Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Festival Brif Braf Bruf 2022-Festival de Literatura Juvenil e Ilustración: ‘Zergatik dute biboteek katua?/¿Por qué los bigotes tienen gato?’. Por las calles, parques y plazas de la Txantrea te sorprenderán instalaciones artísticas para jugar e imaginar, hasta el 7 de enero. Con 4 universos: La Ciudad Fantástica, Plaza Arriurdiñeta/Biblioteca, de 12 a 14 y 17:30 a 20 h, La Feria Fantástica, Plaza del Euskera (C/ Madgalena-C/ San Cristobal), de 17:30 a 20 h, El Bosque Fantástico, Parque del Mundo, todo el día, y Paredes y Tiendas Fantásticas, C/ Magdalena-Lakuntza/Txantrea, todo el día. Casetas de Información: Plaza del Euskera, C/Magdalena-C/ San Cristóbal, 17:30 a 20 h. Plaza Arriurdiñeta, Junto a la Biblioteca Pública, 12 a 14 y 17:30 a 20 h. Cerrado: 31 de diciembre por la tarde, 1 de enero todo el día y 6 de enero por la mañana. Organiza: Asociación Kontalariak junto con otras entidades de la Txantrea, artistas y muchos/as niños/as del barrio. Info: www.brifbrafbruf.eus o kontalariaktx@gmail.com Actividad hoy: Maratón de Cuentos ‘Javier Rey’. En La Casa Fantástica, 11 a 14 h.

MÚSICA

Pamplona-Fanfarre Zuperri. Desde la plaza Monasterio de Azuelo. Pamplona. 18.30 h. Gaiteros Zarrabete. Desde la plaza Félix Huarte. 18.30 h. ‘Música en la Calle-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’.

Concierto Rondalla y Coro El Salvador. Palacio del Condestable. 19 h. ‘Conciertos-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre.

In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble: ‘Iluminatiun redit/Vuelve la luz’. Iglesia de Santo Domingo, Pamplona. 20 h. Interpretará las obras ‘Dreamweaver’ de Ola Gjeilo, basada en partes de un poema medieval noruego, y ‘Lux’ de Dan Forrester, sobre textos que abarcan desde el antiguo canto litúrgico hasta la poesía amorosa secular moderna. ‘Conciertos-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre. Entrada libre hasta completar aforo.

Barañáin-Ronda de Villancicos con Canto Pueblo Viejo. Salida a las 19 h. desde Pza. Los Sauces, visitando escaparates de comercios participantes en el certamen navideño.

Concierto de Navidad-Gaiteros de Ibaialde. Plaza Mutiloa, Mutilva.19 horas.

Banda Municipal de Sangüesa: ‘Melodías de la Memoria’. Auditorio del Carmen. 20 h. Director: Javier Calvo Lerga. La Banda retoma su tradicional concierto de Navidad, el cual se va a vertebrar alrededor de la memoria y el recuerdo gracias a la música. La primera parte, integrada por música escrita originalmente para banda, evocará diferentes pueblos y comunidades de la historia para, entre otros, poder otear los montes Apalaches de la mano de la tribu de la que reciben su nombre o trasladarnos a la Edad de Hierro gracias al conjunto de los pueblos celtas y sus costumbres. ya en la segunda parte, después de un intermezzo musical “muy oficinista” y una propuesta realmente “animada”, la banda reflejará dos realidades musicales navideñas para finalizar con una sorpresa en este año tan especial para la agrupación. Entradas: 5 €.

Banda de Música Estella-Concierto Navidad. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19:30 h. Entradas: 6 €.

‘Haize Berriak eta Lagunak. 25 Urte Musikan’. Frontón Burunda, Alsasua.19:30 h. Concierto. Participan: Etxarri Aranazko Abesbatza, Erkuden Ezeolaza, Haize Txikiak, Irantzu Gonzalez Dantza Eskola, Txorongo Txaranga, Los del Rayo, Enrike Zelaia, Trasteando, Altsasuko Erraldoiak, Iskiza Sakana, Ihauteri Batzordea, Gaiteroak, Deserrite, Altsasuko Txistulariak, Elektrokela Elektrotxaranga. Entradas: 5 € (Socios/as + <12 años 2 €).

Razkin + invitados. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Concierto presentación de la gira ‘Norte’ de Razkin en Pamplona/Iruña, su ciudad natal, en el que repasará sus dos discos rodeado de invitad@s muy especiales que harán de ésta una noche mágica. Entradas: 20 a 22 €.

Iseo & Dodosound. Zentral Pamplona. 20:30 h. ‘VII Festival Santas Pascuas 2022’. Iseo & Dodosound presentarán ‘Blossom’, tercer disco del dúo navarro. Entradas agotadas

A Beatle Bit. Rockollection, c/ Olite 12, Pamplona. 21 h. Banda tributo a The Beatles. Entrada gratuita. Info y entradas disponibles en www.rockollectionbar.com

Des-Kontrol + Azken Sustraiak + The Lio. Sala Totem, Villava. 19 h. Presentación de disco de Des-Kontrol… Entradas: anticipada 15 € + gastos.

TEATRO

Monólogo: ‘Tiquismiquis 2.0’. Casa de la Juventud, Pamplona.19.30 h. Con Mikel Bermejo. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde el día anterior

Noche de monólogos: ‘Hermano Mayor’. Geltoki, Pamplona. 21:30 h. Los humoristas Mikel Bermejo y Charlie Díaz presentan su nuevo material cómico que verá la luz en sus próximos shows. Comedia fresca como un diciembre en Iruña. Entradas: 5 € (incluye 1 cerveza artesana).

‘Ahora sí que sí’. Centro Cívico de Orkoien. 19 h. Teatro musical en castellano con Adriana Olmedo Producciones. Paqui y Lola. Dos vecinas. Dos mujeres. Dos amigas. Dos compañeras. Deciden que es hora de darse a sí mismas una oportunidad. Un possit de despedida. La nevera llena de tappers. Una larga lista de instrucciones para sobrevivir y llevar un hogar. Y una maleta llena de vestidos, pelucas, sombreros, collares, fulares… canciones, bailes.. y sobre todo ganas de vivir. Que empiece el show… “¡¡Un momento…!! ¿Ese no es tu marido…?” “¡¡Paqui pero qué estás haciendo que te has vuelto loca…!!!” Con música y canciones conocidas, baile y mucho humor de fondo, hablaremos de cómo las mujeres dejamos de ser prioritarias en nuestra vida. Y debemos recordar que también es tiempo para nosotras. Entradas: 3 €.

‘Ser o no ser, ¿absurda cuestión?’. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Representación final del taller de teatro intercultural. Directora: Marisa Serrano. ¿y si no somos? ¿y si somos pero no estamos? ¿y si estamos no siendo? ¿y si estando siendo no somos? ¿y si somos y estamos pero no existimos? ¿y si existimos pero no somos ni estamos? ¿y si…? Un absurdo galimatías sin final. Un final absurdo sobre la existencia, el ser, el no ser, el estar… Organiza: Servicio de Diversidad y Migración del Ayuntamiento de Burlada. Colabora: Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CINE

‘Un golpe de gracia’. Filmoteca de Navarra. 18 h. Ciclo ‘El increíble Jack Arnold’. Reino Unido, 1959. Cuando la economía del minúsculo condado de Grand Fenwick colapsa, sus dirigentes deciden que la mejor forma de obtener ayudas materiales es declarar la guerra a EE UU. La clave del plan está en perder esa guerra, pero olvidan decírselo al encargado de la misión. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘De luces y cuentos’. Biblioteca de Pamplona-Mendillorri. 12 h. Cuentacuentos y taller creativo con Estitxu Arroyo. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Las aventuras del león vergonzoso’. Civivox Iturrama, 18 h. Teatro de Títeres con El Pot Petit. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Para público infantil mayor de 3 años. Viaje divertido con títeres y música en directo para descubrir las emociones. El león conocerá al tigre, al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos experimentarán emociones como el miedo, la alegría, la tristeza o la rabia. Unos sentimientos que aprenderá a reconocer, aceptar y compartir... Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Talleres de Creación Artística ‘Seres Variegados en Universos Diversos’. Ciudadela de Pamplona. 5 a 12 años. Castellano. ‘Festival Otras Luces’. Inscripciones: tfno. 010.

Talleres Creativos Infantiles: ‘Contenedor de Recuerdos’. Geltoki, Pamplona. 11 h. 7-12 años. Euskera. Taller de encuadernación dirigido por La Crafetera. Nos pondremos a trabajar con cartón para crear un álbum fotográfico. Precio: 3 €. Necesario reservar en: https://www.geltoki.red/talleres-creativos-infantiles/

‘Diario del limonero’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Organiza: ENT/NAE. Texto ganador del XXXI Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil en la modalidad de castellano. La historia de Cristina y Bruno, dos bebés mellizos que lo aprenden todo bajo las hojas de un viejo limonero y ante la atenta y cariñosa mirada de su mamá… Entradas: 7,5 €.

Sesión Especial ‘Navidad en Directo’. Planetario de Pamplona. 18:30 h. Todos los públicos. Castellano. Entradas: 6 €.

‘Kimera’. Casa de Cultura de Aoiz. 19:30 h. A partir de 7 años. La Banda Teatro Circo. Circo Contemporáneo. Un muelle de carga. Personas que trabajan, pasan o llegan en busca de una vida mejor. Un espectáculo divertido y conmovedor, donde conjugan la mirada, el cuerpo, la destreza y la habilidad para construir un universo peculiar, una apuesta sonora de emoción… Entradas: 6 €.

Banda de Música la Tafallesa y Belén Otxotorena: ‘El secreto del viento azul’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 18 h. ‘Ciclo Infantil de Navidad’. El cuento ‘El secreto del Viento Azul’ es un encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España a su autora y narradora, Belén Otxotorena. Sobre un fondo musical de autores como Jacob de Haan, José Alberto Pina, J. Vicent Egea, Rafael Mullor o Arturo Márquez, los instrumentos de viento madera y metal de “La Tafallesa”, se han convertido en los pájaros más hermosos y melodiosos del mundo: pistones y plumas de colores, boquillas y picos de lo más variopintos, tubos y alas por donde el aire se cuela sin cesar, pero no pueden volar porque el malvado Mister Time ha capturado a Viento Azul y se ha apoderado de su secreto. Sin él, es imposible que cada cual vuele a su ritmo, a su estilo, a su aire... entonces, ¿podrán los pájaros volver a volar? Entradas: 3 €.

‘Aioko’. Auditorio Barañáin. 18 h. Teatro de Títeres en euskera con Zurrunka teatro. Todos los públicos a partir de 4 años. En la isla de Aioko, sus habitantes no se habían percatado del valor que puede tener la diversidad para la sociedad. Hace mucho tiempo que había dejado de ser una isla luminosa y una gran oscuridad se había adueñado de sus corazones. Dos personas muy especiales, Azkartxin y Moteltxin, serán los protagonistas de esta historia. Mediante ellos conoceremos los problemas de comunicación y cuidados que tiene su comunidad. Será un viaje fantástico en el que nos encontraremos con aventuras, emociones, sorpresas, Genios y sombras, muchas sombras, llenas de luz. Entradas gratuitas, preferentemente para público infantil.

‘Hamelín’. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. 17.30 h. Con Xip Xap. Espectáculo basado en el cuento clásico que mantiene viva una esencia que pensamos que es imprescindible contar. Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad, que bien podría ser la tuya, donde conviven todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias, pero un hecho hará que su convivencia se vea alterada de una forma dramática. La población es invadida por una plaga de ratas, pero nadie sabe de dónde vienen. ¿ O quizá no vienen de ninguna parte y siempre han estado allí? Entradas: 3 €.

Tributo a Frozen: ‘El origen del hielo’. Teatro Calatrava de Fitero. 18.30 h. Concierto familiar. Entradas: anticipadas desde 15 €.

‘El fantasma mentiroso’. Casa de Cultura Tafalla Kulturgunea. 17 h. Musical de marionetas y actores en luz negra a cargo de El Cau del Unicorn. ‘Ciclo Infantil de Navidad’. Entradas: 3 €.

Cuentos de Navidad 'La gran aventura de Caperucita Roja'. Centro Cultural de Corella. 18 y 20 h. Grupo de Teatro Alhama. Entradas: 3 €.

‘Cuentos viajeros’. Biblioteca de Allo. 12.30 h. Cuentacuentos con Izaskun Mujika. A partir de cuatro años.

‘Vivo’. Casa de Cultura de Larraga. 19:30 h. Cine infantil.

Manualidades. Teleclub de Larraga.17:30 h. Organiza Teleclub.

‘Altxor kutxaren bila (En busca del cofre)’. Zubiri. Con Tdiferencia.

VARIOS

Taller de Iniciación al Lettering (Rotulación y Caligrafía). Librería Amoxtli, Urroz Villa. 18 a 19:30 h. Imparte: Estitxu Larrea. Costo: 25 € (incluye manual y rotulador especial). Inscripciones en info@urrozvilladellibro o llamando al 652263704.

+NAVIDAD PAMPLONA

Espacio COworkids. Plaza de la Libertad, Pamplona. Hoy último día. Espacio de 500 m2, con hinchables para menores de 4 a 12 años, zona de manualidades y actuaciones diarias a las 17 h (magia, baile, música…). Horario Carpa Navideña: 11 a 13 y de 16.30 a 19.45 h. Horario Tiovivo: 11 a 14 y de 17.30 a 20 h. El acceso es gratuito, pero niñas y niños que acudan deben ir acompañados de una persona adulta. Info actividades en www.coworkidspamplona.es

Pamplona-Taller Juvenil de Regalos: Monedero personalizado. Casa de la Juventud. 19 h. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre.

Pamplona-Navidad en los comercios. Hasta el 4 de enero. Paseo de Sarasate: Parque de hinchables, para todas las edades. Horario: 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. Rochapea: Días 30 y 31 diciembre y 2, 3 y 4 enero, hinchables en el paseo Anelier, de 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. San Juan: Viernes 30, animación con los Gaiteros Ezpelur a partir de las 18.30 h.

Feria de Navidad Plaza del Castillo. 27 casetas con la tradicional oferta de productos artesanos y un espacio destinado a venta de productos de comercio justo. Hasta el 5 de enero, salvo 1 de enero. Horario: 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

Festival ‘Otras Luces’. Ciudadela de Pamplona. Hasta el 8 de enero. Proyecciones Videoarte Otras Luces VII. Arte en Movimiento. 4 cortometrajes de la selección cinematográfica de Zinetika Recinto de la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Entrada libre. Köppö. Instalación Lumínica. Fermín Izco. Túneles de acceso a la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Muestras Artísticas. Sala Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno Ciudadela. Martes a sábado, 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 h.

Belén de Civican. En el Hall, instalado por los Belenistas de Pamplona. Todas las Navidades.

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Día 31 cerrará a las 19 h. Entradas en taquilla: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén zaguán Ayuntamiento de Pamplona. Este año, el belén representa un nacimiento en un pueblo imaginario ambientado en el norte de Navarra. Instalado por los Belenistas de Pamplona. Hasta el 6 de enero. Laborables, de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos de 10 a 20 h.

Belén ‘Emprendedor Viviente’. LaBajera-Asociación de la Juventud Empresarial, c/Mayor 59, Pamplona. Diez personajes ficticios, representados por imágenes de actores a tamaño real, se exponen en ese espacio cedido por el Ayuntamiento El Belén se acompaña de contenido audiovisual que se puede ver en www.labajera.com Hasta el 7 de enero.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Hasta el 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. Los días 1 y 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

‘Parque del Tren’ de Trinitarios. Hasta el 5 de enero, en horario de mañana, de 11.30 a 13.30 h. salvo 1 y 6 de enero, que estará cerrado. Organiza la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. Tarifas: menores de 14 años (hasta los 13 cumplidos) 1,5 €. Mayores de esa edad, 2,5 €. Personas con discapacidad, 1 €. Grupo más 15 personas, 1,5 € por visitante.

NAVIDAD OTRAS LOCALIDADES

Villava. 18.30 h ‘Gabonetan Kantuz’ con Atarrabia Abesbatza. Salida desde la Plaza Consistorial por las plazas del pueblo. 20 h Concierto grupo blues de culto ‘Free Lane’. Sociedad Etxe-Beltza.

Beriáin-Actividad Navideña en el Centro Joven/Gabonetako Jarduera Gazte Zentroan. 11 h Photocall.

Orkoien-Parque Infantil con Hinchables. Polideportivo Mendikur. 11-13:30 y 16-18:30 h. Colorín espectáculos. Entrada gratuita.

Tudela. 18-20 h. Recepción Cartas a S.S.M.M. Los Reyes Magos por parte de sus Pajes Reales y pasacalles de gimnasio Fitness. Lugar: Zaguán de la antigua Iglesia de Santa María en Plaza de los Fueros.

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el día 5 de enero, organizada por la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: todos los días, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. 31 de diciembre, 5 de enero, domingos y festivos, de 12 a 14 h. Cerrado 1 de enero.

Exposición Belenes Tafalla Navidad 2022-2023. Asociación de Belenistas de Tafalla, c/Martínez de Espronceda (junto al corral Plaza de Toros). Hasta el 4 de enero. Horario: laborables, 18 a 20 h. Domingos y festivos, 12 a 14 y 19 a 21 h.

Navidad en Villava 2022-2023. Belén solidario con el pueblo de Ucrania. Zaguán Ayuntamiento Villava. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a viernes, 8:30-14:30 h. Exposición Tradicional. Parroquia San Andrés. Atrio. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 y en horario de culto. Belén Monumental. Interior Iglesia San Andrés. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 h y en horario de culto. Casa de Cultura de Villava-Belén Monumental. Hall. Exposición de fotografías 'Cuento de Navidad'. Hasta el 8 de enero. 17 a 20:30 h.

Jaiotzen Erakusketa/Exposición de Belenes Olazti/Olazagutía. Local de los belenistas. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a sábados 17:30-20 h. Domingos y festivos: 13:30-14:30 y 17-20 h. Antolatzailea/Organiza: Sakanako Jaiotzazaleen Elkartea/Asociación Belenista de Sakana. Laguntzailea/Colabora: Olaztiko Udala/Ayuntamiento de Olazti.