Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PAMPLONA NEGRA

Ruta teatralizada ‘Asesinato en el Orient Express’. Palacio del Condestable. 10:30 h (castellano), 11:30 h (euskera) y 12:30 h (castellano). A cargo del grupo de teatro de la UPNA. Dirigidas por Óscar Orzaiz (cas) y por Jaione Urtasun (eus). Inscripción previa gratuita

14:30 h Gastronomía Negra. ’La oscura mente del chef’. Hotel Tres Reyes. De la mano del chef Enrique Martínez Burón. Aforo completo.

Baluarte. 18 h La novela más negra: ‘Carmen Mola’. Con Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz, los tres autores que firman bajo el nombre de Carmen Mola. Presenta: Ana Valencia. Entrada libre hasta completar aforo. 19 h Entrevista con… Dolores Redondo. Presenta: Susana Rodríguez. La autora hablará de su última novela, ‘Esperando al diluvio’. Entrada libre hasta completar aforo.

CHARLAS

'Arte y resiliencia. Los lenguajes artísticos al servicio de la persona y la sociedad'. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra. 11:30 h. Mesa redonda con Jon Echeverría, licenciado en Bellas Artes y Filosofía y Doctor en Humanidades, y Ruth Miras, licenciada en Historia del Arte y directora de proyectos en la Asociación de Arteterapia y Creación Artística, además del propio artista Fermín Alvira. Entrada gratuita. No es necesario inscribirse previamente.

LITERATURA

Presentación de la novela ‘Los cerdos te vigilan’, de Mikel Chasco. Amoxtli, Urroz Villa. 18 h.

MÚSICA

José Ángel Lorente 5TET. Civivox San Jorge.19:30 h. Ciclo ‘UrtarrIJAZZ’. Concierto. Forjado en el fuego de la tradición del sur de Navarra y el jazz, el saxofonista José Ángel Lorente se ha convertido en uno de los primeros intérpretes y compositores contemporáneos en fusionar ambos estilos. José Ángel Lorente 5tet nace en 2017 con la necesidad de reflejar esta fusión musical entre ambos estilos. Poco después lanza su primer disco, “Raíces”, que presenta en prestigiosos festivales de jazz, con un gran éxito de público y crítica. Recién grabado su segundo álbum con composiciones propias de José Ángel Lorente, la banda presenta ahora este trabajo, que refleja la técnica fluida, la energía y la pasión de cinco músicos que hablan con voz propia en el jazz directamente conectado con sus raíces. Adrián Fernández (Guitarra); Íñigo Ruiz De Gordejuela (Piano); Kike Arza (Contrabajo); Daniel Lizarraga (Batería); y José Ángel Lorente (Saxo). Entrada gratuita, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Creedence Time. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Creedence Clearwater Revival Tribute. Entrada gratuita.

Shinova. Sala Totem, Villava. Apertura: 20:30 h. Por tener uno de los directos más impactantes que se pueden disfrutar en la actualidad, y por la conexión tan intensa y mágica que Shinova consigue con su público, el final de la gira de ‘La Buena Suerte’ se presenta como uno de los grandes acontecimientos musicales actuales… Entradas: anticipada 20 € + gastos, taquilla 23 €.

Orquesta de Cámara Paulino Otamendi. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. La Orquesta de Cámara Paulino Otamendi pertenece a la Asociación Musical “Los Amigos del Arte” de Pamplona, sociedad que desde su fundación en 1918, se ha dedicado a la promoción y divulgación de la música de plectro, por medio de conciertos, cursos, festivales… trabajando para dar a conocer la importancia que los instrumentos de plectro tienen y han tenido a lo largo de la historia de la música. El programa que se presenta pretende hacer un recorrido musical a través de diferentes épocas y estilos: desde la Edad Media hasta nuestros días. Entradas: anticipada 3 €, taquilla 5 €.

Alvama Ice + Alex Martini + Ballesteros + Keey C + Jarana On Tour + Juanra + Miguel Seguras + Luis Herrera B2B Wides. Carpa Municipal, Cintruénigo. Apertura de puertas: 18:30 h. ‘Noches de Contrebia’. Entradas: 14,95 €.

Audición de Txistu. Harriondoa, Lesaka. 18:30 h.

Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Muniain. 20 h. Carpa en el Frontón. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez. Pub Chaves de Iturrama, Pamplona. Fiesta 4º aniversario. 23 h. Entrada libre.

DANZA

Akram Khan Company: 'El libro de la selva reimaginado'. Baluarte. 19 h. Akram Khan, inglés de origen bangladesí, es uno de los coreógrafos más destacados del s. XXI y desde hace más de veinte años ha marcado una nueva manera de interpretar la danza con la compañía de danza que él creó. ‘El libro de la selva’, estrenado el pasado abril en Gran Bretaña, está basado en la conocida historia de Kipling, con una partitura original y con la mirada puesta en la profunda amenaza que la humanidad representa para la naturaleza. Akram reinventa el viaje de Mowgli a través de los ojos de un refugiado atrapado en un mundo devastado por el impacto del cambio climático y cuenta la historia de cómo este niño nos ayudará a volver a escuchar las voces del mundo natural que nosotros intentamos silenciar. Cabe destacar que la bailarina pamplonesa Lucía Chocarro forma parte de la compañía. Entradas: 17, 26 y 36 €. Baluarte Joven 14, 21 y 29 € durante todo el periodo; 5, 8 y 11 € desde 3 días antes de la función.

Karrikadantza. Zentral Pamplona. 12 h. Bailes Regionales. Entrada gratuita.

TEATRO

‘Don Kijote de Navarra’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 20 h. Con Iluna Producciones. En un lugar de la Mancha... “Mentira fue aquí, en Navarra!. “De cuyo nombre no quiero acordarme...”. No quiero, no. No puedo. ¡No puede acordarse! Porque no lo vivió. Lo escuchó. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Hoy por fin descubrirán toda la verdad, sobre Don Kijote de Navarra. Encontraremos a Lamias, a Basajaun, Tartalo, los sanfermines, un particular bálsamo de Fierabrás (que cura todos los males) y a nuestra Pantxineta (Dulcinea)... Entradas: general: 11 €. Anticipadas y personas desempleadas: 9 €. Con carné joven: 6 €.

Monólogo con Pablo Ruiz de Gauna: ‘Bien común’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Año 337 d.g.r (después del Gran Reinicio). En la ya consolidada nueva sociedad mundial, dividida en cinco castas sociales bien organizadas, varios ciudadanos han sido retenidos por las autoridades tras varias semanas de altercados. Estos sucesos requieren de la intervención de Mustafá Mond, interventor de justicia para el Gobierno Mundial en la Europa Occidental, que se dirige a los agitadores para esclarecer los hechos y tomar medidas. Construir y establecer una sociedad feliz, segura y estable costó un alto precio, y quienes la cuestionan y perturban tendrán que pagar también el suyo. El villavés Pablo Ruiz de Gauna es el actor único del montaje y autor del texto junto a Nacho del Valle… Entradas: 3 € internet, 4 € taquilla.

‘Noche de Humor’: Fran El Chavo y Miguel Miguel. Salón de actos Castillo de Marcilla. 20 h. Jornada de risas, chistes, anécdotas dentro del estilo gamberro y cercano de Fran El Chavo unido al estilo diferente de Miguel Miguel, todo dentro de un mismo barco… Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘Pirados en un lugar de la Mancha’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Iluna Producciones. Estreno. De tanto tiempo que se pasa viendo series y jugando a videojuegos, Don Quijote se está empezando a volver algo chiflado. Está viendo cosas un poco raras y no es capaz de distinguir los sueños de la realidad. Por eso he decidido seguirle, para ver si eso que cuenta es de verdad o es mentira. ¡Y también para que no se haga daño! Me llamo Sancho y a los dos juntos nos llaman “Los Pirados de la Mancha”. Entradas: general: 7 €. Grupos de 5 personas o más: 6 €.

Taller infantil ‘Disección de la Alhambra’. Museo Universidad de Navarra (MUN).10:30-13 h. Dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años (sin acompañamiento de adultos). Los participantes en este taller visitarán la exposición ‘Todo es verdad. Ficciones y documentos’ (1987-2020), de Jorge Ribalta, e inspirados en las obras del artista, crearán sus propias piezas en los talleres del Museo. Precio: 6 € por persona.

‘De la tierra al universo’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. A partir de 7 años. Precio: 6 €.

‘El cielo de Cloe’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Precio: 6 €.

‘Txarli eta txokolatezko fabrika’. Auditorio Berriozar. 18 h ‘Cinecito’ en euskera.. Público infantil. Entradas: 1 €.

‘ARTEANDO. Taller de grabado infantil’. Amoxtli, Urroz Villa. 12 a 13:30 h. Dirigido a niños de 6 a 12 años. Costo 25 € (incluye material).

VARIOS

Paseo por Irulegi con EM-Asociación Navarra Esclerosis Múltiple. Salida a las 9 h desde el Gimnasio de Altafit Ronda Norte (c/Bizkarmendia 2, Burlada). ¿Quieres dar un sencillo paseo este sábado por el monte? Únete a EM Navarra y Altafit en este primer reto deportivo del año y disfruta de un paseo por el monte Irulegi del Valle de Aranguren. Actividad gratuita.

8º Aniversario- Museo Universidad de Navarra-Jornadas Puertas Abiertas. Del 19 al 22 de enero, entrada libre a las exposiciones para todos los visitantes. Se reforzarán las visitas guiadas: jueves y viernes, a las 18 h. Sábado, a las 12 y a las 18 h, y domingo a las 12 h.

‘X Pamplona Anime 2023’. Casa de la Juventud, Pamplona. 11 a 14 y 17 a 21 h. En colaboración con la asociación Navar-Manga. Entrada libre. Programa: 11 h ‘Akudama Drive’, (Doblada), 2020, Episodios 1 y 2, +12. 12 h ‘La Canción Perdida’, (Doblada), 2018, Episodios 1,2 y 3, +7. 17:15 h ‘Hogar a la Deriva’ (Doblada), 2022, Duración: 120 minutos, +12. 19:15 h ‘Pompo. La Magia del cine’, (VOSE), 2021, Duración: 90 Minutos, TP. Sala Exposiciones. 11 h ‘Ser Seiyu’, (VOSE), 2016, Episodios 1 y 2, +12. 12 h ‘Especial 25 años Card Captor Sakura: Card Captor Sakura Clear Card’, (Doblada), 2018, Episodios 1 y 2, +7. 18 h ‘Kakushigoto’, (VOSE), 2020, Episodios 1 y 2, +12. 19 h Conferencia: ‘Japón y curiosidades para el viajero’, a cargo de Iñaki Pueyo, director de la distribuidora Jointo Entertainment.

Txotx. Sidrería Kixkia de Otsagabia. 20:30 h. El pelotari Unai Laso abrirá el txotx. A continuación, cena y actuación de Javier Andueza.

EVENTOS

Martina Elizalde Garriz será coronada Reina de la Faba en Puente la Reina/Gares. Programa de actos: 12.30 h Pregón en la Casa del Vínculo (calle Mayor 105). A continuación. desfile con los Gigantes de Puente la Reina/Gares y actuaciones de danzas medievales y simulación de combates de guerreros. 17.30 h Entrada por el puente románico de la Comitiva Real, que desfilará hasta la Iglesia de Santiago recorriendo la calle Mayor. 18 h Iglesia de Santiago. Coronación Reina de la Faba, con el acompañamiento musical de la Coral Emilio Arrieta y los grupos de música medieval Danserie y Ensemble de Chirimías Miguel de Arrózpide. Después, desfile hasta la Plaza Julián Mena en donde terminarán los actos con una actuación a las 19.30 h de los dantzaris de Muthiko Alaiak. 22 h Cena y bailables con Luziano en el Asador Zubi XXI.

VI Centenario del Principado de Viana. 11:30, 12:30 y 13:30 h. Casa de Navarro Villoslada ‘El secreto del príncipe’ a cargo de Sapo Producciones. Entradas: 3 €. 11 a 15 y de 16 a 19 h. En Plaza del Coso. Campamento Medieval que incluye exposición de armamento, vestimenta del guerrero y vida en el campamento a cargo de Rioja Medieval 13 y 18 h. Exhibición de combates de guerreros. 18 h. Itinerante Fanfarria de La Veguería Percusión y Trompetas Renacentistas. 20 h. Plaza de los Fueros. Correfoc a cargo de Lo Golafre.

FIESTAS

Sangüesa/Zangoza-San Sebastián 2023. 11:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 17 h. Festival partidos de Pelota. Escuela de pelota de Lumbier y senior parejas. Frontón Cantolagua. Entrada gratuita. 18:30 h. Merendola en Las Arcadas. 19:30 h. Entrega premios del V Concurso fotográfico ‘Fiestas de Sangüesa/Zangoza 2022’ y de la Pocha de Oro de la Feria Taurina 2022. 20:15 h. Bailables con los Gaiteros de Sangüesa-Zangoza en las Arcadas. 21 h. Dos toros de fuego en la Calle Mayor. 23 h. Discomóvil Diapasonic con DJ Javier Chamorro en las Arcadas.

Cintruénigo-Fiestas Virgen de la Paz. 16:30 h. XV Cross Popular Virgen de la Paz. Los Paseos. Bases en cintruenigo.com Inscripciones: 1 € anticipadas en cintruenigo.com, 3 € el día de la carrera desde las 15:30 h. Se ruega inscribirse anticipadamente.18:30 a 04:30 h. Festival Contrebia. Carpa Municipal. Entradas en cintruenigo.com y contrebia.es 19:30 h. Proyección de Cortometrajes del director cirbonero Gabriel Mansilla. Centro de Artes Avenida. Entrada libre. 19:30 h. Pasabares con los Gaiteros de San Martín y los Amigos de las Sanjuaneras desde el Parque Europa. 20:30 h. Degustación de migas en Los Paseos, organiza La Populacha (migas y vino 1 €), amenizan los Gaiteros de San Martín y Amigos de la Sanjuanera.

Berroeta-Carnavales. Almuerzo de los jóvenes de Berroeta y Aniz. A continuación, cuestación con músicos. Por la noche, cena.