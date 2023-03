Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FESTIVAL PUNTO DE VISTA

17º Festival Internacional de Cine Documental de Navarra-Festival Punto de Vista. Baluarte. 10 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 4. Entradas: 3 €. Bide bazterrean hi eta ni kantari (Peru Galbete, 9'). Cette maison (Miryam Charles, 75'). 10 h Sala Corona. Lan-Termitas. Entradas: 3 €. Sesión 1. El andamio / La Bastida (Javier Calvo de Cabrera, 10'). Mal siglo haya (Luis Lechosa, 39'). 12 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 3. Entradas: 3 €. Teléfono, Navidad (Malena Zambrani, 14'). Miyama, Kyoto Prefecture (Rainer Komers, 97'). 12:30 h Sala Corona. Lan-Termitas. Entradas: 3 €. Sesión 2. Bardauri (José Otero, 49').16 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 4. Entradas: 3 €. Bide bazterrean hi eta ni kantari (Peru Galbete, 9'). Cette maison (Miryam Charles, 75'). 16 h Sala Gola. Retrospectivas-Peter Nestler. Entradas: 3 €. Sesión 1-Se acercan otros tiempos. Chilefilm (P. Nestler y Z. Nestler, 23'). Mi País (P. Nestler, 7'). Pachamama, nuestra tierra (P. Nestler, 90'). 16:30 h Sala Corona. Lan - Paisaia. Entradas: 3 €. Sesión 1. Infernuan (Iñigo Jiménez, 13'). 10 watt bakarrik (Oier Fuentes, 19'). 19 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 3. Entradas: 3 €. Teléfono, Navidad (Malena Zambrani, 14'). Miyama, Kyoto Prefecture (Rainer Komers, 97'). 19:30 h Sala Gola. Focos contemporáneos-Tres aventuras de Pascale Bodet 1. Entradas: 3 €. Le carré de la fortune, 157'. 22 h Sala Cámara. Sección Oficial-Programa 2. Entradas: 3 €. El polvo ya no nubla nuestros ojos (Colectivo Silencio, 25'). Tótem (Unidad de Montaje Dialéctico, 64').

CHARLAS

Charla-coloquio ‘Vivienda: derechos desiguales’. Sala Descalzos 56, Pamplona-Iruña. 18 horas. Imparte Daniel Sorando, Doctor en Sociología y experto en cambio social en centros urbanos. Después, habrá ronda de preguntas y diálogo. Ciclo ‘Charlas en Red/Hitzaldiak Sarean’. Organiza la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Según la Red, las organizaciones internacionales recomiendan destinar el 30% de los ingresos mensuales a la vivienda. Sin embargo, en España destinamos el 40% y en Navarra, los menores de 30 años, casi el 70%. Desde la Red ponemos sobre la mesa el tema de la vivienda porque creemos que la solución sólo llegará si todos y todas tomamos conciencia de este problema colectivo.

Mesa-coloquio e inauguración de la exposición-homenaje al fotógrafo Enrique Pimoulier. Salón de actos del Palacio del Condestable. 19 horas. Con motivo de la exposición en homenaje al fotógrafo navarro Enrique Pimoulier, uno de los profesionales más reconocidos nacional e internacionalmente, sobre todo por su fotografía de carácter humanitario y de viajes, que falleció el 27 de mayo de 2022. Moderará Tere Burgui, con un largo recorrido en el mundo de la cooperación. En la mesa participarán personas que tuvieron de una u otra forma presencia en la vida de Enrique. En concreto, Pilar Aguinaga, amiga personal, Trabajadora y Graduada Social, colaboradora de Médicos Mundi, MESVES de Perú y Bolivia, Madre Teresa de Calcuta en Bombay, Ruta de la Luz en Mauritania, coordinadora de Tierra de Hombres. Unai Beroiz, fotoperiodista freelance, ha colaborado con diferentes ONGs y viajado a diversos países. Javier Cañadas, Médico, cooperante en los 90 en Sierra Leona, Georgia, Guatemala y Nicaragua y Mozambique, y miembro de la Junta Directiva de la ONG Médicos del Mundo. Andrés Carbonero, Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra.

‘Teatro en la cárcel’. Biblioteca Txantrea. 19 horas.. Alberto López Escuer hablará de su experiencia dirigiendo talleres de teatro en la cárcel con personas presas como una de las actividades organizadas dentro de los centros penitenciarios. Entrada libre hasta completar el aforo.

Charla performativa: ‘Des(hacer) el mundo’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. La música como herramienta de resiliencia. Zarys Falcón ha encontrado en la música un refugio pero también un lugar de exploración y comunicación interior. Su hacer artístico, explica ella, es la herramienta para derribar las fronteras identitarias políticas y sociales que se nos imponen. En la música somos todos cuerpos que sienten. ‘(Des)Hacer el mundo’ es una charla-performance en la que Zarys Falcón integrará música y expresión verbal para explorar el desarraigo y la adaptación; la desconexión con la propia identidad y la adaptación al nuevo ‘yo’, envuelto por una cultura ajena a la conocida. En el marco del Ciclo ‘El arte de migrar’, organizado por Espacio Creativo Ana Pagola, Katakrak y Librería Walden. Forma parte del proyecto sobre narrativas de migración de Editorial Graviola, Para quedarme aquí, y cuenta con el apoyo del Instituto Navarro de Juventud, y Navarra de Colores, marca del Gobierno de Navarra que promueve la convivencia intercultural y la sensibilización contra el racismo y la xenofobia

LIBROS

Encuentro con Elena Odriozola. Biblioteca Civican. 19 horas. Se trata de una de las ilustradoras de mayor proyección internacional. Entre otros premios, ha recibido el Premio Euskadi de Literatura por la ilustración (2009, 2013), el Premio Nacional de Ilustración (2015) y la Manzana de Oro de la Bienal de Ilustración de Bratislava (2015 y 2021). Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Presentación del libro ‘E. Petrel! iburuaren aurkespena’. Planetario de Pamplona. 19:30 horas. Introducción a cargo de Juanma Errea, director de la Escuela Náutica Navarra. ‘Eh Petrel’ por Ibon Gaztañazpi. Coloquio con Julio Villar: ‘50 años de E, Petrel!’. Turno de preguntas. Proyección cielo orientación bajo las estrellas, por Fernando Jáuregui.

MÚSICA

Coral de Cámara de Navarra: ‘Magány (Soledad)’. Iglesia de los Carmelitas Descalzos, Pamplona. 19:30 horas. ‘Festival De Música Sacra 2023’. Dirección: David Guindano Igarreta. Este programa está integrado por tres obras maestras de sendos compositores húngaros que desarrollaron su labor creativa entre mediados del siglo XIX y comienzos del XXI: Ferencz Liszt, Zoltán Kodály y György Ligeti. El florecimiento del romanticismo en el siglo XIX propició que la creación musical en los países del ‘extrarradio’ europeo alcanzase cotas de calidad importantes en un estilo ecléctico, resultado de la unión del estilo ‘internacional’ más o menos escolástico y los aportes derivados de la tradición folklórica de cada país. Organista: Saskia Roures. Solistas vocales: Soprano por determinar??, mezzosoprano: Beatriz Aguirre, tenor: Leonardo Barquilla, barítono: Sergi Moreno-Lassalle. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Talentos: concierto exalumnos premiados’. Auditorio Fernando Remacha, Ciudad de la Música. 19 horas. Ciclo ‘Tonalidades’ del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Concierto en el que disfrutar del talento que muchos de nuestros alumnos y alumnas poseen y, sobre todo y ante todo, trabajan. Así lo demostraron ante un tribunal consiguiendo un premio. Los seis premiados del curso 2021-2022, ya exalumnos y exalumnas, nos deleitarán compartiendo su talento con la que siempre será su casa, nuestro Conservatorio. Entrada libre previa recogida de invitación en Conserjería del Conservatorio a partir del lunes 27 por la mañana.

CINE

‘La emperatriz rebelde’. Filmoteca de Navarra. 19 horas. ‘Sesiones especiales’. Austria-Alemania-Francia, 2022. Dirección y guión: Marie Kreutzer. En la Navidad de 1877, Isabel de Austria (Sissi), celebra su 40º cumpleaños. Primera dama de Austria, mujer del emperador Francisco José I, no tiene derecho a expresarse y debe mantenerse hermosa y joven para siempre en su papel de emperatriz. Para satisfacer estas expectativas, adopta un estricto régimen de ayuno, ejercicios, peluquería y medición diaria de su cintura. Asfixiada por dichas convenciones, y con un apetito voraz de saber y de vida, Isabel se rebela cada vez más contra esta imagen. Presentación y coloquio con Juan José Ezquerro experto en la vida de la emperatriz Isabel de Austria (Sissi), traductor del libro de poemas ‘Alas de gaviota’ de Elisabeth von Wittelsbach, emperatriz de Austria & reina de Hungría. Entradas: 3 €.

‘Una canción irlandesa’. Civivox Iturrama. 19 horas. Filme de Jhon Patrick Shanley. Ciclo ‘Ver, oír, aplaudir’, proyección en DVD con sistema de audio-descripción, Anthony Reilly y Rosemary Muldoon son dos vecinos irlandeses. Ella está enamorada de él desde siempre. Ambas familias se ven envueltas en una enemistad por una parcela que separa sus dos granjas. Adaptación del musical "Outside Mullingar". No recomendado para menores de 7 años. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

TEATRO

Beatriz Egizabal: ‘Magma Mia!’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. Monólogo. Ciclo ‘Irriziklo’. Teatro en euskera. Estoy enfadada, estoy que ardo, me hierve la sangre. Demasiada presión y me han educado para mantener todos mis orificios cerrados. El volcán está a punto de estallar… Magma Mia!!! Entradas: 5 € en taquilla de la ENT y en www.laescueladeteatro.com

CON NIÑOS

Taller infantil: ‘El chocolate mágico’. Sala Infantil Biblioteca de Navarra. 18 a 19 horas. Edad: 6-12 años. Castellano. Organizan Biblioteca de Navarra/Nafarroako LIburutegia y la ONG Setem. Taller gratuito. Plazas limitadas. Inscripciones en Biblioteca de Navarra (848 428980-848 427797; bninfantil@navarra.es

‘Lurra esnatzeko ipuinak (Cuentos para despertar a la tierra)’. Biblioteca Milagrosa. 18 horas. Cuentacuentos en euskera con Maitane Pérez. La sesión está dirigida a menores de 4 a 8 años. Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, en el 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

VARIOS

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. Entrada libre hasta completar el aforo. Horario: 10 a 13 y de 18 a 20 h.