Sesión 3-Se acercan otros tiempos. Fos-sur-Mer (P. Nestler y Z. Nestler, 24'). Das Warten (P. Nestler, 6'). Die Nordkalotte (P. Nestler, 90'). 16:30 Sala Corona. Proyección de trabajos previos del Proyecto X Films: Daniela Delgado Viteri, Ilan Serruya y Anna López Luna son las cineastas invitadas a X Films 2023. Antonio Valencia (Daniela Delgado Viteri, 6’), Todxs queremos un lugar al que llamar nuestro (Daniela Delgado Viteri, 13’), ¿Para qué sirve un zeide? (Ilan Serruya, 16’), Quedará el paisaje (Ilan Serruya, 10’), Which Future? (Anna López Luna, 21’), Peau de memoire (Anna López Luna, 9’). 19 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 7. Entradas: 3 €. Nagyapám kertje (Varga Gábor, 24'). Apocalipsis 20 21 22 (Julis Richard, 65'). 19:30 h Sala Gola. Focos contemporáneos-Tres aventuras de Pascale Bodet 3. Entradas: 3 €. Presque un siècle, 52'. 21:30 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 9. Entradas: 3 €. Boulevards de la Senne (Juliette Achard e Ian Menoyot, 10'). Maayo Wonaa Keerol (Alassane Diago, 105').

CHARLAS

‘El techo de cristal en la música: mujeres compositoras’. Sala Multiusos, Ciudad de la Música. 18 horas. Charla en la que se abordarán algunas cuestiones relativas a la música de género y especialmente las dificultades que han encontrado las mujeres compositoras a lo largo de la historia para formarse, componer, estrenar, publicar, etc. Además, se hará un repaso de las compositoras más importantes desde la Edad Media hasta nuestros días. Ciclo ‘Tonalidades’ del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Entrada libre previa recogida de invitación en Conserjería.

‘Juicios contra la ironía: cuando el autor no puede demostrar que no dijo lo que parece que dijo’. Sala Nicolás García de los Salmones-Edificio Los Olivos, UPNA. 19 horas. Ponente: Juan Soto Ivars, escritor y periodista. Columnista en El Confidencial y El Periódico, participa en el ‘Gabinete de Julia’ en la Onda, tiene una sección sobre libros censurados en ‘Cuarto Milenio’ y colabora en Horizonte y en Radio 3. Sus últimos libros: Nadie se va a reír, La casa del ahorcado y una biografía, "Knut Hamsun: el autor y las quimeras. ‘Escuela Ciudadanía de la UPNA’. Aforo limitado. Actividad gratuita. Inscripción previa necesaria. en; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8lM9cLCxcoevC-E9IWprum_Mk6F1hu2WqFnr3YSbGZV8drA/viewform

‘Cómo hacer cosas con…’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. Sef Hermans, musicólogo, y Paloma Pérez Ilzarbe, profesora de filosofía analítica, moderados por Nathaniel Barrett, filósofo y músico, debatirán en torno al concierto Tractatus que ofrecerá mañana el pianista Moisés P. Sánchez. Entrada libre previa retirada de invitación hasta completar aforo.

Álvaro de la Calle, Matador de toros. Club Taurino de Pamplona. 20 horas Ciclo charlas con motivo del 75 aniversario de la fundación del Club Taurino.

‘La transición ecológica justa en el siglo de la gran prueba’. Casa de Cultura de Villava-Atarrabia. 19:30 horas. Conferencia de Yayo Herrero, consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Es Licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Educación Social e Ingeniera Técnica Agrícola, cuenta con un Diploma de Estudios Avanzados en Teoría de la Educación y Pedagogía Social. En la actualidad es socia de Garúa Sociedad Cooperativa y docente en diversas universidades españolas. Presidenta del Foro de Transiciones. Es autora o coautora de más de una treintena de libros y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación. Compagina desde hace décadas su actividad profesional con la participación activa en movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista. Forma parte de Ecologistas en Acción. Organiza: Escuela de Ciudadanía de Villava.

"#Vivaelamordelbueno: Otras formas de vivir el amor son posibles’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. 11 y 19 horas. Charla-taller con Isa Duque Psico Woman, psicóloga, sexóloga y terapeuta sistémica familiar.

LITERATURA

Presentación de ‘El misterio de Aralar’. Colegio Nuestra Señora del Huerto, Pamplona. 17 horas. Novela de intriga infantil ambientada en el santuario del mismo nombre y escrita por Sandra Iraizoz Cía. La escritora de novela negra Susana Rodriguez abrirá la sesión. El libro cuenta la historia de Francois, un escriba que, junto a su amigo Thom, se acercan al santuario de San MIguel de Aralar en 1359 a buscar trabajo. Poco tiempo después de su llegada se produce un robo y son expulsados por ser los principales sospechosos. Ambos amigos, sabedores de su inocencia, harán todo lo posible por descubrir al ladrón para, así, volver a su antiguo trabajo. La novela, que sirve de base a un juego de escape que ya se está organizando en diferentes lugares, pretende, además, ser un instrumento para que los más jóvenes se adentren en la historia del Santuario de San Miguel de Aralar.

Presentación del libro ‘Contar lo mínimo’. Librería Ménades de Pamplona (calle San Gregorio). 18.30 horas. De la catedrática de Lengua Castellana y Literatura Agustina Pérez, quien charlará con la profesora de la UPNA Consuelo Allué.

Presentación del poemario ‘Los cuerpos delante’. Biblioteca San Francisco. 18.30 horas. Poemario de la escritora y periodista Jara Calvo. Durante la presentación conversará con Ventura Ruiz para dar pinceladas de los textos que recoge la obra. Entrada libre, previa inscripción en la propia biblioteca, el teléfono 948 21 05 24 o en biblisfr@navarra.es

Presentación de ‘El Guardián de las Flores’. Elkar Comedias, Pamplona. 19 horas. Obra de Rober Cagiao, quien aterriza por primera vez en Pamplona. Acompañará al autor Susana Rodríguez Lezaún, una de las mejores escritoras de suspense y directora de ‘Pamplona Negra’. Será un cara a cara hablando de ese primer libro, que encara su sexta edición para celebrar los 50.000 libros vendidos. Pero también hablarán del resto de los libros de la saga, de la situación de la literatura actual, de Galicia, de Navarra y de todo lo que les une. Sinopsis: Cuarenta y ocho horas para el gran día del Apóstol. Colegiata de Iria Flavia. Un hombre aparece muerto y su hija ha sido secuestrada, y solo es el principio… La comisaria Paola Gómez se enfrenta a una venganza más allá de lo personal entre flores, libros y leyendas gallegas teñidas de sangre…

Presentación del libro ‘La Coeducación Secuestrada. Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación’. Civivox Juslarrocha. 19 horas. Con la presencia de dos de las autoras del libro: Araceli Muñoz y Marina Pibernat. Organiza Garenak Emakume Feministak.

‘Raíces en el cielo/Sustraiak zeruan’. Librería Walden. Paulino Caballero 31, Pamplona. 19.15 horas. Los escritores Rodrigo Blanco Calderón y Margarita Leoz conversarán sobre los temas de la huida, la extranjeridad, el abandono y la crisis identitaria a partir de una lectura cruzada de las obras de cada uno de ellos (Punta Albatros de Leoz y Simpatía de Blanco Calderón). Ciclo ‘El arte de migrar’, organizado por Espacio Creativo Ana Pagola, Katakrak y Librería Walden. Forma parte del proyecto sobre narrativas de migración de Editorial Graviola, Para quedarme aquí. Cuenta con el apoyo del Instituto Navarro de Juventud, y Navarra de Colores, marca del Gobierno de Navarra que promueve la convivencia intercultural y la sensibilización contra el racismo y la xenofobia.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'Transformaciones'. Baluarte. 19:30 horas. Director invitado: Marko Letonja. Obras de Stravinsky, Kaija Saariaaho y Antonín Dvořák. Entradas: 15, 26 y 32 €. Baluarte Joven 12, 21 y 26 € durante todo el periodo; 5, 8 y 10 € desde 3 días antes.

Capilla de Música de la Catedral: ‘¿A dónde te escondiste, amado…?’. Catedral de Santa María, Pamplona. 19:30 horas. ‘Festival de Música Sacra 2023’. Dirección: Ricardo Zoco, maestro de capilla de la Catedral. El título del concierto está tomado del poema ‘La noche oscura’ de San Juan de la Cruz, de Fontiveros, patrono mundial de la poesía. El programa incluye el texto ‘No me mueve, mi Dios’ atribuido, entre otros, a la mística Teresa de Jesús de Gotarrendura y también al anterior, ambos santos y de Ávila. No anda lejos en espíritu otro personaje, este polifonista e igualmente abulense T. L. de Victoria, profundo en su arte y escueto en los medios, como los ascéticos páramos de Ávila, que les vieron nacer. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Mujeres en el arte’. Auditorio Fernando Remacha, Ciudad de la Música. 19:30 horas. Ciclo ‘Tonalidades’ del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Proyecto que pretende dar a conocer el trabajo realizado por mujeres artistas a lo largo de todos los tiempos. En esta primera edición se centrarán en las mujeres compositoras y escritoras. Será un concierto ofrecido por alumnado del Conservatorio Profesional y en colaboración con el aula de Escritura y Literatura creativa de la Universidad de Navarra. Entrada libre previa recogida de invitación en Conserjería del Conservatorio.

Sal del Himalaya. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 20 horas. El estilo de música de Sal Del Himalaya se podría identificar como indie con tendencia pop, con letras que están plagadas de metáforas y dobles sentidos. Sus referencias musicales vienen de algunos grupos conocidos de indie-pop españoles, como son Lori Meyers, Sidonie, Niños Mutantes, Vetusta Morla, Izal y otros extranjeros, como REM, The Killers, y OK GO. Entradas: anticipada 4 €, taquilla 8 €.

CINE

‘La conquista de Albania’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Filmoteca navarra’. España, 1983. Dirección: Alfonso Ungría. En la segunda mitad del siglo XIV, el rey de Navarra Carlos II El Malo envía una compañía de guerreros al otro lado del Mediterráneo para ayudar a su hermano Luis en la conquista de Albania, territorio que le pertenece desde su boda con Juana de Anjou. La lejanía del país y la dureza de la guerra hacen que los expedicionarios vivan situaciones límites. Presentación a cargo de Astrolabio Románico. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

‘Flobin mitologiazko ipuinekin’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Cuentacuentos con Xabier Flamarique en euskera. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 10 minutos antes,

VARIOS

Gincana-Actividad Lúdica y Formativa parea desmontar Mitos sobre la Mutilación Genital Femenina. 17 a 19 h. Recorrido: 1. Plaza de la Libertad 2. Monumento al encierro 3. Paseo Sarasate 4. San Nicolás 5. Plaza del Castillo Anímate a recorrer los 5 puestos que hemos creado para descubrir y deconstruir los mitos sobre la Mutilación Genital Femenina y consigue tu pasaporte formativo. Las primeras personas en completar el recorrido recibirán un premio. Organiza ONG Médicos del Mundo con motivo del XV Aniversario de.la creación del área de Mutilación Genital Femenina (MGF) en Navarra.

Visita guiada y exposición colectiva de collages ‘Tijereteando la Ciudad’ del colectivo Tacto Sutil Kollage Taldea. Casa de la Juventud, Pamplona. 19.30 horas. Muestra colectiva de collages en torno al concepto de ciudad, en sus distintas y variadas acepciones. En el marco de las actividades culturales organizadas durante la Asociación de Vecinos Zabalsanche (II Ensanche de Iruñea). La expo se podrá visitar hasta el viernes 31 de marzo.

EKOecuentro. Geltoki Pamplona. 20 h. Clase de cocina magistral y posterior cena ecológica, con José Aguado, del restaurante Topero de Tudela, quien preparará un plato de espárragos de temporada ecológicos en AOVE con su caldo de cocción y huevo a baja temperatura. Con la presencia de productoras del EKOmercado, que explicarán cómo y dónde producen sus alimentos, se degustará la ración elaborada más otras tres (dos saladas y una dulce) elaboradas por Geltoki. Precio: 20 €, previa reserva en geltoki.red

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. Entrada libre hasta completar el aforo. Horario: 10 a 13 y de 18 a 20 h,

Exhibición de cursos de invierno y grupos de la Casa de la Juventud. Casa de la Juventud, Pamplona. 19.30 horas. El primer trimestre del año va llegando a su fin y, como suele ser habitual, los grupos que desarrollan sus actividades y cursos en la Casa de la Juventud proponen una tarde con exhibiciones de lo que han estado trabajando.Entrada libre, hasta completar el aforo.

Círculo de Silencio Marzo-’Salud para todas las personas en todos los lugares’ (ODS 3 ‘Salud y Bienestar’). Encuentro en la intersección de Plaza del Castillo con Carlos III. 19:30 horas. Actividad que denuncia la situación de muchos migrantes en nuestra comunidad.

SEMANA SANTA

Semana Santa 2023 en Tudela. 19:30 h. Pregón de la Semana Santa por parte de José María Vicente Marqués, sacerdote Jesuita tudelano, en la Iglesia del Carmen. Participará la Banda de la Asociación de Cofradías de Tudela. 20 h. En la Iglesia del Carmen, a continuación del Pregón, concierto del Coro Fernando Remacha, que interpretará la Pasión según San Juan de Johann Sebastián Bach.