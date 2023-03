Sting actuará el 1 de junio en Bilbao dentro de su gira 'My Songs 2023'

Sting actuará el próximo 1 de junio en el Bilbao Arena de la capital vizcaína, dentro de su gira mundial 'My Songs 2023', en la que incluye canciones tanto de su carrera en solitario como con The Police.

Durante la gira, Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico y, para este concierto, el artista invitado será Joe Sumner, según han anunciado desde la promotora Last Tour.

Se trata, han destacado, de "un espectáculo exuberante y dinámico que presenta sus canciones más queridas, escritas a lo largo de la ilustre carrera del ganador de 17 premios Grammy, tanto con The Police como en solitario".

Según han explicado, el concierto será "un viaje musical a través de éxitos" como 'Fields of Gold', 'Shape of my Heart', 'Roxanne', 'Demolition Man', 'Englishman In New York', 'Every Breath You Take', 'Message In A Bottle' y otras muchas.