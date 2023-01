Navarra reconoce a la cineasta Puy Oria con el premio ‘Francisco de Javier’ 2022

Navarra ha reconocido este lunes por la mañana a la cineasta Puy Oria Rubio (Torres del Río, 1962) con el premio ‘Francisco de Javier’ 2022, por su dilatada carrera en el mundo del cine y su labor de promoción de la Comunidad Foral, a través de las películas rodadas en Navarra.

María Chivite, ha entregado el galardón a Oria este mediodía en Madrid, en el transcurso de un acto celebrado en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Chivite ha destacado de que las películas de Oria “suponen una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con los problemas sociales”. La presidenta del Gobierno de Navarra,, ha entregado el galardón a Oria este mediodía en, en el transcurso de un. Chivite ha destacado de que las películas de Oria “suponen una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con los problemas sociales”.

Tras agradecer al Gobierno de Navarra la concesión del premio, Puy Oria ha recordado al apoyo de compañeras y compañeros de profesión que confiaron en ella para ejercer distintas tareas profesionales dentro del mundo del cine. “Desde que en 1990 Elías Querejeta me dio la oportunidad de trabajar como regidora en ‘Las cartas de Alou’, el cine pasó a ser parte de mi vida. En él encontré la posibilidad de crecer y disfrutar organizando rodajes, poniendo en marcha nuevos proyectos o preparando campañas de promoción”, ha asegurado Oria.

La cineasta ha relatado también que “durante más de 30 años he ido aprendiendo y aportando todo lo que sabía a las películas y series en las que he trabajado, con el fin de enriquecerlas y de que tuvieran todo lo necesario para su adecuada realización. También he aprendido que el cine, el audiovisual en su conjunto, no sólo es hacer películas, sino que, además es necesario que nos impliquemos preparar a los futuros profesionales del sector y que trabajemos para consolidar leyes que permitan la realización y difusión de la enorme diversidad y riqueza creativa de nuestros proyectos. Por eso, durante estos años, también he dedicado buena parte de mi tiempo a la formación de nuevos profesionales de la producción, y a participar activamente en asociaciones, organismo y eventos del entorno audiovisual”.

María Chivite, por su parte, ha reseñado que los méritos de Puy Oria coinciden con la finalidad del premio ‘Francisco de Javier’, con el que se reconoce a las personas que proyectan una imagen de Navarra como comunidad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad.

Chivite ha subrayado que la carrera de Oria “es un ejemplo de cine comprometido. Con su cine hemos abierto los ojos a la terrible realidad de la inmigración, reavivado el debate social ante el silencio de los abusos sexuales, o recordado que nuestra identidad reside en la infancia”.

Además, la presidenta del Gobierno ha realizado un paralelismo entre el cine, que es cultura e industria, y Navarra, “ya que somos la comunidad más industrializada de España, uno de nuestros tractores de prosperidad, contamos con un patrimonio cultural privilegiado y diverso. Era de esperar que un lugar así terminara siendo tierra de cine”. En este sentido, ha destacado que “gracias a los incentivos públicos se está desarrollando en Navarra un sector audiovisual que cada día emplea a más personas, ya que la cultura genera industria”.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha dado la bienvenida a las personas asistentes a la Academia de Cine, indicando que "es el mejor lugar para entregar un premio a una persona tan relevante para la industria del cine español como Puy Oria", a quien ha calificado como "una productora ejemplar".

En el acto han participado también el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa; la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; y el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Miguel Moreno.

La parte musical del acto ha incluido la interpretación de la obra ‘Erronkari’ de compositora navarra Vanessa Garde; una parte de la banda sonora original de ‘La boda de Rosa’, de Iciar Bollaín, obra de Garde; y una parte de la banda sonora de ‘Bienvenido Mr. Marshall’ compuesta en 1953 por el olitense Jesús García Leoz para la película de Luis García Berlanga.

TRAYECTORIA DE PUY ORIA

Puy Oria Rubio se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra en 1986. Su primer contacto con el cine fue con Elías Querejeta P.C. en “Las Cartas de Alou”, en 1989. En el año 2000 pone en marcha su productora “Oria Films” con Montxo Armendáriz como socio.

Ha producido 7 películas y una serie (4 de ellas rodadas íntegramente en Navarra) y ha participado en el departamento de producción/dirección de aproximadamente otras treinta.

Como productora y directora de producción ha estado al frente de ocho películas y de una serie, la mayor parte de ellas rodadas en Navarra. Entre ellas, las más conocidas por el público, la serie recién presentada “Tú no eres especial” (2022) o las películas “No tengas miedo” (Montxo Armendáriz, 2011), “Obaba” (Montxo Armendáriz, 2005) o “Silencio roto” (Montxo Armendáriz, 2001)

Como productora, desde 1999, se ha hecho cargo de once producciones dirigidas por nombres como el de Gerardo Chijona, Arturo Ripstein o Manoel de Oliveira. También con Ripstein, Armendáriz, Adolfo Aristaráin, Ernesto Tellería o Patricio Castillo ha trabajado desde 1994 como jefa de producción en cinco filmes: “Profundo Carmesí (Ripstein) y “Secretos del corazón” (Montxo Armendáriz) en 1996; “La ley de la frontera (A. Aristarain) y “Menos que cero” (Ernesto Tellería) en 1995, y en 1994, “Y aquí no pasó nada” de Patricio Castilla.

Imanol Uribe, Vicente Aranda, Carlos Saura o Luis Galindo han contado con ella como ayudante de producción para películas tan reconocidas como “Días contados” (I. Uribe, 1994), “La pasión turca” (Vicente Aranda, 1994), “Dispara” (Carlos Saura, 1993), “La noche más larga” (José Luis García Sánchez, 1990), “El sol del membrillo” (Víctor Erice, 1990) o “Cartas de Alou” (M. Armendáriz, 1989) entre otras. También ha participado con Montxo Arméndariz en “Historias del Kronen” (1994) y con Bigas Luna en “Jamón, jamón” (1991.

Las obras que se han rodado en Navarra por la productora de Puy Oria han tenido un recorrido muy extenso y una enorme difusión tanto a nivel nacional como internacional. Sin ir más lejos, la serie “Tú no eres especial” acaba de estrenarse a través de la plataforma NETFLIX en unos 200 países.

“No tengas miedo” ha participado en más de 30 festivales nacionales e internacionales y ha recibido más de once premios en distintos apartados. “Obaba” inauguró el 53ª Festival internacional de Cine de San Sebastián y fue seleccionada por la Academia Española de las Artes Cinematográficas para optar al Oscar en el apartado de películas de habla no inglesa, obtuvo diez nominaciones a los premios Goya y se exhibió en los principales festivales internacionales. Igualmente, “Silencio Roto” cuenta con una extensísima lista de festivales que, en todo el mundo, acogieron la exhibición de esta película, así como nominaciones para premios en estos mismos espacios. Se adjunta un listado donde se detallan estos reconocimientos.

En el ámbito de la formación, Puy Oria ha impartido cursos, charlas, mesas redondas y talleres de producción audiovisual en la Universidad Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de Valencia, Escuela de Cine de Alcorcón, Comunidad de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Granada, Diputación de Jaén, Festival de Almería, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, etc. En 2018 pone en marcha el proyecto de asesoría para el sector audiovisual apoyado por el Ministerio de Cultura, #ConsultOria.

Desde hace ocho años es docente en la Escuela TAI, donde imparte clases de Producción Ejecutiva en Master, Grado y Diplomatura.

Finalmente, la productora ha ejercido distintos cargos de representación en instituciones ligadas al mundo del cine o de la cultura. Entre ellas, Presidenta de AMA (Asociación Madrileña Audiovisual 2007-2018), Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid (2010-2018), Junta Directiva Real Sociedad Económica Matritense (2017-2019), Presidenta de PIAF (Federación de Productoras Independientes Audiovisuales Federadas 2018 – 2021, Asesora de AC/E (Acción Cultural española 2016-2018), Consejo de Cultura de Navarra (2015- actualidad), Junta Directiva de FIPCA (Federación Iberoamericana de Productoras Cinematográficas y Audiovisuales 2017-2022). Es socia de la Academia de Cine Española.

Como reconocimientos individuales, fue nominada a los premios Goya, en la categoría de Mejor Directora de Producción por su trabajo en “Obaba”; al Premio “Pau i Justicia” en el Humans Fest de Valencia, al Premio de Cine y Derechos Humanos del Festival de San Sebastián y al Premio Simone de Beauvoir en el Festival Zinemakumeak Gara!!.

PREMIO 'FRANCISCO DE JAVIER'

El premio ‘Francisco de Javier’ fue instituido por el Ejecutivo foral en 2009 para reconocer a personas, entidades e instituciones que, con la actividad que desarrollan fuera de la Comunidad Foral, proyectan una imagen de Navarra como Comunidad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad.

En ediciones pasadas, el galardón "Francisco de Javier" recayó en el rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza (2009), el cocinero lerinés Pedro Ábrego (2010), el matrimonio formado por el futbolista Ignacio Zoco y la cantante María Ostiz (2011), y el que fuera delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, hasta la extinción de este cargo, Salvador Estébanez (2012).

Además, ha sido distinguidos con este premio el psicólogo estellés Javier Urra (2013), el escritor Manuel Hidalgo (2014), el director de cine Montxo Armendáriz (2015), el restaurador azagrés Juan Miguel Sola (2016), el saxofonista y compositor Pedro Iturralde (2017), el químico, geólogo y glaciólogo estellés Adolfo Eraso Romero (2018) y al empresario de Oteiza, José María Zabala (2019). En 2020, no se concedió este premio, y en 2021 recayó en el arquitecto Francisco Mangado Beloqui.