Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Brif Braf Bruf 2022-Festival de Literatura Juvenil e Ilustración: ‘Zergatik dute biboteek katua?/¿Por qué los bigotes tienen gato?’. Por las calles, parques y plazas de la Txantrea te sorprenderán instalaciones artísticas para jugar e imaginar desde el 26 de diciembre hasta el 7 de enero. Con 4 universos: La Ciudad Fantástica, Plaza Arriurdiñeta/Biblioteca, de 12 a 14 y 17:30 a 20 h, La Feria Fantástica, Plaza del Euskera (C/ Madgalena-C/ San Cristobal), de 17:30 a 20 h, El Bosque Fantástico, Parque del Mundo, todo el día, y Paredes y Tiendas Fantásticas, C/ Magdalena-Lakuntza/Txantrea, todo el día. Casetas de Información: Plaza del Euskera, C/Magdalena-C/ San Cristóbal, 17:30 a 20 h. Plaza Arriurdiñeta, Junto a la Biblioteca Pública, 12 a 14 y 17:30 a 20 h. Cerrado 6 de enero por la mañana. Organiza: Asociación Kontalariak junto con otras entidades de la Txantrea, artistas y muchos/as niños/as del barrio. Info: www.brifbrafbruf.eus o kontalariaktx@gmail.com Actividad hoy: ‘Las maravillas de Júpiter’. Patio de Salesianas, entrada por la Plaza 1º de mayo. 18 h. Pases cada 30 min. La actriz Estefanía de Paz llega con “un pequeño teatro lleno de historias grandes”. Pide tu invitación en la caseta de información.

TEATRO

‘Mua’. Sala del Concejo de Ororbia. 19 horas. Con Kukúmix Teatro. Directoras: Iratxe G. Uriz y Leire Ruiz. Para público juvenil y adulto. "Los besos que nunca dimos, que daremos, que nos dan. Comediantes que reparten canciones, risas, bailes y talento. Personajes que harán de cada escena una historia más allá de la ficción. Besos a repartir…”.

CON NIÑOS

Ene Kantak: ‘Emozio Festa’. Baluarte. 12:30 y 17:30 horas. Espectáculo musical infantil en euskera.Eneko y Nerea regresarán a la escuela. Es el primer día de clase y todo el mundo tiene nervios: padres y madres, profesorado y, cómo no, los protagonistas del espectáculo. Muchas personas no saben gestionar las emociones que surgen en esta situación: miedo, nerviosismo, alegría... En este día especial volverán a encontrarse con amistades a las que no han visto en verano. Además, Eneko y Nerea conocerán a un nuevo alumno, que asusta a todo el colegio, por lo que nuestros protagonistas tendrán que hacer frente a esta difícil y nueva situación. Además, Eneko tendrá explicar al resto que es celíaco. ¿Cómo se lo dirá? ¿Qué supone eso en la clase? ¿Se van a reí…r? En esta nueva aventura llena de música, danza y risas, el público se sumergirá en las emociones; unas emociones necesarias en la vida y que en ‘Emozio Festa’ se tratará de mostrar cómo gestionar. Además, el espectáculo también intentará enseñar al público cómo afrontar situaciones difíciles. Entradas: 12 y 15 €.

‘Zuhaitzak landatzen zituen gizona’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 horas. Teatro familiar con Teatro Gorakada. A partir de 6 años. En euskera. Ésta es la maravillosa historia de Elzéard Bouffier, un pastor imaginario, aunque totalmente creíble, que durante muchos años se dedicó a plantar árboles en una extensa zona de Provenza y convirtió en una zona llena de vida y de verdor lo que antes era un erial desolado. El relato del autor se inicia en 1913, época en que conoce al pastor solitario que plantaba árboles, y termina en esa misma comarca más de 30 años después, cuando la visita después de la guerra y la encuentra convertida en un vergel. Entradas: 8 €.

‘Diario del limonero’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Organiza: ENT/NAE. Texto ganador del XXXI Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil en la modalidad de castellano. La historia de Cristina y Bruno, dos bebés mellizos que lo aprenden todo bajo las hojas de un viejo limonero y ante la atenta y cariñosa mirada de su mamá… Entradas: 7,5 €.

Taller Artístico Infantil: ‘Las emociones a través del arte’. Civivox Mendillorri. 11 horas. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entradas: 2 €, previa inscripción en tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Talleres Creativos Infantiles: ‘Crea tu propia Galaxia’. Geltoki, Pamplona. 11 h. Taller de pintura experimental dirigido por La Crafetera. 7-12 años. Euskera. Precio: 3 €. Necesario reservar en: https://www.geltoki.red/talleres-creativos-infantiles/

Talleres de Creación Artística ‘Historias con Alma de Papel’. Ciudadela de Pamplona. 11:30 horas. Castellano. En torno al arte del ‘papercut’ (recortes de papel) con la artista Mila García, autora de la exposición del Polvorín. Gratuito. Inscripción: tfno. 010.

‘La noche del vampiro’. Planetario de Pamplona. 11 horas. Entradas: 4 €.

‘Un cuento de Navidad’. Casa de Cultura de Villava. 18 y 20 horas. Espectáculo familiar. El Bardo, taller infantil del Teatro y Atarrabia Abesbatza. Público: a partir de 3 años. Entradas: 5 €

Mago Tután: ‘Quién tiene magia, no necesita trucos’. Casa de Cultura de Burlada. 18 horas. Espectáculo de magia familiar. Cómico, divertido, televisivo, donde el humor y las risas están aseguradas. Entradas: anticipada 3 €, taquilla 5 €.

‘Los tipos malos’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas. Cine infantil. Entradas: 3 €.

Potx eta Lot: ‘Aireportuan’. Auditorio Barañain. 17 horas. A partir de 5 años. Euskera. ¡Llegó el día! ¡El sueño de Potx y Lotx está a punto de cumplirse! Llevan años soñando con este día; después de mucho tiempo ahorrando, podrán viajar en avión. Han entrado al aeropuerto encantados, pero escuchan por megafonía que su vuelo se ha tenido que retrasar irremediablemente. Así comienza su nueva aventura. En el aeropuerto tendrán que esperar un buen rato. ¿Con quién se encontrarán? ¿Qué aventura vivirán? ¿Conseguirán finalmente volar…? Entradas: 12 €.

‘Kasilda kartoi artean’. Centro Cívico de Orkoien. 18 horas. Con Tdiferencia. Entradas: 4 €.

‘Ainbo’. Auditorio de Berriozar. 18 horas. ‘Cinecito’ en euskera. Público infantil. Entradas: 1 €.

‘Nunca Jamás, el rescate de campanilla'. Centro Cultural de Corella. 17:30 horas. Espectacular y divertido musical infantil con Peter Pan y sus amigas y amigos. Entradas: 5 €.

VARIOS

Inauguración Exposición ‘Navarra 2022 en imágenes’ de AREGNA (Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra). Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés. 19.30 horas.

NAVIDAD PAMPLONA

Pamplona-Navidad en los comercios. Hasta el 4 de enero. Paseo de Sarasate: Parque de hinchables, para todas las edades. Horario: 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. Rochapea: Días 3 y 4 enero, hinchables en el paseo Anelier, de 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. Txantrea: martes 3 de enero, reparto de castañas en la plaza de Puente la Reina, desde las 11 h hasta agotar existencias.

Feria de Navidad Plaza del Castillo. 27 casetas con la tradicional oferta de productos artesanos y un espacio destinado a venta de productos de comercio justo. Hasta el 5 de enero, salvo 1 de enero. Horario: 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

Festival ‘Otras Luces’. Ciudadela de Pamplona. Hasta el 8 de enero. Proyecciones Videoarte Otras Luces VII. Arte en Movimiento. 4 cortometrajes de la selección cinematográfica de Zinetika Recinto de la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Entrada libre. Köppö. Instalación Lumínica. Fermín Izco. Túneles de acceso a la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Muestras Artísticas. Sala Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno Ciudadela. Martes a sábado, 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 h.

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Día 31 cerrará a las 19 h. Entradas en taquilla: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén de Civican. En el Hall, instalado por los Belenistas de Pamplona. Todas las Navidades.

Belén zaguán Ayuntamiento de Pamplona. Este año representa un nacimiento en un pueblo imaginario ambientado en el norte de Navarra. Instalado por los Belenistas de Pamplona. Hasta el 6 de enero. Laborables, de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos de 10 a 20 h.

Belén ‘Emprendedor Viviente’. LaBajera-Asociación de la Juventud Empresarial, c/Mayor 59, Pamplona. Diez personajes ficticios, representados por imágenes de actores a tamaño real. El Belén se acompaña de contenido audiovisual que se puede ver en www.labajera.com Hasta el 7 de enero.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Hasta el 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

‘Parque del Tren’ de Trinitarios. Hasta el 5 de enero, de 11.30 a 13.30 h. Organiza la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. Tarifas: menores de 14 años (hasta los 13 cumplidos) 1,5 €. Mayores de esa edad, 2,5 €. Personas con discapacidad, 1 €. Grupo más 15 personas, 1,5 € por visitante.

NAVIDAD OTRAS LOCALIDADES

Pía Unión de Pastores de Belén. Parroquia San Blas de Burlada. 19.30 horas.

Beriáin-Ajedrez Infantil/Haurren Xakea. 10 h ‘Peones y rey’. Open Infantil de ajedrez en el Centro Joven de Beriain, organizado por el Club de Ajedrez Beriain.

Beriáin-Carteros Reales y Parque de Hinchables 7/Errege Postariak eta Puzgarrien Parkea. 10 a 12 h. los Carteros Reales visitarán el Centro de Día para compartir unos buenos momentos con los residentes y quizás … vayan con alguna sorpresa. 17 a 20 h en el Frontón San Martín. Los Carteros Reales recogerán las cartas de las niñas y niños de Beriáin para entregarlas a SS MM los Reyes Magos. Disfruta del parque infantil!!! Entrada libre. Hasta 10 años.

Taller de lettering. Biblioteca de Puente la Reina-Gares. 11.30 h. Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca.

Murchante-Pajes Reales y más. 17 h. Recepción de los Pajes Reales. Polideportivo. Además, animación (música, bailes, pintacaras, etc.), a cargo de ‘Contigo/Zurekin’. Se repartirá merienda y tira de sorteo de egalos a los socios de APYMA. Será necesario retirar un ticket para la merienda y poder tener así una previsión. Precios: 1,50 € socios Apyma, 3 € no socios Apyma. Organiza: APYMA. Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

Alsasua-Día del Paje. 18:30 h Salida de Pajes desde Zelandi. 19 h Recogida de Cartas en la Plaza de los Fueros.

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el día 5 de enero. Organiza Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. Día 5 de enero, de 12 a 14 h.

Exposición Belenes Tafalla Navidad 2022-2023. Asociación de Belenistas de Tafalla, c/Martínez de Espronceda (junto al corral Plaza de Toros). Hasta el 4 de enero, de 18 a 20 h.

Navidad en Villava 2022-2023. Belén solidario con el pueblo de Ucrania. Zaguán Ayuntamiento Villava. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a viernes, 8:30-14:30 h. Exposición Tradicional. Parroquia San Andrés. Atrio. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 y en horario de culto. Belén Monumental. Interior Iglesia San Andrés. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 h y en horario de culto. Casa de Cultura-Belén Monumental. Hall. Exposición de fotografías 'Cuento de Navidad'. Hasta el 8 de enero. 17 a 20:30 h.

Jaiotzen Erakusketa/Exposición de Belenes Olazti/Olazagutía. Local de los belenistas. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a sábados 17:30-20 h. Domingos y festivos: 13:30-14:30 y 17-20 h. Antolatzailea/Organiza: Sakanako Jaiotzazaleen Elkartea/Asociación Belenista de Sakana. Laguntzailea/Colabora: Olaztiko Udala/Ayuntamiento de Olazti.