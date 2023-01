El cine experimental se despide del director de culto Michael Snow

El pintor, pianista de jazz, fotógrafo, escultor y, sobre todo, cineasta de culto Michael Snow falleció el pasado 5 de enero en Toronto a los 94 años de edad; su mujer, Peggy Gale, indicó a 'The New York Times' que por una neumonía. Snow estuvo vinculado a Pamplona a través del festival Punto de Vista, que le rindió distintos reconocimientos hasta que logró recibirlo personalmente en 2016.

'A to Z' (1956). En aquel estudio aprendió el oficio y en los años Sesenta se mudó a Nueva York, donde entró en contacto con el cine experimental. Él decía que sus pinturas las hacía un cineasta, sus esculturas un músico, las películas un pintor, la música un cineasta, las pinturas un escultor... y que, a veces, todos trabajan juntos. Al cine llegó por casualidad. Snow exponía sus dibujos en una galería cuando pasó por allí George Dunning, que luego produciría el 'Yellow Submarine' de los Beatles, y le ofreció hacer una película de animación en su estudio. No estaba especialmente interesado, pero estaba en el paro y aceptó.Así debutó con(1956). En aquel estudio aprendió el oficio y en los años Sesenta se mudó a Nueva York, donde entró en contacto con el cine experimental. Él decía que sus pinturas las hacía un cineasta, sus esculturas un músico, las películas un pintor, la música un cineasta, las pinturas un escultor... y que, a veces, todos trabajan juntos.

La primera gran obra de Snow fue 'Wavelength', en 1967, cuya proyección fue interrumpida en alguna ocasión por gritos y contragritos del público, lo que a él le hacía disfrutar. En esa película de 45 minutos, el cineasta exploraba el interior de una habitación, en un apartamento de Manhattan, con un zoom que avanzaba lenta pero implacablemente hasta alcanzar una fotografía. El trayecto era interrumpido cuatro veces por eventos que ocurren fuera de la pantalla. En 'So Is This' (1982) cada toma muestra una sola palabra blanca enmarcada sobre un fondo negro, mientras en 'Seated figures' (1988) Snow se centra en el paisaje desde la perspectiva de un tubo de escape.

jesús caso

Pero la película que más sonará a los cinéfilos pamploneses es 'La Région Centrale' (1971), que le trajo al Punto de Vista. Esta “cumbre del cine experimental”, en palabras del entonces director artístico del certamen, Oskar Alegria, visualizaba las imágenes que recogería una nave alienígena si llegara a la Tierra. Snow inventó y construyó una cámara capaz de moverse en todos los ángulos y la plantó al norte de Quebec, en un duro paisaje sin árboles, sin presencia humana, sin ninguna acción física, durante cuatro días. Con el material recogido en todas las direcciones por la cámara, Snow hizo esta película contemplativa de tres horas que rompía todos los lenguajes del documental. Él no quería que los espectadores salieran diciendo que las tres horas se les habían pasado como si hubieran sido treinta minutos, prefería que le dijeran que sí, que había durado tres horas, pero se les había hecho como 30.000 años.

La película nombró una sección del Punto de Vista en sus inicios: la parte donde iba el cine más arriesgado. En 2015 el nombre de La Régión Central pasó a nombrar la Sección oficial del festival, toda una declaración de intenciones. El hecho llegó a oídos del director y en 2016, cuando ya sumaba 87 años, se animó a cruzar el Atlántico para asistir al festival pamplonés. Fue el gran regalo que recibía el festival en su décima edición.

Allí se proyecto la película, que apenas se había exhibido en españa, e impartió una masterclass. Y en Pamplona explicó que el título de 'La Région Centrale' hacía referencia por un lado a la cámara que gira y se mueve en todas las direcciones, también admitió que tenía connotaciones geográficas, pero, sobre todo, la región central era la que ocupaba el espectador.