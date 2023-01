Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

VII Jornada ‘Activismo y Salud Mental’: ‘El arte como expresión del sufrimiento psicosocial’ Civican. 16.30 a 21 horas. Organiza: Asociación Mejorana. Conferencias. ‘Vuelo de Albatros, una experiencia artística y colectiva en salud mental comunitaria’, con Mauricio Garolfi, Romy Sordómez y Eva Poumé. ‘Medio pan y una biblioteca. La literatura como arte, creación y refugio ’, con Silvia García Esteban y Clara Flamarique. ‘Nuestra realidad supera la ficción’, con Eva Roncero y Sandro Iaboni. ‘Por todo lo que tuve que ver y sentir, firmé sobrevivir’, con Aranzazu Duque. Entrada libre.

‘Conversatorio con…’ Maika Makovski. Biblioteca de Civican. 19 horas. Maika Makovski (Palma de Mallorca, 1983) es artista visual, compositora, intérprete y actriz. Tiene en su haber ocho discos de estudio, uno en directo, bandas sonoras de teatro y cine. Recientemente ha ganado los premios MIN a mejor disco de Rock & Roll. Modera el encuentro Olga Balbona, responsable de la biblioteca. Necesario reservar plaza en 948 222 444 o informacioncivican@fundacioncajananavarra.es

Taller de mentoría social. Civivox Mendillorri. 18.30 horas. ‘Ciclo de Convivencia Intercultural’. Acercamiento a la mentoría social como herramienta de acompañamiento a la juventud migrante sin apoyo familiar en Navarra. En colaboración con el Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. Imparten la sesión personas de Zabalduz, cooperativa de iniciativa social. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘¿Conocemos realmente el estado de nuestra sanidad pública?’. Sociedad Harraisko de Gazólaz. 19.30 horas. Promueve: Plataforma de Salud Navarra. Ponentes: una enfermera, un médico jubilado y una administrativa. Mariaje Esain Nicuesa, Marisol Saiz-Aja, Félix Zabalza Irigoyen.

Charla sobre Educación Emocional organizada por la APYMA. Sala de las Monjas de Larraga.17 horas.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Pamplona. Rincones del tiempo’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. El escritor José Miguel Iriberri presentará su nuevo libro (Editorial Eunsa). Por ‘Pamplona. Rincones del tiempo’ desfilan personajes e historias, ríos y edificios, plazas y esculturas, estaciones y bares, árboles y aves, comercios y conventos, libros y cines, parques y bares, clubes de fútbol y viejos frontones: hilos de una trama urbana que configuran la historia pespunteada de la ciudad. Iriberri, pamplonés desde los cinco años, es Licenciado en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Navarra, fue redactor jefe y subdirector durante 46 años de Diario de Navarra, donde publica colaboraciones de forma ocasional tras la jubilación. Es autor de los libros ‘A vuela siglo’ (1998), ‘Plaza Consistorial’ (2003) y ‘Sanfermines de papel’ (2018). Presentará al autor y dialogará con él sobre el libro Fernando Hernández, subdirector de Transformación y Desarrollo Digital de Diario de Navarra .Entrada libre.

Presentación del libro ‘El sueño de los árboles’. Librería Elkar Comedias, Pamplona. 18.30 horas. Autora: Diana Calatayud.

Presentación del libro ‘Cuentos de Eva Arguía’ de Jose María Imízcoz. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 horas. Presenta Marisol Ortiz de Zárate.

Encuentro con Bakarne Atxukarro: ‘Un viaje muy negro’. Biblioteca San Jorge. 18.30 horas. Dentro del ‘Festival Pamplona Negra’. Con Bakarne Atxukarro, coautora de libros recopilatorios de cuentos tradicionales para niños y niñas; así como de cuentos infantiles sobre personajes mitológicos o de cuentos infantiles centrados en emociones y necesidades comunicativas. Hace unos meses publicó su primera novela dirigida a público adulto titulada ‘El café de los miércoles’. Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación del libro ‘Empatallados’. Planetario de Pamplona. 19 horas. Un manual sobre salud digital. Aforo limitado, recogida de invitaciones una hora antes en taquilla.

Encuentro literario con Juan Carlos Berrio. Biblioteca de Tafalla, 19,00etan. En el marco de IX Pamplona Negra’.

MÚSICA

Hollywood Symphony Orchestra: ‘La mejor música de cine’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Un intenso recorrido por aquellas bandas sonoras que más nos han emocionado con dos grandes protagonistas: los inolvidables John Williams y Hans Zimmer. Melodías universales que nos han hecho reír, llorar, soñar, sufrir y saltar de la butaca, que ya forman parte de la memoria colectiva y que hoy cobran vida propia fuera de las salas de proyección… Entradas: 44 y 40 €.

DANZA

‘Desde mi txoko’. Civivox Iturrama.19.30 horas. ‘XIV Festival ‘DanZ’-Espacio de Danza’. El bailarín Jon Maya, acompañado del violinista Arkaitz Miner, nos muestra su faceta más íntima haciendo un recorrido desde sus orígenes, pasando por su trabajo de búsqueda, interpretando coreografías de Cesc Gelabert, Sharon Fridman e Israel Galván. Un viaje que transita desde la danza tradicional hacia la danza contemporánea, viviendo siempre la relación entre los dos lenguajes. Las coreografías se intercalan con explicaciones y anécdotas sobre su creación. Encuentro posterior de los artistas con las personas asistentes al espectáculo. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CINE

‘L''estate di Giacomo’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Foco Punto de Vista’. Italia, 2011. Dirección: Alessandro Comodin. Giacomo es un chico sordo de 19 años. Un día va al río para hacer un picnic con Stefania, su amiga desde la infancia. Los dos chicos se apartan tanto del camino conocido que acaban perdiéndose. Estarán solos y libres durante una tarde que podría durar un verano entero. Entradas: 3 €.

‘Mujeres de Ansoáin: hacia un deporte en igualdad/Antsoaingo emakumeak: berdintasunezko kirol baterantz’. Teatro Ansoáin. 19 horas. ‘III Ciclo de Documentales Feministas de Ansoáin’. Documental presentado por varias mujeres deportistas de Ansoáin, y producido por el Área de Igualdad municipal, que busca visibilizar las desigualdades en el deporte, así como los avances y retos para el presente y futuro. Las deportistas Iosune Murillo, Sandra Morillas, Izaskun Gomez, Itxasne Amoztegi, Ariane Martinez, Naroa Eransus, Ester Casals, Alicia Ugarte, Ainhoa Morte, María Ansorena, Maider Esparza e Irune Biurrun nos relatan sus vivencias dentro de deportes tan diferentes como herri kirolak, fútbol, gimnasia, ciclismo, atletismo, baloncesto, triatlón y natación. Invitaciones: www.ansoain.es o en taquilla hora y media antes.

‘Kareletik’. Irurita. 19 h. Proyección film de Anjel Lertxundi. ‘(H)Ilbeltza, Ciclo de Novela Negra’.

‘Carlos Soria una vida en la montaña’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 horas. Proyección. ‘Jornadas de Montaña’. “La proyección es una buena parte de mi vida, nací el 5 de febrero de 1939, mi niñez y mi adolescencia transcurrió en la posguerra fue muy dura y muy pobre, deje el colegio a los 11 años para trabajar y ayudar a mi familia, desde niño me gustaba el campo los espacios abiertos mucho más que estar en la ciudad, a los 14 años en las vacaciones pase 15 días en la Pedriza con mi amigo Antonio Riaño, desde entonces nunca he dejado de ir a la montaña, llevo 69 años subiendo montañas, en estos años he utilizado equipo y material desde lo más primitivo a los más sofisticado, he escalado en roca, hielo, mixto, en pequeñas y en grandes montañas, he competido en esquí de fondo, esquí de montaña y en carreras por montaña, me encanta la competición siempre pensando en un buen entrenamiento para subir montañas y también porque no se puede mentir, en la montaña se MIENTE y se EXAGERA y se miente mucho.” Carlos Soria. Entradas: 3 €.

Proyección del documental ‘Luna negra’. Cine Moncayo de Tudela. 19:30 horas. ‘Semana Literaria de Tudela’. Con recital de poesía y actuación de la bailaora Alba Heredia. Entrada libre.

CON NIÑOS

‘Ipuin magikoak’. Biblioteca Milagrosa. 18 horas. Cuentacuentos en euskera con Maitane Pérez. Para niños y niñas entre 4 y 8 años. Inscripción en la biblioteca, en el 948 24 54 60 y en biblimil@navarra.es

‘Pontxa eta printzesa desberdinak’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Con Jaione Urtasun (euskera). Edad mínima: 4 años. Entrada gratuita previa recogida de invitación 10 minutos antes.

‘La sopa quema’. Biblioteca de Cascante. 17.30 horas. Dentro del ciclo ‘Éranse una vez 8 biblioteca’. Con María Úcar. Además, habrá un taller de manualidades para el que hay que realizar una inscripción previa en la biblioteca.