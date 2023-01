Qué ver y hacer en Pamplona y Navarra

MÚSICA

La Pamplonesa: Música Europea. Teatro Gayarre, Pamplona. 12 h. El primer concierto en 2023 de La Pamplonesa en el Gayarre, es el reinicio de la colaboración con el Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” de Pamplona. Un repertorio integrado por música original para banda que servirá para que los alumnos de últimos cursos de instrumentos de viento y percusión participen de este proyecto pedagógico de gran exigencia y necesario para su formación. El programa es muy atractivo para los músicos y para el público, con obras de primer nivel de algunos de los principales autores europeos para esta formación como Pascual-Vilaplana, Cesarini, Waignein, De Haan y Sparke. Entradas: 4 €.

Goxua‘n Salsa. Zentral Pamplona.19 h. Concierto. Goxua´’n Salsa nace en enero de 2020 en Pamplona desarrollando nuevas conexiones interculturales, impulsando la salsa y la música latina en euskera. La orquesta colombiano-navarra interpreta salsa clásica inspirada en las décadas 60, 70 y 80 de Nueva York, Colombia y Puerto Rico, pero con un toque único en sus letras, el euskera, algo nunca visto dentro de este género. Entradas: anticipada: 12 € + gastos, taquilla 15 €.

Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Malon, Pabellón Multiusos.19 h. Entrada libre.

Bailables con el grupo Bide Batez. Lesaka. 17:30 h. Festividad de San Antón.

TEATRO

‘Don Kijote de Navarra’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 20 h. Con Iluna Producciones. En un lugar de la Mancha... “Mentira fue aquí, en Navarra!”. “De cuyo nombre no quiero acordarme...”. No quiero, no. No puedo. ¡No puede acordarse! Porque no lo vivió. Lo escuchó. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Hoy por fin descubrirán toda la verdad, sobre Don Kijote de Navarra. Encontraremos a Lamias, a Basajaun, Tartalo, los sanfermines, un particular bálsamo de Fierabrás (que cura todos los males) y a nuestra Pantxineta (Dulcinea)... Entradas: general: 11 €. Anticipadas y personas desempleadas: 9 €. Carné joven: 6 €.

‘Sin Pena y con Gloria’. Casa de Cultura de Villava. 19.30 h. Con Viridiana Centro de Producción Teatral. Homenaje a Gloria Fuertes. Autoría y dirección: Jesús Arbués. Intérprete: Laura de la Fuente. La fama televisiva de Gloria Fuertes, motivada por su simpatía y sus libros para la infancia, ocultó a la vista de la mayoría a una grandísima poeta. “Sin pena y con Gloria” es un acercamiento vital y poético a Gloria Fuertes pensado para público adulto. Un espectáculo que nos cuenta lo que ella nunca se atrevió a decir pero pudimos adivinar en sus versos. Un espectáculo amargo y tierno a la vez. Una obra sencilla sobre una mujer profunda. Una historia con amor y con humor. Un espectáculo con algo de pena y con mucho de Gloria (Fuertes). Entradas: internet 3 €, taquilla 4 €.

‘El candidato’. Casa de Cultura de Murchante. 19 h. Con Txalo Producciones. Sinopsis: A punto de dar su discurso de investidura, el recién elegido lehendakari se encuentra con un inesperado problema; un grotesco tic nervioso amenaza con arruinar tan solemne momento. Un psiquiatra acude para atenderlo y se inicia una divertida batalla dialéctica entre el político y el facultativo. ¿Qué esconde cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Qué hechos de sus vidas han marcado su futuro y, sobre todo, su vocación? Entradas: 6 €.

Jandro: ‘Descabellado’. Teatro Gaztambide, Tudela. 18 h. ¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer Lawrence, Denzel Washington, Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todas han sido ilusionadas y sorprendidas por Jandro en El Hormiguero. Siéntete como estas celebrities de Hollywood y disfruta de su magia y humor en directo. Tras su paso por ‘Las Vegas’, llega Jandro a Tudela con su nuevo espectáculo “Descabellado”. Diferente, divertido, original, moderno y sorprendente. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza.Entradas: 16 €.

‘Espejismos (El lado épico)’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 h. Con Kolectivo Monstrenko. A partir de 16 años. Espectáculo de humor absurdo, poético y con música en directo. Creación artística de humor absurdo, donde Bob (Txubio Fernández de Jauregui) y Bob (Jabitxín Fernández) tratan de desentrañar las vicisitudes que acechan al ser humano hoy día, pero en un ambiente surrealista y épico de Far West americano. La búsqueda de la identidad, la amistad, los amores perdidos y la amenaza constante de los nuevos mandamientos de la sociedad actual, son varios de los temas por los que viajan estos personajes, que se buscan continuamente a través de veloces y divertidos diálogos. Bajo un cielo huidizo y vaporoso, y con música en directo, Bob y Bob se aferrarán al humor y a la melancolía, al ritmo desacompasado y al baile más loco, para transportar a los espectadores a una época en vías de extinción, y hacerles reflexionar sobre el modo de vida de los últimos tiempos… Entradas: 6 €.

‘Sagastitarrak’. Centro Cívico de Irurita. 18 h. Comedia en euskera. Actores: Joseba Apaolaza, Ainhoa Etxebarria y Koldo Olabarria.

CINE

‘Berpiztu-Renacer’. Casa de Cultura de Irurtzun. 19 h. Documental. Kepa Junkera salió de escena el 6 de diciembre de 2018 en Gante, Bélgica. Desapareció, su acordeón dejó de sonar. Las noticias hablaban de un ictus, un ingreso hospitalario de urgencias, proceso de recuperación y después nada. El artista vasco elevó la trikitixa y la música popular vasca al máximo nivel publicando más de 30 discos y realizando más de 100 colaboraciones a lo largo de sus 40 años de carrera. El autor autodidacta, que se convirtió en el músico vasco más internacional y que invitó a cantar en euskera a artistas de todo el mundo, desapareció sin dejar rastro. Después llegaron dos años de sesiones de rehabilitación para recuperar la movilidad de su cuerpo, para aprender a hablar, mover las manos, comer, seguir viviendo. Porque Kepa sigue viviendo, sigue creando, emocionándose con el arte, con la música, con la poesía, con la pintura, con la fotografía. Este documental es el relato de esa emoción…Entradas: 3 €.

‘Maixabel’. Auditorio de Ribaforada. 18 h. Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: Uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años. "Todo el mundo merece una segunda oportunidad", dice ella cuando le preguntan por las razones para sentarse frente al asesino de su marido. Entrada gratuita previa retirada de invitación.

CON NIÑOS

‘Go!azen 9.0 Kontzertua’. Baluarte. 16:15 y 18.30 h. Recomendado a partir de 6 años. ‘Goazen’, la serie de Euskal Telebista que arrasa entre la juventud, regresa a Baluarte con el concierto ‘Go!azen 9.0 Kontzertua’. Actores y actrices de la serie así como nuevas incorporaciones de la actual temporada subirán al escenario para cantar, bailar y contar aspectos divertidos de la serie. En el espectáculo interpretarán canciones de la presente temporada aunque no faltarán éxitos de temporadas anteriores. Este curso Saioa, Gontzal y Alain serán las nuevas incorporaciones de Basakabi, y uno de ellos, guarda un secreto. ¿Cómo se las arreglarán los nuevos con el resto de alumnado veterano? ¡Historias de amor, mentiras, aventura y música! La música y el baile volverán a ser los protagonistas de la velada en Baluarte. Entradas: 18 y 20 €.

‘Pirados en un lugar de la Mancha’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Iluna Producciones. Estreno. De tanto tiempo que se pasa viendo series y jugando a videojuegos, Don Quijote se está empezando a volver algo chiflado. Está viendo cosas un poco raras y no es capaz de distinguir los sueños de la realidad. Por eso he decidido seguirle, para ver si eso que cuenta es de verdad o es mentira. ¡Y también para que no se haga daño! Me llamo Sancho y a los dos juntos nos llaman “Los Pirados de la Mancha”. Entradas: general: 7 €. Grupos de 5 personas o más: 6 €.

‘Debajo del tejado’. Centro Cultural de Noáin. 18 h. Con Pata Teatro. + 4 años. Premio FETEN 2020 a la Mejor Autora, Premio Ateneo de Teatro 2018 al Mejor Espectáculo Infantil, Premio Alcides Moreno 2020 a la Obra Mejor Contada y Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios. “Debajo del tejado” hay un bloque. En el bloque hay varias casas. Cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una historia. Las personas que habitan esas historias son nuestras protagonistas. Todos tienen su propia historia, sin ser conscientes de que les une un hilo común: el mismo tejado… Una obra en la que dos actores nos muestran, a través de distintos lenguajes escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos. Una apasionante comedia que nace para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser realmente extraordinario… Entradas: 3 €.

Musas y Fusas La Banda. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 18 h. Un concierto cuyo repertorio cuenta con las canciones de su disco ‘Pum patapum pam pam’, así como otras canciones propias y canciones de su ‘CantaCuentos’, en un formato eléctrico, bailable y muy divertido. En las letras y música de Musas y Fusas se trabajan valores como la igualdad, el amor por la naturaleza, el respeto, y la diversidad. Musas y Fusas La Banda es un espectáculo musical con temas propios y versiones de otros grupos que harán disfrutar, participar, bailar y reír a toda la familia. Entradas: 3 €.

‘Txiki’. Teatro Ansoáin.18 h. Con Adriana Olmedo Producciones. Teatro Musical Infantil en Euskera. A partir de 5 años. Maya últimamente ha perdido la confianza en sí misma: sus amigos no le valoran, le paraliza el miedo a cambiar de colegio, su familia no le confía sus preocupaciones. Cree que no es tan fuerte como los demás y se siente pequeña. ¡Pero es que además Maya es una diminuta habitante de un mundo de diminutos escondido entre las paredes de una antigua casa! Por si fuera poco, descubre que su mundo está en peligro. Es hora de hacerse fuerte y actuar. Es hora de demostrar que Maya aunque pequeña, también es poderosa. Un mundo de diminutos en escena. Una aventura. Un gran musical. Una historia de pequeñas personas que consiguen grandes cosas. Entradas: 5 €.

Festival ‘Año Nuevo Chino’. Auditorio de Barañain. 18:30 h. Todos los públicos.Actuación de talentos. Danza del León. Danza del Dragón China. Sorteo. Entradas:10 €. Nota: Previamente en la plaza del Complejo Cultural de 17 a 18 h se realizarán las actuaciones de Danza de León y Dragón, duración unos 30 a 40 minutos.

‘¡Piratas!’. Casa Cultura Maria De Maeztu, Artica. 18 h. Cine. A partir de 6 años. Castellano. Entrada gratuita. Requiere invitación (en la web o taquilla).

‘Canta 2’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 18 h. Cine infantil. Entradas: 3 €.

VARIOS

8º Aniversario- Museo Universidad de Navarra-Jornadas Puertas Abiertas. Del 19 al 22 de enero, entrada libre a las exposiciones para todos los visitantes. Se reforzarán las visitas guiadas: jueves y viernes, a las 18 h. Sábado, a las 12 y a las 18 h, y domingo a las 12 h.

Visita Acompañada Exposición Ilustradoras/Ilustratzaileak Erakusketa Bisitaldi Lagunduta. Museo de Navarra. 12.30 h. En castellano. Con Araitz Urbeltz. Retirada previa de invitación en taquilla desde las 11 h. del mismo día. Aforo 25 personas.

VI Centenario del Principado de Viana-Fiesta de San Felices. 11:30, 12:30 y 13:30 h. Casa de Navarro Villoslada. ‘El secreto del príncipe’ a cargo de Sapo Producciones. Entradas: 3 €. 11 a 15 h. En Plaza del Coso. Campamento Medieval que incluye exposición de armamento, vestimenta del guerrero y vida en el campamento a cargo de Rioja Medieval.

FIESTAS

Sangüesa/Zangoza-San Sebastián 2023. 17:30 h.’Canta 2’. Cine infantil y familiar. Auditorio del Carmen. 19:15 h. Bailables con los Gaiteros en las Arcadas. 20 h. Dos toros de fuego en c/Mayor.

Cintruénigo-Fiestas Virgen de la Paz. 11:30 a 13:30 h. Parque infantil. Carpa Municipal. 17:30 h. Pelota Mano. Frontón Municipal. Entrada 8 €. Partido. Albizu – Sáenz • Partido 4 ½ cuartos de final. Prado – Aldave • Partido Parejas. Retegi-Bi – Garmendia VS Etxebarria II – Bergera. 17 a 20 h. Parque infantil. Carpa Municipal.