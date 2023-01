Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Autoconsumo y funcionamiento’. Civivox Jus la Rocha. 18.30 a 20 horas. Sesión formativa sobre comunidades energéticas. El objetivo es comenzar a caminar hacía un barrio de energía positiva y la creación de una comunidad energética en el barrio de Rochapea. Organiza: Ayto.

Pablo Batalla: ‘También nos roban la montaña’. Planetario de Pamplona. 20 horas. Librería Muga y Planetario organizan esta charla del autor asturiano. Su libro ‘La virtud en la montaña’ es la base de la conferencia, con la reivindicación de un montañismo pausado, que nos permita disfrutar del entorno, frente a la actual cultura del consumo rápido. Al finalizar, sesión especial de estrellas y montaña bajo la cúpula del planetario.

‘Salud física y emocional en los primeros años de vida’. Sala Planta 1 Biblioteca de Navarra.17 a 19 horas. Taller a cargo de Javier Molina (pediatra) y Ana Sala (psiquiatra). Con inscripción previa.Inscripciones en la biblioteca: 848424764 o bibliotecadenavarra@navarra.es

‘Confluencuentros. Ciclo de encuentros con artistas’. Palacio del Condestable. 19 horas. En torno a temas claves de la creación artística en el marco de la exposición retrospectiva del autor Koldo Sebastián, ‘Confluencias’. En el encuentro de hoy, último del ciclo, Javier Balda y Miguel Leache hablarán sobre el Concepto. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Iraganera bidaia, Irati trena, gure lurraren historia’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 19.30 horas. Conferencia. Ponente: Víctor Manuel Egia. En septiembre de 2022 comenzaron las obras para la creación del Camino Natural del Irati, financiadas por el Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación del Gobierno de España e impulsadas por los Ayuntamientos de Sangüesa/Zangoza, Valle de Egüés, Lizoain/Arriasgoiti, Urroz Villa, Lónguida/Longida, Aoiz/Agoitz, Urraul Bajo, Lumbier y Liédena. En este contexto desde el Ayuntamiento de Sangüesa se programa esta charla que profundiza en valores y elementos patrimoniales del antiguo Tren Irati.

LIBROS

Presentación del libro ‘Crónicas pamplonesas’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 horas. Autor: Daniel Bidaurreta. Un libro en el que Daniel Bidaurreta evoca la Pamplona pequeña y provinciana de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, una ciudad de conventos y cuarteles con sus virtudes y sus vicios, junto con los recuerdos personales del autor.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Lienzo en blanco/Mihise zuria'. Baluarte. 19:30 horas. El violonchelista madrileño Pablo Ferrández (1991) será el solista estelar en el concierto de la OSN de esta semana, hoy en Pamplona y mañana en Tudela. Lo hará bajo la batuta de la maestra norteamericana Joann Falletta, una autoridad en la música de su país, interpretando las ‘Variaciones rococó para violonchelo y orquesta’ de Tchaikovsky. El resto del programa está compuesto por obras de dos compositoras: la pieza orquestal ‘Fairytale Poem’ de Sofia Gubaidulina (1931) y la ‘Tercera sinfonía’ de Louise Farrenc (1804-1875). Entradas: 15, 26 y 32 €. Baluarte Joven 12, 21 y 26 € durante todo el periodo; 5, 8 y 10 € desde 3 días antes.

Hollywood Symphony Orchestra: ‘Marvel DC Superhéroes del Cine’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Desde que John Williams compuso la banda sonora original de Superman, hace ya más de 40 años, las películas de superhéroes basadas en los personajes de DC y Marvel han entusiasmado a los espectadores de todo el mundo… La mejor música, a través de la cual recorrerás las aventuras de tus superhéroes favoritos: desde las del primer vengador, Capitán América, pasando por Thor, Iron Man, Doctor Strange, hasta el enfrentamiento de Batman y Superman, Wonder Woman, Flash… Los principales compositores como Patrick Doyle, Brian Tyler, Alan Silvestri, James Newton Howard, John Williams y Hans Zimmer han creado partituras que estimulan los sentidos y sumergen en mundos de imaginación ilimitada... Entradas: 44 €/40 €.

CINE

Avance del cortometraje ‘Amanece la noche más larga’ y proyección de ‘Maldita. A love song to Sarajevo’ y ‘No mires a los ojos’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 19 horas. Campaña de Navarra Film Industry, ‘Cuidamos nuestro cine/Gure zinemaren zaindari’, para apoyar las películas navarras nominadas a los 37 Premios Goya. Hoy se podrá ver el cortometraje ‘Amanece la noche más larga’, nominado a Mejor cortometraje de animación, de Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares, y producido por Carlos Fernández de Vigo, Joaquín Calderón, Mintxo Díaz y Damián Perea; el cortometraje ‘Maldita. A love song to Sarajevo’, nominado a Mejor cortometraje documental, de Amaia Remírez García y Raúl de la Fuente, producido por Iván Zahínos; y el largometraje ‘No mires a los ojos’, nominado a Mejor guión adaptado, de Félix Viscarret, producido por Desde la sombra del árbol A.I.E., Tornasol Media, Entre Chien et Loup. Los responsables de estas obras posarán en un photocall en el hall del cine a las 18:30 horas. Entradas: 5 €.

‘Ainarak’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘Filmoteca Navarra’. España, 2022. Dirección: Juan San Martín, Ritxi Lizartza. Recorremos con la cantante Anne Etchegoyen el camino emprendido cada invierno, entre 1870 y 1940, por cientos de mujeres navarras y aragonesas –conocidas como las “golondrinas” por su parecido migratorio con las aves–, a través de los Pirineos hasta el País Vasco francés para trabajar en la industria de la alpargata y emprender en primavera el regreso al hogar para ayudar a la economía local, formar su propia familia y empezar una nueva vida. Un viaje a través del tiempo, de la geografía y de las circunstancias históricas y personales, por medio de archivos, documentos, fotografías y entrevistas. Presentación y coloquio con Juan San Martín. Entradas: 1 €.

Presentación del cortometraje ‘Abducción’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Mikel Navarro periodista y crítico de cine, presenta su nuevo cortometraje. El 31 de octubre de 1994 un matrimonio de la localidad de Muru-Astrain tuvo un extraño encuentro en la carretera, vieron un OVNI que se les plantó delante del vehículo y con el que mantuvieron contacto. Casi 30 años después Marisa, principal testigo de lo ocurrido, se atreve a contar a cámara lo sucedido. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Qué es lo que vieron? ¿Por qué desapareció el marido de Marisa? Mikel Navarro entrevista a la principal testigo y destapa uno de los sucesos más extraños acaecidos en la Comunidad Foral de Navarra… Entrada libre hasta completar aforo.

‘Un frágil posible. Bizitzak’. Auditorio de Berriozar. 20 horas. Documental de Traperos de Emaús para despedir la celebración de su 50 aniversario. Realizado por Iñaki Alforja, recorre los 50 años de Traperos de Emaús en Navarra. Intervendrán el director Iñaki Alforja, el coordinador de Traperos José María García Bresó, y el alcalde de Berriozar, Raúl Maiza.

CON NIÑOS

‘Érase una vez, un árbol…’. Biblioteca Pública Milagrosa. 18 horas. Cuentacuentos con kamishibai. Imparte la sesión Loli Francés. Público infantil mayor de 4 años, Inscripción en la biblioteca, en el 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18:30 horas. Mayores de 7 años. Un programa audiovisual que combina el arte, la naturaleza, la historia, la mitología, la ciencia en sus dimensiones científica, espiritual y geográfica. Entradas: 6 €.

VARIOS

Repara Tu Bici-Bizitxoko. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 18 a 20 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Con el experto Juanjo Iriarte. Este espacio nace con el objetivo de compartir conocimientos sobre el arreglo de bicis y disfrutar mientras ponemos a punto nuestra bici o ayudamos a otras personas. Entrada libre.

Espacio Maker-Aula abierta de electrónica e impresión 3D: ‘Materiales y cómo imprimirlos’. Civivox Mendillorri. 19 horas. Espacio para aprender y programar con aplicaciones e informática de Raspberry y Arduino, así como para diseñar y construir objetos con impresoras 3D. Espacio equipado con kits de hardware libre, electrónica, impresoras 3D, ordenadores y otros elementos necesarios para la fabricación y prototipado de electrónica e informática. Con Aimar Romeo. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es