Dolores Redondo celebra los diez años de ‘El guardián invisible’

El guardián invisible, el volumen que dio inicio a la exitosa Trilogía del Baztan, la escritora Diez años después de la publicación de, el volumen que dio inicio a la exitosa, la escritora Dolores Redondo volvió a ser homenajeada en Elizondo. Un centenar de personas asistieron al encuentro que tuvo lugar este sábado a las 19:00 horas en el Casino de la Unión de la localidad baztanesa.

“Dolores, hace 10 años en un día lluvioso que a punto estuvo de desbordar el río que tanto te gusta, presentabas El guardián invisible. Desde entonces has llevado el nombre de Elizondo y Baztan por todo el mundo. Cientos de lectores han querido visitarnos y conocer los lugares que han dado vida a tus novelas”. Estas fueron las palabras que le dedicó Aitor Bazterrika, alcalde-jurado de Elizondo, antes de entregarle la placa “en reconocimiento a lo que tus novelas han aportado a nuestro pueblo”.

Visiblemente emocionada, la autora de la Trilogía del Baztan respondía así a este cariñoso homenaje: “Aitor, yo siempre voy a estar en deuda con Baztan, con sus tradiciones, con su gente, con sus calles.. No sabéis lo importantes que sois en mi vida. Siento que formo parte de cada una de las piedras de este pueblo”. Y para explicar hasta qué punto era así, contó una experiencia que había tenido caminando por Elizondo: “Pensé: ‘Por aquí venía yo al cole cuando era pequeña. Y luego me dije: ‘No, no era yo. Era Amaia Salazar”.

Acompañada por el periodista Óscar López, director del programa cultural Página Dos de TVE, Redondo retrocedió diez años atrás, cuando concedía su primera entrevista por El guardián invisible. Precisamente era López quien le entrevistaba, en la Panificadora Baztanesa como escenario. “Ahora se le notan sus diez años de experiencia, pero yo la pillé cuando era una piliola”, contó el periodista. “Yo estaba muy nerviosa”, recordó Redondo. Entonces no podía imaginar que la Trilogía del Baztan acabaría convirtiéndose en un auténtico fenómeno que llegaría a lectores de todo el mundo.

López le preguntó si ya soñaba con ser escritora cuando era pequeña: “Sí. Yo soñaba con que un día un agente quisiera representarme, soñaba con estar en Destino, que era la editorial referente para mí porque me encantaban muchos de los autores que publicaban allí”, contó. “Cada año que veía el premio Planeta, decía: ‘Un día me lo darán a mí”.

Hubo un nombre clave que hizo que todo aquello sucediera: Ricardo Mingo, marido de su agente literaria. “Habían descartado mi libro sin haberlo leído, pero Ricardo Mingo abrió el fichero y comenzó a leerlo. Por eso le dediqué la novela a Ricardo, porque él me vio cuando yo era invisible”.

Antes de que se cumpliera su sueño de ver publicado su primer libro, Redondo tuvo que leer numerosas notas de rechazo durante muchos años. Este sábado enumeró los motivos que le habían dado a la hora de descartar la novela: “Hay tres cosas que no van a funcionar: Ocurre en un pueblo muy pequeño, hay palabras en euskera… Y la mitología. Nunca se ha visto mitología en la novela negra”. Cada vez que enumeraba uno de estos motivos, el público se reía.

Óscar López le preguntó por qué había escogido Elizondo como escenario de sus novelas. “Elizondo me escogió a mí”, respondió Redondo. “Había pensado en alguna localidad del País Vasco, pero el día que vine a Elizondo me di cuenta de que me encajaba perfectamente. Mientras iba paseando, me iba fijando en la arquitectura, en lo orgullosos que lucen sus escudos, el modo en que han mantenido sus tradiciones, el hecho de que tengan un un euskera propio… Además, en esta zona siguen vivas muchas leyendas”, enumeró. En cuanto a los numerosos visitantes que acuden a Elizondo para recorrer los escenarios de la Trilogía del Baztan, comentó lo siguiente: “Para ellos es maravilloso ver que Elizondo es como yo lo había descrito: con su lluvia, su niebla, sus calles…”. Y en ese momento, miró al público y les dijo: “Vivís en un lugar muy especial, este sitio tiene magia”. Redondo también habló de su último libro, Esperando al diluvio, que tiene como protagonista al investigador de escocés Noah Scott Sherrington, pero tranquilizó así a los seguidores de Amaia Salazar: “No voy a dejar de escribir sobre ella”.