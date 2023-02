Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Jornada ‘El desafío de la soledad existencial’. Civican. 9.30 a 14 h. Organizan Fundación Caja Navarra y Fundación "la Caixa". Entre ponentes, destacan Javier Yanguas, director científico del Programa de Personas Mayores de Fundación ”la Caixa” y María Jesús Goikoetxea, doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto. Yanguas hablará sobre ‘Relaciones, soledad y vida plena en la vejez’, mientras que Goikoetxea lo hará sobre ‘Transiciones, pérdidas y proyecto de vida’. Inscripciones en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHyEgk9b5TIHXGA0wd_6fiDVBo8NpL8AQ30MoruVCl-zEilw/viewform

‘Iconografía de la muerte en la Edad Media’. Civivox Iturrama. 19 h. Ponente: Eduardo Bayona. Ciclo ‘Teatro medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’, en colaboración con la Asociación Astrolabio Románico. Viaje a través del contexto religioso, filosófico e histórico de la muerte en la Edad Media. Su presencia es cotidiana y a veces pasa desapercibida, pero contamos con muestras de primer nivel de temas como la Rueda de la Fortuna, el Encuentro de los Tres Vivos y los Tres Muertos, o una Danza de Muertos. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El paradigma de la robótica blanda’. Edificio de Ciencias UNAV, Pamplona. 13 h. Ponente: Concha Monje. Investigadora en Robótica y catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid. Organiza el Museo de Ciencias por el ’Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’.

‘Centenario de Irlanda-La guerra contra los ingleses’. Civivox Condestable. 19 horas. Ponente: Carlos Aitor Yuste. Historiador y profesor en UNED Senior Pamplona y en el Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto. Organiza: Asociación Cultural Experiencias. Entrada libre hasta completar el aforo.

Charla-Presentación Red de Personas Torturadas de Navarra. Kulturgune Berriozar. 18.30 h.

LITERATURA

‘Ordu txikietan. Album ilustratua eta tailerra’. Txokogorri. 19 h. Taller Fanzines Peludos. Actividad en euskera. Con Irantzu Piquero y Fertxu Izquierdo. ‘IV Komiki Boom-Jornadas de Cómic e Ilustración social-Antsoain’.

Presentación del libro ‘ETA: la memoria de los detalles’. Centro Cultural de Corella. 19:30 h. El autor, Joseba Eceolaza, estará acompañado de Juan Frommknecht, abogado de víctimas del terrorismo, y Martín Zabalza, director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra.

Presentación del libro 'Creciente y Estrella’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 h. Autor: Javier del Valle. Novela histórica de ficción.

MÚSICA

‘La flauta mágica de la luna/Lunaren flauta magikoa’-Cuento musical para Orquesta de Flautas de B. Pucinar. Ciudad de la Música, Pamplona. 16 h. Cuenta la historia de Luna, quien emprende un viaje en tren con su flauta y vive un sinfín de aventuras. Los personajes son interpretados por el alumnado de flauta del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, jóvenes entre 12 y 20 años, bajo la dirección musical de Alejandro Arbea, y de Mercedes Castaño para la puesta en escena. Colaboran CI Burlada FP y CIP Donapea IIP. En el marco del ‘X Encuentro de Flautistas de Navarra 2023/Topateka Nafarroako Flauta-Jotzaile. Entradas agotadas.

‘Las diferentes familias instrumentales en la música de cámara’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 18.45 h. ‘XVII Ciclo de Cámara’ en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. Intervendrán 8 grupos, con importante presencia de conjuntos grandes (quintetos y cuartetos). Para disfrutar de las diferentes familias de instrumentos: cuerda (frotada y percutida), viento (madera y metal), tecla y voz. Entrada libre hasta completar aforo.

Peio Lekumberri. Geltoki Pamplona. 19 h. Ciclo ‘SZnatoki!’. Cantautor y dramaturgo navarro procedente de Sada. “De mi abuelo heredo el chascarrillo y la jota de ronda; de mi padre la apetencia por los guitarreos lentos y las voces rasgadas y hondas”. El resultado es un directo dinámico y potente, con composiciones acústicas que apuestan por letras cargadas de ironía y melodías pegadizas que mucha gente ya canturrea sin darse cuenta. Entrada gratuita.

JZ & The Outlanders. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21.30 h. Tras tiempo fuera de su tierra, JZ vuelve a Pamplona en 2019 y se rodea de un par de músicos veteranos y solventes: Jose Luis Montañes al bajo y Eduardo Casis a la batería. Juntos elaboran un repertorio de “covers” de clásicos de la Americana Music, ese gran paraguas bajo el que se cobijan todos los estilos básicos de la música tradicional, desde country, folk, folk-rock, blues, R&B o southern rock. Mucho Neil Young, Chris Stapleton, America, Blackberry Smoke ó Ryan Adams, y…. muchos más!! Además de las “covers” la banda comienza a integrar en sus conciertos temas propios con los que pronto entrarán en estudio... Entrada gratuita.

‘Hija de la Luna’-Homenaje a Mecano de Robin Torres. Baluarte. 20 h. El mejor homenaje a Mecano del mundo protagonizado por Robin Torres vuelve, después de 6 años de gira y con más de 250 conciertos por España y Latinoamérica, con un nuevo espectáculo musical basado en la gira más importante de la carrera de Mecano, ‘Descanso Dominical’. Este no solo fue su disco más vendido, sino que los catapultó a la fama y los consolidó como la leyenda que son hoy para tantas generaciones. Entradas: 32, 35 y 38 €.

Lendakaris Muertos + Catalina Grande Piñon Pequeño. Zentral Pamplona. 20.30 h. Concierto. Lendakaris Muertos es una banda de punk formada en Iruña-Pamplona en 2004 y a la que desde el primer instante le acompaña un tremendo ruido a su alrededor, no solo por su afiladas canciones punk, sino también por sus pegadizos estribillos y sus aún más afiladas, desconcertantes y provocadoras letras rebosantes de ironía, sentido del humor y mala leche vertida en textos sobre sexo, drogas y esnobismo, y como no, frívolos vistazos a la situación política actual. Entradas: anticipada 15 € + gastos.

Talco + Sofokaos: ‘Videogame Tour’. Sala Totem, Villava. 20:30 h. Entradas: anticipada 20 € + gastos, taquilla: 25 €.

Banda la Tafallesa: ‘Sorotan Bele Gogoan’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19:30 h. El espectáculo ‘Sorotan Bele Gogoan’ fusionará a dos músicos del grupo de folk pop Sorotan Bele -el cantante Gorka Sarriegi y el guitarrista Urbil Artola- con la Banda La Tafallesa. ‘Sorotan Bele Gogoan’ es un espectáculo musical en el que se pretende homenajear a uno de los grupos de folk-pop más destacados de Euskal Herria en la década de 1990, Sorotan Bele. El grupo publicó tres discos que obtuvieron gran resonancia y muchas de sus canciones se convirtieron en himnos. A pesar de la desaparición del grupo, han quedado muchas canciones para siempre en la despensa de la cultura y música de Euskal Herria. Lo que queremos ahora es volver a rememorar esas canciones pero en un nuevo soporte…. Entradas: 8 €.

Carlos Escobedo en Estado Puro. Sala Informal, Tafalla. 20.30 h. Concierto acústico acompañado de piano y chelo. “Actuación interactiva donde cuento anécdotas, repaso toda mi carrera y experiencia en los últimos años, respondo a preguntas, cuento algunos trucos a la hora de componer y de producción para otras bandas..”. Carlos Escobedo se embarca en ‘La otra cara de la moneda’ junto a Carlos Clerencia; un talentosísimo músico que con tan solo 21 años ha sumado una indiscutible fuerza a este proyecto que creció en 2021. Entradas: anticipada 15 €, taquilla 19 €.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

TEATRO

‘¿Alexa, ¿quién responde a tus preguntas?’. Salón de Actos del IES Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 h. A cargo del Taller de Teatro Plaza de la Cruz. Autor y director: Kilo Alba. Una comedia sobre la adicción a los dispositivos electrónicos. En concreto, el montaje pone en escena a las/os trabajadoras/es que supuestamente responden a las cuestiones que las/os usuarias/os realizan a su dispositivo electrónico. Y, claro, los seres humanos no son perfectos: se equivocan, se enfadan, se saltan las normas...Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Se trata de una ocasión idónea para sumergir al alumnado en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la representación: a partir de las 18:15 h en el hall del Instituto.

‘Una función para recordar’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con la Asociación Juvenil Teatros Mágicos. A finales de los años 70 en un antiguo teatro de España una compañía de actores comienza los ensayos para estrenar su nueva obra de teatro cuando el director es diagnosticado con alzhéimer. ¿Podrán estrenar la obra…? Esta nueva obra de teatro de la compañía Teatros Mágicos pone sobre las tablas un tema poco tratado como es la enfermedad del alzhéimer. ¿Cómo se vive la noticia de cuando eres diagnosticado por esta enfermedad? ¿Cómo lo vives en tu entorno? ¿Cómo afecta a tu día a día…? A partir de 10 años. Entradas: 6 €.

‘Antonia’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Javier Liñera y Ékoma Teatro. Un escritor rechaza los ejercicios de recuperación de la memoria que le propone su doctora para frenar el avance de la enfermedad rara que le han diagnosticado. Pero los recuerdos irán aflorando y aparecerán las voces de su abuela y su tío. Ella, Antonia Olmero Ramos, activista sindical en la República, y él, Álvaro Retana, hermano de Antonia, un escritor gay. Esta obra nos propone un viaje temporal entre pasado y presente, y un viaje creativo entre realidad y ficción. Entradas: 6 €.

‘El filo de las mariposas’. Teatro de Ansoáin. 20 h. Con el Aula de Teatro Juslarotxa. Teatro Amateur. La obra se desarrolla en una sala de un psiquiátrico, donde un grupo de pacientes ante el inminente cierre del mismo, esperan ser trasladados a otro lugar. En esta espera, los seis personajes protagonistas, con alma de mariposas, ven pasar los días sin que nadie venga a buscarlos, descubriéndonos su pasado entremezclado con el presente. Los beneficios de la representación se destinarán a la Asociación Navarra de Amigos del Sahara. Entradas: 5 €.

Monólogo con J. J. Vaquero. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Vaquero llega con su espectáculo ‘Vaquero’, y hace lo que suele hacer Vaquero. Si lo conoces, ya sabes de los que te hablamos y si no lo conoces…dirígete a verlo y así… ya sabrás una cosa más. Guionista y colaborador de ‘El Hormiguero’ de Antena3 TV, colaborador de ‘YU: No te pierdas nada’ de 40 Principales y “Lo Mejor Que Te Puede Pasar” de Melodía FM, cómico de ‘El Club de la Comedia’ y guionista de varios espectáculos y programas. En sus actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos en la lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos, hasta su trabajo o su día a día. Siempre desde su particular punto de vista. Entradas: anticipada 15 €, taquilla 18 €.

CINE

‘Adopción’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘El cine de Márta Mészáros’. Hungría, 1975. Presenta: Cristina Leza. Kata, viuda, está entrando en los cuarenta sin hijos. Su amante, casado, no desea tenerlos con ella. De manera fortuita entra en su vida una joven escapada de un orfanato que le pide refugiarse en su casa. Inicialmente reticente, Kata la acoge y empieza a encariñarse con ella. La ayuda a dejar la institución y a casarse con el joven al que ama. Además, la relación entre ambas mujeres despierta en Kata la determinación para cambiar lo que no le gusta de su situación vital. Entradas: 3 €.

Club de cine: ‘El hombre de al lado’. Biblioteca Milagrosa, 17 h. Filme de Mariano Cohn y Gastón Duprat. La película narra un conflicto entre vecinos que parece no tener fin. Una simple pared medianera puede dividir dos mundos, dos maneras de vestir, de comer, de vivir. De un lado, Leonardo, fino y prestigioso diseñador que vive en una casa realizada por Le Corbusier. Del otro lado, Víctor, vendedor de coches usados, vulgar, rústico y avasallador. Víctor decide hacer una ventana para tener más luz. Y ahí empieza el problema: cada uno toma conciencia de la existencia del otro. Entrada libre, previa inscripción en biblioteca, en tfno. 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es

’Piano Blues’-Seminario con Carlos Aguilar. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 h. Ciclo ‘Plano/Contraplano-Melodías de cine’. En este seminario, conducido por el historiador de cine Carlos Aguilar, se explorarán las vinculaciones entre el cine y el jazz y sobre el carácter medular del piano en este género musical. Se proyectará el episodio Piano Blues (2003), dirigido por Clint Eastwood, que forma parte de la serie The Blues, a cargo de Martin Scorsese. Eastwood rinde homenaje a los pianistas de este género musical, partiendo de extraordinarias e inéditas imágenes de archivo que constituyen un auténtico tesoro y de entrevistas y actuaciones de leyendas vivas como Ray Charles, Fats Domino, Doctor John, Dave Brubeck o Marcia Ball. Entrada gratuita previa retirada de invitación en web y taquilla.

‘Mendiak 1976’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Proyección y coloquio. Actividad organizada en colaboración con el Grupo de Montaña de Noáin. Entradas: 3 €.

‘Sahrawi Lives Matter; una vuelta más’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 h. Proyección. Ponentes: Joseba Alzueta Sola, protagonista del reto, Irene Matxinandiarena, responsable de sensibilización de ATTsF y Lehbib Breica, Delegado saharaui en Navarra. Entrada: 3 €.

‘Entre montañas’. Cine Moncayo, Tudela. 20 h. Director: Unai Canela. Ciclo ‘Cine de Montaña 2023’. Entrada libre.

CON NIÑOS

Club de lectura: ‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h. Club de lectura infantil especializado en cómic. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. A partir de 9 años.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Para todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Txiki’. Centro Cívico Orkoien. 19 h. Teatro infantil a partir de 5 años. Euskera. Con Adriana Olmedo Producciones. Maya últimamente ha perdido la confianza en sí misma: sus amigos no le valoran, le paraliza el miedo a cambiar de colegio, su familia no le confía sus preocupaciones. Cree que no es tan fuerte como los demás y se siente pequeña. ¡Pero es que además Maya es una diminuta habitante de un mundo de diminutos escondido entre las paredes de una antigua casa! Por si fuera poco, descubre que su mundo está en peligro. Es hora de hacerse fuerte y actuar. Es hora de demostrar que Maya aunque pequeña, también es poderosa. Un mundo de diminutos en escena. Una aventura. Un gran musical. Una historia de pequeñas personas que consiguen grandes cosas. Entradas: 3 €.

Cuentacuentos ‘Ipuin Kontalariak’. Biblioteca Pública Artica. 18 h. Euskera. Con Ventura Ruiz. A partir de 4 años. Entrada libre con invitación.

Cuentacuentos con Tdiferencia. Biblioteca de Cintruénigo. 17 h. Entrada libre.

FIESTAS

Carnaval Huarte. 16:30 h Kalejira y Chocolatada desde la Plaza de la Igualdad acompañada por Tipulon hasta la Plaza San Juan. 17:30 h Batukada Combatupá por la Plaza San Juan, El Ferial y el patio de Plazaldea. 19 h Txatxopintxopote por los bares de Huarte, acompañada por Uharte Kantuz y con la colaboración de Oiezki, Navarro, Marley, Itaroa, bar de Personas Jubiladas de Huarte y Sociedad Inzoa. Salida desde plaza San Juan.

Ferias de Febrero en Tafalla 2023. 9 a 14 h VII Certamen Avícola-Ciudad de Tafalla. VI Campeonato Navarro de Euskal Oiloa en el Recinto Ferial. Exposición y venta de plantas, árboles y flores en Plaza Cortés y de puestos de venta ambulante en el Paseo Padre Calatayud. Feria de Artesanía Jubilación: tiempo para desplegar la creatividad. Centro Cívico. 19:30 h Concierto ‘Sorotan Bele Gogoan’. Gorka Sarriegi & Urbil Artola con la Tafallesa. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 8 €. 21 h Partido Pelota mano profesional-Frontón Ereta. Urrutikoetxea/Albisu P. Etxeberria/Rezusta. 20 € palco y 30 € kantxa/grada.