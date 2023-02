Un escudo de la ciudad de Pamplona del siglo XVI

Recientemente, el Ayuntamiento ha adquirido un magnífico escudo de la ciudad, tallado en piedra, con dos figuras de ángeles sosteniendo el emblema heráldico del león pasante coronado, que el rey Carlos III el Noble concedió a Pamplona en el Privilegio de la Unión en 1423, cuyo sexto centenario se conmemora este año. La pieza, a juzgar por sus características, parece datar de la segunda mitad del siglo XVI y según algunos expertos, podría ser obra del maestro entallador Juan Pérez Vizcaino.

Estaba en la casa del antiguo colegio Huarte

El escudo, que mide 1´54 por 1´30 y 40 centímetros de fondo, está formado por dos bloques labrados superpuestos. Durante muchos años estuvo colocado al fondo del zaguán de la casa número 54 de la Calle Mayor, y ha sido adquirido a la familia Huarte Solchaga por un precio de 30.000 euros. Con un criterio que consideramos acertado, ha sido puesto en el patio de columnas de la casa palacio del Condestable, un marco sin duda digno y apropiado, que además data de la misma época.

En la presentación a los medios de la importante adquisición, de la que daba cuenta este periódico el pasado 27 de enero, el alcalde Enrique Maya dijo entre otras cosas que podemos dar casi por seguro que el escudo en cuestión fue un encargo del propio Ayuntamiento de la ciudad para colocarlo en su fachada. Esta posibilidad parece verosímil, pero para darla por segura y cierta había falta alguna noticia documental que la confirmase, lo cual a simple vista resulta difícil, aunque no imposible.

En 1909 estaba en la Rochapea

Por mi parte, puedo aportar un dato que aunque no resuelve el enigma, me parece de interés para conocer la trayectoria histórica de esta singular labra heráldica. En 1909, por encargo de la Comisión de Monumentos, Ramón Huici dibujó los escudos de armas existentes en las iglesias, calles, plazas y otros parajes de la ciudad. Y en ese catálogo se incluyen cuatro, ubicados en el barrio de la Rochapea, que por entonces se reducía a unas pocas casas situadas en la zona más cercana al puente del mismo nombre -hoy llamado impropiamente de Curtidores-, la desaparecida plaza del Arrasco o Arriasko, y el camino de Errotazar. De esos cuatro escudos, dos estaban puestos en la casa del antiguo matadero, que todavía se conserva, nada más pasar el puente, en el lado izquierdo. Uno de ellos parecía datar del siglo XVI y en 1958 se quitó de allí para reponerlo en el mesón del Caballo Blanco, construido por entonces, donde todavía puede verse; el otro era una labra de estilo rococó de hacia 1760, decorada con rocallas, cuyo paradero actual desconozco. Un tercer escudo, de factura más austera, que llevaba la fecha de 1827, se podía ver en la fachada de la llamada Casa de los Pastores, en la que estuvo durante muchos el cuartelillo de la Guardia Civil, y que fue derribada hará unos cuarenta años. Pero había un cuarto escudo, que Huici dibujó también, anotando al pie del dibujo la noticia escueta de que estuvo colocado en una casa de la Rochapea, ya derribada, sin precisar su ubicación exacta ni ningún otro dato que hoy nos podría dar alguna pista. Lo sorprendente del caso es que el dibujo, cuya reproducción incluyo, aunque no tiene la precisión incuestionable de una fotografía, parece corresponder sin duda al escudo que acaba de adquirir el Ayuntamiento.

Averiguar cómo y en qué momento el escudo pasó de una casa derribada en la Rochapea a la casa del antiguo colegio Huarte en la Calle Mayor no aportaría gran cosa a la reconstrucción de su historia. Lo que interesaría realmente es saber qué casa era la que lo conservó hasta 1909 y lo que es aún más difícil, si había estado en ella desde su origen. Sabemos que los antiguos molinos de la Rochapea y de Santa Engracia eran ya propiedad municipal en el siglo XVI, época de la que data el escudo, pero la calidad del mismo parece corresponder a una construcción de más empaque. Y como ya hemos dicho, el primitivo matadero de junto al puente tenía dos escudos, cuya imagen conocemos perfectamente; y la Casa de los Pastores lucía otro, más sencillo, de 1827.

¿Pudo haber estado en la primitiva casa consistorial?

Si, como apuntaba el alcalde, el escudo que nos ocupa estuvo en el frontis de la primitiva casa consistorial, demolida en 1753 para levantar la de estilo barroco que sería derribada a su vez en 1952 -una teoría que como ya hemos dicho tiene cierta lógica-, sorprende un poco que no se hubiera vuelto a colocar en el nuevo edificio estrenado en 1760, si no en la fachada principal, que felizmente se ha conservado, cuando menos en la trasera o en la desaparecida puerta que daba a la calle de Santo Domingo; o en el zaguán o cualquiera de los salones de la planta noble. Por lo que bien pudo haber ocurrido -y esta es otra posibilidad que me permito sugerir- que en aquel momento, al no considerar oportuno colocarlo en el nuevo edificio, se hubiera decidido reutilizarlo en esa casa de la Rochapea en la que estuvo colocado desde una fecha indeterminada y de la cual solo sabemos que fue derribada poco antes del año 1909.