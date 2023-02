Qué hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Diálogos de medianoche’: Encuentro con Rosa Montero. Civican. 19 horas. Periodista y escritora. Madrid, 1951. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento dominical. Entre otros, destaca el premio en 2005 de la Asociación de la Prensa de Madrid, a toda una vida profesional, y el galardón del Premio Nacional de las Letras en 2017. Entre sus títulos más recientes, Los tiempos del odio (2018), La buena suerte (2020) y El peligro de estar cuerda (2022). En colaboración con Diario de Navarra. Presenta Fernando Hernández, periodista. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘CRISPR: ¿modificar el genoma humano?’. Aula 3E02. Edificio de Ciencias. Universidad de Navarra. 12:30 h. Ponentes: Antonio Regalado, Senior Editor, MIT Technology Review. Lluis Montoliu, investigador del CNB-CSIC. Moderador: Javier Novo, catedrático de Genética, Universidad de Navarra. ‘#LabMeCrazy! Science Film Festival’.

‘Nuevas interpretaciones de las pinturas de Eristain y la escultura de Katalain’. Civivox Iturrama. 19 h. Con Javier Intxusta. Ciclo ‘Teatro medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’, en colaboración con Astrolabio Románico. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

LITERATURA

Álvaro Arbina presenta su libro ‘Los años del silencio’. Elkar Comedias, Pamplona. 18:30 h. Editado por HarperCollins. Acompañará al autor Koldo Martínez. “Una estremecedora historia que esconde uno de los secretos más oscuros de nuestro pasado y que Álvaro Arbina narra con su incomparable maestría” (Luis Zueco).

Presentación del libro ‘Piso 201’. Biblioteca de Ribaforada. 18.30 h. Autora: Itziar Pérez Vallespín. Saga: Pentadimensional. Entrada gratuita.

MÚSICA

SIGMA Project: ‘Gaur!! 50º Aniversario de los Encuentros de Pamplona’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Sigma Project, referencia internacional de la música instrumental en el siglo XXI, es un cuarteto de saxofones formado por Ángel Soria (Catedrático de Saxofón del Conservatorio Superior de Música de Navarra), Josetxo Silguero, Andrés Gomis y Alberto Chaves. Programa musical multidisciplinar que nos acercará a alguno de los principales autores que participaron en los icónicos ‘Encuentros de Pamplona de 1972’, pero con una mirada musical y escénica actual y actual. Las grabaciones sonoras de la txalaparta de los hermanos Artze, las percusiones y paisajes sonoros de Manu Gaigne, la acción pictórica de César Barrio, la concepción escénica planteada por Javier Larreina y los saxofones de SIGMA Project, plantean un universo sonoro con las músicas de John Cage, Iannis Xenakis y Luis de Pablo (compositores presentes en los Encuentros del 72) junto a las videocreaciones musicales de Helga Arias (Bilbao), Alberto Bernal (Madrid) y la impactante obra de la compositora australiana Liza Lim. Ciclo ‘Cartografías de la Música’. Entradas: 14 y 16 €.

‘Dúos, Tríos y Cuartetos’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 18.45 h. ‘Ciclo de Música de Cámara’ en colaboración con el Conservatorio CSMN. Trío de trompetas. Dúo flauta y piano. Trío flauta, clarinete y piano. Dúo flauta de pico y guitarra. Dúo clarinete y guitarra. Cuarteto de metal. Entrada libre hasta completar aforo.

Quinteto Érable. Palacio del Condestable.19.30 h. Ciclo ‘Pamplona Acción Musical (PAM’23)’. Tres hermanos parisinos y dos amigas de infancia se juntan en este quinteto para abordar un repertorio particular: el quinteto para dos violonchelos. El nombre del Quinteto Érable (arce en francés), hace referencia a la infancia y a la prolongación de las amistades. Este concierto propone un programa con dos imprescindibles de la música de cámara: el quinteto op.13 n.5 de Boccherini y el quinteto mD.956 de Schubert. Dos épocas, dos países y dos estilos diferentes, pero, sobre todo, dos funciones diferentes para el segundo violonchelo, ya que Boccherini le hace usurpar el papel de la viola, mientras que Schubert lo utiliza para enriquecer el registro grave y sublimar las melodías del violonchelo. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Pole. Zentral Pamplona. 20 h. Concierto. Con solo tres años de carrera a sus espaldas Pole ya es uno de los artistas más importantes de su generación. El éxito de canciones como ‘Quédate Conmigo’, con la que cosechó sus primeros Discos de Oro y Platino se ha repetido una y otra vez convirtiendo a Pole. en uno de los referentes de La Nueva Ola de la música popular nacional. ‘Batmóvil Remix’ o ‘Dale’, son ejemplos del talento del artista toledano. Sold Out.

‘Jaleiu’. Centro Cultural de Noáin. 13 h. Con Guillem Albà & La Marabunta. Guillem Albà y los seis músicos de La Marabunta nos invitan a una fiesta de humor, ritmo y diversión con la gira de ‘Jaleiu’, un espectáculo que hace estallar de risa a todo el mundo y donde nos muestra su particular manera de hacer de la vida un juego. Su trabajo más provocador, optimista y divertido. Un show vitalista, con música en directo y sobre todo con mucho “Jaleiu”. Entradas: 10 €.

Concierto ‘Jazz entre amigos’. Salón de actos del Castillo de Marcilla. 20 h. Durante una hora aproximadamente disfrutaremos del Jazz de un grupo de amigos. Ellos son Eneko Arbea, Ion Dorregarai, Nicolás Alvear, Xabier Arriola y el marcillés Miguel Velasco. Entradas: 3 €.

X Festival ‘Estaciones Sonoras Invierno’ Cascante. Cine Avenida. 20 h. Gala ‘Estaciones Sonoras, 10 años soñando juntos’. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Contrastes’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19:30 h. Dirige Perry So. Obras de Unsuk Chin, Mozart y Brahms. Entradas: 24 €. Joven: 8 €.

TEATRO

‘Rif (De piojos y gas mostaza)’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Escrita por Mariano Llorente y Laila Ripoll y dirigida por Laila Ripoll. Una obra sobre la guerra del Rif y sus implicaciones, de la mano del Centro Dramático Nacional. Una reflexión sobre nuestra historia, sobre las entrañas de la guerra…. Tres soldados del ejército español se encuentran en las tierras del Rif después del Desastre de Annual ocurrido el 22 de julio de 1921. A través de sus relatos, desfilarán personajes clave de aquella guerra en el Protectorado español en Marruecos y conoceremos de cerca, como si de una pesadilla grotesca se tratara, el café cantante y el blocao, el pasodoble y el almuédano, el miedo de la mayoría, la sed insoportable y el cuerpo calcinado de una guerra que causó miles de muertes, utilización de gases tóxicos incluida. Entradas: 12 €.

Gastro Show: ‘Txoriburu: El Rapero Casero’. Geltoki Pamplona. 21 h. Sergio Salinas Ariz (1979) es un showman, actor, cantante, enamorado de los objetos, rapero y sinvergüenza con una dilatada trayectoria actoral… Espectáculo cómico de teatro gestual con música en directo. La mímica y las atmósferas sonoras que crea el actor nos llevan a diferentes espacios. La historia de un hombre de Navarra de los años 50 ,que quiere luchar por su sonrisa y acaba estrellándose en el metro de Barcelona… Productor invitado: Imanol Larrea (Adanatura). Entradas: 25 €, previa reserva en geltoki.red

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall del centro.

‘¿Alexa, ¿quién responde a tus preguntas?’. Salón de Actos del IES Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 h. A cargo del Taller de Teatro Plaza de la Cruz. Autor y director: Kilo Alba. Una comedia sobre la adicción a los dispositivos electrónicos. Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Vecinas diversas, vecinas dispersas’. Casino de Monteagudo. 18 h. Con Maite Redín, Ainhoa Ruiz y Mitxel Santamarina, de Tdiferencia. Daniel, Sofía y Beatriz viven en la misma comunidad y tienen algo en común: han sido etiquetados por una sociedad que necesita clasificar a las personas. Ellos son: el marica, la solterona amargada y la feminista de esta comunidad, que es el reflejo del mundo en el que viven. La suerte hará que el confinamiento, el buen tiempo, el balcón y la escalera se convierta en el nuevo campaña desde el que luchar contra sus opresores, que viven en el sexto y el tercero. Una trepidante comedia que nos hará reír mucho, enternecera más y comprender mejor que en a diferencia está la belleza.

Gonzalo Jiménez: ‘Sinvergonza’. Casa de Cultura de Lodosa. 21:30 h.Gonzalo Jiménez presenta un show de stand up comedy, en el que desgrana con humor, gestualidad y energía, situaciones y anécdotas vividas o soñadas. Un combinado desenfadado a base de ironía, improvisación y sobre todo… ¡poca vergüenza! Entradas: 6 €.

CINE

‘Make People Better’. Golem Baiona. 19 h. ‘#LabMeCrazy! Science Film Festival’. Documental que cuenta las diferentes aristas de un experimento de edición genética que se realizó en 2018. Tras la proyección, coloquio con Antonio Regalado, periodista de investigación y protagonista del documental, y Pablo Castrillo, profesor de la Facultad de Comunicación de la UNAV. Entradas: 5 €.

‘El deporte no tiene edad. La edad más allá de un número’. Planetario de Pamplona. 19 horas. La Fundación Miguel Indurain Fundazioa, por su 25 aniversario, organiza un ‘Ciclo de Cortometrajes Deportivos’, en colaboración con la Fundación Barcelona Olímpica. Hoy, proyección de los cortometrajes ‘Uncle Maurice’-Atletismo. ‘Enriqueta’-Natación. ‘On my Bicycle’-Ciclismo. ‘Rowing for life’-Remo. Invitados al coloquio: Juanjo Vizcay (atletismo) y Vicky De Luis (natación). Entrada gratuita.

‘Diario para mis hijos’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. ‘El cine de Márta Mészáros’. Hungría,1984. Presenta: María Guzmán.Finales de los años cuarenta. Juli es una joven huérfana que vuelve a Budapest con sus abuelos tras unos años emigrados. Los acoge su tía Magda, una convencida comunista que dirige una prisión. A pesar de sus esfuerzos por encarrilar a la rebelde adolescente, esta se resiste a vivir según las reglas de su tía. Empieza a buscar pistas de su padre desaparecido, arrestado por la KGB. Solo un amigo de Magda, János, parece apoyarla. Entradas: 3 €.

Elizondo-Día de Solidaridad con el Sahara. 19 h Concentración en la plaza. 19:30 h Proyección documental ‘Saharawi lives matter’ en Arizkunenea.

CON NIÑOS

‘Elurrezko ipuinak (Cuentos de nieve)’. Biblioteca Milagrosa. 18 h. Cuentacuentos en euskera con Maitane Pérez. Niños/as de 4 a 8 años. Inscripción en biblioteca, biblimil@navarra.es o 948 24 54 60.

Club de lectura: ‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h. Club de cómic coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. A partir de 9 años.

‘El jardinero de la galaxia’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

VARIOS

Taller para adolescentes: ‘Arte para mascotas’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 17:30-19:30 h, Taller inspirado en la exposición ‘The Waiting Game’, de Txema Salvans para acercarse al arte de forma lúdica y creativa. Para 13 a 18 años.Entradas: 6 € por persona.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

FERIAS

XVII Feria Internacional de Turismo NAVARTUR 2023. Baluarte. Más de 150 expositores en una feria que pone especial énfasis en los destinos nacionales e internacionales, así como en las empresas de ámbito local, regional y nacional con todo el potencial del turismo de naturaleza, costa, islas, cruceros, interior, rural, cultural, eno-gastronómico, activo y sostenible, además de los destinos internacionales… Además, durante la feria habrá presentaciones de destino, catas, cocina en directo con degustaciones, talleres de cocina para niños, sorteos de viajes y estancias… Horarios: viernes y sábado, de 11 a 14 y 16 a 20:30 h. Domingo, de 11 a 14 y 16 a 20 h. Invitaciones gratuitas descargar en la web y también programa completo de actividades: https://www.navartur.es En taquilla, 4 €. Actividades complementarias hoy viernes : Sala Mezannina : 14 a 16 h: Presentación de Costa Daurada con MSC Cruceros (evento cerrado solo para invitados). Stand Tierra Estella: Desde las 11 h Limpieza de verdura de temporada. Ayuntamiento de Lodosa. A partir de las 12-12:30 h Degustación de producto local. Ayuntamiento de Lodosa. A partir de las 18 h Degustación de tostadas de aceite y guindillas de Tierra Estella. Trujal Mendía S. Coop. y Conservas Rubio. También sorteos. Stand Tierras de Iranzu: 11 a 14:30 h Actividades infantiles para disfrutar de nuestra Granja Escuela Basabere. Animación teatralizada ‘Ecorrutas Mitológicas por Tierras de Iranzu’-El Bosque Mágico. 11 h Degustación de tortilla de bacalao y sidra natural. Sidrería Etxesaka. 13 a 14 h Cata de sales ecológicas con pimientos del Piquillo y aceite ecológico D.O. Navarra. Salinas Gironés. 16 a 18:30 h Degustación del mejor pacharán navarro Azanza y rosquillas Manchingo. 16 a 20:30 h Disfruta de la bicicleta eléctrica. E-Bike. 18 a 20:30 h Degustación de vinos ecológicos acompañado de embutidos. Bodegas Aroa y Embutidos Izcue. Y sorteos. Stand Comunitat Valenciana: 11 h Los Dulces De Nuestros. Antepasados. Coca María. “Flaons” de Morella. 11 h Productos De Nuestra Tierra: El Embutido. Embutido Requena. Longaniza de pascua Requena. Perro(bufa) Requena. Sobrasada Requena. De 11,30 a 12,30 h Elaboraciones Típicas. Cocas de la Marina. “Pericana de L´Alcoia- Comtat”. 12,30 a 14 h Producto Estrella: Los Arroces. Paella Valenciana. Caldereta Alicantina de Arroz negro. Maridado con vinos valencianos. 16,30 a 17,30 h Elaboraciones Típicas. Turrón a la Piedra de Xixona. Maridado con Moscatel de Xaló. 17,00 a 18 h Productos De Nuestra Tierra: El Dátil. Dátiles de Elche. Maridado con Agua de Valencia. 18.00 a 19 h Nuestro Oro Más Preciado “Fartons” d´ Alboraya Horchata.

Día de la Tostada de Arróniz 2023. 19:30 h. En la iglesia parroquial, ‘Antología de la Zarzuela’, en recuerdo a Federico Moreno Torroba. Con Dorota Grzeskowiak (soprano), Eduardo Zubikoa (tenor) y Coral Mendi. Entrada gratuita. Des Daerah Jas Albina. Pregonero: Eudald Carbonell i Roura, arqueólogo de prestigio internacional, geólogo, historiador, divulgador científico y codirector de Atapuerca.

CARNAVALES

Tafalla-Carnaval Rural. 12:30 h Desde la Ikastola Garcés de los Fayos a Plaza de Navarra Ronda infantil por cursos. Tema: "Carnaval Rural". 12 h Colegio Marqués de la Real Defensa. Desfile infantil de carnaval por cursos. Tema: "Alimentación y deporte, claves para el cuidado de nuestra salud". 13:30 h Salida del Edificio San José a Escolapios. Desfile. Tema: "Estilos musicales". 19:30 h Placeta de las Pulgas. Comienzo del carnaval rural. 20 h Bailes en las 4 Esquinas. Comienzo Ronda del Lagunero con l@s gaiter@s por el Casco Viejo (C/Mayor-C/San Salvador-Higuera-C/St Maria-C/Mayor-Patio de la Colasa) 20:30 h Patio de la Colasa. Quema del Lagunero. 21 h Ronda por el centro.