Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Sorioneku: La Navarra del Siglo I (aC y dC) y los antiguos vascones’. Civivox Iturrama. 19 horas. Con motivo del hallazgo de la ‘Mano’ de Irulegui, para conocer mejor cómo era Navarra entonces y cómo eran sus habitantes. Charla-coloquio con Javier Andreu, uno de los mayores expertos en epigrafía romana y en la antigüedad de Navarra; María Jesús Peréx Agorreta, destacada conocedora de los vascones; y María García Barberena, buena conocedora de los inicios de Pompaelo. Organiza Asociación Pompaelo. Entrada libre hasta agotar aforo.

‘50 Años de Traperos de Emaús Navarra: Un espacio habitado entre convicciones y basuras’. Salón del Instituto de la Plaza de la Cruz. Pamplona..19:30 horas. Ciclo de Conferencias del Foro Gogoa. Ponente: José Mª García Breso, Licenciado en Estudios Teológicos por la Universidad de Comillas y Master Internacional de Atención al Medio Ambiente. Presidente de la Asociación Emaús en España y Director de la Fundación Traperos de Emaús Navarra.

¡Cafeteando’-Charla: ‘Hablamos de… ¿cómo potenciar nuestra salud mental?’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. En enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad muy presente en nuestra sociedad y que puede afectarnos en cualquier etapa de nuestra vida, incluida la juventud. La asesora psicológica de la Casa de la Juventud contará cómo potenciar nuestra salud mental a través del autocuidado y compartiremos dudas, opiniones, ideas, experiencias, etc. al respecto. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Tango-Jazz’. Civivox San Jorge. 19.30 horas. Ciclo ‘UrtarriJAZZ’. Ponente: Íñigo Porto. La conferencia ofrece un recorrido por la historia del tango clásico y su influencia en las propuestas posteriores asociadas al jazz. Se presenta la evolución que supone el tango contemporáneo y figuras emblemáticas en este recorrido musical, como Ástor Piazzolla o la denominada ‘Generación Cero’. Entrada gratuita, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘La grandeza de Rubens’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. Ponente: Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1700, Museo del Prado. Ciclo de conferencias ‘Francisco Calvo Serraller’. Con la colaboración de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Las conferencias serán en torno a la obra de Pedro Pablo Rubens. General: 60 €. Colectivos especiales: 48 €. Sesiones sueltas: 20 €.

‘Un Principado para Viana, y para el Reino’. Sala Navarro Villoslada, Viana. 19 horas. Conferencia a cargo de Eloísa Ramírez Vaquero, catedrática de historia medieval en la UPNA. ‘VI Centenario del Principado de Viana’.

LITERATURA

Encuentro con Trinidad Lucea. Biblioteca Milagrosa, 18 horas. En el marco del ‘Festival Pamplona Negra’. La poetisa navarra nos hablará de lugares, experiencias, gente, sensaciones y muchas otras cosas más, en relación con el poemario negro de culto de Angel Guinda ‘Espectral cómic’. Entrada libre previa inscripción en la biblioteca, en 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es

Presentación del libro ‘Con la vida a cuestas’. Civivox Condestable. 19 horas. Obra de Pablo Archel Domenech y Carmen Izal Garcés. Este primer volumen de la colección intercultural analiza el hecho migratorio a partir de los sentimientos y las opiniones de las propias personas migrantes desde la más pura tradición de la investigación cualitativa. Entrada libre hasta completar aforo.

‘¿Qué ocurrió en Undiano?’. Biblioteca de Zizur Mayor. 19 horas. Lectura dramatizada de la obra teatral de Yolanda Almeida. ‘Festival Pamplona Negra’. Entrada libre hasta completar aforo

Literatura y poesía: ‘Un viaje muy negro’. Biblioteca de Tudela. 19 horas. En el marco del ‘Festival Pamplona Negra’. El escritor Carlos Aurensanz nos hablará de la ciudad de Tudela, de la época y cultura en las que está ambientada su novela ‘La puerta pintada’. Para asistir es necesario recoger invitación en la Biblioteca.

‘Odol bearbaguea, agirtuko da eguia’. Aniz. 19:30 h. Charla de Joseba Sarrionandiaren. ‘(H)Ilbeltza, Ciclo de Novela Negra’.

Coloquio con el escritor César Pérez Gellida sobre su novela ‘Nos crecen los enanos’. Cine Moncayo. 19:30 horas. ‘Semana Literaria de Tudela’.

MÚSICA

Arias y Coros Famosos de Ópera. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Los mejores fragmentos de grandes óperas de la mano de la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. La música clásica puede ser popular. Así lo demuestra este concierto, que reúne coros, arias, dúos y cuartetos de las grandes óperas de Verdi, convertidos en verdaderos himnos populares. Un papel destacado tendrá los coros, con los que Verdi dio voz al pueblo y lo hizo protagonista: desde la Marcha Triunfal de Aída, cuando las tropas vuelven victoriosas de la batalla, el coro de los gitanos de Il Trovatore, que cantan su alegría, hasta el Va Pensiero de Nabucco, el canto de los esclavos judíos oprimidos, convertido en símbolo de la Italia unificada bajo los Habsburgo, himno universal de la libertad del pueblo. El programa incluye también fragmentos y piezas de otros de los grandes títulos de la ópera, como Don Giovanni y La Traviata con su fastuoso brindis. Entradas: 46 y 42 €.

Concierto de Cámara Nº 3: ‘Entre vientos y arcos’. Civican. 19:30 horas. ‘Enclave Fortissimo’. Obras de: F. A. Hoffmeister, W. A. Mozart, F.J Haydn y J.C. Bach. Intérpretes: Xavier Relats (flauta), Juan Manuel Crespo (oboe), Nikola Takov (violín), Carolina Úriz (viola) y Carlos Frutuoso (violonchelo). Proyecto de mediación, en colaboración con Fundación Baluarte, para acercar la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra a todos los públicos y crear así espacios de reflexión y debate sobre la potencialidad que tienen las manifestaciones artísticas. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Concierto de góspel con el Coro Alaikapela Abesbatza. Biblioteca Txantrea. 20 horas. Director: Daniel Amatriain Miranda. Alaikapela Abesbatza es una agrupación musical que tiene como principal característica que interpreta casi en exclusiva música góspel, espirituales negros. El género procede del canto de un colectivo que vive en condiciones de esclavitud con necesidad de vías de expresión emocional. Tiene raíces africanas, pero recibe también la influencia europea, en concreto de la tradición cristiana evangélica. Entrada libre hasta completar el aforo.

CINE

‘King Kong’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Cine Imprescindible’. EE UU, 1933. Dirección: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack. Un equipo de cine va a rodar una película a la misteriosa isla de Teschio, al este de Sumatra. Para ello, llevan consigo a la bella actriz Ann. Lo que Ann no sabe es que, en realidad, acuden a esa isla para filmar a King Kong, un gorila gigante. El animal se enamora de la chica, defendiéndola del ataque de criaturas prehistóricas antes de ser reducido por la expedición. Inmediatamente se decidirá transportar al asombroso simio a Nueva York, para ser exhibido públicamente. El contacto de King Kong con un mundo que no es el suyo y el amor que siente por Ann precipitarán trágicamente los acontecimientos. Presenta: Iñaki Arrubla. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

Kamishibai: cuentacuentos. Sala Infantil Biblioteca de Navarra. 18 horas. Sesión de cuentacuentos con kamishibai, forma tradicional de contar cuentos de origen japonés. Esta actividad se desarrolla con personas voluntarias del colegio público San Juan de la Cadena. Títulos: “Caillou y su torre”, “Crece, crece, hazte mayor”, “Las siete enanitas” y “Mucho ánimo, bebé dinosaurio”. Idioma: Castellano. Mayores de 4 años.

‘Historia del río y la muralla’. Biblioteca infantil Civican. 18 horas. ‘La hora del cuento’. Con Sergio Salinas. Para público infantil a partir de 4 años.

‘Printzesak betikoak ez direnean’. Biblioteca de Ansoáin.17:30 h de 3 a 5 años. 18:15 h de 6 a 12 años. Cuentacuentos en euskera con Birjiñe Albira. Entrada libre.

‘Ipuin dibertigarriak’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 18:30 horas. Cuentacuentos con Sergio de Andrés en euskera. Niños/as a partir de 3 años. Los menores deben estar acompañados de adultos. Entrada gratuita hasta completar el aforo.