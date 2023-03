Diez citas para no perderse este finde en Pamplona y Comarca

VIERNES MÚSICA

‘Tractatus’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. Con el pianista Moisés P. Sánchez. Un viaje a través de los lenguajes del piano, que explora desde la música clásica al jazz, la electrónica y la libre improvisación. El músico madrileño, de imaginación sorprendente, premiado dentro y fuera de nuestras fronteras, se inspira en el libro homónimo de Ludwig Wittgenstein, con motivo de su centenario en 2021, para crear esta pieza que presenta un diálogo en el que música y filosofía se dan la mano. Entradas: 14 y 16 €.

VIERNES Y SÁBADO MUSICA

Festival Iruña Rock 2023. Navarra Arena. Entradas 1 día: 37 €. Abono dos días: 65 €.

Viernes: 18 h Liher. 19.25 h Bala, 20.50 h Su Ta Gar, 22.35 h Narco, 00.20 h Banda Bassotti. 02.00 h Kaotiko, 03.40 h La Topadora. Escenario NMC: 20.25 h La Sonrisa Metálica. 22.05 h Corrosive. 23.55 h Deserrite. 01.35 h Katanga Dub.

Sábado: 16 h The Lizards. 17.15 h Huntza. 18.40 h Sons of Aguirre & Scila. 20.15 h Lágrimas de Sangre 21.40 h Ciudad Jara. 23.40 h Natos y Waor. 01.15 h Jarfaiter. 02.40 h Kaos Urbano. Escenario NMC: 19.40 h Cobardes. 21.15 h Lillo. 22.50 h Javi Robles. 00.50 h MDR Madurga.

VIERNES TEATRO

‘N.E.V.E.R.M.O.R.E (Nunca Máis)’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Una producción de Grupo Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional.Noviembre 2002. El Prestige, otro viejo petrolero cargado con fuel pesado, lanza un S.O.S. en medio de un fuerte temporal, a 28 millas de Cabo Fisterra. Durante seis días es remolcado sin un destino cierto, vertiendo su carga al mar, y al séptimo día se hunde a más de 3.000 metros de profundidad. Sucesivas mareas negras llegan a la costa de Galicia. Otra vez. Otra catástrofe. Después del último día del mes, miles de personas que han sabido escuchar el mar en medio de aquel sobrecogedor silencio impuesto a las olas por el chapapote, gritan juntas: ¡Nunca Máis! Entradas 12 €.

SÁBADO MUSICA

Encuentro Coral en la Txantrea: Coro Eskinza Abesbatza de Cirauqui y Coro Gospel Alaikapela de Pamplona/Iruña. Parroquia de Santiago. 12 h. Director: Daniel Amatriáin. Será rico escuchar dos estilos diferentes: uno más tradicional y otro más peculiar, porque canta música góspel. Cantará cada uno parte de su repertorio, y al final ambos coros interpretarán juntos varias canciones.

SÁBADO TEATRO

‘¿Quién me TOCa?’-Teatro Solidario con Honduras. Salón del IES Plaza de la Cruz. 19 h. A cargo del ‘Taller de Teatro Espontáneo de Madres que no se conocían de nada’. Comedía muy entretenida para disfrutar a partir de los 7 años. Entradas: 5 € que estarán destinado íntegramente a proyectos de la ONG ACOES en Honduras. Puedes reservar tu entrada escribiendo a:navarra@acoes.org o acudir directamente al instituto el sábado a partir de las 18:30 h donde también habrá un mercadillo de artesanía solidaria y un puesto de información de la ONG. Si no puedes acudir, habrá Fila Cero, con donativos a la cuenta ES56 3008 0075 0831 9986 9318. Adaptación de la obra ‘Toc, toc’ de Laurent Baffie. Dirección: Kico Alba García de Dios. Sinopsis: Siete pacientes que padecen trastorno obsesivo-compulsivo (síndrome de Tourette, obsesión por el cálculo matemático, trastorno compulsivo de verificación, obsesión con las líneas, con las bacterias, etc) aguardan en la sala de espera de la consulta la llegada de la doctora Palomera, afamada especialista de prestigio mundial. Por causas desconocidas, Palomera va retrasando su llegada y los siete personajes comienzan a interactuar organizando una suerte de terapia de grupo.

‘Una habitación propia’, de Virginia Woolf. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 h. Con el grupo de teatro Valle de Ezcabarte. En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Entrada libre, hasta completar el aforo.

SÁBADO EN FAMILIA

Musical: ‘Tadeo Jones. La tabla esmeralda’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 h. Edad recomendada: +4 años. Tadeo Jones, el personaje de animación más importante de la historia del cine español se hace realidad en gira nacional tras haber realizado temporada en la Gran Vía de Madrid. De la mano de la Compañía Ombeat, disfruta de sus aventuras en carne y hueso en el único musical oficial de España. Una aventura con temas musicales originales que se unen a los de la película con impresionantes voces en directo y una puesta en escena totalmente innovadora a través de video mapping. ¡No te pierdas el musical familiar español más importante de todos los tiempos! Entradas: 20 y 18 €

SÁBADO EN FAMILIA

‘Nahia y Neo. Una visita inesperada/Nahia eta Neo. Ezusteko visita’. Civivox Mendillorri, 12.30 h castellano y 18.30 h euskera). Con Rosa Martínez Teatro de Títeres. Nahia es una niña con un carácter muy peculiar que busca encajar en el nuevo lugar al que su familia acaba de mudarse. La aparición de un extraño objeto en su jardín, con unos ocupantes todavía más singulares, la llevarán a ella y a su independiente perrita Luna, a encontrar el verdadero sentido de la amistad compartiendo aventuras, sueños y deseos con seres del espacio exterior. El público tendrá la oportunidad de disfrutar de una obra con una temática tratada de una manera desenfadada, una banda sonora con simpáticas canciones, unos títeres cautivadores gracias a la magia de la técnica de la luz negra y una cuidada puesta en escena. Dirigida a público infantil mayor de 3 años. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

DOMINGO MÚSICA

La Pamplonesa: ‘Música de Cine’. Teatro Gayarre, Pamplona. 12 h. Director: J. Vicent Egea. Desde 2001, La Pamplonesa colabora con la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya de Pamplona. Tras varios años sin poder celebrarse, esta edición es la número veinte. Está dedicada a la música para cine, por lo que se escucharán algunas de las mejores bandas sonoras del séptimo arte de diferentes géneros cinematográficos como el bélico, el musical de Broadway o el de animación. Cada uno de ellos requiere una manera de abordarse musicalmente y eso es lo que adquiere un alumno en formación de esta experiencia, así como el público, que podrá disfrutar de un gran menú de cine. Una buena forma de acercarse a la música para banda para los jóvenes -y no tan jóvenes- alumnos. Entradas: 4 €.

DOMINGO MUSICAL

'Skate Hero’-Un musical sobre Ignacio Echeverría. Casa de Cultura de Burlada.18 h. El espectáculo ‘Skate Hero’ recrea las 24 últimas horas de vida del jovén Ignacio Echeverría. La historia es narrada desde el punto de vista de su padre, quién escribe el libro Así era mi hijo, el héroe del monopatín. Ignacio se encuentra con su grupo de amigos, con los que queda para encontrarse al día siguiente y patinar durante la mañana. Un joven musulmán, al que ha visitado en el hospital durante su enfermedad, comparte sus inquietudes y preocupaciones con Ignacio. Poco a poco, en esos diálogos, vamos conociendo el interior sincero, leal, generoso e idealista de Ignacio Esa misma noche queda con su amigo Alexis, al que hace varios años que no ve y le cuenta lo que está siendo su vida. Un encuentro providencial, que su familia recordará siempre como la despedida que Ignacio pudo hacer y en la que transmitió su vida plena y gozosa. En ese momento, conoce el destino de una chica de la que él estaba enamorado, que le lleva a reafirmar su convicción personal de entregar la vida por los demás. Algo que ocurrió al día siguiente, cuando Ignacio volvía en bicicleta de practicar skate con unos amigos, cuando un tumulto les sorprendió en el puente de Londres. Sin pensárselo dos veces, fue corriendo a socorrer a las personas que en ese momento estaban siendo apuñaladas. Blandiendo el monopatín, logró salvar a dos y permitir que otras escaparan, hasta que los terroristas le asesinaron por la espalda. Skate Hero nace con una vocación marcadamente educativa promovida por la asociación Ven y verás Educación y el Movimiento de Santa María…. Director del programa La aventura de educar: Javier Segura. Guión: Javier Segura, Víctor Fletes, David García y Pedro Castrillo. Arreglos musicales: Miguel Ángel Gómez González-Vallés, pianista y compositor. Músicos: de 10 a 20 músicos y coro en directo. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 7 €.

DOMINGO EN FAMILIA

‘Baratza Bang Bang’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Estreno. Texto Ganador del XXXI Concurso de textos dirigidos a público infantil, en la modalidad de euskera. Egileak/Autoras: Teresa Sala y Josi Alvarado. Zuzendaria/Dirección: Virginia Cervera. ‘Baratza Bang’ Bang nos habla, a través de Maialen, su protagonista, de la necesidad de entender, la necesidad de conocerse y ser reconocido, la importancia de trascender y dejar un legado que sirva de guía para los que vienen detrás. Maialen quiere expresar lo que siente, pero no siempre los adultos están listos para escuchar. A través de Susi, Banano, Roma y unos cuantos amigos más, comprenderá la importancia y la belleza que tiene...madurar. Sarrera/entrada: 6 €. 5 Pertsonatik gorako taldeak/Grupos a partir de 5 personas: 5 €

‘Cuál es mi nombre...?’. Centro Cultural de Noáin. 18 h. Con DA.TE Danza. Premio FETÉN al mejor espectáculo para la infancia. La identidad de cada niño o niña se madurará durante el camino y su nombre solo será el punto de partida. Jugamos a ser cualquier cosa o persona. Es divertido. Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en espejo, una montaña de césped que se mueve, lámparas de amapola y… tú y yo! ¿Cuál es tu nombre? Sí, tú, ¿cómo te llamas? Entra en nuestro espectáculo y diviértete, ¿acaso importa cómo te llames? Entradas: 3 €.