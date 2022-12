Henry Cavill deja oficialmente de ser Superman

El actor británico Henry Cavill ha sido despedido de su papel de Superman dos meses después de anunciar su gran regreso a las pantallas. Este adiós se produce en medio de la reorganización masiva que se esta produciendo en estas fechas en Warner Bros y de la contratación de los nuevos responsables, James Gunn y Peter Safran.

En octubre de 2022, Gunn y Sagan fueron nombrados copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios. Gunn lleva los aspectos creativos y Sagan lse encargan de la parte comercial. Ambos asumieron sus cargos el 1 de noviembre de 2022. Esto ha supuesto la salida del actor.

Cavill ha anunciado su adiós a través de las redes sociales: "Acabo de reunirme con James Gunn y Peter Safran y me temo que tengo malas noticias. Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas".