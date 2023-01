Una decena de empresas ha pedido usar como marca la Mano de Irulegi

La Mano de Irulegi, además de su interés como hallazgo arqueológico, se ha convertido en un goloso reclamo económico. Si se busca con la palabra ‘Irulegi’ en la web del gigante Amazon se pueden encontrar varios diseños de llaveros y colgantes con la forma del objeto que apareció en el monte del valle de Aranguren. Si se rastrea en latostadora.com, una popular web de venta de camisetas, varios diseños llevan la Mano o ‘sorioneku’, la palabra que lleva inscrita y que se ha considerado la primera hallada en vascónico. No solo en camisetas, también se pueden comprar bolsos, delantales o tazas.

De hecho, la Oficina Española de Patentes y Marcas ya tiene una decena de solicitudes para comercializar productos relacionados con Irulegi. Son empresas o particulares, de Navarra, País Vasco y uno de Alicante, que han pedido poder utilizar en exclusiva bien las palabras ‘sorioneku’ o ‘Mano de Irulegi’, bien un diseño basado en esta pieza de bronce, para vender prendas de vestir, bebidas alcohólicas y sin alcohol, artículos de joyería y bisutería, muebles… Todavía no ha habido ninguna decisión sobre estas peticiones, y posiblemente no llegue ninguna en varios meses, hasta verano, pero la empresa que consiga la marca podrá usar esa denominación en exclusiva para ofrecer sus productos, reclamar a su competencia que no lo haga y, si es el caso, que le paguen derechos por ello.

“Me pareció que podía ser interesante para darle el nombre a una cerveza”, explica uno de los solicitantes de marca en torno a Irulegi. “Ya había registrado otras veces marcas y por mi experiencia sé que el que se adelanta se lo lleva”, apunta el emprendedor navarro, que prefiere mantener el anonimato. Desde ese día ni ha recibido ningún aviso de la Oficina ni ha indagado más en el asunto. Pero tampoco ha utilizado la denominación en sus negocios. “Hasta tener la marca soy muy cauto”.

PETICIÓN DEL GOBIERNO FORAL

Además de las empresas y los emprendedores, una de las solicitudes es del Gobierno de Navarra, que reclama a la Oficina de Patentes utilizar la imagen de la Mano en un ámbito no comercial, el de la educación, la formación, los servicios de entretenimiento, la actividades deportivas y culturales. Según explican desde el Ejecutivo, pretenden evitar “que otro registro de esa clase impida realizar actividades culturales o de formación al propio Gobierno”. Es decir, que nadie les diga que no pueden usar la imagen de la Mano cuando organicen un curso, una conferencia o algo similar, o incluso les reclame una compensación por hacerlo.

El Ejecutivo, además, ha encargado a una empresa externa un informe, en proceso, que les aclare todas las dudas sobre la propiedad intelectual e industrial de la Mano, y les aconseje cómo actuar. Por ejemplo, ese estudio podría indicar si el Gobierno debe plantear reclamaciones u oposiciones a los registros de marca. En todo caso, desde el Ejecutivo insisten en que su interés es “dar la mejor difusión, divulgación y puesta en valor de la Mano de Irulegi por su importancia histórica y cultural” y hacerlo en coordinación con el Ayuntamiento de Aranguren y la Sociedad Aranzadi.

LA MANO, DE NAVARRA POR LEY

Más allá de las marcas y del posible uso comercial de la pieza arqueológica, una cosa sí está muy clara: la Mano que se encontró en Aranguren pertenece a la Comunidad foral de Navarra, ya que la ley de Patrimonio Cultural indica que “son bienes de dominio público todos aquellos que integran el patrimonio arqueológico de la Comunidad foral de Navarra que sean descubiertos como consecuencia bien de hallazgos, casuales o intencionados, bien de intervenciones, autorizadas o no”.

Por si fuera poco, insisten desde el Gobierno de Navarra, hace seis meses se inició el expediente para declarar el yacimiento de Irulegi Bien de Interés Cultural, una categoría que protege no solo el lugar, sino “los bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas”. Por lo tanto, la Mano es un bien de interés cultural.

LOS SOLICITANTES DE MARCAS



Del nombre ‘Sorioneku’



Empresa de vinos de Laguardia (Alava). Para comercializar bebidas alcohólicas. Se presentó el 14-XI.



Cinco particulares de Llodio (Álava). Para servicios de restauración y hospedaje. Se presentó el 15-XI.



Empresa de consultoría de Muxika (Vizcaya). Para bebidas alcohólicas. En este caso a la palabra ‘Sorioneku’ le añade ‘Txakolina’. Se presentó el 15-XI.



Empresa de productos deportivos del polígono Noáin-Esquíroz. Para prendas de vestir y calzado; para juegos y artículos deportivos. Se presentó el 15-XI.



Particular domiciliado en Alicante. Para llaveros y joyería; para artículos de papelería; para prendas de vestir y calzado; para productos lácteos, carne y pescado; para bebidas alcohólicas. Se presentó el 16-XI. Presentó una segunda solicitud, para muebles, espejos, marcos... el 1-XII.



Del nombre ‘La mano de Irulegi’



Particular domiciliado en Polígono de Mutilva. Para prendas de vestir y calzado; para cervezas y bebidas sin alcohol; para bebidas alcohólicas. Se presentó el 14-XI.



De la figura de la Mano de Irulegi



Particular domiciliado en Pamplona. Para tejidos y ropa de hogar; para prendas de vestir y calzado; para alfombras, felpudos, esteras… Se presentó el 15-XI.



Particular domiciliado en Berango (Vizcaya). Para metales preciosos y artículos de joyería; para artículos de cuero, piel, paraguas..; para prendas de vestir y calzado. Se presentó el 15-XI.



Gobierno de Navarra. Para la celebración de actividades culturales, formativas y de educación. Se presentó el 17-11.



Particular domiciliado en Bilbao. Para bisutería y joyas. Se presentó el 17-XI.

Aranzadi registró dibujos y fotografías del proyecto

La Sociedad de Ciencias Aranzadi lleva a cabo desde 2007 la investigación que promueve el Ayuntamiento de Aranguren, primero en el antiguo castillo, y desde 2018 en el poblado vascón de la Edad del Hierro. Fue en el marco de este trabajo, dirigido por el arqueólogo Mattin Aiestaran, en el que se descubrió la Mano de Irulegi, la pieza de bronce de 2.100 años de antigüedad con forma de mano y en cuyo dorso se halló escrito con un sistema gráfico paleohispánico que se ha considerado “sistema gráfico vascónico”.

Aranzadi fotografió y grabó el descubrimiento y extracción de la pieza y realizó dibujos de las signos inscritos. Un material que se ha empleado para difundir el hallazgo y en la presentación del mismo, el 14 de noviembre, por parte del Gobierno de Navarra. Ese mismo día, registró la propiedad intelectual de los dibujos y fotografías del proyecto hechas por el equipo técnico. Así lo verificó Juantxo Agirre, director de la sociedad vasca. “La sociedad de Ciencias Aranzadi y el Ayuntamiento del Valle de Aranguren decidieron el día de la rueda de prensa registrar los dibujos y fotografías. Fue una medida preventiva para que nadie con mala intención lo hiciera antes y nos prohibiera utilizar ese material que habíamos generado”, explicó. Desde el Ayuntamiento de Aranguren precisaron que tan solo les habían comunicado el paso dado. Agirre aseguraba desconocer al registro “nacional” al que acudieron. “¿Al registro de la propiedad intelectual? Será ese”, respondió a este periódico. Recordó el director de Aranzadi que llevan cerca de 14 años trabajando en colaboración con el Ayuntamiento y “como vecinos porque es patrimonio de nuestro valle”. Auguró que seguirán haciéndolo y recordó los fondos que ponen a disposición de investigadores y curiosos “de forma libre y gratuita”.